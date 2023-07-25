УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5108 відвідувачів онлайн
Новини
10 902 98

Ініціюю негайне призупинення членства Арістова у фракції "Слуга народу", - Арахамія

юрій,арістов

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціює питання негайного призупинення членства у фракції "Слуга народу" нардепа Юрія Арістова, якого помітили у 5-зірковому готелі на Мальдівах.

Про це Арахамія повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ. 

"По ситуації з Арістовим.

- ініціюю питання негайного призупинення членства у фракції.

- запрошую всі документи по відрядженнях та перевіряємо всю інформацію", - зазначає голова фракції "СН".

За його словами, у разі підтвердження інформації, він буде вимагати негайного виключення Арістова з комітету та складання депутатського мандату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арістов про обшук: "Сказали, що до мене жодних претензій немає. Відібрали телефони та відвалили". ФОТО

Раніше повідомлялося, що заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слугу народу" Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах

Автор: 

Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2812) Арістов Юрій (47)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+73
Сильно, дуже сильно! Оце так покарання!
"Байден, чому ми не в НАТО?"
показати весь коментар
25.07.2023 13:10
+54
І шоб другии раз не вертатись -- Арахамію теж за компанію -- нахер
показати весь коментар
25.07.2023 13:10
+46
Не поможет это Вам тухлая партия сгнила полностью и смердить трупняком Вы больше мертвы
показати весь коментар
25.07.2023 13:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сильно, дуже сильно! Оце так покарання!
"Байден, чому ми не в НАТО?"
показати весь коментар
25.07.2023 13:10 Відповісти
І тут вискакує верещучка та каже
-я нє панімаю когда СІШИА гавір что у нас карумпція…
показати весь коментар
25.07.2023 13:25 Відповісти
Вона не каже. вона ВЕРЕЩИТЬ.
показати весь коментар
25.07.2023 14:15 Відповісти
🙈🐒🤢🐸ПНХ , МАКАКИ ПРИБЛУДНЫЕ , АРАХЛАМИДИЯ, У ВАС ТАМ ВСЕ ТАКИЕ И ЕЩЁ ХУЖЕ - ПЯТАЯ КОЛОННА. ТРОЯНСКИХ ШАКАЛОВ ‼️🦠ГЕТЬ ‼️
показати весь коментар
25.07.2023 14:39 Відповісти
Млядь,вас усіх зелених покидьків розігнати треба,мразота !
показати весь коментар
25.07.2023 14:58 Відповісти
-КОЛЬКУ- КОТЛЕТУ ПРОГЛОТИЛИ , тот тоже , на Мальдивах балдел, сам АРАХЛАМИДИЯ НА ЧАСТНОМ САМОЛЁТЕ 7 раз к Фирташу на сходняк МОТАЛСЯ ! ЕСЛИ-бы в Украине люди не были , такими наивными , то ещё после всех , наглейших разворовываний , помощи на КОВИД и ВАГНЕРГЕЙТА , ЭТИХ ПИТОРОВ ЗЕДЕРЬМАЧЬЯ СРАЗУ ВЫШВЫРНУЛИ , как в Румынии Чаушеску
показати весь коментар
25.07.2023 18:03 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2023 16:27 Відповісти
Он тяжело работал полтора года войны. Имеет право
показати весь коментар
25.07.2023 13:10 Відповісти
Що означає "має право". Він там працював, тримав оборону на мальдівському "нулі". Йому ще мадаль за це потрібно дати.
показати весь коментар
25.07.2023 13:15 Відповісти
І шоб другии раз не вертатись -- Арахамію теж за компанію -- нахер
показати весь коментар
25.07.2023 13:10 Відповісти
тут правильно буде ще й "на хер".
показати весь коментар
25.07.2023 13:15 Відповісти
Не поможет это Вам тухлая партия сгнила полностью и смердить трупняком Вы больше мертвы
показати весь коментар
25.07.2023 13:10 Відповісти
