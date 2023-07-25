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Новости Помощь Украине
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США направят новый пакет помощи Украине на $400 млн

stryker

Соединенные Штаты Америки направят новый пакет военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы, дроны и бронемашины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны США.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

В пакет входят:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • ракеты с оптической наводкой (TOW);
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • БПЛА Black Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • боеприпасы для расчистки помех;
  • более 28 млн. патронов к стрелковому оружию и гранаты;
  • приборы ночного видения и тепловизионные системы;
  • запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

Смотрите также: ВСУ применяют на поле боя кассетные боеприпасы, переданные США для Украины. ФОТО

Автор: 

США (26611) помощь и поддержка (869)


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Топ комментарии
+19
США ви молодці!!! Дякуємо!!!!
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25.07.2023 20:34
+17
Щиро дякуємо, друзі.
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25.07.2023 20:34
+11
Гарний пакет-амерам черговий респект...
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25.07.2023 20:34
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Правила форума Совет форумчан
США ви молодці!!! Дякуємо!!!!
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25.07.2023 20:34 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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25.07.2023 20:34 Ответить
Гарний пакет-амерам черговий респект...
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25.07.2023 20:34 Ответить
трошкі тривожно
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25.07.2023 20:37 Ответить
Вибачайте , але на тому ж DeepState кажуть , що про Клищіївко радіти передчасно

А от три села на Сватівському було проё..трачено
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25.07.2023 20:53 Ответить
Ким ********?
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25.07.2023 21:07 Ответить
харе надрачивать на тот всратый дипстейп седня на 1 чела село в серой зоне потеряли завтра вернем.быо уже такое на этом направлении
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25.07.2023 21:09 Ответить
Але тоді умови були трохи інші
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25.07.2023 21:23 Ответить
Успокойся. Путину твой шойгу доложит, что доблестные руССкие вайска взяли аж три села, а Клищеевку не потеряли. Поэтому кацапы подумают, что у них все идет хорошо, и ничего делать не будут. Нам же лучше от этого
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25.07.2023 21:55 Ответить
DeepState = Шойгу

Зрозумів , але це не до мене , це - до психіатора
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25.07.2023 22:37 Ответить
"седня потеряли завтра вернем. быо уже такое на этом направлении" - так-так, аж 0 разів таке було (передивився за останні 6 місяців на deep state).

"всратый дипстейп" - вірити звичайно треба Генштабу. Але вони, певно з політичних причин, подають гіркі новини з запізненням. А deep state - альтернатива для розуміння, що відбувається в ріалтаймі.
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25.07.2023 22:14 Ответить
Боже бережи Америку! 🇺🇸
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25.07.2023 20:37 Ответить
Дякуємо США за непохитну підтримку ЗСУ та України!
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25.07.2023 20:39 Ответить
Атакамсов нет, ударных дронов нет. надо думать самим, насчет ракет и своих Шахедов с Ланцетами. Притула модельками дронов не спасет.
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25.07.2023 20:39 Ответить
Все вопросы к асфальтово-яйцевым уродам.
Ладно, ракеты. Но аналог шахедов то можно было сделать же. И не поштучно а серийными партиями. ********.
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25.07.2023 21:09 Ответить
Слава Союзникам !!! Головне без готівки і повний контроль Заходу.
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25.07.2023 20:41 Ответить


БПЛА Black Hornet
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25.07.2023 20:42 Ответить
Cпасибо США!
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25.07.2023 20:43 Ответить
Итого на сегодня Украина получила 189 ед. БТР Stryker.Добре.
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25.07.2023 20:43 Ответить
атаксмов дождёмся до ишачьей пасхи...
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25.07.2023 20:53 Ответить
Спасибо.
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25.07.2023 20:56 Ответить
Ні літаків, на ATACMS...
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25.07.2023 20:56 Ответить
Толку від літаків, зараз не буде нікого. F-16 - це вам не электро самокат.
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25.07.2023 21:22 Ответить
BBC

Політики на Заході дедалі більше побоюються, що повільні темпи українського наступу послаблюють сподівання на те, що переговори про припинення бойових дій можуть розпочатися цього року, і створюють загрозу перетворення конфлікту на затяжну позиційну війну.

Як https://www.wsj.com/articles/ukraines-stalled-offensive-puts-biden-in-uneasy-political-position-6f686ab5 пише американська газета Wall Street Journal, така ситуація потенційного глухого кута стане випробуванням для стратегії президента Байдена, яка передбачає вливання мільярдів доларів військової допомоги в Україну - але не для того, щоб розтрощити армію Путіна і повернути всі захоплені ним території, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою з позиції сили".

"Очевидно, що легше надавати підтримку, коли справи йдуть добре", - цитує газета Джона Гербста, колишнього посла США в Україні, а нині - співробітника американського аналітичного центру Atlantic Council.

Водночас, за його словами, адміністрація Байдена не має іншого вибору, окрім як продовжувати постачати зброю.

Згортання допомоги Україні та припущення навіть часткової перемоги Росії "стане знаковим провалом зовнішньої політики Байдена, який перевершить за масштабами навіть виведення військ з Афганістану", додає Гербст.
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25.07.2023 20:57 Ответить
Ще одна проблема, що стоїть перед США та їхніми союзниками, - це скорочення арсеналів ***********, яку Вашингтон нещодавно спробував частково вирішити, надавши Києву касетні **********.

