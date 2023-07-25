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Сегодня в Апелляционном суде состоится слушание относительно содержания под стражей полковника Червинского

червінський

Сегодня, 25 июля, в 11:30 в Апелляционном суде г. Киева по адресу Соломенская площадь, 2а, состоится слушание по делу Романа Червинского касательно меры пресечения - содержания под стражей.

Об этом сообщила в Фейсбуке общественный деятель Роксоляна Хмара, информирует Цензор.НЕТ.

Судьи:

Пеленик И.Г

Слива Ю.М.

Глиняный В.Г.

Она также призвала всех прийти, поддержать полковника Червинского.

Ранее Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения полковнику Роману Червинскому на 60 дней без права внесения залога.

Читайте: Суд продлил арест полковнику Червинскому

Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июня суд оставил Червинского под стражей.

Также читайте: Дело Червинского: Судебное заседание будут проводить в закрытом режиме из-за возможности "разглашения тайны"

суд (25092) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+47
А суд не хочет заслушать, как героически держит оборону полковник Абдрыстович на израильском пляже?
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25.07.2023 08:25
+46
Свободу розвіднику Роману Червінському ‼️‼️
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25.07.2023 08:37
+45
Велика помста Єрмака за вагнерівців...що оприлюднив...
Знайшли кого судити...
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25.07.2023 08:36
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А суд не хочет заслушать, как героически держит оборону полковник Абдрыстович на израильском пляже?
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25.07.2023 08:25 Ответить
У него 65 ходок за линию колчаковских фронтов.
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25.07.2023 08:30 Ответить
Видно суду це не цікаво , бо більш за все на одному пляжі з люською відпочивали .
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25.07.2023 11:05 Ответить
Буданов прийде захищати?
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25.07.2023 08:28 Ответить
прийде, БаКланов він же адвокат
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25.07.2023 08:49 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Prozapas:
"Комітет з розслідування виявив, що ФБР відповідальні за злочинний іноземний вплив на цензуру американських соцмереж через російських агентів, які проникли в СБУ" (с)
Це зі звіту Комітету з питань правосуддя Уряду США.
.................
В Штатах свобода слова це релігія, у них перша поправка Конституції про це - а тут знову влив на неї за участю кротів з України.
Щось таке лейтенант Баканов передбачав, коли отримував посвідчення адвоката, буде парню від чого захищати свою дупу (і друзєй по "кварталу") Окреме вітання позітівним з їхніми хіханьками про "а гдє Баканов?", скоро в цьому питанні буде багато інших прізвищ.
"Ми з вами надовго" (c)
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25.07.2023 09:35 Ответить
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25.07.2023 09:37 Ответить
зегниди
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25.07.2023 08:33 Ответить
Велика помста Єрмака за вагнерівців...що оприлюднив...
Знайшли кого судити...
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25.07.2023 08:36 Ответить
Свободу розвіднику Роману Червінському ‼️‼️
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25.07.2023 08:37 Ответить
Буданов кинув свого бійця... це все, що треба про нього знати. А Єрмак його не випустить з камери. Мстива почвара.
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25.07.2023 08:38 Ответить
Не мелить дурні)) Червинський це спецназ СБУ, а не гуровець, він ніколи не працював на Буданова.
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25.07.2023 17:00 Ответить
Пеленик І.Г.
Слива Ю.М.
Глиняний В.Г.
Запам'ятаємо цих маріонеток.
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25.07.2023 08:39 Ответить
Суддів можна через одного саджати, не допоможе - ще через одного за грати. І з конфіскаціями. Може й є чесні судді, але мені такі якось не зустрічались. Безкарність суддів призводить до беззаконня.
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25.07.2023 09:05 Ответить
Мені зустрічалися , навіть у Верховному , але що поробиш , гівнюків поміж ними теж вистачає .
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25.07.2023 11:09 Ответить
То Вам пощастило)
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25.07.2023 11:51 Ответить
Цілком можливо , але рішення ВР увійшло до судової практики , там судді довгенько мізкували , бо з"їздити по нахабній прокурорській пиці у суддів не прийнято а тут так вмазали , що ті від злості чуть не показилися , так що порядні судді є на усіх рівнях !
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25.07.2023 15:25 Ответить
Лотерея!
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25.07.2023 15:43 Ответить
Гірка правда: їх вистачає навіть поміж нами.
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25.07.2023 16:14 Ответить
Есть единицы порядочных. Но их ломает судейская вертикальная система-мафия очень непорядочных.
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25.07.2023 13:43 Ответить
Яке рішення приймуть судді залежить від того чи мобілізовані їх сини, брати, куми.... чи ні !
Якщо - да, то буде ++, якщо кудись дриснули, то буде --.....
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25.07.2023 08:39 Ответить
Відпустіть героя.
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25.07.2023 08:50 Ответить
Свободу Червінському, зрадників з ОП в тюрму
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25.07.2023 08:58 Ответить
вдумайтесь в этот Пи....ц!!!! баканов, деркач, сивкович, портнов, бойко, левочкин, шуфрич и т.д на свободе, мало того некоторые Гандоны в Раде а это Оманское, бенино Нарко Чмо с фсбэшником Елдаком судят разведчика и героя Страны, а все благодаря отупевшим зелеДрочерам...
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25.07.2023 08:59 Ответить
Волю політв'язню Червінському! Чи хтось покараний зі "слуг народу",які своїми фотками навели російські ракети на Яворівський полігон і ще деякі об'єкти?
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25.07.2023 09:09 Ответить
Відпускайте вже героя! Познущались, і досить. Кротів Єрмака і Татарова на його місце...
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25.07.2023 09:11 Ответить
Зебенівська шобла мордує виключно патріотів України ,
бо вони їм перешкоджають виконувати договорняки Патрушева в Омані
і дЄрмак , і Буданов будуть мовчати , так як це одна банда зрадників !!

