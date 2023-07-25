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Инициирую немедленную приостановку членства Аристова во фракции "Слуга народа", - Арахамия

юрій,арістов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициирует вопрос немедленной приостановки членства во фракции "Слуга народа" нардепа Юрия Аристова, который был замечен в 5-звездном отеле на Мальдивах.

Об этом Арахамия сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"По ситуации с Аристовым.

- инициирую вопрос немедленного приостановления членства во фракции.

- приглашаю все документы по командировкам и проверяем всю информацию", - отмечает глава фракции "СН".

По его словам, в случае подтверждения информации, он потребует немедленного исключения Аристова из комитета и сложения депутатского мандата.

Смотрите: "Слуга народа" Аристов об обыске: "Сказали, что ко мне никаких претензий нет. Отобрали телефоны и отвалили". ФОТО

Ранее сообщалось, что заместителя председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "слугу народа" Юрия Аристова заметили в 5-звездной гостинице Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Арахамия Давид (989) Слуга народа (2630) Аристов Юрий (36)


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Топ комментарии
+73
Сильно, дуже сильно! Оце так покарання!
"Байден, чому ми не в НАТО?"
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25.07.2023 13:10
+54
І шоб другии раз не вертатись -- Арахамію теж за компанію -- нахер
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25.07.2023 13:10
+46
Не поможет это Вам тухлая партия сгнила полностью и смердить трупняком Вы больше мертвы
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25.07.2023 13:10
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Сильно, дуже сильно! Оце так покарання!
"Байден, чому ми не в НАТО?"
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25.07.2023 13:10 Ответить
І тут вискакує верещучка та каже
-я нє панімаю когда СІШИА гавір что у нас карумпція…
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25.07.2023 13:25 Ответить
Вона не каже. вона ВЕРЕЩИТЬ.
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25.07.2023 14:15 Ответить
🙈🐒🤢🐸ПНХ , МАКАКИ ПРИБЛУДНЫЕ , АРАХЛАМИДИЯ, У ВАС ТАМ ВСЕ ТАКИЕ И ЕЩЁ ХУЖЕ - ПЯТАЯ КОЛОННА. ТРОЯНСКИХ ШАКАЛОВ ‼️🦠ГЕТЬ ‼️
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25.07.2023 14:39 Ответить
Млядь,вас усіх зелених покидьків розігнати треба,мразота !
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25.07.2023 14:58 Ответить
-КОЛЬКУ- КОТЛЕТУ ПРОГЛОТИЛИ , тот тоже , на Мальдивах балдел, сам АРАХЛАМИДИЯ НА ЧАСТНОМ САМОЛЁТЕ 7 раз к Фирташу на сходняк МОТАЛСЯ ! ЕСЛИ-бы в Украине люди не были , такими наивными , то ещё после всех , наглейших разворовываний , помощи на КОВИД и ВАГНЕРГЕЙТА , ЭТИХ ПИТОРОВ ЗЕДЕРЬМАЧЬЯ СРАЗУ ВЫШВЫРНУЛИ , как в Румынии Чаушеску
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25.07.2023 18:03 Ответить
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25.07.2023 16:27 Ответить
Он тяжело работал полтора года войны. Имеет право
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25.07.2023 13:10 Ответить
Що означає "має право". Він там працював, тримав оборону на мальдівському "нулі". Йому ще мадаль за це потрібно дати.
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25.07.2023 13:15 Ответить
І шоб другии раз не вертатись -- Арахамію теж за компанію -- нахер
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25.07.2023 13:10 Ответить
тут правильно буде ще й "на хер".
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25.07.2023 13:15 Ответить
Не поможет это Вам тухлая партия сгнила полностью и смердить трупняком Вы больше мертвы
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25.07.2023 13:10 Ответить
То, что было гнилым изначально, сгнить не может
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25.07.2023 13:33 Ответить
Це як з Халімоном? Понять и простить?
