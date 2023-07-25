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Заместителя главы Комитета ВР по нацбезопасности, "слугу народа" Аристова заметили в гостинице на Мальдивах, - СМИ

арістов

Заместитель главы Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Юрий Аристов был замечен в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании "Слідство.Інфо".

Источники издания отметили, что "слугу народа" видели в гостинице в середине июля. В гостинице подтвердили, что Юрий Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

Waldorf Astoria Maldives – 5-звездочный курорт, расположенный "среди белых песков и кристально голубых вод" на самом большом острове Мальдив. Курорт насчитывает 119 вилл для "уникального и незабываемого отдыха".

Заместителя главы Комитета ВР по нацбезопасности, слугу народа Аристова заметили в гостинице на Мальдивах, - СМИ 01
Заместителя главы Комитета ВР по нацбезопасности, слугу народа Аристова заметили в гостинице на Мальдивах, - СМИ 02
Заместителя главы Комитета ВР по нацбезопасности, слугу народа Аристова заметили в гостинице на Мальдивах, - СМИ 03
Отель Waldorf Astoria Maldives.

Издание не знает, в какие виллы отдыхал Аристов, однако стоимость проживания варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн за ночь. Также в отеле есть позиция более миллиона гривен за одну ночь - с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.

Читайте: Фракция "Слуга народа" приостановила членство нардепа Марченко, подозреваемой НАБУ в злоупотреблении влиянием

Журналисты пытались связаться с нардепом, однако он не поднял трубку. Его пресс-секретарь Оксана Омельченко затруднилась ответить на вопрос о том, где сейчас находится ее руководитель - в Украине или еще на Мальдивах - и попросила отправить журналистский запрос.

"Несмотря на обещание ответить на запрос через несколько часов, и помощница, и сам депутат проигнорировали дальнейшие попытки журналистов "Слідства.Інфо" получить ответы на присланные вопросы. В частности, на каком основании 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы. Журналисты "Слідства.Інфо" также связались с супругой нардепа Мариной Аристовой. Женщина сказала, что Аристов был в Вильнюсе, а также добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужа - своя", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении "слуге народа" Марченко и ее помощнице, получивших 5,3 тыс. дол. за разрешение на пересечение границы через систему "Шлях", - САП

7 июля Аристов публиковал снимки из Вильнюса, куда, вероятно, ездил с дипломатической миссией.

Издание проанализировало декларацию нардепа за 2020 год. Доход семьи составил чуть больше 9 млн. грн. У жены парламентария - Porsche Macan R4 II 2019 года, а сам Аристов арендовал Range Rover 2019 года. Согласно информации главного сервисного центра МВД, сейчас Юрий Аристов является владельцем RANGE ROVER EVOQUE 2013 года, которого в декларации "слуги" нет.

Журналисты в начале 2022 года сообщали о путешествии нардепа на остров Занзибар в Африке во время зимних каникул ВР. Стоимость тура для всей семьи в четырехзвездочном отеле стартует от 170 тысяч гривен. До избрания в Верховную Раду Юрий Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.

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Мальдивы (30) Слуга народа (2630) Аристов Юрий (36)


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Топ комментарии
+87
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25.07.2023 12:39
+54
при Порошенку не було повномасштабної війни, подякуй йому хоч за це
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25.07.2023 12:51
+43
Ще залишились ті , хто беруть повістки і йдуть в ТцК?
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25.07.2023 12:36
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Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів. Джерело: всё! теперь окончательно разобрался! откуда взялась СКУМБРИЯ по ВОСЕМЬ!!
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25.07.2023 17:12 Ответить
До обрання у Верховну Раду Юрій Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів.

Оба-на !! А де ж пінгвіни ??
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25.07.2023 17:13 Ответить
Пропоную прийняти постанову в Раді, що 10% депутатів всіх рівнів повинні сформувати добровольчі батальйони на передньому краї оборони.
З можливістю ротації через пів року на передку.
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25.07.2023 17:17 Ответить
на жаль, тут однією постановою не обійтись, потрібно купу законів виправити
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25.07.2023 17:19 Ответить
Він,як і Коля-котлєта,проводив зустріч з українцями Мальдів,чисто ділова зустріч...
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25.07.2023 17:24 Ответить
Люди любят слишком пососать
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25.07.2023 17:40 Ответить
Розстріляти, п'ять разів!!!
Народ України
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25.07.2023 18:07 Ответить
Где-то я уже слышал про Мальдивы, кто-то командовал наступлением из бунгало.👶
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25.07.2023 18:19 Ответить
Он воно що бізнес партнер по рибі - ось звідки у зеленських скумбрія по 8 ...
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25.07.2023 18:51 Ответить
НАРІД ХОТІВ НОВІ ЛІЦА,ну що ж --- він їх отримав. Але ж страждають і ті хто це бидло не вибірав
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25.07.2023 18:55 Ответить
Та він вже склав і поклав.Поржалі нас разом.
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25.07.2023 19:46 Ответить
А когда журналист Украинской правды ткач зафиксировал в ресторане Ишак встречу завхоза Януковича Кравца с Арахамией? Арахамия с Ермаком за крышевание прихвостней Януковича в отставку пойдут? Видно Борисов не занес в ОП Ермаку и Арахамии... а глава холдинга Киевгорстрой Игорь Кушнир с женой Оксаной занесли в ОП. Пример от налоговой и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать крупный столичный холдинг. . Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса, для схем у Кушнира и Кравца есть подконтрольный Кристал банк
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25.07.2023 20:48 Ответить
баррига, Сейшели, ліпєцкая фабріка, хоть паржём...
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25.07.2023 21:16 Ответить
только опущенные дегенираты посещают сраные мальдивы!
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25.07.2023 21:28 Ответить
був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів . Тепер ясно звідки скумбрія по вісім.
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25.07.2023 22:06 Ответить
"Ніякого кумовства не буде" © Це
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26.07.2023 07:42 Ответить
Це, звичайно ганебно! Але, як там опинилися Ті, Хто Його Там Помітив?😄
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26.07.2023 08:38 Ответить
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