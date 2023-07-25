Ініціюю негайне призупинення членства Арістова у фракції "Слуга народу", - Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює питання негайного призупинення членства у фракції "Слуга народу" нардепа Юрія Арістова, якого помітили у 5-зірковому готелі на Мальдівах.
Про це Арахамія повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"По ситуації з Арістовим.
- ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції.
- запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію", - зазначає голова фракції "СН".
За його словами, у разі підтвердження інформації, він буде вимагати негайного виключення Арістова з комітету та складання депутатського мандату.
Раніше повідомлялося, що заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Байден, чому ми не в НАТО?"
-я нє панімаю когда СІШИА гавір что у нас карумпція…
Ну вот и результат.
Но народ оказался глупым потребителем пропаганды, у которого отсутствует инстинкт самосохранения.
Переклічку зробіть і відзвітуйте перед народом за кожного урода.
А ви любі мої українчкі продовжуйте збирати по дрони.
Пс зелене епт дурновате шапіто
А повинен вже давно сидіти за гратами.
Алу у представника сонячного Кавказу, щось не хватило бздуху до такого рішення, покищо, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, і ФСЬО…
він переплутав і сів в літак на Сейшели.
Там паходу новий фронт.
".. Я так тіхонька в лєс уйду.."(с) Трухман
А з іншої сторони: якщо вже депутати з цієї фракції напихаються дармовими грішми, то що їх солити ці гроші чи що? Треба ж їх десь тратити, на себе рум'яного.
И никакие меры уже не отбелят зелёный сброд.
номер з соснами палубними не поділили
Т.к. доказать передачу или не передачу сведений - практически не возможно
Поэтому надо предполагать худшее, и действовать соответственно
Хоча, какаяРазніца? Залишиться у ВР і продовжить голосувати зі слугами, ригами та беніним майбахом.
Так скоро в фракції нікого не залишиться. Покажіть того, хто вам списки складав...
А може це щоб покрити більший злочин - розголошення держтаємниці?