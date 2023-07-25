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Из-за противоречий с Госаудитслужбой украинская армия может остаться без бензина и авиационного топлива, - Яровая

зсу,паливо

В правительственном постановлении №178 прописано, что горюче-смазочные материалы для нужд ВСУ, ГУР, Нацгвардии, пограничников и т.п. облагаются НДС с нулевой ставкой, однако Минобороны приняли решение закупать горюче-смазочные материалы без НДС "лишь в пределах мобилизационных планов", как указано в постановлении, а во всех других случаях - по НДС.

Как передает Цензор.НЕТ, член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, волонтер Дана Яровая в Facebook отметила, что Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) расценила закупку топлива Минобороны по НДС как "убытки государства". При этом во время аудита ГУР, СБУ, покупавших топливо без НДС, ГАСУ также расценила закупки как "убытки государства".

"В департаменте государственных закупок начинаются следственные действия. В некоторых воинских частях, которые закупали также кто по НДС, кто без НДС - начинают возбуждать уголовные дела", - отмечает Яровая.

По ее словам, сейчас должна пройти централизованная закупка большого количества горючего для ВСУ. Однако из-за противоречия между правительственным постановлением и выводами Госаудитслужбы непонятно, каким образом должен проходить этот процесс.

"Сейчас у нас есть хаос из-за этого постановления. Минобороны на централизованных закупках ГСМ продолжает стоять на своих позициях и собирается покупать новые партии ГСМ по НДС. Военные части на децентрализованных закупках в подавляющем большинстве выполняют решения ГАСУ и покупают без НДС. Нацгвардия, пограничники тоже", - написала Яровая.

Она также публично обратилась за разъяснениями в Кабмин и профильный парламентский комитет.

"Может вы начнете работать и наведете порядок в нормативной базе?", - подытожила членкиня Антикоррсовета.

Смотрите: Как при Януковиче: поставщики Минобороны жалуются на давление и уголовные дела, - член Антикорсовета Яровая. ВИДЕО

Госаудитслужба (88) ВСУ (6583) Яровая Дана (50)


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Топ комментарии
+26
Грьобаний зелений цирк...
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25.07.2023 15:28
+17
Поки орки нарощують виробництво дронів та ракет, наше військове керівництво нарощує схеми крадіжок на забезпеченні армії . Яке ПДВ, якщо доля країни на кону ? І взагалі, цей корупційний податок потрібно давно відмінити.
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25.07.2023 15:33
+15
як же вже за*бали ці зелені упирі - збіговисько вампірів-мародерів на закривавленій країні
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25.07.2023 15:31
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Грьобаний зелений цирк...
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25.07.2023 15:28 Ответить
Та ви, що ***** *****. Українське керівництво, створює проблеми армії, ви що, *****. **...й до рота...!!!
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25.07.2023 15:30 Ответить
в чому проблєма? вже завтра депутани можуть розглянути питання фінансування переходу армії на електромобілі та електролітаки.
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25.07.2023 15:30 Ответить
а может пора уже давать этим чертям п"зды?
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25.07.2023 15:30 Ответить
І по 80 гривень за літру? Це і грабунок, і саботаж! За таке треба розстрілювати!!!
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25.07.2023 15:30 Ответить
Та ну вас усіх НХ.... закатати танками сук в асфальт....
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25.07.2023 15:31 Ответить
як же вже за*бали ці зелені упирі - збіговисько вампірів-мародерів на закривавленій країні
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25.07.2023 15:31 Ответить
Поки орки нарощують виробництво дронів та ракет, наше військове керівництво нарощує схеми крадіжок на забезпеченні армії . Яке ПДВ, якщо доля країни на кону ? І взагалі, цей корупційний податок потрібно давно відмінити.
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25.07.2023 15:33 Ответить
Наразі ми маємо хаос через цю постанову. а ще ми також маємо хаос через відсутність деяких постанов та таке інше..., хаос може виникнути будь-коли та будь-де..., але під час війни всі причетні установи та інституції повинні долати хаос якомога швидше, без затримок, але, складається враження, що деякі установи просто продукують хаос та не дуже поспішають його долати... типу війна війною, але це не привід..., не заважайте працювати...
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25.07.2023 15:33 Ответить
вони швидко долають за гроші на музей проголосувало 312 депутатів .
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25.07.2023 15:38 Ответить
Що-що, а хаос - це єдине, що може сама виробляти московія.

