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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты в течение суток 55 раз обстреляли Херсонщину, 2 человека погибли

херсонщина

Российские военные выпустили по территории Херсонской области 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, ПТРК и БПЛА.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе", - говорится в сообщении.

По информации Херсонского городского совета, поражения зафиксированы в Надднепрянском, Антоновке, Херсоне, Камышанах, Садовом и Молодежном.

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"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 3 получили ранения", - добавил Прокудин.

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обстрел (27107) Херсон (2812) Херсонская область (4758)


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