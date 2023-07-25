Ініціюю негайне призупинення членства Арістова у фракції "Слуга народу", - Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює питання негайного призупинення членства у фракції "Слуга народу" нардепа Юрія Арістова, якого помітили у 5-зірковому готелі на Мальдівах.

Про це Арахамія повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"По ситуації з Арістовим.

- ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції.

- запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію", - зазначає голова фракції "СН".

За його словами, у разі підтвердження інформації, він буде вимагати негайного виключення Арістова з комітету та складання депутатського мандату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арістов про обшук: "Сказали, що до мене жодних претензій немає. Відібрали телефони та відвалили". ФОТО

Раніше повідомлялося, що заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах