Окупанти протягом доби 55 разів обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули
Російські військові випустили по території Херсонської область 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, ПТРК та БПЛА.
Про це повідомив голова Херсонскої ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Херсонської міської ради, ураження зафіксовані в Наддніпрянському, Антонівці, Херсоні, Комишанах, Садовому та Молодіжному.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення", - додав Прокудін.
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