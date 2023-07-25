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Госдума РФ в десять раз повысила штрафы за неявку в военкомат

росія,мобілізація

Госдума Российской Федерации приняла во II и III чтениях законопроект о повышении штрафов за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей. Раньше максимальная сумма штрафа составляла 3 тысячи рублей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".

"25 июля Госдума РФ приняла во II и III чтениях законопроект о штрафах за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначально планировалось штрафовать до 50 тысяч рублей.

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В настоящее время максимальная сумма штрафа по этой статье в России составляет 3 тысячи рублей.

Автор: 

россия (95497) военкомат (458) штраф (1285)


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Топ комментарии
+11
Скоро в Україні зелені дебіли зроблять так саме.
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25.07.2023 15:25
+5
Може відразу смертну кару повернути?
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25.07.2023 15:22
+3
Виходить що вони вси там "идейные". Бо штраф який був до цього просто смишний
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25.07.2023 15:22
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Виходить що вони вси там "идейные". Бо штраф який був до цього просто смишний
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25.07.2023 15:22 Ответить
Всі. В ******, де бакси бачили тільки в тєлєвізарє, з 200к фублів ти просто олігарх, бо більше 20ки там ніхто ніколи одночасно в руках не тримав, їх навіть відловлювати не треба, самі як мухи на свіже лайно літять. Не розумію, навіщо взагалі штрафи підвищувати та кордони закривати, хіба що скоро цю лавочку планують прикрити, і гнати бидло на убій просто так.
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25.07.2023 16:10 Ответить
Може відразу смертну кару повернути?
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25.07.2023 15:22 Ответить
Скоро в Україні зелені дебіли зроблять так саме.
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25.07.2023 15:25 Ответить
Без сумніву
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25.07.2023 15:31 Ответить
"старший" брат одобрит, бл...
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25.07.2023 17:28 Ответить
Нєт нікакой мобілізаціі, воюют ісключітєльно контрактнікі і добровольчєскіє батальони.
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25.07.2023 15:31 Ответить
Нєт і нє било
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25.07.2023 16:31 Ответить
«Призывникам запретят уезжать из России, чтобы «негодяи» не сбегали за границу»: Так депутат Госдумы Виктор Соболев объяснил новые поправки в закон о призыве.
По его словам, во время частичной мобилизации было призвано 300 тыс человек, а 600 тыс сбежали из страны от призыва.
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25.07.2023 15:33 Ответить
некоторые мокши начали понимать что бункерный и шобло их дурят и посылает подыхать из личной неприязни к Украинскому народу...
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25.07.2023 15:35 Ответить
Бегите, идиоты. Ловушка скоро захлопнется.

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25.07.2023 15:36 Ответить
Судоми постійно посилюються.
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25.07.2023 16:29 Ответить
По чем сегодня жизнь трудоспособного россиянина?
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25.07.2023 18:54 Ответить
Кто не успел смыться тот опоздал.
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25.07.2023 19:39 Ответить
 
 