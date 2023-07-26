УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4701 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 436 2

Окупанти атакували вночі Харківщину дронами-камікадзе, спалахнула пожежа

пожежа

Первомайська громада Харківської області вночі зазнала атаки дронами-камікадзе. Окупанти атакували промислові об’єкти.

Про це повідомив міський голова Первомайська Микола Бакшеєв, інформує Цензор.НЕТ.

 "Є влучання по промислових обʼєктах. В наслідок чого там виникла пожежа. Працюють рятівники", - йдеться в повідомленні. 

Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих відсутня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни з танків обстріляли село Козача Лопань на Харківщині: пошкоджено ЛЕП та приватні будинки

Автор: 

Харківщина (6054) дрони (4689)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Ставке Верховный Главнокомандующий товаришч Сталин Зеленский атакует территорию РФ своим длинным языком и вселенскими угрозами.
показати весь коментар
26.07.2023 06:36 Відповісти
Ну от курва, чого іранські дрони літають і прилітають туди, куди заплановано, а наші б'ють скло в цивільних приміщеннях без ніякої користі??!!
Що там наші вигадують??!
Ну є ж збиті Шахеди в пристойному стані?!
Та зробіть, курва, зворотний інжиніринг з Шахеда і не морочте мізки ні собі ні людям.
Він, на відміну від всього цього розпіареного, але неефективного, працює. Що ви там мудруєте?!!
показати весь коментар
26.07.2023 08:32 Відповісти
 
 