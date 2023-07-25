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Зеленський: тема дронів на Ставці часто обговорюється на підвищених тонах

зеленський

Тема дронів для української армії зараз є однією з ключових. Її часто зачіпають на Ставці та обговорюють на підвищених тонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що сьогодні чиновники представили результати першого року армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських безпілотників, котрі вже використовують для оборони нашої країни, а також зустрічі з виробниками, проектувальниками та донорами.

При цьому, за словами президента, журналісти та представники громадськості мали змогу побачити, якого потенціалу було досягнуто за перший рік армії дронів і як воно збільшуватиметься.

"Абсолютно потрібні обороні всі дрони - від досить простих "Мавіків" до морських дронів і ударних дронів, здатних діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тему і часто - на підвищених тонах. Але результати є і це можна побачити в новинах", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) дрони (4689) Ставка (135)


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Топ коментарі
+31
Обговорюються🤦🤦🤦
Мають бути контракти на десятки тисяч на вчора.
****** мародери😡😡😡
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25.07.2023 22:59
+25
А ви на Ставку позовите Юзика с Лисим! Тогда кричать не надо будет, просто поржоте. Результат от етого все равно не измениться хуже не будет!
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25.07.2023 23:00
+21
Вони вже мають виготовлятися, де той Дрон на 1000 км який так піарили в тому році?
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25.07.2023 23:02
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Обговорюються🤦🤦🤦
Мають бути контракти на десятки тисяч на вчора.
****** мародери😡😡😡
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25.07.2023 22:59 Відповісти
Во вторник, 25 июля, было объявлено, что в Украине запустили в серийное производство разведывательный БПЛА https://skyassist.com.ua/sirko/ Sirko , разработанный харьковскими инженерами из компании Skyassist Research and Production.

Как сообщает телеграм-канал https://t.me/c/1242446516/59638 "Украина 24/7" , этот дрон способен найти вражескую позицию на расстоянии 65 км и вернуться назад. При этом на удалении до 25 км от оператора он может передавать потоковое видео.

Мощности позволяют производить 800-1000 комплексов в месяц, говорится в сообщении.

Руководитель Skyassist Игорь Криничко в комментарии сайту https://www.ukrinform.net/rubric-defense/3740093-ukrainianmade-sirko-uav-goes-into-mass-production.html ukrinform.net заявил, что компании удалось наладить связи с производителями необходимых комплектующих, причем не только китайскими, но и из Израиля, Канады, Тайваня и других стран. По словам Криничко, буквально неделю назад комиссия минобороны Украины утвердила решение о допуске к эксплуатации БПЛА Sirko в войсках.
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25.07.2023 23:04 Відповісти
ти той дрон бачив? було б дивно якби їх робили десятками штук,це не дрон камікадзе,а іменно їх треба в таких кількостях,знайшов чим хвалитись
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25.07.2023 23:06 Відповісти
https://skyassist.com.ua/sirko/ Skyassist | Розвідувальний БпАК "Sirko"
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25.07.2023 23:40 Відповісти
Вова , ты эти мансы оставь себе иии таки скажи ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ ...
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26.07.2023 00:28 Відповісти
На уніфікованій платформі цього розвідувального дрону вже є дослідні зразки камікадзе.
Серійне виробництво камікадзе на уніфікованій платформі, яка вже виробляється серійно, налагодити простіше і швидше, ніж з нуля.
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26.07.2023 01:01 Відповісти
злітна вага півтора кг,який в сраку дрон-камікадзе,що воно понесе ф-ку? це чистий корегувальник,так і їх треба,але мова не про них зараз.
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26.07.2023 01:05 Відповісти
На війні треба бачити куди стріляти. Також бачити куди поцілив. Або чи не поцілив. Його цільове призначення зрозуміле. Побачити, передати координати цілі, зафіксувати та сповістити результати удару, повернутися цілим. Якщо цей дрон непомітний для ППО то це дуже великий плюс. Оцінку дадуть військові. Просто вже вчора вони повинні були працювати бо війна. І взагалі панове годі тут собачитися. Теля ще в гузні, ...
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26.07.2023 10:18 Відповісти
а ще у нього ціна просто зашибісь,3к баксів за сам дрон,без станції,а з станцією уже 4,кіко там мавік коштує з тепловізором?
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26.07.2023 01:07 Відповісти
Анжей, ти рамси попутал: мародери били раньше, до весни 2019 года, а сейчас просто слуги ...урода. я даже догадиваюсь фамилию етого урода.
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26.07.2023 00:13 Відповісти
А працювати на підвищених оборотах по виробництву дронів в ОПі не пробували ?