От вона і робить хаос через своїх багаточисленних агентів в Україні, починаючи з жОПи, і на всіх нижчих рівнях. Звідси ж і мантра про "Весільні дрони", і багато чого іншого.
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25.07.2023 16:57 Ответить
При военном положении за саботаж и вредительство расстреливают. Но это не про зелень.
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25.07.2023 15:34 Ответить
поки не переможемо гнид перемоги над вошами не буде !
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25.07.2023 15:36 Ответить
Вони і працюють, тільки з іншою метою.
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25.07.2023 15:36 Ответить
С...ки! А дизель по 80 грн це з ПДВ чи без?
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25.07.2023 15:36 Ответить
це віллами на Мальдівах
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25.07.2023 15:49 Ответить
Просто сволочі.
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25.07.2023 15:37 Ответить
Ха... цікаво виходить. У нашого державного бюракратичного апарату відбите почуття самозбереження. Я розумію, що в умовах війни і зеленого п...здєца контроль необхідний. Більше того, не просто контроль а "контроліще". Але, як так потрібно нах....євєртіть, щоб стояло питання: чи буде у військових паливо, чи не буде... Напишу більш дохідливо. Якщо кацапи прийдуть у наши міста, то "шановні" чинуши з різного роду міністерств, держаудитслужби, податкової, набу, дбр, беб і інші, вас будуть їб...ти, і не в переносному значені.
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25.07.2023 15:40 Ответить
ви такий наївний ! на той час їх вже в Україні не буде .
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25.07.2023 15:43 Ответить
Ви гадаєте, що перевірки проводять керівники вищого рангу? Та ні... Купа різного роду керівників структурних підрозділів та спеціалістів із зарплатами по 10 тис.+-. Вони то залишаться, бо здриснути змоги особливої не мають. А таких більшість.
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25.07.2023 15:47 Ответить
Ви гадаєте ця ланка щось вирішує ) Вони роблять те що їм кажуть зверху.
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25.07.2023 16:01 Ответить
От чесно, якщо у працівника є яйця (не плуттайте з яйцями рєзнікава), то обламують такі досить круто. І повірте, таке я бачив. Так, вони вище начальника відділу не стрибнуть, але я таких знаю і поважаю їх. Навіть знаю декількох поліцейських, які своїм керівникам як кістка в горлянці. Все роблять по букві Закону. Правда ледь тримаються на посадах...
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25.07.2023 16:31 Ответить
в перевіряючих органах зарплат 10000 немає . а саме керівники цих органів вирішують про результати перевірки . куди ж тоді поділись поліцейські 24 лютого ?
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25.07.2023 16:07 Ответить
Якраз там більшість спеціалістів категорії "В". Не мають вони там захмарних смс в кінці місяця. Так Ви теж порівняли поліцаїв яким пофіг на всіх і все.
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25.07.2023 16:27 Ответить
а що поліцаї рюкзаковськи не держслужбовці ? хто проводить перевірки на Мівіні не сидить на квиток до Варшави вистачить .
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25.07.2023 16:34 Ответить
Блін... так я у більшості своїй поліцію не захищаю. Чисто технічно, на квиток нам всім вистачить. Але чи встигнемо, чи поїдемо ми всі, це ж інше питання.
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25.07.2023 16:37 Ответить
Не будуть. Вони з`їбуться
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25.07.2023 16:27 Ответить
Кожен день у зелених зашквар на зашкварі, такі ж вороги як і русня
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25.07.2023 15:40 Ответить
Закони воєнного часу ніхто не скасовував.До стінки тварюк.
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25.07.2023 15:48 Ответить
в нас не має воєнного часу. Єслі шо
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25.07.2023 16:28 Ответить
Хлопці на передку зайобуйються фільтра паливні міняти та ТНВТ ремонтувати, дізєлька туди до них приходить гірше мазуту. Чим тилдовики бодяжать - хз, але в фільтрах таке гімно що дивитися страшно. А пікапчики взагалі на половину за свої та волонтерські кошти заправляют...
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25.07.2023 15:49 Ответить
Чи зелені чи голубі та в державному управлінні явно присутня агентура кремля.
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25.07.2023 15:51 Ответить
Ух ***,Держаудит - слово за километр пахнущее долларами, золотом,испанскими виллами,жирной зарплатой,королевскими премиями,бронью от армии и вседозволенностью,интересно сколько стоит вход в эту райскую организацию?
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25.07.2023 15:53 Ответить
От цікаво, скільки Дебілів знайдеться серед електорату, які за цих виродків знов проголосують. Якщо знов більшість, то пора уй..ть з цієї країни...
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25.07.2023 16:07 Ответить
выдайте всем повестки и на фронт а на их место те кто отвоевал все просто
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25.07.2023 16:28 Ответить
Держаудитслужба явно займається антиконституційною діяльністю, яка підриває основи національної безпеки!
І немає в Україні ні гаранта Конституції, який би зупинив це, ні правоохоронних органів, які б розслідували б її діяльність...
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25.07.2023 16:51 Ответить
Так офісні цього й добиваються. Їхнє гасло "Ні кінцю війні!"
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25.07.2023 17:47 Ответить
может..и ворона пописять
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25.07.2023 17:57 Ответить
Это посерьезней блокировки дронов на границе будет.
Что Шмыгаль, что Резников продолжают вставлять палки в колеса Украине!
Резникова надо было садить сразу же после попытки ограбить Украину на яйцах!
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25.07.2023 18:38 Ответить
 
 