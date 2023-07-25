Сегодня в Апелляционном суде состоится слушание относительно содержания под стражей полковника Червинского
Сегодня, 25 июля, в 11:30 в Апелляционном суде г. Киева по адресу Соломенская площадь, 2а, состоится слушание по делу Романа Червинского касательно меры пресечения - содержания под стражей.
Об этом сообщила в Фейсбуке общественный деятель Роксоляна Хмара, информирует Цензор.НЕТ.
Судьи:
Пеленик И.Г
Слива Ю.М.
Глиняный В.Г.
Она также призвала всех прийти, поддержать полковника Червинского.
Ранее Шевченковский суд Киева продлил меру пресечения полковнику Роману Червинскому на 60 дней без права внесения залога.
Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, в котором рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июня суд оставил Червинского под стражей.
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Prozapas:
"Комітет з розслідування виявив, що ФБР відповідальні за злочинний іноземний вплив на цензуру американських соцмереж через російських агентів, які проникли в СБУ" (с)
Це зі звіту Комітету з питань правосуддя Уряду США.
.................
В Штатах свобода слова це релігія, у них перша поправка Конституції про це - а тут знову влив на неї за участю кротів з України.
Щось таке лейтенант Баканов передбачав, коли отримував посвідчення адвоката, буде парню від чого захищати свою дупу (і друзєй по "кварталу") Окреме вітання позітівним з їхніми хіханьками про "а гдє Баканов?", скоро в цьому питанні буде багато інших прізвищ.
"Ми з вами надовго" (c)
Знайшли кого судити...
Слива Ю.М.
Глиняний В.Г.
Запам'ятаємо цих маріонеток.
Якщо - да, то буде ++, якщо кудись дриснули, то буде --.....
бо вони їм перешкоджають виконувати договорняки Патрушева в Омані
і дЄрмак , і Буданов будуть мовчати , так як це одна банда зрадників !!
Свободу Роману Червінському - одному з найкращих і професійних
розвідників нашоі краіни 😠‼️
уроди зелені
бо тоді, з кожним новим днем війни у них, засланців, з'являється бІльший шанс не сісти з бандою за зраду, кУманізм, корупцію, смерті людей, втрати економічного потенціалу України
Чому провалена програма виготовлення дронів?
Тому що в Укроборонпромі російські агенти, призначені Єрмаком та Зеленським, розкрадають західну допомогу..
https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqbGRJOGtERFBSVGNQTVpMYWxnejUybmw1UWZsZ3xBQ3Jtc0trREFvM3dNdWhDYzRZNTg0N0FBcXlZWEw5MHFtMkx5dUUxdHZ3Y3paTE51QXJBWE1qY2hNdFBHUU1NdkRRR2tpcm9GZVRSOHZnM05aZEJxSW00RzNaYzBzRFpQdlAyMzk3TUZFNkpvWHROdDk3VS1DNA&q=https%3A%2F%2Fdefence-ua.com%2Fpeople_and_company%2Fkb_luch_poimenno_nazvalo_agentiv_rf_v_kerivnitstvi_ukroboronpromu_ta_prosit_vladu_prijnjati_zahodi-6523.html https://defence-ua.com/people_and_com...
Баканів іван, як довго переховувався від призову для Захисту України, аж у Полтаві!!
Але він, як військовозобов'язаний, ОСОБИСТО уже порушив норми Закону «Про мобілізацію ….», бо жодного разу, ні в Києві, ні в Полтав, не став ОСОБИСТО на військовий облік, як того вимагає ЗАКОН!
Ухилянт, під час дії Воєнного стану в Особливий період!
Дивно замовчує відверте порушення Резніков, це ж не та особа, що на кордоні їх затримують прикордонники!!
ТЦК теж, знають, що Бананів уже незаброньований 1,5 року і ховається за дівчатками, у якомусь дивному закладі, під час Воєнного стану??!!
Ось такий він військовозобов'язаний бананів, ховається, щоб не йти захищати Україну!! Можливо, він із замком, до параду готувалися, а воно,он, як неловко вийшло з Півднем!