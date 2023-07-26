Окупанти атакували вночі Харківщину дронами-камікадзе, спалахнула пожежа
Первомайська громада Харківської області вночі зазнала атаки дронами-камікадзе. Окупанти атакували промислові об’єкти.
Про це повідомив міський голова Первомайська Микола Бакшеєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Є влучання по промислових обʼєктах. В наслідок чого там виникла пожежа. Працюють рятівники", - йдеться в повідомленні.
Міський голова додав, що інформація щодо постраждалих відсутня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
СталинЗеленский атакует территорию РФ своим длинным языком и вселенскими угрозами.
Що там наші вигадують??!
Ну є ж збиті Шахеди в пристойному стані?!
Та зробіть, курва, зворотний інжиніринг з Шахеда і не морочте мізки ні собі ні людям.
Він, на відміну від всього цього розпіареного, але неефективного, працює. Що ви там мудруєте?!!