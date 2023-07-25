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Россия заминировала подходы к украинским портам, - США в ОБСЕ

міна,морська

Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам с тем, чтобы подорвать гражданские суда и позже обвинить в этом Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Об этом заявила временно поверенная по делам США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ во вторник, посвященного российскому ракетному террору против Украины.

"На прошлой неделе Соединенные Штаты поделились с международным сообществом информацией с предупреждением, что Россия намерена расширить атаки на украинские зерновые объекты. Россия именно так и сделала. Мы считаем, что Россия может совершить атаки на гражданское судоходство в Черном море. По нашей информации, Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам", – заявила Брукер.

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Американская сторона считает, что это "скоординированные усилия России, чтобы оправдать любые атаки на гражданские суда в Черном море, а затем обвинить в них Украину".

"Осуждая Россию за бомбардировку украинских портовых городов и экспортной инфраструктуры, мы должны оставаться бдительными по поводу того, как Россия пытается расширить конфликт и продолжать обвинять других в своих недобросовестных действиях", - заявила Брукер.

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В своем выступлении представительница США осудила атаки России на украинские порты и инфраструктуру экспорта зерна, осуществляемые после выхода из важной для продовольственной безопасности мира Черноморской зерновой инициативы.

Также Брукер осудила ракетные обстрелы центра Одессы и повреждения по меньшей мере 29 исторических памятников, включая Спасо-Преображенский собор Украинской православной церкви, "которая канонически подчинена Московскому патриархату – той же церкви, которую Россия якобы защищает".

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Автор: 

минирование (1446) ОБСЕ (4877) порт (733) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+15
І чому російским кораблям не заборонили в міжнародні порти заходити?
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25.07.2023 19:43
+14
Поки рсія минувала в нас була відповідь відосіками
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25.07.2023 19:43
+6
Ворог все робить що б ізолювати нас як морську державу ,думаю настав час знищувати рашиські кораблі в Чорному морі ,доки будем спостерігати вони будуть продовжувати знищувати Україну,бункерний чорт не заспоїтся.
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25.07.2023 20:08
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Правила форума Совет форумчан
Поки рсія минувала в нас була відповідь відосіками
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25.07.2023 19:43 Ответить
Вона їх з підводних човнів мінувала, чи як? У них дрони є для дистанційного мінування? Чи просто кораблі зайшли і покидали міни? Якщо кораблі, то їх повинні були ж знищити.
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25.07.2023 20:54 Ответить
Щоб їх знищити треба щоб була политична воля !
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25.07.2023 21:25 Ответить
В точку. Хлопців, що Москву потопили, не чув щоб нагородили, бо підора бункерного абідєлі без височайшего позволєнія.
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26.07.2023 00:35 Ответить
І чому російским кораблям не заборонили в міжнародні порти заходити?
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25.07.2023 19:43 Ответить
Ви маєте на увазі торговельні судна Росіі? Їх нема. Українських торговельніх суден теж нема. Державніе діячи та судновластникі (хабарники) двох країн продали усе. Морякі нашіх країн плавають під прапором їнших держав. Торговельний флот України почав розпродовати президент Кравчук. При Кучмі все було закінчено.
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25.07.2023 21:02 Ответить
Якихось конкретних дій не озвучила?
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25.07.2023 19:43 Ответить
рф гарантировала африканцам голод. Кстати, что там с мирным планом от Рамафосы? Минирование нейтральных вод - это его часть?
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25.07.2023 19:44 Ответить
відірвані попливуть спочатку до Румунії, а потім вздовж Болгарії до берегів Туреччини.
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25.07.2023 19:45 Ответить
"с детства мечтал вставить себе зубы" (Жванецкий)
вот Украина всё время своего существования мечтала взрывать корабли со своим зерном, чтобы обвинить в этом Московию
кацапы реально конченые, со своей лишней хромосомой
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25.07.2023 19:55 Ответить
Ворог все робить що б ізолювати нас як морську державу ,думаю настав час знищувати рашиські кораблі в Чорному морі ,доки будем спостерігати вони будуть продовжувати знищувати Україну,бункерний чорт не заспоїтся.
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25.07.2023 20:08 Ответить
Нехай наші краще дрони зроблять, щоб скидали міни біля портів рашистів і на шляхах пересування і щоб багаторазові були, рухалися під водою.

Скинули 5 мін, повернулися і знов попливли і ніякі російські кораблі там не будуть плавати. А якщо тральники підуть розміновувати, то їх можна дронами-камікадзе кошмарити, якщо раптом більше нічим. І нічого вони не розмінують і судноплавства не буде. Оголосити Чорне море закритою зоною, окрім акваторії країн НАТО, щоб усі хто зайде щоб піти в російські порти знали, що можуть підірватися на мінах і корита ті ніхто не страхував навіть. Дрон той з труби, чи труб зробити, як торпеда, міни просто на корпусі і механізм, щоб їх скидати автоматично по координатам.
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25.07.2023 20:51 Ответить
Не розумію як кацапи це зробили коли в нас є Harpoon с дальністю ураження 300км ?!
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25.07.2023 20:51 Ответить
Гарпуном можна стріляти , а можна і не стріляти. Як неяк наші браття !
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25.07.2023 21:03 Ответить
Може Залужний відповість, як кацапи мінували порти, а Генштаб нічого не робив?
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25.07.2023 21:44 Ответить
Можливо йому була вказівка з ОП не чіпати ворожі кораблі..?
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26.07.2023 12:34 Ответить
 
 