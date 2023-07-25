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Новини Агресія Росії проти України
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Атаки на Крим та Керченський міст триватимуть, - Резніков

крим,кримський,міст

ЗСУ продовжать атаки по окупованому Криму та Керченському мосту. Це законні цілі для Збройних Сил України.

Про це в інтерв'ю каналу CNN заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці цілі є офіційними цілями, тому що це зменшить спроможність росіян воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців", - наголосив очільник Міноборони.

Удари по Криму та мосту знизять боєздатність росіян та допоможуть урятувати життя українських воїнів.

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"Це нормальна тактика — зруйнувати логістичні лінії вашого ворога, щоб позбавити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі й так далі. Ось чому ми використовуватимемо цю тактику проти них", — сказав Резніков.

Автор: 

Крим (14139) Керченський міст (532) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+16
То атакуйте, а не пи₴діть.
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25.07.2023 07:25
+15
найкоротший анегдот, що я чув. після "безугла пише книгу"

запишу собі напамьять. "резніков - молодець" (кінцівку треба міняти згідно цитати на: візьми з полички яйце по 17 грн)
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25.07.2023 07:34
+12
Понятно что обстрелы будут продолжатся.
Не понятно сколько ещё будет коррупция имени "Резникова" продолжаться.
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25.07.2023 07:39
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То атакуйте, а не пи₴діть.
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25.07.2023 07:25 Відповісти
чем? что прорывается-то мы и видим....
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25.07.2023 11:34 Відповісти
найкоротший анегдот, що я чув. після "безугла пише книгу"

запишу собі напамьять. "резніков - молодець" (кінцівку треба міняти згідно цитати на: візьми з полички яйце по 17 грн)
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25.07.2023 07:34 Відповісти
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25.07.2023 10:13 Відповісти
Зелебал уже, давай атакуй вже, цивілізований світ чекає
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25.07.2023 07:32 Відповісти
і це треба зафіксувати. коротко, ємно та з партійною приналежністю - зєлєбал
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25.07.2023 07:40 Відповісти
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25.07.2023 09:25 Відповісти
Від яєць по 17-відвлікає.
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25.07.2023 07:51 Відповісти
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25.07.2023 09:24 Відповісти
думаю буде мосту гаплик коли будуть підходити на південь
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25.07.2023 10:28 Відповісти
Хотілось би почути, що Крим звільненно,тому його більше не атакують.
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25.07.2023 07:37 Відповісти
Понятно что обстрелы будут продолжатся.
Не понятно сколько ещё будет коррупция имени "Резникова" продолжаться.
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25.07.2023 07:39 Відповісти
допоки зелені займаються постачанням в армію
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25.07.2023 07:41 Відповісти
Я особисто вважаю шо до того покі ЗЕлені взагалі будуть при владі та на волі.
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25.07.2023 09:45 Відповісти
Стратегія цього чорта зрозуміла примазатись до успіхів ЗСУ і ГУР МО і відбилити свою репутацію.
Не вийде гнида, ти крадеш у армії воюючої крайти, ти ще гірше за кацапа😡😡😡
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25.07.2023 07:46 Відповісти
Якщо міністр Яйцеслав схаменеться і перестане мародерити оборонний бюджет,спрямує все на армію,а не в офшори,тоді і по Тмутараканському мосту будуть удари,і Грім-2 полетить на москву,і війна закінчиться перемогою і меншою кров'ю.
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25.07.2023 07:47 Відповісти
Залужнии знає куди коли і кого бити -- іди і клепаи дрони ракети .
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25.07.2023 07:58 Відповісти
Верховний Яйцекомандувач.
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25.07.2023 08:15 Відповісти
яйценосець...
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25.07.2023 08:24 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом, Резніков Слова "план і планування" передбачають наявність термінів їх виконання. Порушення термінів означає не виконання плану. Саме цим військові плани відрізняються від планів крадіжок з бюджету, де можна вкрасти будь-коли
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25.07.2023 08:25 Відповісти
Боже, ну хто б прибрав це недолуге з інфопростору?!...
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25.07.2023 08:32 Відповісти
Наші дрони буде ловити сраний міст, їхні - історичне місто. І це прийнятно для мародерів із яйцями по 17грн
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25.07.2023 08:34 Відповісти
Коля ця шавка закриє своє є....ло? Цю брехню неможливо слухати
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25.07.2023 08:34 Відповісти
шавка як ніколи потребує медійної уваги - як неприємне але необхідне прищеплення до ЗЕрежиму надовго
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25.07.2023 09:12 Відповісти
Щось золоте яєчко розцвірінькалось, лаври Буданова лису головку лоскочуть?
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25.07.2023 09:14 Відповісти
Заткнися великий стратег i тактик з пограбування ЗСУ.
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25.07.2023 09:25 Відповісти
"зе лідор" фсбешним сарказмом ,по відношеннюдо міністра оборони Волеса .вже знищив "англійський міст " війскової допомоги Україні.
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25.07.2023 09:26 Відповісти
Не знаю як там атаки на Крим та міст, а про те що під патронатом зеленського атаки на бюджет ВСУ будуть продовжуватися - це 200 відсотків гарантія.
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25.07.2023 10:01 Відповісти
Яким боком до цього цей очкастий мудень?
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25.07.2023 10:02 Відповісти
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25.07.2023 10:20 Відповісти
Наче воно має якесь відношення, до планування і виконання будь-яких військових "операцій". Яйцекрад, ти звичайний завгосп. Досить красти і п#3діти, іди і займись нарешті своєю роботою. Може потім срок зменшать, якщо хоч зараз почнеш щось робити для армії, а не для офшорів зелених єрмаків.
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25.07.2023 10:35 Відповісти
Министр обороны Украины не занимается планированием боевых действий, военными операциями и т д.,для этого есть Генштаб с главком Залужный....его обязанности Завхоз по поставкам всего и вся ... яичница блин...
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25.07.2023 10:46 Відповісти
Завали хлєбало нарешті! Твій " наступ, якого не бачив світ" уже світ побачив. Скільки ви можете вже брехати і *******? Вам, що, пороблено на брехню?
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25.07.2023 11:35 Відповісти
 
 