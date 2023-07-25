Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ

Заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Джерела видання зазначили, що "слугу народу" бачили у готелі в середині липня. У готелі підтвердили, що Юрій Арістов справді був їхнім гостем, але уже виселився.

Waldorf Astoria Maldives - 5-зірковий курорт, розташований "серед білих пісків та кришталево блакитних вод" на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для "унікального та незабутнього відпочинку".







Готель Waldorf Astoria Maldives.

Видання не знає, у які саме віллі відпочивав Арістов, проте вартість проживання варіюється від 100 тис. грн до 323 тис. грн за ніч. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч - з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу.

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Журналісти намагалися зв'язатися із нардепом, проте він не підняв слухавку. Його прессекретарка Оксана Омельченко не змогла відповісти на запитання про те, де зараз перебуває її керівник - в Україні чи ще на Мальдівах - і попросила надіслати журналістський запит.

"Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви. Журналісти "Слідства.Інфо" також зв’язалися з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка - своє", - йдеться в матеріалі.

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7 липня Арістов публікував знімки з Вільнюса, куди, ймовірно, їздив із дипломатичною місією.

Видання проаналізувало декларацію нардепа за 2020 рік. Дохід родини склав трохи більше 9 млн грн. У дружини парламентаря - Porsche Macan R4 II 2019 року, а сам Арістов орендував Range Rover 2019 року. Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі Юрій Арістов є власником RANGE ROVER EVOQUE 2013 року, якого в декларації "слуги" немає.

Журналісти на початку 2022 року повідомляли про подорож нардепа на острів Занзібар у Африці під час зимових канікул ВР. Вартість туру для всієї родини в чотирьох зірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень. До обрання у Верховну Раду Юрій Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів.

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