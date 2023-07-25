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Новости Война
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На левобережье Херсонщины оккупанты испытывают нехватку снарядов, начали реже использовать крупнокалиберную артиллерию, - ОК "Південь"

рф,армія

На прошлой неделе ВСУ результативно отработали по пунктам боевых поставок врага. Россияне начали ощущать "снарядный голод", им неоткуда подтянуть ресурсы.

Об этом начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"Бавовна" цветет - снаряды "тают" где-то в тылу. Россияне ощущают существенный "снарядный голод" на левобережье. Уже нет места, откуда врагу подтянуть ресурсы. Огневой контроль над логистическими маршрутами – это тоже существенное препятствие для того, чтобы быстренько подтянуть для себя утраченные боеприпасы", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны Украины на прошлой неделе достаточно результативно отработали по пунктам боевых поставок.

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"5 складов с боеприпасами было уничтожено, из-за этого враг действительно сейчас испытывает недостаток снарядов. Мы видим, що оккупанты стали реже использовать крупнокалиберную артиллерию. Они сейчас пытаются перекрывать это минометным огнем и РСЗО. За прошедшую ночь мы уничтожили еще одно крупнокалиберное вражеское орудие и две диверсионные лодки с группами, которые пытались маневрировать между островами", - сообщила Гуменюк.

Автор: 

армия РФ (19188) боеприпасы (2335) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+1
Весільні дрони не потрібні на фронті?
Чому тоді стільки галасу довкола FPV, при чому з нашого боку теж?
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25.07.2023 09:59
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Роблять ставку на БПЛА. Цей вид озброєння в перспективі може посунути артилерію з позиції "бога війни". Точність БПЛА набагато вища, дальність вже зіставна. Програє у потужності заряду, але це питання вирішуване.
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25.07.2023 09:47 Ответить
Склады в Крыму грохнули, вот и стреляют меньше. Сказки про замену арты бпла оставьте для московитских пабликов.
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25.07.2023 09:56 Ответить
Весільні дрони не потрібні на фронті?
Чому тоді стільки галасу довкола FPV, при чому з нашого боку теж?
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25.07.2023 09:59 Ответить
Дальність FPV до 10 км і то в степу, а по факту кілометрів 5, тіж бпла які мають дальність в 20+ км коштують набагато дорожче чим снаряд 152 мм.
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25.07.2023 10:05 Ответить
"Ланцет" - це той самий FPV. Так, досить дорогий, але "Леопард", "Краб" або "Іріс" на порядки дорожче. Артою щоб накрити, треба спочатку розвідати, потім навестись, а дрон сам літає, сам цілі знаходить і атакує одразу.
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25.07.2023 10:08 Ответить
Ланцет це дорогий дрон, значно дорожчий чим артелерійський постріл. Якщо брати удари по техніці то так він може і має замінити атру, але ми ведем діалог про застосування арти на Херсонщині, і там вона застосовується по живій силі ну і плавзасобах, фіксується зниження використання великих калібрів, менші калібри більш маневрені і непомітні але в нас є перевага високого берега. Це стосовно даного напрямку. А загалом бпла зможуть замінити арту тільки тоді коли буде застосовуватись рій, який буде заставляти сидіти в норах і не висовуватись в той час коли ворожа піхота буде проводити штурм. Думаю так і буде якщо з засобами РЕБ на передку буде все погано.
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25.07.2023 10:42 Ответить
Проти техніки і ОС БПЛА будуть більш ефективні, аніж арта.
Не сперечаюсь за Херсон, мав на увазі загальну тенденцію.
Там, де багато стаціонарних укріплень і є забудова, арта незамінна.
Русня хизується, що скоро "Ланцети" будуть працювати за принципом "рою".
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25.07.2023 10:51 Ответить
Ланцеты будут давить РЭбами, а снаряду обычно пофик, и летит снаряд во много раз быстрее. Принцип роя только звучит круто - опять же РЭБом будут давить коммуникацию между дронами, рой нахрен развалится.Против ИИ, захватывающего цель, эффективны дымовые завесы. Я не исключаю промышленного производства специальных "покрывал" для артиллерии, типа металлических сеток, только многослойных. Системы типа Skynex очень эффективны, но их мало пока что.

Но факт в тот, что нам нужно больше РЭБ, и больше своих ударных дронов, и чтобы этим занялось государство.
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25.07.2023 11:28 Ответить
На все можна знайти протидію, навіть мінометні міни в польоті збивають, тільки це дуже дорого.
"Ланцети" досить стійкі, їх здебільшого збивають, глушать мало.
У нас з РЕБом все сумно, русня на свою техніку вже ставить коробки, і дрони не долітають. Тука нещодавно скаржився.
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25.07.2023 11:42 Ответить
Я знаю, что трындеть - не мешки ворочать (это я о себе), но, думаю, будут дроны, ориентирующиеся чисто по местности, и находящие цель с помощью ИИ. Т. е. без GPS и т. д. Грубо говоря, дрон парИт, пока не найдет цель, после чего сам в нее врезается. Но в любом случае, нужно, чтобы этим занималось государство.
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25.07.2023 13:17 Ответить
І таке теж буде з часом. Думаю, у США вже є напрацювання.
Не обов'язково держава. В США і Германії зброю розробляють великі приватні компанії. Але по суті це теж держфінансування: замовником і покупцем є держава.
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25.07.2023 13:20 Ответить
Звучать, як виправдання нестачі дронів...
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25.07.2023 10:04 Ответить
Вздор.
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25.07.2023 09:58 Ответить
Як буде українською "вздор"(перекладач не відкривати!)
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25.07.2023 10:05 Ответить
Дурниця або нісенітниця.
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25.07.2023 10:57 Ответить
Великолепно. Надеюсь салюты в крембрюле продолжатся.
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25.07.2023 09:59 Ответить
Не "начали", а "стали" реже использовать...
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25.07.2023 12:58 Ответить
 
 