Трєпачі ЗЄльоні 👿

.
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26.07.2023 01:43 Відповісти
А тема Ракет?
на каких тонах? Или не обсуждается вообще?

А тема экипировки солдата ВСУ? Все имеют приборы ночного видения? Бронежилеты?
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26.07.2023 06:40 Відповісти
Дерьмак напевно за головного ...
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25.07.2023 22:59 Відповісти
А ви на Ставку позовите Юзика с Лисим! Тогда кричать не надо будет, просто поржоте. Результат от етого все равно не измениться хуже не будет!
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25.07.2023 23:00 Відповісти
Лисий дає гроші на лікування наших військових.я розумію ,що він насрав вам у штани але....
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25.07.2023 23:49 Відповісти
а я податки сплачую щоб лисому пенсію платили, тож можна розслабитись
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26.07.2023 00:02 Відповісти
Маячня якась... Пика Лисого скоро в екран телевізора не влізе. Так і відчувається, що пухне з голоду та всі гроші для наших поранених віддає.
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26.07.2023 00:02 Відповісти
Я бачив як Мадяр у своєму телеграм каналі йому дякував за те що він допоміг відправити на лікування двох наших військових яким загрожували ампутації.
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26.07.2023 00:23 Відповісти
Владимир, сам то веришь? Слова чьи- "Воевать? Не, там же могут убить..." и далее по тексту. Такая дача денег називается просто " откупиться".
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26.07.2023 00:15 Відповісти
Тому потрібно поливати брудом всіх підряд,лежачі на дивані.
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26.07.2023 00:21 Відповісти
Не, не . Лысого и Юзика не трогать!

Это « народные херои». Как и Поравознюк…
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26.07.2023 06:46 Відповісти
Юзік нажився на великому крадівництві поворознюк бандит.А Лисий просто насрав вам у штани.
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26.07.2023 08:40 Відповісти
Лисый- « орденоносец»! « Херой», можно сказать.

Обосравшийся перед всей страной,

когда на концерте вместе с Зеленским пели и плясали , одевшись в телесные трико с гитарами «на уровне пояса» Януковичу:» Юля прощай, Юра прости».

А дваждынесудимый радостно хлопал в ладоши.
Большего подхалимажа и позора на сцене до этого еще не было.
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26.07.2023 15:32 Відповісти
а у дитячому садочку Лисий наробив на ваш стільчик а ви не помітили й сіли
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26.07.2023 15:41 Відповісти
********* і розійшлись. Якщо таке важливе питання треба чисто обговорювати - то бубу геть ігнорують.
Це питання треба обговорити один раз, а далі контроль виконання з наслідками. А у вас чергове, *****, обговорення
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25.07.2023 23:01 Відповісти
Та кого їбе на яких тонах, клоун ти *******
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25.07.2023 23:01 Відповісти
звіздець тут на 2 дрони донат був в обід ...чому дрони не не по 17 000 грн за кв см ?
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25.07.2023 23:02 Відповісти
Вони вже мають виготовлятися, де той Дрон на 1000 км який так піарили в тому році?
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25.07.2023 23:02 Відповісти
ЗЄльоний за свій базар нє отвєчаєт.

Тріпло !

