Зеленський: тема дронів на Ставці часто обговорюється на підвищених тонах
Тема дронів для української армії зараз є однією з ключових. Її часто зачіпають на Ставці та обговорюють на підвищених тонах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
Він розповів, що сьогодні чиновники представили результати першого року армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських безпілотників, котрі вже використовують для оборони нашої країни, а також зустрічі з виробниками, проектувальниками та донорами.
При цьому, за словами президента, журналісти та представники громадськості мали змогу побачити, якого потенціалу було досягнуто за перший рік армії дронів і як воно збільшуватиметься.
"Абсолютно потрібні обороні всі дрони - від досить простих "Мавіків" до морських дронів і ударних дронів, здатних діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тему і часто - на підвищених тонах. Але результати є і це можна побачити в новинах", - наголосив Зеленський.
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Мають бути контракти на десятки тисяч на вчора.
****** мародери😡😡😡
Как сообщает телеграм-канал https://t.me/c/1242446516/59638 "Украина 24/7" , этот дрон способен найти вражескую позицию на расстоянии 65 км и вернуться назад. При этом на удалении до 25 км от оператора он может передавать потоковое видео.
Мощности позволяют производить 800-1000 комплексов в месяц, говорится в сообщении.
Руководитель Skyassist Игорь Криничко в комментарии сайту https://www.ukrinform.net/rubric-defense/3740093-ukrainianmade-sirko-uav-goes-into-mass-production.html ukrinform.net заявил, что компании удалось наладить связи с производителями необходимых комплектующих, причем не только китайскими, но и из Израиля, Канады, Тайваня и других стран. По словам Криничко, буквально неделю назад комиссия минобороны Украины утвердила решение о допуске к эксплуатации БПЛА Sirko в войсках.
Серійне виробництво камікадзе на уніфікованій платформі, яка вже виробляється серійно, налагодити простіше і швидше, ніж з нуля.
Трєпачі ЗЄльоні 👿
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на каких тонах? Или не обсуждается вообще?
А тема экипировки солдата ВСУ? Все имеют приборы ночного видения? Бронежилеты?
Это « народные херои». Как и Поравознюк…
Обосравшийся перед всей страной,
когда на концерте вместе с Зеленским пели и плясали , одевшись в телесные трико с гитарами «на уровне пояса» Януковичу:» Юля прощай, Юра прости».
А дваждынесудимый радостно хлопал в ладоши.
Большего подхалимажа и позора на сцене до этого еще не было.
Це питання треба обговорити один раз, а далі контроль виконання з наслідками. А у вас чергове, *****, обговорення
Тріпло !
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Щось не видно щоб держава зробила замовлення на десятки та сотні тисяч різних дронів та їх типів. Наприклад фпв треба сотні тисяч на місяць. Якихось мавіків тисячі. Якихось аналогів шахедів хоча б пару сотень на місяць, но в ідеалі теж тисячі. Це все різні дрони. Не можна купити тисячу фпв та хвалитись що держава купила тисячі дрони, бо тисяча фпв це на пару днів, а може й менше все залежить від кількості у нас ******** підрозділів.
Треба завозити в Україну компоненти ресурсом держави прямо цілими морськими контейнерами та літаками.
Piranha-Tech робить чудові антидронові рушниці та комплекси. Що заважає масштабувати виробництво на державному рівні?
Ось такі вони, наради клоуна.
І всі вони історичні і вирішальні.
Пропоную зробити повне зібрання відосиків і крутити їх в Раді слугам наріду.
Під двері підігнати швидкі з психлікарні.
"Мені пацани на сходняку наказали гальмувати, бо по голові дадуть. А мінє пагалавє німожна, я в єя ротом кушаю і ротом працюю "
Уразив славне місто ворог клятий.
В руїнах храми та будівлі, бо
Мільйони гривень у місцевому асфальті,
А не в місцевій ППО.
Але гроші пішли в асфальт
Результати потрібно побачити на полі бою , а не в новинах!
Раша зараз контрактує в Китаї в 30 разів більше малих дронів (фпв, мавіки) ніж ми. В них вже школярів починають вчити управлінню дронами.
Все це в перспективі буде мати негарні наслідки.