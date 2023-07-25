На левобережье Херсонщины оккупанты испытывают нехватку снарядов, начали реже использовать крупнокалиберную артиллерию, - ОК "Південь"

На прошлой неделе ВСУ результативно отработали по пунктам боевых поставок врага. Россияне начали ощущать "снарядный голод", им неоткуда подтянуть ресурсы.

Об этом начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"Бавовна" цветет - снаряды "тают" где-то в тылу. Россияне ощущают существенный "снарядный голод" на левобережье. Уже нет места, откуда врагу подтянуть ресурсы. Огневой контроль над логистическими маршрутами – это тоже существенное препятствие для того, чтобы быстренько подтянуть для себя утраченные боеприпасы", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны Украины на прошлой неделе достаточно результативно отработали по пунктам боевых поставок.

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"5 складов с боеприпасами было уничтожено, из-за этого враг действительно сейчас испытывает недостаток снарядов. Мы видим, що оккупанты стали реже использовать крупнокалиберную артиллерию. Они сейчас пытаются перекрывать это минометным огнем и РСЗО. За прошедшую ночь мы уничтожили еще одно крупнокалиберное вражеское орудие и две диверсионные лодки с группами, которые пытались маневрировать между островами", - сообщила Гуменюк.