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Новини
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Через суперечність із Держаудитслужбою українська армія може залишитись без бензину та авіаційного палива, - Ярова

зсу,паливо

В урядовій постанові №178 прописано, що паливо-мастильні матеріали для потреб ЗСУ, ГУР, Нацгвардії, прикордонників тощо обкладаються ПДВ з нульовою ставкою, однак Міноборони ухвалили рішення закуповувати паливно-мастильні матеріали без ПДВ "лише в межах мобілізаційних планів", як вказано в постанові, а у всіх інших випадках - з ПДВ.

Як передає Цензор.НЕТ, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, волонтерка Дана Ярова у Facebook зазначила, що натомість Державна аудиторська служба України (ДАСУ) розцінила закупівлю палива Міноборони з ПДВ як "збитки держави". При цьому під час аудиту ГУР, СБУ, які купували паливо без ПДВ, ДАСУ також розцінила закупівлі як "збитки держави".

"У департаменті державних закупівель починаються слідчі дії. В деяких військових частинах, які закуповували також хто з ПДВ, хто без ПДВ - починають відкривати кримінальні справи", - зазначає Ярова.

За її словами, зараз має відбутись централізована закупівля великої кількості пального для ЗСУ. Однак через суперечність між урядовою постановою та висновками Держаудитслужби незрозуміло, яким чином має відбуватись цей процес.

"Наразі ми маємо хаос через цю постанову. Міноборони на централізованих закупівлях ПММ продовжує стояти на своїх позиціях і збирається купувати нові партії ПММ з ПДВ. Військові частини на децентралізованих закупівлях в переважній більшості виконують рішення ДАСУ і купують без ПДВ. Нацгвардія, прикордонники – теж", - написала Ярова.

Вона також публічно звернулась за роз'ясненнями до Кабміну та профільного парламентського комітету.

"Може ви почнете працювати і наведете лад в нормативній базі?", - підсумувала членкиня Антикоррради.

Читайте: Висновки Держаудиту щодо постачальників Міноборони не переглянуто - це важіль тиску на окремі компанії, - Ярова

Автор: 

Держаудитслужба (184) ЗСУ (7540) Ярова Дана (62)


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Топ коментарі
+26
Грьобаний зелений цирк...
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25.07.2023 15:28
+17
Поки орки нарощують виробництво дронів та ракет, наше військове керівництво нарощує схеми крадіжок на забезпеченні армії . Яке ПДВ, якщо доля країни на кону ? І взагалі, цей корупційний податок потрібно давно відмінити.
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25.07.2023 15:33
+15
як же вже за*бали ці зелені упирі - збіговисько вампірів-мародерів на закривавленій країні
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25.07.2023 15:31
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Грьобаний зелений цирк...
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25.07.2023 15:28 Відповісти
Та ви, що ***** *****. Українське керівництво, створює проблеми армії, ви що, *****. **...й до рота...!!!
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25.07.2023 15:30 Відповісти
в чому проблєма? вже завтра депутани можуть розглянути питання фінансування переходу армії на електромобілі та електролітаки.
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25.07.2023 15:30 Відповісти
а может пора уже давать этим чертям п"зды?
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25.07.2023 15:30 Відповісти
І по 80 гривень за літру? Це і грабунок, і саботаж! За таке треба розстрілювати!!!
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25.07.2023 15:30 Відповісти
Та ну вас усіх НХ.... закатати танками сук в асфальт....
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25.07.2023 15:31 Відповісти
як же вже за*бали ці зелені упирі - збіговисько вампірів-мародерів на закривавленій країні
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25.07.2023 15:31 Відповісти
Поки орки нарощують виробництво дронів та ракет, наше військове керівництво нарощує схеми крадіжок на забезпеченні армії . Яке ПДВ, якщо доля країни на кону ? І взагалі, цей корупційний податок потрібно давно відмінити.
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25.07.2023 15:33 Відповісти
Наразі ми маємо хаос через цю постанову. а ще ми також маємо хаос через відсутність деяких постанов та таке інше..., хаос може виникнути будь-коли та будь-де..., але під час війни всі причетні установи та інституції повинні долати хаос якомога швидше, без затримок, але, складається враження, що деякі установи просто продукують хаос та не дуже поспішають його долати... типу війна війною, але це не привід..., не заважайте працювати...
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25.07.2023 15:33 Відповісти
вони швидко долають за гроші на музей проголосувало 312 депутатів .
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25.07.2023 15:38 Відповісти
Що-що, а хаос - це єдине, що може сама виробляти московія.