На думку одного із західних дипломатів у Вашингтоні, Америці, мабуть, доведеться визнати, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і союзникам необхідно готуватися до постачання Києву озброєннями у разі конфлікту, який триватиме роками.

"Єдина реальна відповідь - це мобілізація промисловості, яка дасть українцям та росіянам чіткий сигнал про те, що в українців завжди буде достатньо того, що їм потрібно", - сказав він.
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25.07.2023 21:00 Ответить
Ух ****, а сколько миллиардов они потратили на Афганистан? Что бы потом афганское правительство мгновенно подняли лапки вверх перед талибами.
И да, пусть в ЦРУ обратиться. В 70-80 эти ребята финансировали кучу операций по всему миру из незаконных денег по продаже наркоты. Могут повторить. Пусть завалят рашку или ее союзников наркотой.
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25.07.2023 21:12 Ответить
Сонечко, не треба рахувати чужі гроші

Слідкуйте куди йдуть наші.

І чому ги-ги комедій аж три заплановано , а дрони забезпечують волонтері

Краще б помінятись місцями доки не запізно
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25.07.2023 21:25 Ответить
Я чудово бачу куди ідуть наші гроші, на непотрібний музей голодомору, на серіали про паровознюка і так далі. І на це мае бути реакція суспільства, яке е. Міністр культури пішов нах і це позитивні зміни.
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25.07.2023 22:12 Ответить
Так , наче б то за "серіали" пішов

Але нормально посла в Британії - зняли , подивимось на кого замінять

А по "золотим яйцям" резніков так і не сидить

Там вже Байден прямим текстом каже , але Ze-шапіто - пофіг
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25.07.2023 22:35 Ответить
Это хорошо, что у них нет выборы кроме поддержки Украины.
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25.07.2023 21:00 Ответить
Украинцам стоит понимать одно - рано или поздно у нас могут спросить, а какое оружие для защиты Украины создал ВПК Украины? Израиль например, смог создать собственное PRO ПВО, самолеты, танки, ракеты нового поколения, а что производится у нас за исключением БПЛА? Этот вопрос должен быть на слуху и доходить до властей. Вечно сидеть на шее у союзников не получится, да и неправильно это
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25.07.2023 20:59 Ответить
Нептун, Стугна. Да и кое какие беспилотники таки делаем. Тут у нас есть ответ.
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25.07.2023 21:13 Ответить
У нас видосики каждый день и сериальчики чтобы паржать
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25.07.2023 21:50 Ответить
За допомогу дякуємо . Як не як , а вона допомагає нам протистояти орді . Без неї все б вже мабуть скінчилось .
Хоча з іншого боку доводиться констатувати що нинішні США це не США періоду другої світової війни , а президент Байден , не президент Рузвельт .
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25.07.2023 21:29 Ответить
Взагалі-то, Рузвельт не являється позитивним персонажем для тих, хто добре знає історію. Дві основні претензії до нього: 1) Лівий популізм і фактичне знищення свободи слова і демократії в 30-х роках 2) Упущений шанс знищення сталінізму (як того хотів Черчіль) і значне посилення СРСР
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25.07.2023 22:04 Ответить
Я мав на увазі допомогу від США срср . Ленд ліз .
Рузвельт без найменших зволікань підписував все що срср бажав , будь яку зброю , будь яку техніку , промислові товари , продукти , і все майже в необмеженій кількості . На жаль нам про таке залишається лише мріяти .
срср би нізащо не встояв перед Німеччиною , якби надіявся лише на себе . срср від розгрому врятували США . Ну він і "віддячив" їм .
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25.07.2023 22:45 Ответить
Це все залишки бюджету котрий треба використати до 1 жовтня

Ще 2 місяці, а залишок мабуть 2-3млрд

Торік, президент не встиг підписати, настало 1 жовтня, і десь з 3млрд повернулись до бюджету

А за весь час надали зброї 17млрд, тобто забути/не встигнути поставити підпис, це на 20% менше допомоги, на котру гроші виділив Конгрес
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25.07.2023 21:39 Ответить
Дякуемо США и главное никаких денег зелёным гнидам в руки..Только помощь ВСУ
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25.07.2023 22:15 Ответить
https://aviation-safety.net/
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25.07.2023 22:19 Ответить
Дякуймо, за перетворення України на полігон, за зруйновані українські міста і села, за знищений промисловий потенціал, за знищений транзитний потенціал. Американці із -за авантюри кремлівського фюрера захопили європейські енергоринки, почали більше експортувати газу і нафти, почали більше продавати своєї зброї, посилили свій геополітичний вплив в Європі. Тож, допомога яка надається нашій країні є мізерною в порівняні з геополітичною і економічною вигодою США. Росіяни здійснюючи геноцид українців, намагаються знищити свого регіонального конкурента яким для них є демократична Україна. Поляки же передаючи нам радянську зброю, отримали замість неї більш ******* західну зброю, до того ж Польща, вирішила свої демографічні проблеми за рахунок українських трудових ресурсів. Американці виснажуючи нацистську Росію, прагнуть отримати поступки від російської еліти, а саме згоду Кремля на перетворення РФ в фронтир по стримуванню Китаю. Дякувальники, а що отримала Україна? Окрім геноциду українського народу. Дякуймо!
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26.07.2023 00:44 Ответить
 
 