Свободу Роману Червінському - одному з найкращих і професійних
розвідників нашоі краіни 😠‼️
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25.07.2023 09:16 Ответить
Знайшли кого садити під час війни
уроди зелені
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25.07.2023 09:28 Ответить
переслідування Воїнів, Патріотів, затягування війни в інтересах дермака та його зєлі..
бо тоді, з кожним новим днем війни у них, засланців, з'являється бІльший шанс не сісти з бандою за зраду, кУманізм, корупцію, смерті людей, втрати економічного потенціалу України
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25.07.2023 09:29 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Чому провалена програма виготовлення дронів?
Тому що в Укроборонпромі російські агенти, призначені Єрмаком та Зеленським, розкрадають західну допомогу..
https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbGRJOGtERFBSVGNQTVpMYWxnejUybmw1UWZsZ3xBQ3Jtc0trREFvM3dNdWhDYzRZNTg0N0FBcXlZWEw5MHFtMkx5dUUxdHZ3Y3paTE51QXJBWE1qY2hNdFBHUU1NdkRRR2tpcm9GZVRSOHZnM05aZEJxSW00RzNaYzBzRFpQdlAyMzk3TUZFNkpvWHROdDk3VS1DNA&q=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fpeople_and_company%2Fkb_luch_poimenno_nazvalo_agentiv_rf_v_kerivnitstvi_ukroboronpromu_ta_prosit_vladu_prijnjati_zahodi-6523.html https://defence-ua.com/people_and_com...
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25.07.2023 09:48 Ответить
Пингвину кажеться он Бога за бороду держит с ним общается. как и Путлер..а жизнь продолжиться без него но с Червинсим и другими героями попавшими в силу настоящего патриотизма под месть ОП. Омана
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25.07.2023 10:03 Ответить
Если что не так, спалить суд, судью просто повесить. Даже гуманно, раньше с судей кожу сдирали за несправедливость.
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25.07.2023 10:09 Ответить
Юрий Бутусов! А про Семенченка, который под домашним арестом два года "про просьбе КГБ Беларуси" рвётся на фронт в полном ваккуме информации - вообще не надо упоминать? А МАрченко, Андрея-Юли -Яны уже сняты пидозры... Может быть - если бы общество не отдало первых не было бы и следующих ?
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25.07.2023 10:16 Ответить
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25.07.2023 10:35 Ответить
Клован знищує патріотів
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25.07.2023 11:37 Ответить
Кулініча Наумова відмазують, може обмежаться умовним терміном, суддю Князєва ще трішки часу пройде, теж відмажуть, а сидіти будуть такі як Червінський та інші по незакритим справам Кривоноса Марченка Павловського. Україна - країна контрастів, де Горбунов і осадча поїхали в Америку вести 22-го липня у Нью-Йорку, у залі Cipriani 25 Broadway на Манхеттені премію TOP USA Awards, водночас 54-річний Василь Іванчук не отримав дозволу виїхати за кордон через дію воєнного стану в Україні.
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25.07.2023 11:55 Ответить
фсбшна Зе влада.
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25.07.2023 13:39 Ответить
Свободу Роману Червінському!
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25.07.2023 13:58 Ответить
Zелена-команда на чолі з єрмаком і його вик. обов'язки преZидента Zеленського залякують дійсних патріотів.
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25.07.2023 14:35 Ответить
Патріоти України, це вороги для квартальних!!
Баканів іван, як довго переховувався від призову для Захисту України, аж у Полтаві!!
Але він, як військовозобов'язаний, ОСОБИСТО уже порушив норми Закону «Про мобілізацію ….», бо жодного разу, ні в Києві, ні в Полтав, не став ОСОБИСТО на військовий облік, як того вимагає ЗАКОН!
Ухилянт, під час дії Воєнного стану в Особливий період!
Дивно замовчує відверте порушення Резніков, це ж не та особа, що на кордоні їх затримують прикордонники!!
ТЦК теж, знають, що Бананів уже незаброньований 1,5 року і ховається за дівчатками, у якомусь дивному закладі, під час Воєнного стану??!!
Ось такий він військовозобов'язаний бананів, ховається, щоб не йти захищати Україну!! Можливо, він із замком, до параду готувалися, а воно,он, як неловко вийшло з Півднем!
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25.07.2023 14:57 Ответить
 
 