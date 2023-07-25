Инициирую немедленную приостановку членства Аристова во фракции "Слуга народа", - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует вопрос немедленной приостановки членства во фракции "Слуга народа" нардепа Юрия Аристова, который был замечен в 5-звездном отеле на Мальдивах.

Об этом Арахамия сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По ситуации с Аристовым.

- инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции.

- приглашаю все документы по командировкам и проверяем всю информацию", - отмечает глава фракции "СН".

По его словам, в случае подтверждения информации, он потребует немедленного исключения Аристова из комитета и сложения депутатского мандата.

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Ранее сообщалось, что заместителя председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слугу народа" Юрия Аристова заметили в 5-звездной гостинице Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.