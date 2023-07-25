Атаки на Крим та Керченський міст триватимуть, - Резніков
ЗСУ продовжать атаки по окупованому Криму та Керченському мосту. Це законні цілі для Збройних Сил України.
Про це в інтерв'ю каналу CNN заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі ці цілі є офіційними цілями, тому що це зменшить спроможність росіян воювати проти нас і допоможе врятувати життя українців", - наголосив очільник Міноборони.
Удари по Криму та мосту знизять боєздатність росіян та допоможуть урятувати життя українських воїнів.
"Це нормальна тактика — зруйнувати логістичні лінії вашого ворога, щоб позбавити можливості отримати більше боєприпасів, отримати більше палива, отримати більше їжі й так далі. Ось чому ми використовуватимемо цю тактику проти них", — сказав Резніков.
Топ коментарі
+16 Gary Grant
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+15 Сергій Киреєв
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+12 Старый зольдат
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запишу собі напамьять. "резніков - молодець" (кінцівку треба міняти згідно цитати на: візьми з полички яйце по 17 грн)
Не понятно сколько ещё будет коррупция имени "Резникова" продолжаться.
Не вийде гнида, ти крадеш у армії воюючої крайти, ти ще гірше за кацапа😡😡😡
@tZEinform
Контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом, Резніков Слова "план і планування" передбачають наявність термінів їх виконання. Порушення термінів означає не виконання плану. Саме цим військові плани відрізняються від планів крадіжок з бюджету, де можна вкрасти будь-коли