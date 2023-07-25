США направят новый пакет помощи Украине на $400 млн

Соединенные Штаты Америки направят новый пакет военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы, дроны и бронемашины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны США.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

В пакет входят:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм и 60-мм минометные снаряды;

32 бронетранспортера Stryker;

ракеты с оптической наводкой (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

БПЛА Black Hornet;

авиационные ракеты Hydra-70;

тактические аэронавигационные системы;

боеприпасы для расчистки помех;

более 28 млн. патронов к стрелковому оружию и гранаты;

приборы ночного видения и тепловизионные системы;

запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.

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