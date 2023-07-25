Зеленский: тема дронов на Ставке часто обсуждается на повышенных тонах

Тема дронов для украинской армии сейчас одна из ключевых. Ее часто затрагивают на Ставке и обсуждают на повышенных тонах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Он рассказал, что сегодня чиновники представили результаты первого года армии дронов. Состоялась презентация разных видов украинских беспилотников, уже используемых для обороны нашей страны, а также встречи с производителями, проектировщиками и донорами.

При этом, по словам президента, журналисты и представители общественности имели возможность увидеть, какой потенциал был достигнут за первый год армии дронов и как он будет увеличиваться.

"Абсолютно нужны обороне все дроны - от достаточно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, способных действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тему и часто - на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях", - подчеркнул Зеленский.

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