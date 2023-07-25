Держдума РФ удесятеро підвищила штрафи за неявку до військкомату

Держдума Російської Федерації ухвалила у II та III читаннях законопроект про підвищення штрафів за неявку до військкомату до 30 тисяч рублів. Раніше максимальна сума штрафу становила 3 тисячі рублів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

"25 липня Держдума РФ ухвалила у II та III читаннях законопроєкт про штрафи за неявку до військкомату до 30 тисяч рублів", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що спочатку планувалося штрафувати до 50 тисяч рублів.

Також дивіться: Мешканку Удмуртії оштрафували за відеозвернення до Путіна з проханням відремонтувати водопровід та дорогу. ВIДЕО

Нині максимальна сума штрафу за цією статтею в Росії становить 3 тисячі рублів.