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25.07.2023 13:11 Ответить
🤣
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25.07.2023 13:11 Ответить
шо ви зразу панікувати і скиглити поїхав домовлятися щоб поранені з передової проходили там реабілітацію ну
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25.07.2023 13:11 Ответить
вівсьоврьоті ..він з Мальдів небо України захищає,на дальніх подступах
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25.07.2023 13:15 Ответить
Мальдіви потребують безпеки і захисту !
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25.07.2023 13:11 Ответить
Бажаю надавати допомогу разом з помічницею, бо одному не впоратись
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25.07.2023 13:14 Ответить
От падли лукаві, а то ви тварюки тіпа "нє в курсє" де ваші падєльнікі з "слуг крємля" шарахаються... Якби не розголос, то це шоу з показним "обуренням" від Абрамхамії ніхто б і не побачив... Кончені виродки ...
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25.07.2023 13:12 Ответить
Партия КОНЧЕНЫХ ВЫРОДКОВ
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25.07.2023 13:13 Ответить
Партия зеленой и ненасытной слизи.
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25.07.2023 13:17 Ответить
Хороший понт дороже денег. Может весь моносброд "призупинити" вже?
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25.07.2023 13:13 Ответить
Ставлю на "голосування" - розігнати партію "Слуга Народу" по полях та посадках...
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25.07.2023 13:13 Ответить
Разогнать по минным полям.
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25.07.2023 17:19 Ответить
Та ти шо? Репутація Зеплісняви під загрозою? Та заспокійся павук, ви вже давно дискредитовані в очах україньців!
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25.07.2023 13:13 Ответить
Как такое вообще возможно, чтобы чел., приехавший никем и черт знает откуда, через пару лет стал главой крупнейшей партии в парламенте? Только представьте возможность такого сценария в нормальной, цивилизованной стране?
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25.07.2023 13:14 Ответить
В 2019-м в мирной спокойной стране какой-то части населения-избирателей не хватило острых ощущений от жизни. Поржать захотелось...
Ну вот и результат.
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25.07.2023 13:17 Ответить
Для большинства думающих людей, обладающих хоть какой-то жизненной мудростью, выбор был очевиден и голосовать нужно было исключительно за государственника - Порошенко.
Но народ оказался глупым потребителем пропаганды, у которого отсутствует инстинкт самосохранения.
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25.07.2023 13:36 Ответить
+100500.
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25.07.2023 14:29 Ответить
Україна-країна можливостей...
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25.07.2023 13:18 Ответить
соціальний ліфт
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25.07.2023 13:20 Ответить
🤡
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25.07.2023 13:14 Ответить
За несчастные 5 звёздочек исключать? Не по-научному.
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25.07.2023 13:14 Ответить
Полностью согласен.5-звездочные запретить, только в 4-звездочные.
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25.07.2023 17:22 Ответить
Чувак переслідував"лісову мафію", яку вигнав з України Тищенко, а ви про що подумали?...
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25.07.2023 13:15 Ответить
А тих зелених прихвостнів, яких ніхто не помітив на відпочинку, ви зі слуг не виганяєте ?
Переклічку зробіть і відзвітуйте перед народом за кожного урода.
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25.07.2023 13:15 Ответить
Трубицин, верещук, гетьманцев, тот что собаку предлагал продать и комуналку оплатить, "маланчик который по тихому" в лес ходил ... список можно до безконечности продолжать. Теперь этот.