То, что было гнилым изначально, сгнить не может
показати весь коментар
25.07.2023 13:33 Відповісти
Це як з Халімоном? Понять и простить?
показати весь коментар
25.07.2023 13:11 Відповісти
🤣
показати весь коментар
25.07.2023 13:11 Відповісти
шо ви зразу панікувати і скиглити поїхав домовлятися щоб поранені з передової проходили там реабілітацію ну
показати весь коментар
25.07.2023 13:11 Відповісти
вівсьоврьоті ..він з Мальдів небо України захищає,на дальніх подступах
показати весь коментар
25.07.2023 13:15 Відповісти
Мальдіви потребують безпеки і захисту !
показати весь коментар
25.07.2023 13:11 Відповісти
Бажаю надавати допомогу разом з помічницею, бо одному не впоратись
показати весь коментар
25.07.2023 13:14 Відповісти
От падли лукаві, а то ви тварюки тіпа "нє в курсє" де ваші падєльнікі з "слуг крємля" шарахаються... Якби не розголос, то це шоу з показним "обуренням" від Абрамхамії ніхто б і не побачив... Кончені виродки ...
показати весь коментар
25.07.2023 13:12 Відповісти
Партия КОНЧЕНЫХ ВЫРОДКОВ
показати весь коментар
25.07.2023 13:13 Відповісти
Партия зеленой и ненасытной слизи.
показати весь коментар
25.07.2023 13:17 Відповісти
Хороший понт дороже денег. Может весь моносброд "призупинити" вже?
показати весь коментар
25.07.2023 13:13 Відповісти
Ставлю на "голосування" - розігнати партію "Слуга Народу" по полях та посадках...
показати весь коментар
25.07.2023 13:13 Відповісти
Разогнать по минным полям.
показати весь коментар
25.07.2023 17:19 Відповісти
Та ти шо? Репутація Зеплісняви під загрозою? Та заспокійся павук, ви вже давно дискредитовані в очах україньців!
показати весь коментар
25.07.2023 13:13 Відповісти
Как такое вообще возможно, чтобы чел., приехавший никем и черт знает откуда, через пару лет стал главой крупнейшей партии в парламенте? Только представьте возможность такого сценария в нормальной, цивилизованной стране?
показати весь коментар
25.07.2023 13:14 Відповісти
В 2019-м в мирной спокойной стране какой-то части населения-избирателей не хватило острых ощущений от жизни. Поржать захотелось...
Ну вот и результат.
показати весь коментар
25.07.2023 13:17 Відповісти
Для большинства думающих людей, обладающих хоть какой-то жизненной мудростью, выбор был очевиден и голосовать нужно было исключительно за государственника - Порошенко.
Но народ оказался глупым потребителем пропаганды, у которого отсутствует инстинкт самосохранения.
показати весь коментар
25.07.2023 13:36 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
25.07.2023 14:29 Відповісти
Україна-країна можливостей...
показати весь коментар
25.07.2023 13:18 Відповісти
соціальний ліфт
показати весь коментар
25.07.2023 13:20 Відповісти
🤡
показати весь коментар
25.07.2023 13:14 Відповісти
За несчастные 5 звёздочек исключать? Не по-научному.
показати весь коментар
25.07.2023 13:14 Відповісти
Полностью согласен.5-звездочные запретить, только в 4-звездочные.
показати весь коментар
25.07.2023 17:22 Відповісти
Чувак переслідував"лісову мафію", яку вигнав з України Тищенко, а ви про що подумали?...
показати весь коментар
25.07.2023 13:15 Відповісти
А тих зелених прихвостнів, яких ніхто не помітив на відпочинку, ви зі слуг не виганяєте ?
Переклічку зробіть і відзвітуйте перед народом за кожного урода.
показати весь коментар
25.07.2023 13:15 Відповісти
Трубицин, верещук, гетьманцев, тот что собаку предлагал продать и комуналку оплатить, "маланчик который по тихому" в лес ходил ... список можно до безконечности продолжать. Теперь этот.

