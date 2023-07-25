Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удар по пункту управления врага, 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 6 - по зенитно-ракетным комплексам противника. На протяжении суток защитники уничтожили 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов", - говорится в сообщении.
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Amber
показать весь комментарий25.07.2023 08:18 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий25.07.2023 09:30 Ответить Мне нравится 1
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