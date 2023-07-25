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Новини Допомога Україні
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США надсилають новий пакет допомоги Україні на $400 млн

stryker

Сполучені Штати Америки надсилають новий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів, до якого увійдуть боєприпаси, дрони та бронемашини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США. 

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - зазначено в повідомленні. 

До пакету входять: 

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм та 60-мм мінометні снаряди;
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
  • БПЛА Black Hornet;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • тактичні аеронавігаційні системи;
  • боєприпаси для розчищення перешкод;
  • більше 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранати;
  • прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
  • запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

Також читайте: Щоб пришвидшити український контрнаступ, потрібно більше зброї, а не тиск ЗМІ, - міністр оборони Естонії Певкур

США (22769) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+19
США ви молодці!!! Дякуємо!!!!
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25.07.2023 20:34
+17
Щиро дякуємо, друзі.
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25.07.2023 20:34
+11
Гарний пакет-амерам черговий респект...
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25.07.2023 20:34
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США ви молодці!!! Дякуємо!!!!
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25.07.2023 20:34 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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25.07.2023 20:34 Відповісти
Гарний пакет-амерам черговий респект...
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25.07.2023 20:34 Відповісти
трошкі тривожно
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25.07.2023 20:37 Відповісти
Вибачайте , але на тому ж DeepState кажуть , що про Клищіївко радіти передчасно

А от три села на Сватівському було проё..трачено
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25.07.2023 20:53 Відповісти
Ким ********?
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25.07.2023 21:07 Відповісти
харе надрачивать на тот всратый дипстейп седня на 1 чела село в серой зоне потеряли завтра вернем.быо уже такое на этом направлении
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25.07.2023 21:09 Відповісти
Але тоді умови були трохи інші
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25.07.2023 21:23 Відповісти
Успокойся. Путину твой шойгу доложит, что доблестные руССкие вайска взяли аж три села, а Клищеевку не потеряли. Поэтому кацапы подумают, что у них все идет хорошо, и ничего делать не будут. Нам же лучше от этого
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25.07.2023 21:55 Відповісти
DeepState = Шойгу

Зрозумів , але це не до мене , це - до психіатора
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25.07.2023 22:37 Відповісти
"седня потеряли завтра вернем. быо уже такое на этом направлении" - так-так, аж 0 разів таке було (передивився за останні 6 місяців на deep state).

"всратый дипстейп" - вірити звичайно треба Генштабу. Але вони, певно з політичних причин, подають гіркі новини з запізненням. А deep state - альтернатива для розуміння, що відбувається в ріалтаймі.
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25.07.2023 22:14 Відповісти
Боже бережи Америку! 🇺🇸
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25.07.2023 20:37 Відповісти
Дякуємо США за непохитну підтримку ЗСУ та України!
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25.07.2023 20:39 Відповісти
Атакамсов нет, ударных дронов нет. надо думать самим, насчет ракет и своих Шахедов с Ланцетами. Притула модельками дронов не спасет.
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25.07.2023 20:39 Відповісти
Все вопросы к асфальтово-яйцевым уродам.
Ладно, ракеты. Но аналог шахедов то можно было сделать же. И не поштучно а серийными партиями. ********.
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25.07.2023 21:09 Відповісти
Слава Союзникам !!! Головне без готівки і повний контроль Заходу.
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25.07.2023 20:41 Відповісти


БПЛА Black Hornet
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25.07.2023 20:42 Відповісти
Cпасибо США!
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25.07.2023 20:43 Відповісти
Итого на сегодня Украина получила 189 ед. БТР Stryker.Добре.
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25.07.2023 20:43 Відповісти
атаксмов дождёмся до ишачьей пасхи...
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25.07.2023 20:53 Відповісти
Спасибо.
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25.07.2023 20:56 Відповісти
Ні літаків, на ATACMS...
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25.07.2023 20:56 Відповісти
Толку від літаків, зараз не буде нікого. F-16 - це вам не электро самокат.
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25.07.2023 21:22 Відповісти
BBC

Політики на Заході дедалі більше побоюються, що повільні темпи українського наступу послаблюють сподівання на те, що переговори про припинення бойових дій можуть розпочатися цього року, і створюють загрозу перетворення конфлікту на затяжну позиційну війну.

Як https://www.wsj.com/articles/ukraines-stalled-offensive-puts-biden-in-uneasy-political-position-6f686ab5 пише американська газета Wall Street Journal, така ситуація потенційного глухого кута стане випробуванням для стратегії президента Байдена, яка передбачає вливання мільярдів доларів військової допомоги в Україну - але не для того, щоб розтрощити армію Путіна і повернути всі захоплені ним території, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою з позиції сили".

"Очевидно, що легше надавати підтримку, коли справи йдуть добре", - цитує газета Джона Гербста, колишнього посла США в Україні, а нині - співробітника американського аналітичного центру Atlantic Council.

Водночас, за його словами, адміністрація Байдена не має іншого вибору, окрім як продовжувати постачати зброю.

Згортання допомоги Україні та припущення навіть часткової перемоги Росії "стане знаковим провалом зовнішньої політики Байдена, який перевершить за масштабами навіть виведення військ з Афганістану", додає Гербст.
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25.07.2023 20:57 Відповісти
Ще одна проблема, що стоїть перед США та їхніми союзниками, - це скорочення арсеналів ***********, яку Вашингтон нещодавно спробував частково вирішити, надавши Києву касетні **********.