А ви любі мої українчкі продовжуйте збирати по дрони.
Пс зелене епт дурновате шапіто
показати весь коментар
25.07.2023 13:16 Відповісти
Цікаво, де зараз ота сволота - Брагар? Досі депутат?
А повинен вже давно сидіти за гратами.
показати весь коментар
25.07.2023 14:58 Відповісти
Ви пропонуєте не збирати на дрони? Здатись москалям тому що в нас мудрий нарід понавибирав сволоту і довбойобів? Нехай кацапи прийдуть і перетворять всю Україну на Бучу? Хлопці на передовій воюють за депутатів? Трішки думайте про що пишете.
показати весь коментар
26.07.2023 05:14 Відповісти
Мао дзе дун, таких розстрілював, а Пол Пот, просто мотигами забивав!!
Алу у представника сонячного Кавказу, щось не хватило бздуху до такого рішення, покищо, ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, і ФСЬО…
показати весь коментар
25.07.2023 13:16 Відповісти
різниця між тоталітарним режимом, та так званою "демократією"
показати весь коментар
25.07.2023 13:27 Відповісти
Так и самому в конце концов можжа матыгай палучить.
показати весь коментар
25.07.2023 15:36 Відповісти
навіщо ці понти? вибори невідомо, коли будуть і чи будуть взагалі? та і хто доживе до тих виборів - теж не відомо.
показати весь коментар
25.07.2023 13:16 Відповісти
Скоро ця партія перетвориться в призрак; ніби і є, але поступово її членів повиключають.
показати весь коментар
25.07.2023 13:16 Відповісти
Парадокс - члены есть, а партии нет.
показати весь коментар
25.07.2023 17:24 Відповісти
Десь таке вже чули.....
показати весь коментар
25.07.2023 13:17 Відповісти
Ржом дальше...
показати весь коментар
25.07.2023 13:17 Відповісти
А кто тому Аристову отпуск подписывал?
показати весь коментар
25.07.2023 13:18 Відповісти
...Чорножопія, ти коли поїдеш звільняти від русні рідну Обхєзію?
показати весь коментар
25.07.2023 13:20 Відповісти
Заздрість-гріх,агрохімія. Чувак так тяжко працював на Мальдівах. Ну прямо як коля-каклєта в Тайланді.
показати весь коментар
25.07.2023 13:20 Відповісти
А як найвеличніший-найпотужніший працював в Омані...
показати весь коментар
25.07.2023 16:02 Відповісти
Його $уко контузило ,
він переплутав і сів в літак на Сейшели.
Там паходу новий фронт.

".. Я так тіхонька в лєс уйду.."(с) Трухман
показати весь коментар
25.07.2023 13:20 Відповісти
Странно, что все так делают удивленное лицо, как будто не знают, сколько подонков сидит в «Высшем Законодательном органе страны», только для того, чтобы получать в месяц сотни тысяч $ доплат за «нужные голоса», обтяпывать свои грязные делишки, скуать земли и недвижимость. Политические проститутки - это прямо и точно про украинских депутатов.
показати весь коментар
25.07.2023 13:23 Відповісти
Бо помітили. Потрібно вміти критись, і вміло відмазуватись. Типу на лікуванні, або стояв на рецепшені з протягнутою рукою, і збирав на "Велику відбудову".
показати весь коментар
25.07.2023 13:26 Відповісти
Копен-дупен з фракції СН означає автоматичне припинення виплат лівих "бонусів". І це, звісно, болюче покарання для цього депутата-пляжника.
А з іншої сторони: якщо вже депутати з цієї фракції напихаються дармовими грішми, то що їх солити ці гроші чи що? Треба ж їх десь тратити, на себе рум'яного.
показати весь коментар
25.07.2023 13:29 Відповісти
Получается так что часть "членов" слуги народа поняли что у партии нет перспектив и решили особо не маскироваться.
И никакие меры уже не отбелят зелёный сброд.
показати весь коментар
25.07.2023 13:31 Відповісти
Призупиняльщики. **** гнила смердюча трупа клоунів під керівництвом комуняк
показати весь коментар
25.07.2023 13:34 Відповісти
Тимошенко вообще каждый Новый год на три дня в Эмираты ездит. Ей значит можно?!😠
показати весь коментар
25.07.2023 13:41 Відповісти
ну она типа баба, запрета на выезд нет
показати весь коментар
25.07.2023 13:46 Відповісти
Клоуны конченные
показати весь коментар
25.07.2023 13:42 Відповісти
загнати скотиняку послом в Бельгію! Не дай боже слабше покарання
показати весь коментар
25.07.2023 13:45 Відповісти
А що трапилось Агрохімія?? Знову проколовся черговий Зелений зрадник?? Зелені падлюки ВСІ зрадники зрозумів гнида??
показати весь коментар
25.07.2023 13:47 Відповісти
А із Торохтієм що там на сьогодні? Чи тут бачу, а тут ні?
показати весь коментар
25.07.2023 13:52 Відповісти
А сам коли сь........ся Арахумия?
показати весь коментар
25.07.2023 13:54 Відповісти
а шо?, так можно было???
показати весь коментар
25.07.2023 14:02 Відповісти
как ?
показати весь коментар
25.07.2023 14:05 Відповісти
он устал и шо за это его лишать мандата ?
показати весь коментар
25.07.2023 14:04 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/25/7412808/ Украина получила очередной транш от Еврокомиссии: 1,5 млрд евро помощи
показати весь коментар
25.07.2023 14:09 Відповісти
АраХамська з Понамарьовим
номер з соснами палубними не поділили
показати весь коментар
25.07.2023 14:12 Відповісти
і орден обовязково-не менше
показати весь коментар
25.07.2023 14:13 Відповісти
До складу комітету з нацбезпеки та оборони замість зрадника арістова призначити СОФІЮ ФЕДИНУ ( від ЄС ), справжню патріотку України, це буде протидія невігласці мар'яні безумній.
показати весь коментар
25.07.2023 14:15 Відповісти
Найстрашніша з усіх кар - Призупинення членства.
показати весь коментар
25.07.2023 14:24 Відповісти
это что член отрезать ?
показати весь коментар
25.07.2023 14:25 Відповісти
Ні, відрізати то назавжди а тут лише призупинення, зав'яжуть вузлом мабудь.
показати весь коментар
25.07.2023 14:44 Відповісти
Примотають скотчем до ноги.
показати весь коментар
25.07.2023 16:10 Відповісти
Через Мальдіви рашисти закупили електронних елементів до своїх ракет на 130млн.дол... робіть висновки, панове...
показати весь коментар
25.07.2023 14:30 Відповісти
Никто не видит главного: заместитель председателя Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как носитель государственной тайны оказался за границей? Кому передавал сведения?Кем он там мог быть завербован?
показати весь коментар
25.07.2023 14:40 Відповісти
По хорошему, за это без разбирательств надо лишать полномочий в комитете, как утратившего доверие.

