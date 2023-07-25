Заместителя главы Комитета ВР по нацбезопасности, "слугу народа" Аристова заметили в гостинице на Мальдивах, - СМИ

Заместитель главы Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Юрий Аристов был замечен в 5-звездном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в расследовании "Слідство.Інфо".

Источники издания отметили, что "слугу народа" видели в гостинице в середине июля. В гостинице подтвердили, что Юрий Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

Waldorf Astoria Maldives – 5-звездочный курорт, расположенный "среди белых песков и кристально голубых вод" на самом большом острове Мальдив. Курорт насчитывает 119 вилл для "уникального и незабываемого отдыха".







Отель Waldorf Astoria Maldives.

Издание не знает, в какие виллы отдыхал Аристов, однако стоимость проживания варьируется от 100 тыс. грн до 323 тыс. грн за ночь. Также в отеле есть позиция более миллиона гривен за одну ночь - с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.

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Журналисты пытались связаться с нардепом, однако он не поднял трубку. Его пресс-секретарь Оксана Омельченко затруднилась ответить на вопрос о том, где сейчас находится ее руководитель - в Украине или еще на Мальдивах - и попросила отправить журналистский запрос.

"Несмотря на обещание ответить на запрос через несколько часов, и помощница, и сам депутат проигнорировали дальнейшие попытки журналистов "Слідства.Інфо" получить ответы на присланные вопросы. В частности, на каком основании 48-летний депутат пересек украинскую границу и рабочей ли была его поездка на Мальдивы. Журналисты "Слідства.Інфо" также связались с супругой нардепа Мариной Аристовой. Женщина сказала, что Аристов был в Вильнюсе, а также добавила, что "у нее своя личная жизнь, а у мужа - своя", - говорится в материале.

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7 июля Аристов публиковал снимки из Вильнюса, куда, вероятно, ездил с дипломатической миссией.

Издание проанализировало декларацию нардепа за 2020 год. Доход семьи составил чуть больше 9 млн. грн. У жены парламентария - Porsche Macan R4 II 2019 года, а сам Аристов арендовал Range Rover 2019 года. Согласно информации главного сервисного центра МВД, сейчас Юрий Аристов является владельцем RANGE ROVER EVOQUE 2013 года, которого в декларации "слуги" нет.

Журналисты в начале 2022 года сообщали о путешествии нардепа на остров Занзибар в Африке во время зимних каникул ВР. Стоимость тура для всей семьи в четырехзвездочном отеле стартует от 170 тысяч гривен. До избрания в Верховную Раду Юрий Аристов был бизнес-партнером Владимира Зеленского в бизнесе по продаже рыбы и морепродуктов.

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