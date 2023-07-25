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Держдума РФ удесятеро підвищила штрафи за неявку до військкомату

росія,мобілізація

Держдума Російської Федерації ухвалила у II та III читаннях законопроект про підвищення штрафів за неявку до військкомату до 30 тисяч рублів. Раніше максимальна сума штрафу становила 3 тисячі рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

"25 липня Держдума РФ ухвалила у II та III читаннях законопроєкт про штрафи за неявку до військкомату до 30 тисяч рублів", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що спочатку планувалося штрафувати до 50 тисяч рублів.

Також дивіться: Мешканку Удмуртії оштрафували за відеозвернення до Путіна з проханням відремонтувати водопровід та дорогу. ВIДЕО

Нині максимальна сума штрафу за цією статтею в Росії становить 3 тисячі рублів.

Автор: 

росія (65122) військкомат (432) штраф (1862)


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Топ коментарі
+11
Скоро в Україні зелені дебіли зроблять так саме.
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25.07.2023 15:25
+5
Може відразу смертну кару повернути?
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25.07.2023 15:22
+3
Виходить що вони вси там "идейные". Бо штраф який був до цього просто смишний
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25.07.2023 15:22
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Виходить що вони вси там "идейные". Бо штраф який був до цього просто смишний
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25.07.2023 15:22 Відповісти
Всі. В ******, де бакси бачили тільки в тєлєвізарє, з 200к фублів ти просто олігарх, бо більше 20ки там ніхто ніколи одночасно в руках не тримав, їх навіть відловлювати не треба, самі як мухи на свіже лайно літять. Не розумію, навіщо взагалі штрафи підвищувати та кордони закривати, хіба що скоро цю лавочку планують прикрити, і гнати бидло на убій просто так.
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25.07.2023 16:10 Відповісти
Може відразу смертну кару повернути?
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25.07.2023 15:22 Відповісти
Скоро в Україні зелені дебіли зроблять так саме.
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25.07.2023 15:25 Відповісти
Без сумніву
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25.07.2023 15:31 Відповісти
"старший" брат одобрит, бл...
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25.07.2023 17:28 Відповісти
Нєт нікакой мобілізаціі, воюют ісключітєльно контрактнікі і добровольчєскіє батальони.
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25.07.2023 15:31 Відповісти
Нєт і нє било
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25.07.2023 16:31 Відповісти
«Призывникам запретят уезжать из России, чтобы «негодяи» не сбегали за границу»: Так депутат Госдумы Виктор Соболев объяснил новые поправки в закон о призыве.
По его словам, во время частичной мобилизации было призвано 300 тыс человек, а 600 тыс сбежали из страны от призыва.
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25.07.2023 15:33 Відповісти
некоторые мокши начали понимать что бункерный и шобло их дурят и посылает подыхать из личной неприязни к Украинскому народу...
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25.07.2023 15:35 Відповісти
Бегите, идиоты. Ловушка скоро захлопнется.

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25.07.2023 15:36 Відповісти
Судоми постійно посилюються.
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25.07.2023 16:29 Відповісти
По чем сегодня жизнь трудоспособного россиянина?
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25.07.2023 18:54 Відповісти
Кто не успел смыться тот опоздал.
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25.07.2023 19:39 Відповісти
 
 