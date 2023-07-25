США надсилають новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Сполучені Штати Америки надсилають новий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів, до якого увійдуть боєприпаси, дрони та бронемашини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - зазначено в повідомленні.

До пакету входять:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм та 60-мм мінометні снаряди;

32 бронетранспортери Stryker;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

БПЛА Black Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

тактичні аеронавігаційні системи;

боєприпаси для розчищення перешкод;

більше 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранати;

прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

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