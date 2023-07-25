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США надсилають новий пакет допомоги Україні на $400 млн
Сполучені Штати Америки надсилають новий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів, до якого увійдуть боєприпаси, дрони та бронемашини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони США.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - зазначено в повідомленні.
До пакету входять:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot та NASAMS;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм та 60-мм мінометні снаряди;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- БПЛА Black Hornet;
- авіаційні ракети Hydra-70;
- тактичні аеронавігаційні системи;
- боєприпаси для розчищення перешкод;
- більше 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранати;
- прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
- запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
Топ коментарі
+19 alex orly
показати весь коментар25.07.2023 20:34
+17 Чайка Київ
показати весь коментар25.07.2023 20:34
+11 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар25.07.2023 20:34
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А от три села на Сватівському було проё..трачено
Зрозумів , але це не до мене , це - до психіатора
"всратый дипстейп" - вірити звичайно треба Генштабу. Але вони, певно з політичних причин, подають гіркі новини з запізненням. А deep state - альтернатива для розуміння, що відбувається в ріалтаймі.
Ладно, ракеты. Но аналог шахедов то можно было сделать же. И не поштучно а серийными партиями. ********.
БПЛА Black Hornet
Політики на Заході дедалі більше побоюються, що повільні темпи українського наступу послаблюють сподівання на те, що переговори про припинення бойових дій можуть розпочатися цього року, і створюють загрозу перетворення конфлікту на затяжну позиційну війну.
Як https://www.wsj.com/articles/ukraines-stalled-offensive-puts-biden-in-uneasy-political-position-6f686ab5 пише американська газета Wall Street Journal, така ситуація потенційного глухого кута стане випробуванням для стратегії президента Байдена, яка передбачає вливання мільярдів доларів військової допомоги в Україну - але не для того, щоб розтрощити армію Путіна і повернути всі захоплені ним території, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою з позиції сили".
"Очевидно, що легше надавати підтримку, коли справи йдуть добре", - цитує газета Джона Гербста, колишнього посла США в Україні, а нині - співробітника американського аналітичного центру Atlantic Council.
Водночас, за його словами, адміністрація Байдена не має іншого вибору, окрім як продовжувати постачати зброю.
Згортання допомоги Україні та припущення навіть часткової перемоги Росії "стане знаковим провалом зовнішньої політики Байдена, який перевершить за масштабами навіть виведення військ з Афганістану", додає Гербст.
На думку одного із західних дипломатів у Вашингтоні, Америці, мабуть, доведеться визнати, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і союзникам необхідно готуватися до постачання Києву озброєннями у разі конфлікту, який триватиме роками.
"Єдина реальна відповідь - це мобілізація промисловості, яка дасть українцям та росіянам чіткий сигнал про те, що в українців завжди буде достатньо того, що їм потрібно", - сказав він.
И да, пусть в ЦРУ обратиться. В 70-80 эти ребята финансировали кучу операций по всему миру из незаконных денег по продаже наркоты. Могут повторить. Пусть завалят рашку или ее союзников наркотой.
Слідкуйте куди йдуть наші.
І чому ги-ги комедій аж три заплановано , а дрони забезпечують волонтері
Краще б помінятись місцями доки не запізно
Але нормально посла в Британії - зняли , подивимось на кого замінять
А по "золотим яйцям" резніков так і не сидить
Там вже Байден прямим текстом каже , але Ze-шапіто - пофіг
Хоча з іншого боку доводиться констатувати що нинішні США це не США періоду другої світової війни , а президент Байден , не президент Рузвельт .
Рузвельт без найменших зволікань підписував все що срср бажав , будь яку зброю , будь яку техніку , промислові товари , продукти , і все майже в необмеженій кількості . На жаль нам про таке залишається лише мріяти .
срср би нізащо не встояв перед Німеччиною , якби надіявся лише на себе . срср від розгрому врятували США . Ну він і "віддячив" їм .
Ще 2 місяці, а залишок мабуть 2-3млрд
Торік, президент не встиг підписати, настало 1 жовтня, і десь з 3млрд повернулись до бюджету
А за весь час надали зброї 17млрд, тобто забути/не встигнути поставити підпис, це на 20% менше допомоги, на котру гроші виділив Конгрес