Т.к. доказать передачу или не передачу сведений - практически не возможно

Поэтому надо предполагать худшее, и действовать соответственно
показати весь коментар
25.07.2023 14:51 Відповісти
Чи не занадто жорстоко?
Хоча, какаяРазніца? Залишиться у ВР і продовжить голосувати зі слугами, ригами та беніним майбахом.
показати весь коментар
25.07.2023 14:43 Відповісти
На фронт этого туриста.
показати весь коментар
25.07.2023 14:44 Відповісти
Рекордний екпорт напівпровідників з Мальдивів на паРашу. https://biz.nv.ua/markets/sankcii-protiv-rf-maldivy-postavili-v-rossiyu-poluprovodnikov-na-53-milliona-dollarov-50341116.html
показати весь коментар
25.07.2023 14:48 Відповісти
да,уж
показати весь коментар
25.07.2023 14:59 Відповісти
Кожний день такі новини, що залишатися при розумі без медичного канабісу пздц як важко.
Так скоро в фракції нікого не залишиться. Покажіть того, хто вам списки складав...
показати весь коментар
25.07.2023 15:00 Відповісти
До ВР надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. (https://t.me/UaOnlii/56691) про складання повноважень народного депутата України, - Стефанчук

А може це щоб покрити більший злочин - розголошення держтаємниці?
показати весь коментар
25.07.2023 15:18 Відповісти
заработал хорошо, на 5 звездочный отель на мальдивах, наверное полтора года **** на пианине стукал
показати весь коментар
25.07.2023 17:23 Відповісти
А когда журналист Украинской правды ткач зафиксировал в ресторане Ишак встречу завхоза Януковича Кравца с Арахамией? Арахамия с Ермаком за крышевание прихвостней Януковича в отставку пойдут? Видно Аристов не угоден ОП раз так быстро все закрутилось а военком Одессы Борисов не занес в ОП Ермаку и Арахамии... а глава холдинга Киевгорстрой Игорь Кушнир с женой Оксаной занесли в ОП. Пример от налоговой и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать крупный столичный холдинг. . Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса, для схем у Кушнира и Кравца есть подконтрольный Кристал банк
показати весь коментар
25.07.2023 21:01 Відповісти
 
 