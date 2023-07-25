Зеленський: тема дронів на Ставці часто обговорюється на підвищених тонах

Тема дронів для української армії зараз є однією з ключових. Її часто зачіпають на Ставці та обговорюють на підвищених тонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що сьогодні чиновники представили результати першого року армії дронів. Відбулася презентація різних видів українських безпілотників, котрі вже використовують для оборони нашої країни, а також зустрічі з виробниками, проектувальниками та донорами.

При цьому, за словами президента, журналісти та представники громадськості мали змогу побачити, якого потенціалу було досягнуто за перший рік армії дронів і як воно збільшуватиметься.

"Абсолютно потрібні обороні всі дрони - від досить простих "Мавіків" до морських дронів і ударних дронів, здатних діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тему і часто - на підвищених тонах. Але результати є і це можна побачити в новинах", - наголосив Зеленський.

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