Сегодня в Апелляционном суде состоится слушание относительно содержания под стражей полковника Червинского

Сегодня, 25 июля, в 11:30 в Апелляционном суде г. Киева по адресу Соломенская площадь, 2а, состоится слушание по делу Романа Червинского касательно меры пресечения - содержания под стражей.

Об этом сообщила в Фейсбуке общественный деятель Роксоляна Хмара, информирует Цензор.НЕТ.

Судьи:

Пеленик И.Г

Слива Ю.М.

Глиняный В.Г.

Она также призвала всех прийти, поддержать полковника Червинского.

Ранее Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения полковнику Роману Червинскому на 60 дней без права внесения залога.

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Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июня суд оставил Червинского под стражей.

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