Зеленский: тема дронов на Ставке часто обсуждается на повышенных тонах
Тема дронов для украинской армии сейчас одна из ключевых. Ее часто затрагивают на Ставке и обсуждают на повышенных тонах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Он рассказал, что сегодня чиновники представили результаты первого года армии дронов. Состоялась презентация разных видов украинских беспилотников, уже используемых для обороны нашей страны, а также встречи с производителями, проектировщиками и донорами.
При этом, по словам президента, журналисты и представители общественности имели возможность увидеть, какой потенциал был достигнут за первый год армии дронов и как он будет увеличиваться.
"Абсолютно нужны обороне все дроны - от достаточно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, способных действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тему и часто - на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях", - подчеркнул Зеленский.
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Мають бути контракти на десятки тисяч на вчора.
****** мародери😡😡😡
Как сообщает телеграм-канал https://t.me/c/1242446516/59638 "Украина 24/7" , этот дрон способен найти вражескую позицию на расстоянии 65 км и вернуться назад. При этом на удалении до 25 км от оператора он может передавать потоковое видео.
Мощности позволяют производить 800-1000 комплексов в месяц, говорится в сообщении.
Руководитель Skyassist Игорь Криничко в комментарии сайту https://www.ukrinform.net/rubric-defense/3740093-ukrainianmade-sirko-uav-goes-into-mass-production.html ukrinform.net заявил, что компании удалось наладить связи с производителями необходимых комплектующих, причем не только китайскими, но и из Израиля, Канады, Тайваня и других стран. По словам Криничко, буквально неделю назад комиссия минобороны Украины утвердила решение о допуске к эксплуатации БПЛА Sirko в войсках.
Серійне виробництво камікадзе на уніфікованій платформі, яка вже виробляється серійно, налагодити простіше і швидше, ніж з нуля.
Трєпачі ЗЄльоні 👿
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на каких тонах? Или не обсуждается вообще?
А тема экипировки солдата ВСУ? Все имеют приборы ночного видения? Бронежилеты?
Это « народные херои». Как и Поравознюк…
Обосравшийся перед всей страной,
когда на концерте вместе с Зеленским пели и плясали , одевшись в телесные трико с гитарами «на уровне пояса» Януковичу:» Юля прощай, Юра прости».
А дваждынесудимый радостно хлопал в ладоши.
Большего подхалимажа и позора на сцене до этого еще не было.
Це питання треба обговорити один раз, а далі контроль виконання з наслідками. А у вас чергове, *****, обговорення
Тріпло !
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Щось не видно щоб держава зробила замовлення на десятки та сотні тисяч різних дронів та їх типів. Наприклад фпв треба сотні тисяч на місяць. Якихось мавіків тисячі. Якихось аналогів шахедів хоча б пару сотень на місяць, но в ідеалі теж тисячі. Це все різні дрони. Не можна купити тисячу фпв та хвалитись що держава купила тисячі дрони, бо тисяча фпв це на пару днів, а може й менше все залежить від кількості у нас ******** підрозділів.
Треба завозити в Україну компоненти ресурсом держави прямо цілими морськими контейнерами та літаками.
Piranha-Tech робить чудові антидронові рушниці та комплекси. Що заважає масштабувати виробництво на державному рівні?
Ось такі вони, наради клоуна.
І всі вони історичні і вирішальні.
Пропоную зробити повне зібрання відосиків і крутити їх в Раді слугам наріду.
Під двері підігнати швидкі з психлікарні.
"Мені пацани на сходняку наказали гальмувати, бо по голові дадуть. А мінє пагалавє німожна, я в єя ротом кушаю і ротом працюю "
Уразив славне місто ворог клятий.
В руїнах храми та будівлі, бо
Мільйони гривень у місцевому асфальті,
А не в місцевій ППО.
Але гроші пішли в асфальт
Результати потрібно побачити на полі бою , а не в новинах!
Раша зараз контрактує в Китаї в 30 разів більше малих дронів (фпв, мавіки) ніж ми. В них вже школярів починають вчити управлінню дронами.
Все це в перспективі буде мати негарні наслідки.