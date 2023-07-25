На левобережье Херсонщины оккупанты испытывают нехватку снарядов, начали реже использовать крупнокалиберную артиллерию, - ОК "Південь"
На прошлой неделе ВСУ результативно отработали по пунктам боевых поставок врага. Россияне начали ощущать "снарядный голод", им неоткуда подтянуть ресурсы.
Об этом начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.
"Бавовна" цветет - снаряды "тают" где-то в тылу. Россияне ощущают существенный "снарядный голод" на левобережье. Уже нет места, откуда врагу подтянуть ресурсы. Огневой контроль над логистическими маршрутами – это тоже существенное препятствие для того, чтобы быстренько подтянуть для себя утраченные боеприпасы", – подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, Силы обороны Украины на прошлой неделе достаточно результативно отработали по пунктам боевых поставок.
"5 складов с боеприпасами было уничтожено, из-за этого враг действительно сейчас испытывает недостаток снарядов. Мы видим, що оккупанты стали реже использовать крупнокалиберную артиллерию. Они сейчас пытаются перекрывать это минометным огнем и РСЗО. За прошедшую ночь мы уничтожили еще одно крупнокалиберное вражеское орудие и две диверсионные лодки с группами, которые пытались маневрировать между островами", - сообщила Гуменюк.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому тоді стільки галасу довкола FPV, при чому з нашого боку теж?
Не сперечаюсь за Херсон, мав на увазі загальну тенденцію.
Там, де багато стаціонарних укріплень і є забудова, арта незамінна.
Русня хизується, що скоро "Ланцети" будуть працювати за принципом "рою".
Но факт в тот, что нам нужно больше РЭБ, и больше своих ударных дронов, и чтобы этим занялось государство.
"Ланцети" досить стійкі, їх здебільшого збивають, глушать мало.
У нас з РЕБом все сумно, русня на свою техніку вже ставить коробки, і дрони не долітають. Тука нещодавно скаржився.
Не обов'язково держава. В США і Германії зброю розробляють великі приватні компанії. Але по суті це теж держфінансування: замовником і покупцем є держава.