Окупанти атакували вночі Харківщину дронами-камікадзе, спалахнула пожежа

Первомайська громада Харківської області вночі зазнала атаки дронами-камікадзе. Окупанти атакували промислові об’єкти.

Про це повідомив міський голова Первомайська Микола Бакшеєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Є влучання по промислових обʼєктах. В наслідок чого там виникла пожежа. Працюють рятівники", - йдеться в повідомленні.

Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих відсутня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни з танків обстріляли село Козача Лопань на Харківщині: пошкоджено ЛЕП та приватні будинки