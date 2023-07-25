Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по ворогу
Авіація сил оборони за минулу добу завдала удару по пункту управління ворога, 8 ударів по районах зосередження особового складу та 6 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби захисники знищили 3 ударні БпЛА противника типу "Шахед-136".
Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів", - йдеться в повідомленні.
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Amber
показати весь коментар25.07.2023 08:18 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар25.07.2023 09:30 Відповісти Мені подобається 1
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