От вона і робить хаос через своїх багаточисленних агентів в Україні, починаючи з жОПи, і на всіх нижчих рівнях. Звідси ж і мантра про "Весільні дрони", і багато чого іншого.
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25.07.2023 16:57 Відповісти
При военном положении за саботаж и вредительство расстреливают. Но это не про зелень.
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25.07.2023 15:34 Відповісти
поки не переможемо гнид перемоги над вошами не буде !
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25.07.2023 15:36 Відповісти
Вони і працюють, тільки з іншою метою.
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25.07.2023 15:36 Відповісти
С...ки! А дизель по 80 грн це з ПДВ чи без?
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25.07.2023 15:36 Відповісти
це віллами на Мальдівах
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25.07.2023 15:49 Відповісти
Просто сволочі.
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25.07.2023 15:37 Відповісти
Ха... цікаво виходить. У нашого державного бюракратичного апарату відбите почуття самозбереження. Я розумію, що в умовах війни і зеленого п...здєца контроль необхідний. Більше того, не просто контроль а "контроліще". Але, як так потрібно нах....євєртіть, щоб стояло питання: чи буде у військових паливо, чи не буде... Напишу більш дохідливо. Якщо кацапи прийдуть у наши міста, то "шановні" чинуши з різного роду міністерств, держаудитслужби, податкової, набу, дбр, беб і інші, вас будуть їб...ти, і не в переносному значені.
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25.07.2023 15:40 Відповісти
ви такий наївний ! на той час їх вже в Україні не буде .
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25.07.2023 15:43 Відповісти
Ви гадаєте, що перевірки проводять керівники вищого рангу? Та ні... Купа різного роду керівників структурних підрозділів та спеціалістів із зарплатами по 10 тис.+-. Вони то залишаться, бо здриснути змоги особливої не мають. А таких більшість.
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25.07.2023 15:47 Відповісти
Ви гадаєте ця ланка щось вирішує ) Вони роблять те що їм кажуть зверху.
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25.07.2023 16:01 Відповісти
От чесно, якщо у працівника є яйця (не плуттайте з яйцями рєзнікава), то обламують такі досить круто. І повірте, таке я бачив. Так, вони вище начальника відділу не стрибнуть, але я таких знаю і поважаю їх. Навіть знаю декількох поліцейських, які своїм керівникам як кістка в горлянці. Все роблять по букві Закону. Правда ледь тримаються на посадах...
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25.07.2023 16:31 Відповісти
в перевіряючих органах зарплат 10000 немає . а саме керівники цих органів вирішують про результати перевірки . куди ж тоді поділись поліцейські 24 лютого ?
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25.07.2023 16:07 Відповісти
Якраз там більшість спеціалістів категорії "В". Не мають вони там захмарних смс в кінці місяця. Так Ви теж порівняли поліцаїв яким пофіг на всіх і все.
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25.07.2023 16:27 Відповісти
а що поліцаї рюкзаковськи не держслужбовці ? хто проводить перевірки на Мівіні не сидить на квиток до Варшави вистачить .
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25.07.2023 16:34 Відповісти
Блін... так я у більшості своїй поліцію не захищаю. Чисто технічно, на квиток нам всім вистачить. Але чи встигнемо, чи поїдемо ми всі, це ж інше питання.
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25.07.2023 16:37 Відповісти
Не будуть. Вони з`їбуться
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25.07.2023 16:27 Відповісти
Кожен день у зелених зашквар на зашкварі, такі ж вороги як і русня
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25.07.2023 15:40 Відповісти
Закони воєнного часу ніхто не скасовував.До стінки тварюк.
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25.07.2023 15:48 Відповісти
в нас не має воєнного часу. Єслі шо
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25.07.2023 16:28 Відповісти
Хлопці на передку зайобуйються фільтра паливні міняти та ТНВТ ремонтувати, дізєлька туди до них приходить гірше мазуту. Чим тилдовики бодяжать - хз, але в фільтрах таке гімно що дивитися страшно. А пікапчики взагалі на половину за свої та волонтерські кошти заправляют...
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25.07.2023 15:49 Відповісти
Чи зелені чи голубі та в державному управлінні явно присутня агентура кремля.
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25.07.2023 15:51 Відповісти
Ух ***,Держаудит - слово за километр пахнущее долларами, золотом,испанскими виллами,жирной зарплатой,королевскими премиями,бронью от армии и вседозволенностью,интересно сколько стоит вход в эту райскую организацию?
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25.07.2023 15:53 Відповісти
От цікаво, скільки Дебілів знайдеться серед електорату, які за цих виродків знов проголосують. Якщо знов більшість, то пора уй..ть з цієї країни...
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25.07.2023 16:07 Відповісти
выдайте всем повестки и на фронт а на их место те кто отвоевал все просто
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25.07.2023 16:28 Відповісти
Держаудитслужба явно займається антиконституційною діяльністю, яка підриває основи національної безпеки!
І немає в Україні ні гаранта Конституції, який би зупинив це, ні правоохоронних органів, які б розслідували б її діяльність...
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25.07.2023 16:51 Відповісти
Так офісні цього й добиваються. Їхнє гасло "Ні кінцю війні!"
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25.07.2023 17:47 Відповісти
может..и ворона пописять
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25.07.2023 17:57 Відповісти
Это посерьезней блокировки дронов на границе будет.
Что Шмыгаль, что Резников продолжают вставлять палки в колеса Украине!
Резникова надо было садить сразу же после попытки ограбить Украину на яйцах!
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25.07.2023 18:38 Відповісти
 
 