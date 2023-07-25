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Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ

арістов

Заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Джерела видання зазначили, що "слугу народу" бачили у готелі в середині липня. У готелі підтвердили, що Юрій Арістов справді був їхнім гостем, але уже виселився.

Waldorf Astoria Maldives - 5-зірковий курорт, розташований "серед білих пісків та кришталево блакитних вод" на найбільшому острові Мальдів. Курорт нараховує 119 вілл для "унікального та незабутнього відпочинку".

Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, слугу народу Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ 01
Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, слугу народу Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ 02
Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, слугу народу Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ 03
Готель Waldorf Astoria Maldives.

Видання не знає, у які саме віллі відпочивав Арістов, проте вартість проживання варіюється від 100 тис. грн до 323 тис. грн за ніч. Також у готелі є позиція за понад мільйон гривень за одну ніч - з трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. 

Читайте: Родина "слуги народу" Торохтія під час війни придбала нерухомість у Болгарії, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти намагалися зв'язатися із нардепом, проте він не підняв слухавку. Його прессекретарка Оксана Омельченко не змогла відповісти на запитання про те, де зараз перебуває її керівник - в Україні чи ще на Мальдівах - і попросила надіслати журналістський запит.

"Попри обіцянку відповісти на запит за кілька годин, і помічниця, і сам депутат проігнорували подальші спроби журналістів "Слідства.Інфо" отримати відповіді на надіслані питання. Зокрема, на яких засадах 48-річний депутат перетнув український кордон та чи робочою була його поїздка на Мальдіви.  Журналісти "Слідства.Інфо" також зв’язалися з дружиною нардепа Мариною Арістовою. Жінка сказала, що Арістов був у Вільнюсі, а також додала, що "у неї своє особисте життя, а у чоловіка - своє", - йдеться в матеріалі.

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7 липня Арістов публікував знімки з Вільнюса, куди, ймовірно, їздив із дипломатичною місією.

Видання проаналізувало декларацію нардепа за 2020 рік. Дохід родини склав трохи більше 9 млн грн. У дружини парламентаря - Porsche Macan R4 II 2019 року, а сам Арістов орендував Range Rover 2019 року. Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі Юрій Арістов є власником RANGE ROVER EVOQUE 2013 року, якого в декларації "слуги" немає.

Журналісти на початку 2022 року повідомляли про подорож нардепа на острів Занзібар у Африці під час зимових канікул ВР. Вартість туру для всієї родини в чотирьох зірковому готелі стартує від 170 тисяч гривень. До обрання у Верховну Раду Юрій Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів.

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Автор: 

Мальдіви (28) Слуга народу (2812) Арістов Юрій (47)


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Топ коментарі
+87
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25.07.2023 12:39
+54
при Порошенку не було повномасштабної війни, подякуй йому хоч за це
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25.07.2023 12:51
+43
Ще залишились ті , хто беруть повістки і йдуть в ТцК?
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25.07.2023 12:36
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Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів. Джерело: всё! теперь окончательно разобрался! откуда взялась СКУМБРИЯ по ВОСЕМЬ!!
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25.07.2023 17:12 Відповісти
До обрання у Верховну Раду Юрій Арістов був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів.

Оба-на !! А де ж пінгвіни ??
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25.07.2023 17:13 Відповісти
Пропоную прийняти постанову в Раді, що 10% депутатів всіх рівнів повинні сформувати добровольчі батальйони на передньому краї оборони.
З можливістю ротації через пів року на передку.
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25.07.2023 17:17 Відповісти
на жаль, тут однією постановою не обійтись, потрібно купу законів виправити
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25.07.2023 17:19 Відповісти
Він,як і Коля-котлєта,проводив зустріч з українцями Мальдів,чисто ділова зустріч...
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25.07.2023 17:24 Відповісти
Люди любят слишком пососать
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25.07.2023 17:40 Відповісти
Розстріляти, п'ять разів!!!
Народ України
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25.07.2023 18:07 Відповісти
Где-то я уже слышал про Мальдивы, кто-то командовал наступлением из бунгало.👶
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25.07.2023 18:19 Відповісти
Он воно що бізнес партнер по рибі - ось звідки у зеленських скумбрія по 8 ...
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25.07.2023 18:51 Відповісти
НАРІД ХОТІВ НОВІ ЛІЦА,ну що ж --- він їх отримав. Але ж страждають і ті хто це бидло не вибірав
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25.07.2023 18:55 Відповісти
Та він вже склав і поклав.Поржалі нас разом.
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25.07.2023 19:46 Відповісти
А когда журналист Украинской правды ткач зафиксировал в ресторане Ишак встречу завхоза Януковича Кравца с Арахамией? Арахамия с Ермаком за крышевание прихвостней Януковича в отставку пойдут? Видно Борисов не занес в ОП Ермаку и Арахамии... а глава холдинга Киевгорстрой Игорь Кушнир с женой Оксаной занесли в ОП. Пример от налоговой и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать крупный столичный холдинг. . Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса, для схем у Кушнира и Кравца есть подконтрольный Кристал банк
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25.07.2023 20:48 Відповісти
баррига, Сейшели, ліпєцкая фабріка, хоть паржём...
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25.07.2023 21:16 Відповісти
только опущенные дегенираты посещают сраные мальдивы!
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25.07.2023 21:28 Відповісти
був бізнес-партнером Володимира Зеленського у бізнесі з продажу риби та морепродуктів . Тепер ясно звідки скумбрія по вісім.
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25.07.2023 22:06 Відповісти
"Ніякого кумовства не буде" © Це
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26.07.2023 07:42 Відповісти
Це, звичайно ганебно! Але, як там опинилися Ті, Хто Його Там Помітив?😄
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26.07.2023 08:38 Відповісти
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