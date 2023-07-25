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Новини
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Росія замінувала підходи до українських портів, - США в ОБСЄ

міна,морська

Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів з тим, щоб підірвати цивільні судна та звинуватити пізніше в цьому Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок, присвяченого російському ракетному терору проти України.

"Минулого тижня Сполучені Штати поділилися з міжнародним співтовариством інформацією з попередженням, що Росія має намір розширити атаки на українські зернові об'єкти. Росія саме так і зробила. Ми вважаємо, що Росія може здійснити атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі. За нашою інформацією, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів", - заявила Брукер.

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Американська сторона вважає, що це – "скоординовані зусилля Росії, щоб виправдати будь-які атаки на цивільні судна в Чорному морі, а потім звинуватити в них Україну".

"Засуджуючи Росію за бомбардування українських портових міст та експортної інфраструктури, ми повинні залишатися пильними щодо того, як Росія намагається розширити конфлікт та продовжувати звинувачувати інших у своїх недобросовісних діях", - заявила Брукер.

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У своєму виступі представниця США засудила атаки Росії на українські порти та інфраструктуру експорту зерна, що вона здійснює після виходу з важливої для продовольчої безпеки світу Чорноморської зернової ініціативи.

Також Брукер засудила ракетний обстріл центру Одеси та пошкодження щонайменше 29 історичних пам'яток, включаючи Спасо-Преображенський собор Української православної церкви, "яка канонічно підпорядкована Московському патріархату – тій самій церкві, яку Росія нібито захищає".

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Автор: 

мінування (1218) ОБСЄ (3504) порт (2041) Чорне море (1666)


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Топ коментарі
+15
І чому російским кораблям не заборонили в міжнародні порти заходити?
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25.07.2023 19:43
+14
Поки рсія минувала в нас була відповідь відосіками
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25.07.2023 19:43
+6
Ворог все робить що б ізолювати нас як морську державу ,думаю настав час знищувати рашиські кораблі в Чорному морі ,доки будем спостерігати вони будуть продовжувати знищувати Україну,бункерний чорт не заспоїтся.
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25.07.2023 20:08
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Поки рсія минувала в нас була відповідь відосіками
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25.07.2023 19:43 Відповісти
Вона їх з підводних човнів мінувала, чи як? У них дрони є для дистанційного мінування? Чи просто кораблі зайшли і покидали міни? Якщо кораблі, то їх повинні були ж знищити.
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25.07.2023 20:54 Відповісти
Щоб їх знищити треба щоб була политична воля !
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25.07.2023 21:25 Відповісти
В точку. Хлопців, що Москву потопили, не чув щоб нагородили, бо підора бункерного абідєлі без височайшего позволєнія.
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26.07.2023 00:35 Відповісти
І чому російским кораблям не заборонили в міжнародні порти заходити?
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25.07.2023 19:43 Відповісти
Ви маєте на увазі торговельні судна Росіі? Їх нема. Українських торговельніх суден теж нема. Державніе діячи та судновластникі (хабарники) двох країн продали усе. Морякі нашіх країн плавають під прапором їнших держав. Торговельний флот України почав розпродовати президент Кравчук. При Кучмі все було закінчено.
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25.07.2023 21:02 Відповісти
Якихось конкретних дій не озвучила?
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25.07.2023 19:43 Відповісти
рф гарантировала африканцам голод. Кстати, что там с мирным планом от Рамафосы? Минирование нейтральных вод - это его часть?
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25.07.2023 19:44 Відповісти
відірвані попливуть спочатку до Румунії, а потім вздовж Болгарії до берегів Туреччини.
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25.07.2023 19:45 Відповісти
"с детства мечтал вставить себе зубы" (Жванецкий)
вот Украина всё время своего существования мечтала взрывать корабли со своим зерном, чтобы обвинить в этом Московию
кацапы реально конченые, со своей лишней хромосомой
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25.07.2023 19:55 Відповісти
Ворог все робить що б ізолювати нас як морську державу ,думаю настав час знищувати рашиські кораблі в Чорному морі ,доки будем спостерігати вони будуть продовжувати знищувати Україну,бункерний чорт не заспоїтся.
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25.07.2023 20:08 Відповісти
Нехай наші краще дрони зроблять, щоб скидали міни біля портів рашистів і на шляхах пересування і щоб багаторазові були, рухалися під водою.

Скинули 5 мін, повернулися і знов попливли і ніякі російські кораблі там не будуть плавати. А якщо тральники підуть розміновувати, то їх можна дронами-камікадзе кошмарити, якщо раптом більше нічим. І нічого вони не розмінують і судноплавства не буде. Оголосити Чорне море закритою зоною, окрім акваторії країн НАТО, щоб усі хто зайде щоб піти в російські порти знали, що можуть підірватися на мінах і корита ті ніхто не страхував навіть. Дрон той з труби, чи труб зробити, як торпеда, міни просто на корпусі і механізм, щоб їх скидати автоматично по координатам.
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25.07.2023 20:51 Відповісти
Не розумію як кацапи це зробили коли в нас є Harpoon с дальністю ураження 300км ?!
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25.07.2023 20:51 Відповісти
Гарпуном можна стріляти , а можна і не стріляти. Як неяк наші браття !
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25.07.2023 21:03 Відповісти
Може Залужний відповість, як кацапи мінували порти, а Генштаб нічого не робив?
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25.07.2023 21:44 Відповісти
Можливо йому була вказівка з ОП не чіпати ворожі кораблі..?
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26.07.2023 12:34 Відповісти
 
 