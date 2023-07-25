Россия заминировала подходы к украинским портам, - США в ОБСЕ

Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам с тем, чтобы подорвать гражданские суда и позже обвинить в этом Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Об этом заявила временно поверенная по делам США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ во вторник, посвященного российскому ракетному террору против Украины.

"На прошлой неделе Соединенные Штаты поделились с международным сообществом информацией с предупреждением, что Россия намерена расширить атаки на украинские зерновые объекты. Россия именно так и сделала. Мы считаем, что Россия может совершить атаки на гражданское судоходство в Черном море. По нашей информации, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам", – заявила Брукер.

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Американская сторона считает, что это "скоординированные усилия России, чтобы оправдать любые атаки на гражданские суда в Черном море, а затем обвинить в них Украину".

"Осуждая Россию за бомбардировку украинских портовых городов и экспортной инфраструктуры, мы должны оставаться бдительными по поводу того, как Россия пытается расширить конфликт и продолжать обвинять других в своих недобросовестных действиях", - заявила Брукер.

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В своем выступлении представительница США осудила атаки России на украинские порты и инфраструктуру экспорта зерна, осуществляемые после выхода из важной для продовольственной безопасности мира Черноморской зерновой инициативы.

Также Брукер осудила ракетные обстрелы центра Одессы и повреждения по меньшей мере 29 исторических памятников, включая Спасо-Преображенский собор Украинской православной церкви, "которая канонически подчинена Московскому патриархату – той же церкви, которую Россия якобы защищает".

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