Госдума Российской Федерации приняла во II и III чтениях законопроект о повышении штрафов за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей. Раньше максимальная сумма штрафа составляла 3 тысячи рублей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

"25 июля Госдума РФ приняла во II и III чтениях законопроект о штрафах за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначально планировалось штрафовать до 50 тысяч рублей.

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В настоящее время максимальная сумма штрафа по этой статье в России составляет 3 тысячи рублей.