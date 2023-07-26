Оккупанты в течение суток 55 раз обстреляли Херсонщину, 2 человека погибли

Российские военные выпустили по территории Херсонской области 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, ПТРК и БПЛА.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе", - говорится в сообщении.

По информации Херсонского городского совета, поражения зафиксированы в Надднепрянском, Антоновке, Херсоне, Камышанах, Садовом и Молодежном.

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"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения", - добавил Прокудин.