А ви любі мої українчкі продовжуйте збирати по дрони.
Пс зелене епт дурновате шапіто
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25.07.2023 13:16 Ответить
Цікаво, де зараз ота сволота - Брагар? Досі депутат?
А повинен вже давно сидіти за гратами.
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25.07.2023 14:58 Ответить
Ви пропонуєте не збирати на дрони? Здатись москалям тому що в нас мудрий нарід понавибирав сволоту і довбойобів? Нехай кацапи прийдуть і перетворять всю Україну на Бучу? Хлопці на передовій воюють за депутатів? Трішки думайте про що пишете.
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26.07.2023 05:14 Ответить
Мао дзе дун, таких розстрілював, а Пол Пот, просто мотигами забивав!!
Алу у представника сонячного Кавказу, щось не хватило бздуху до такого рішення, покищо, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, і ФСЬО…
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25.07.2023 13:16 Ответить
різниця між тоталітарним режимом, та так званою "демократією"
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25.07.2023 13:27 Ответить
Так и самому в конце концов можжа матыгай палучить.
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25.07.2023 15:36 Ответить
навіщо ці понти? вибори невідомо, коли будуть і чи будуть взагалі? та і хто доживе до тих виборів - теж не відомо.
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25.07.2023 13:16 Ответить
Скоро ця партія перетвориться в призрак; ніби і є, але поступово її членів повиключають.
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25.07.2023 13:16 Ответить
Парадокс - члены есть, а партии нет.
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25.07.2023 17:24 Ответить
Десь таке вже чули.....
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25.07.2023 13:17 Ответить
Ржом дальше...
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25.07.2023 13:17 Ответить
А кто тому Аристову отпуск подписывал?
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25.07.2023 13:18 Ответить
...Чорножопія, ти коли поїдеш звільняти від русні рідну Обхєзію?
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25.07.2023 13:20 Ответить
Заздрість-гріх,агрохімія. Чувак так тяжко працював на Мальдівах. Ну прямо як коля-каклєта в Тайланді.
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25.07.2023 13:20 Ответить
А як найвеличніший-найпотужніший працював в Омані...
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25.07.2023 16:02 Ответить
Його $уко контузило ,
він переплутав і сів в літак на Сейшели.
Там паходу новий фронт.

".. Я так тіхонька в лєс уйду.."(с) Трухман
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25.07.2023 13:20 Ответить
Странно, что все так делают удивленное лицо, как будто не знают, сколько подонков сидит в «Высшем Законодательном органе страны», только для того, чтобы получать в месяц сотни тысяч $ доплат за «нужные голоса», обтяпывать свои грязные делишки, скуать земли и недвижимость. Политические проститутки - это прямо и точно про украинских депутатов.
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25.07.2023 13:23 Ответить
Бо помітили. Потрібно вміти критись, і вміло відмазуватись. Типу на лікуванні, або стояв на рецепшені з протягнутою рукою, і збирав на "Велику відбудову".
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25.07.2023 13:26 Ответить
Копен-дупен з фракції СН означає автоматичне припинення виплат лівих "бонусів". І це, звісно, болюче покарання для цього депутата-пляжника.
А з іншої сторони: якщо вже депутати з цієї фракції напихаються дармовими грішми, то що їх солити ці гроші чи що? Треба ж їх десь тратити, на себе рум'яного.
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25.07.2023 13:29 Ответить
Получается так что часть "членов" слуги народа поняли что у партии нет перспектив и решили особо не маскироваться.
И никакие меры уже не отбелят зелёный сброд.
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25.07.2023 13:31 Ответить
Призупиняльщики. **** гнила смердюча трупа клоунів під керівництвом комуняк
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25.07.2023 13:34 Ответить
Тимошенко вообще каждый Новый год на три дня в Эмираты ездит. Ей значит можно?!😠
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25.07.2023 13:41 Ответить
ну она типа баба, запрета на выезд нет
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25.07.2023 13:46 Ответить
Клоуны конченные
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25.07.2023 13:42 Ответить
загнати скотиняку послом в Бельгію! Не дай боже слабше покарання
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25.07.2023 13:45 Ответить
А що трапилось Агрохімія?? Знову проколовся черговий Зелений зрадник?? Зелені падлюки ВСІ зрадники зрозумів гнида??
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25.07.2023 13:47 Ответить
А із Торохтієм що там на сьогодні? Чи тут бачу, а тут ні?
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25.07.2023 13:52 Ответить
А сам коли сь........ся Арахумия?
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25.07.2023 13:54 Ответить
а шо?, так можно было???
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25.07.2023 14:02 Ответить
как ?
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25.07.2023 14:05 Ответить
он устал и шо за это его лишать мандата ?
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25.07.2023 14:04 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/25/7412808/ Украина получила очередной транш от Еврокомиссии: 1,5 млрд евро помощи
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25.07.2023 14:09 Ответить
АраХамська з Понамарьовим
номер з соснами палубними не поділили
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25.07.2023 14:12 Ответить
і орден обовязково-не менше
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25.07.2023 14:13 Ответить
До складу комітету з нацбезпеки та оборони замість зрадника арістова призначити СОФІЮ ФЕДИНУ ( від ЄС ), справжню патріотку України, це буде протидія невігласці мар'яні безумній.
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25.07.2023 14:15 Ответить
Найстрашніша з усіх кар - Призупинення членства.
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25.07.2023 14:24 Ответить
это что член отрезать ?
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25.07.2023 14:25 Ответить
Ні, відрізати то назавжди а тут лише призупинення, зав'яжуть вузлом мабудь.
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25.07.2023 14:44 Ответить
Примотають скотчем до ноги.
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25.07.2023 16:10 Ответить
Через Мальдіви рашисти закупили електронних елементів до своїх ракет на 130млн.дол... робіть висновки, панове...
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25.07.2023 14:30 Ответить
Никто не видит главного: заместитель председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как носитель государственной тайны оказался за границей? Кому передавал сведения?Кем он там мог быть завербован?
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25.07.2023 14:40 Ответить
По хорошему, за это без разбирательств надо лишать полномочий в комитете, как утратившего доверие.