.
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26.07.2023 01:45 Відповісти
Наверное военные говорят что нам надо дроны и побольше, а зе-***** на повышенных тонах орет что нам надо сериалы для "поднятия патриотического духа"?
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25.07.2023 23:02 Відповісти
І барабани "для психалагічєскай расґрускі".
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25.07.2023 23:07 Відповісти
А эти языки разрабатывают вместо Дронов.
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25.07.2023 23:02 Відповісти
Дякую, дуже дякую. Дякула.
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25.07.2023 23:03 Відповісти
рєзніков на підвищених тонах - "ми печем дрони як сосіськи"(с)
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25.07.2023 23:04 Відповісти
Кидаите вже обговорювати -- Ставка -- вже за 1.5 року наговорились аж лоби тверді -- пора вже випускати
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25.07.2023 23:04 Відповісти
О да! Результати великолепны. Только вот незадача. Все дроны, особенно ,,вэсильни" (цитата Резникова) мавики, куплены на донаты от людей, которые скидывались кто сколько может. А так да, результаты от обговорэння на пидвыщэнных тонах на лицо. Сериалы, асфальт, музей голодомору, оборонни закупки без закупок. Деньги пилят, аж гай гудэ. А як там президенский институт ЗЕбудущего поживает?
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25.07.2023 23:06 Відповісти
...так же, як мільйон дерев та смартфони з них для пенсіонерів
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25.07.2023 23:38 Відповісти
обычное ЛЯ-ЛЯ
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25.07.2023 23:07 Відповісти
де ракети по 17 грн ? за погонний мікрон
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25.07.2023 23:08 Відповісти
Нет госзаказа и государственных заводов. Есть имитация, сборы, доноры и прочая Притула. А вражеский Форбс писал еще в декабре, что в Украине саботаж очень давно, и системного решения по беспилотникам нет. И еще тогда писал, что беда будет у украинский армии с Ланцетами. Они дешевые, на потоке, на государственных заводах массово производятся.
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25.07.2023 23:08 Відповісти
Ланцет дешевый и массовый? Это кто тебе сказал, Конашенков? Ланцет дорогой сложный дрон. За почти полтора года всего 850 штук применили и это с учетом выпущенных до войны. А еще для его применения нужна дорогая станция управления и дорогой дрон наводчик Зала.
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26.07.2023 00:20 Відповісти
дорогі вони тому і були що не штампувались масово,але заради них русня цілий новий завод висрала.
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26.07.2023 03:23 Відповісти
Раньше стоил 33 000 долларов США. Для РФ это не деньги.
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26.07.2023 06:34 Відповісти
Подивимось. Поки що це слова.

Щось не видно щоб держава зробила замовлення на десятки та сотні тисяч різних дронів та їх типів. Наприклад фпв треба сотні тисяч на місяць. Якихось мавіків тисячі. Якихось аналогів шахедів хоча б пару сотень на місяць, но в ідеалі теж тисячі. Це все різні дрони. Не можна купити тисячу фпв та хвалитись що держава купила тисячі дрони, бо тисяча фпв це на пару днів, а може й менше все залежить від кількості у нас ******** підрозділів.

Треба завозити в Україну компоненти ресурсом держави прямо цілими морськими контейнерами та літаками.
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25.07.2023 23:09 Відповісти
Що заважає робити ударні БПЛА типу Шахедів? Написали на ньому - ХРІНВАМ-2 та вперед...

