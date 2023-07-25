Атаки на Крим та Керченський міст триватимуть, - Резніков

ЗСУ продовжать атаки по окупованому Криму та Керченському мосту. Це законні цілі для Збройних Сил України.

Про це в інтерв'ю каналу CNN заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці цілі є офіційними цілями, тому що це зменшить спроможність росіян воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців", - наголосив очільник Міноборони.

Удари по Криму та мосту знизять боєздатність росіян та допоможуть урятувати життя українських воїнів.

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"Це нормальна тактика — зруйнувати логістичні лінії вашого ворога, щоб позбавити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі й так далі. Ось чому ми використовуватимемо цю тактику проти них", — сказав Резніков.