На думку одного із західних дипломатів у Вашингтоні, Америці, мабуть, доведеться визнати, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і союзникам необхідно готуватися до постачання Києву озброєннями у разі конфлікту, який триватиме роками.

"Єдина реальна відповідь - це мобілізація промисловості, яка дасть українцям та росіянам чіткий сигнал про те, що в українців завжди буде достатньо того, що їм потрібно", - сказав він.
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25.07.2023 21:00 Відповісти
Ух ****, а сколько миллиардов они потратили на Афганистан? Что бы потом афганское правительство мгновенно подняли лапки вверх перед талибами.
И да, пусть в ЦРУ обратиться. В 70-80 эти ребята финансировали кучу операций по всему миру из незаконных денег по продаже наркоты. Могут повторить. Пусть завалят рашку или ее союзников наркотой.
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25.07.2023 21:12 Відповісти
Сонечко, не треба рахувати чужі гроші

Слідкуйте куди йдуть наші.

І чому ги-ги комедій аж три заплановано , а дрони забезпечують волонтері

Краще б помінятись місцями доки не запізно
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25.07.2023 21:25 Відповісти
Я чудово бачу куди ідуть наші гроші, на непотрібний музей голодомору, на серіали про паровознюка і так далі. І на це мае бути реакція суспільства, яке е. Міністр культури пішов нах і це позитивні зміни.
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25.07.2023 22:12 Відповісти
Так , наче б то за "серіали" пішов

Але нормально посла в Британії - зняли , подивимось на кого замінять

А по "золотим яйцям" резніков так і не сидить

Там вже Байден прямим текстом каже , але Ze-шапіто - пофіг
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25.07.2023 22:35 Відповісти
Это хорошо, что у них нет выборы кроме поддержки Украины.
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25.07.2023 21:00 Відповісти
Украинцам стоит понимать одно - рано или поздно у нас могут спросить, а какое оружие для защиты Украины создал ВПК Украины? Израиль например, смог создать собственное PRO ПВО, самолеты, танки, ракеты нового поколения, а что производится у нас за исключением БПЛА? Этот вопрос должен быть на слуху и доходить до властей. Вечно сидеть на шее у союзников не получится, да и неправильно это
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25.07.2023 20:59 Відповісти
Нептун, Стугна. Да и кое какие беспилотники таки делаем. Тут у нас есть ответ.
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25.07.2023 21:13 Відповісти
У нас видосики каждый день и сериальчики чтобы паржать
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25.07.2023 21:50 Відповісти
За допомогу дякуємо . Як не як , а вона допомагає нам протистояти орді . Без неї все б вже мабуть скінчилось .
Хоча з іншого боку доводиться констатувати що нинішні США це не США періоду другої світової війни , а президент Байден , не президент Рузвельт .
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25.07.2023 21:29 Відповісти
Взагалі-то, Рузвельт не являється позитивним персонажем для тих, хто добре знає історію. Дві основні претензії до нього: 1) Лівий популізм і фактичне знищення свободи слова і демократії в 30-х роках 2) Упущений шанс знищення сталінізму (як того хотів Черчіль) і значне посилення СРСР
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25.07.2023 22:04 Відповісти
Я мав на увазі допомогу від США срср . Ленд ліз .
Рузвельт без найменших зволікань підписував все що срср бажав , будь яку зброю , будь яку техніку , промислові товари , продукти , і все майже в необмеженій кількості . На жаль нам про таке залишається лише мріяти .
срср би нізащо не встояв перед Німеччиною , якби надіявся лише на себе . срср від розгрому врятували США . Ну він і "віддячив" їм .
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25.07.2023 22:45 Відповісти
Це все залишки бюджету котрий треба використати до 1 жовтня

Ще 2 місяці, а залишок мабуть 2-3млрд

Торік, президент не встиг підписати, настало 1 жовтня, і десь з 3млрд повернулись до бюджету

А за весь час надали зброї 17млрд, тобто забути/не встигнути поставити підпис, це на 20% менше допомоги, на котру гроші виділив Конгрес
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25.07.2023 21:39 Відповісти
Дякуемо США и главное никаких денег зелёным гнидам в руки..Только помощь ВСУ
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25.07.2023 22:15 Відповісти
https://aviation-safety.net/
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25.07.2023 22:19 Відповісти
Дякуймо, за перетворення України на полігон, за зруйновані українські міста і села, за знищений промисловий потенціал, за знищений транзитний потенціал. Американці із -за авантюри кремлівського фюрера захопили європейські енергоринки, почали більше експортувати газу і нафти, почали більше продавати своєї зброї, посилили свій геополітичний вплив в Європі. Тож, допомога яка надається нашій країні є мізерною в порівняні з геополітичною і економічною вигодою США. Росіяни здійснюючи геноцид українців, намагаються знищити свого регіонального конкурента яким для них є демократична Україна. Поляки же передаючи нам радянську зброю, отримали замість неї більш ******* західну зброю, до того ж Польща, вирішила свої демографічні проблеми за рахунок українських трудових ресурсів. Американці виснажуючи нацистську Росію, прагнуть отримати поступки від російської еліти, а саме згоду Кремля на перетворення РФ в фронтир по стримуванню Китаю. Дякувальники, а що отримала Україна? Окрім геноциду українського народу. Дякуймо!
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26.07.2023 00:44 Відповісти
 
 