Т.к. доказать передачу или не передачу сведений - практически не возможно

Поэтому надо предполагать худшее, и действовать соответственно
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25.07.2023 14:51 Ответить
Чи не занадто жорстоко?
Хоча, какаяРазніца? Залишиться у ВР і продовжить голосувати зі слугами, ригами та беніним майбахом.
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25.07.2023 14:43 Ответить
На фронт этого туриста.
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25.07.2023 14:44 Ответить
Рекордний екпорт напівпровідників з Мальдивів на паРашу. https://biz.nv.ua/markets/sankcii-protiv-rf-maldivy-postavili-v-rossiyu-poluprovodnikov-na-53-milliona-dollarov-50341116.html
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25.07.2023 14:48 Ответить
да,уж
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25.07.2023 14:59 Ответить
Кожний день такі новини, що залишатися при розумі без медичного канабісу пздц як важко.
Так скоро в фракції нікого не залишиться. Покажіть того, хто вам списки складав...
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25.07.2023 15:00 Ответить
До ВР надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. (https://t.me/UaOnlii/56691) про складання повноважень народного депутата України, - Стефанчук

А може це щоб покрити більший злочин - розголошення держтаємниці?
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25.07.2023 15:18 Ответить
заработал хорошо, на 5 звездочный отель на мальдивах, наверное полтора года **** на пианине стукал
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25.07.2023 17:23 Ответить
А когда журналист Украинской правды ткач зафиксировал в ресторане Ишак встречу завхоза Януковича Кравца с Арахамией? Арахамия с Ермаком за крышевание прихвостней Януковича в отставку пойдут? Видно Аристов не угоден ОП раз так быстро все закрутилось а военком Одессы Борисов не занес в ОП Ермаку и Арахамии... а глава холдинга Киевгорстрой Игорь Кушнир с женой Оксаной занесли в ОП. Пример от налоговой и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать крупный столичный холдинг. . Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса, для схем у Кушнира и Кравца есть подконтрольный Кристал банк
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25.07.2023 21:01 Ответить
 
 