Piranha-Tech робить чудові антидронові рушниці та комплекси. Що заважає масштабувати виробництво на державному рівні?
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25.07.2023 23:11 Відповісти
Заважае відсутність розуміння як на цьому заробляти.
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25.07.2023 23:18 Відповісти
Покричал, постучал по столу, ножкамт ******* и -о чудо! Полетел рой, но не дронов, а дпуганов, не в атаку, а на моря-пляжи...да, Вова? 73%, за что же ви нас так?
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25.07.2023 23:12 Відповісти
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25.07.2023 23:13 Відповісти
як завжди воно бреше, як дише... як завжди пустопорожня брехня замість зброї, як завжди корупціонери-зрадники замість "слуг народу", як завжди симулякр замість президента, як завжди віра лише в ЗСУ та в те, що "слуги кремля" будуть покарані разом з їхніми кремлівськими хазяями.
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25.07.2023 23:14 Відповісти
73% виборців ви нам подарували найкращого Боневтіка.......а тепер виберіть у лікарні на вакансію хірурга, гарного хлопця сантехніка Васю і йдіть туди всі лікуватись...
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25.07.2023 23:15 Відповісти
Кричить і б'є х*єм по роялю.
Ось такі вони, наради клоуна.
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25.07.2023 23:15 Відповісти
ну, еще бы! "Станом з 01.03.2022 по 01.07.2023 владою України безпосередньо за кошти бюджету не придбано жодного БПЛА будь-якої модифікації. За 2022 рік на функціонування "Суспільного марафону" витрачено майже 400 мільйонів гривень. На 2023 рік на виробництво телеконтенту заклали в бюджет майже 2 мільярди гривень."
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25.07.2023 23:16 Відповісти
Це вже який відосик, якщо порахувати?
І всі вони історичні і вирішальні.
Пропоную зробити повне зібрання відосиків і крутити їх в Раді слугам наріду.
Під двері підігнати швидкі з психлікарні.
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25.07.2023 23:16 Відповісти
Крутити відосики не депутантам, а замість каломарафону; у режимі нон-стоп! Нехай 73% насолоджуються своїм кумиром-зрадником.
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26.07.2023 09:34 Відповісти
На ставці воно може тільки виправдовуватися.
"Мені пацани на сходняку наказали гальмувати, бо по голові дадуть. А мінє пагалавє німожна, я в єя ротом кушаю і ротом працюю "
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25.07.2023 23:19 Відповісти
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25.07.2023 23:20 Відповісти
імпотенти і пздоболи. йбані слуги крємля.
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25.07.2023 23:34 Відповісти
на підвищених тонах обговорють тему дронів, кому відкатів більше?
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25.07.2023 23:44 Відповісти
Про Одесу
Уразив славне місто ворог клятий.
В руїнах храми та будівлі, бо
Мільйони гривень у місцевому асфальті,
А не в місцевій ППО.
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26.07.2023 00:00 Відповісти
Блабла бла бла бла...
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26.07.2023 00:06 Відповісти
Австралійські аборигени заперечують зв"язок між половим актом і вагітністю. 73% виборців України заперечують зв"язок між між електоральним вибором 2019 і їх подальшою долею...
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26.07.2023 00:21 Відповісти
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26.07.2023 00:41 Відповісти
Ще в 2018 було розроблено український аналог Ланцета- дрон 'тихий грім'.
Але гроші пішли в асфальт
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26.07.2023 01:17 Відповісти
"...Але результати є і це можна побачити в новинах", - наголосив Зеленський..."

Результати потрібно побачити на полі бою , а не в новинах!
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26.07.2023 05:42 Відповісти
Вже мало бути налагоджено промислове виробництво аналогів Ланцета і шахеда, які зроблені з гівна і палиць, але при низькій ціні досить ефективні.
Раша зараз контрактує в Китаї в 30 разів більше малих дронів (фпв, мавіки) ніж ми. В них вже школярів починають вчити управлінню дронами.
Все це в перспективі буде мати негарні наслідки.
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26.07.2023 07:15 Відповісти
І шо? ***** помірялися і все?
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26.07.2023 08:16 Відповісти
Ну, чому тільки помірялися? Ще посперечалися, де кращий відпочинок: на Мальдівах, чи Сейшелах.
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26.07.2023 09:08 Відповісти
Ага, а ще довжину і товщину пісюнів обговорили.
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26.07.2023 09:09 Відповісти
А про що сперечаєтеся? Чи "весільні" дрони, чи не дуже? Кацапи вже клепають таких дронів 45--50 тис/місяць. Ми -- менше 10 тис...
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26.07.2023 09:04 Відповісти
А гроші виведені з України в офшори на яких тонах обговорюються? Вороги України у владі, крадуть вагонами і міліардами, а українцям їхня хуцпа.
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26.07.2023 10:57 Відповісти
 
 