Держдума РФ удесятеро підвищила штрафи за неявку до військкомату
Держдума Російської Федерації ухвалила у II та III читаннях законопроект про підвищення штрафів за неявку до військкомату до 30 тисяч рублів. Раніше максимальна сума штрафу становила 3 тисячі рублів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".
"25 липня Держдума РФ ухвалила у II та III читаннях законопроєкт про штрафи за неявку до військкомату до 30 тисяч рублів", - ідеться в повідомленні.
Наголошується, що спочатку планувалося штрафувати до 50 тисяч рублів.
Нині максимальна сума штрафу за цією статтею в Росії становить 3 тисячі рублів.
Топ коментарі
+11 Андрій Андріїшин
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+5 Mykola Trofimenko #544375
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+3 Алексей Королевский #552373
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По его словам, во время частичной мобилизации было призвано 300 тыс человек, а 600 тыс сбежали из страны от призыва.