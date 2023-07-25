Инициирую немедленную приостановку членства Аристова во фракции "Слуга народа", - Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует вопрос немедленной приостановки членства во фракции "Слуга народа" нардепа Юрия Аристова, который был замечен в 5-звездном отеле на Мальдивах.
Об этом Арахамия сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"По ситуации с Аристовым.
- инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции.
- приглашаю все документы по командировкам и проверяем всю информацию", - отмечает глава фракции "СН".
По его словам, в случае подтверждения информации, он потребует немедленного исключения Аристова из комитета и сложения депутатского мандата.
Ранее сообщалось, что заместителя председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слугу народа" Юрия Аристова заметили в 5-звездной гостинице Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.
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"Байден, чому ми не в НАТО?"
-я нє панімаю когда СІШИА гавір что у нас карумпція…
Ну вот и результат.
Но народ оказался глупым потребителем пропаганды, у которого отсутствует инстинкт самосохранения.
Переклічку зробіть і відзвітуйте перед народом за кожного урода.
А ви любі мої українчкі продовжуйте збирати по дрони.
Пс зелене епт дурновате шапіто
А повинен вже давно сидіти за гратами.
Алу у представника сонячного Кавказу, щось не хватило бздуху до такого рішення, покищо, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, і ФСЬО…
він переплутав і сів в літак на Сейшели.
Там паходу новий фронт.
".. Я так тіхонька в лєс уйду.."(с) Трухман
А з іншої сторони: якщо вже депутати з цієї фракції напихаються дармовими грішми, то що їх солити ці гроші чи що? Треба ж їх десь тратити, на себе рум'яного.
И никакие меры уже не отбелят зелёный сброд.
номер з соснами палубними не поділили
Т.к. доказать передачу или не передачу сведений - практически не возможно
Поэтому надо предполагать худшее, и действовать соответственно
Хоча, какаяРазніца? Залишиться у ВР і продовжить голосувати зі слугами, ригами та беніним майбахом.
Так скоро в фракції нікого не залишиться. Покажіть того, хто вам списки складав...
А може це щоб покрити більший злочин - розголошення держтаємниці?