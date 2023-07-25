Госдума РФ в десять раз повысила штрафы за неявку в военкомат
Госдума Российской Федерации приняла во II и III чтениях законопроект о повышении штрафов за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей. Раньше максимальная сумма штрафа составляла 3 тысячи рублей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости".
"25 июля Госдума РФ приняла во II и III чтениях законопроект о штрафах за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первоначально планировалось штрафовать до 50 тысяч рублей.
В настоящее время максимальная сумма штрафа по этой статье в России составляет 3 тысячи рублей.
Топ комментарии
+11 Андрій Андріїшин
показать весь комментарий25.07.2023 15:25
+5 Mykola Trofimenko #544375
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+3 Алексей Королевский #552373
показать весь комментарий25.07.2023 15:22
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По его словам, во время частичной мобилизации было призвано 300 тыс человек, а 600 тыс сбежали из страны от призыва.