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Оккупанты атаковали ночью Харьковщину дронами-камикадзе, вспыхнул пожар

пожежа

Первомайская община Харьковской области ночью подверглась атакам дронов-камикадзе. Оккупанты атаковали промышленные объекты.

Об этом сообщил городской голова Первомайска Николай Бакшеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадание по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар. Работают спасатели", - говорится в сообщении.

Мэр добавил, что информация о пострадавших отсутствует.

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Автор: 

Харьковщина (5577) дроны (3908)


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На Ставке Верховный Главнокомандующий товаришч Сталин Зеленский атакует территорию РФ своим длинным языком и вселенскими угрозами.
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26.07.2023 06:36 Ответить
Ну от курва, чого іранські дрони літають і прилітають туди, куди заплановано, а наші б'ють скло в цивільних приміщеннях без ніякої користі??!!
Що там наші вигадують??!
Ну є ж збиті Шахеди в пристойному стані?!
Та зробіть, курва, зворотний інжиніринг з Шахеда і не морочте мізки ні собі ні людям.
Він, на відміну від всього цього розпіареного, але неефективного, працює. Що ви там мудруєте?!!
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26.07.2023 08:32 Ответить
 
 