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США направят новый пакет помощи Украине на $400 млн
Соединенные Штаты Америки направят новый пакет военной помощи для Украины на 400 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы, дроны и бронемашины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны США.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
В пакет входят:
- дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм и 60-мм минометные снаряды;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- ракеты с оптической наводкой (TOW);
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- БПЛА Black Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические аэронавигационные системы;
- боеприпасы для расчистки помех;
- более 28 млн. патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- приборы ночного видения и тепловизионные системы;
- запасные части, обучающие боеприпасы и другое полевое оборудование.
Топ комментарии
+19 alex orly
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+17 Чайка Київ
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+11 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий25.07.2023 20:34
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А от три села на Сватівському було проё..трачено
Зрозумів , але це не до мене , це - до психіатора
"всратый дипстейп" - вірити звичайно треба Генштабу. Але вони, певно з політичних причин, подають гіркі новини з запізненням. А deep state - альтернатива для розуміння, що відбувається в ріалтаймі.
Ладно, ракеты. Но аналог шахедов то можно было сделать же. И не поштучно а серийными партиями. ********.
БПЛА Black Hornet
Політики на Заході дедалі більше побоюються, що повільні темпи українського наступу послаблюють сподівання на те, що переговори про припинення бойових дій можуть розпочатися цього року, і створюють загрозу перетворення конфлікту на затяжну позиційну війну.
Як https://www.wsj.com/articles/ukraines-stalled-offensive-puts-biden-in-uneasy-political-position-6f686ab5 пише американська газета Wall Street Journal, така ситуація потенційного глухого кута стане випробуванням для стратегії президента Байдена, яка передбачає вливання мільярдів доларів військової допомоги в Україну - але не для того, щоб розтрощити армію Путіна і повернути всі захоплені ним території, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою з позиції сили".
"Очевидно, що легше надавати підтримку, коли справи йдуть добре", - цитує газета Джона Гербста, колишнього посла США в Україні, а нині - співробітника американського аналітичного центру Atlantic Council.
Водночас, за його словами, адміністрація Байдена не має іншого вибору, окрім як продовжувати постачати зброю.
Згортання допомоги Україні та припущення навіть часткової перемоги Росії "стане знаковим провалом зовнішньої політики Байдена, який перевершить за масштабами навіть виведення військ з Афганістану", додає Гербст.
На думку одного із західних дипломатів у Вашингтоні, Америці, мабуть, доведеться визнати, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і союзникам необхідно готуватися до постачання Києву озброєннями у разі конфлікту, який триватиме роками.
"Єдина реальна відповідь - це мобілізація промисловості, яка дасть українцям та росіянам чіткий сигнал про те, що в українців завжди буде достатньо того, що їм потрібно", - сказав він.
И да, пусть в ЦРУ обратиться. В 70-80 эти ребята финансировали кучу операций по всему миру из незаконных денег по продаже наркоты. Могут повторить. Пусть завалят рашку или ее союзников наркотой.
Слідкуйте куди йдуть наші.
І чому ги-ги комедій аж три заплановано , а дрони забезпечують волонтері
Краще б помінятись місцями доки не запізно
Але нормально посла в Британії - зняли , подивимось на кого замінять
А по "золотим яйцям" резніков так і не сидить
Там вже Байден прямим текстом каже , але Ze-шапіто - пофіг
Хоча з іншого боку доводиться констатувати що нинішні США це не США періоду другої світової війни , а президент Байден , не президент Рузвельт .
Рузвельт без найменших зволікань підписував все що срср бажав , будь яку зброю , будь яку техніку , промислові товари , продукти , і все майже в необмеженій кількості . На жаль нам про таке залишається лише мріяти .
срср би нізащо не встояв перед Німеччиною , якби надіявся лише на себе . срср від розгрому врятували США . Ну він і "віддячив" їм .
Ще 2 місяці, а залишок мабуть 2-3млрд
Торік, президент не встиг підписати, настало 1 жовтня, і десь з 3млрд повернулись до бюджету
А за весь час надали зброї 17млрд, тобто забути/не встигнути поставити підпис, це на 20% менше допомоги, на котру гроші виділив Конгрес