Оккупанты атаковали ночью Харьковщину дронами-камикадзе, вспыхнул пожар

Первомайская община Харьковской области ночью подверглась атакам дронов-камикадзе. Оккупанты атаковали промышленные объекты.

Об этом сообщил городской голова Первомайска Николай Бакшеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадание по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар. Работают спасатели", - говорится в сообщении.

Мэр добавил, что информация о пострадавших отсутствует.

Читайте: Последствия обстрелов Купянска. ФОТОрепортаж