Оккупанты атаковали ночью Харьковщину дронами-камикадзе, вспыхнул пожар
Первомайская община Харьковской области ночью подверглась атакам дронов-камикадзе. Оккупанты атаковали промышленные объекты.
Об этом сообщил городской голова Первомайска Николай Бакшеев, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть попадание по промышленным объектам. В результате чего там возник пожар. Работают спасатели", - говорится в сообщении.
Мэр добавил, что информация о пострадавших отсутствует.
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СталинЗеленский атакует территорию РФ своим длинным языком и вселенскими угрозами.
Що там наші вигадують??!
Ну є ж збиті Шахеди в пристойному стані?!
Та зробіть, курва, зворотний інжиніринг з Шахеда і не морочте мізки ні собі ні людям.
Він, на відміну від всього цього розпіареного, але неефективного, працює. Що ви там мудруєте?!!