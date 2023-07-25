Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ
Заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".
Джерела видання зазначили, що "слугу народу" бачили у готелі в середині липня. У готелі підтвердили, що Юрій Арістов справді був їхнім гостем, але уже виселився.
Waldorf Astoria Maldives - 5-зірковий курорт, розташований "серед білих пісків та кришталево блакитних вод" на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для "унікального та незабутнього відпочинку".
Готель Waldorf Astoria Maldives.
Видання не знає, у які саме віллі відпочивав Арістов, проте вартість проживання варіюється від 100 тис. грн до 323 тис. грн за ніч. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч - з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу.
Журналісти намагалися зв'язатися із нардепом, проте він не підняв слухавку. Його прессекретарка Оксана Омельченко не змогла відповісти на запитання про те, де зараз перебуває її керівник - в Україні чи ще на Мальдівах - і попросила надіслати журналістський запит.
"Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви. Журналісти "Слідства.Інфо" також зв’язалися з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка - своє", - йдеться в матеріалі.
7 липня Арістов публікував знімки з Вільнюса, куди, ймовірно, їздив із дипломатичною місією.
Видання проаналізувало декларацію нардепа за 2020 рік. Дохід родини склав трохи більше 9 млн грн. У дружини парламентаря - Porsche Macan R4 II 2019 року, а сам Арістов орендував Range Rover 2019 року. Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі Юрій Арістов є власником RANGE ROVER EVOQUE 2013 року, якого в декларації "слуги" немає.
Журналісти на початку 2022 року повідомляли про подорож нардепа на острів Занзібар у Африці під час зимових канікул ВР. Вартість туру для всієї родини в чотирьох зірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень. До обрання у Верховну Раду Юрій Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів.
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Оба-на !! А де ж пінгвіни ??
З можливістю ротації через пів року на передку.
Народ України