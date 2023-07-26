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Законопроект о возобновлении электронного декларирования будет рассмотрен на ближайшем заседании, - "слуга народа" Кравчук

декларування

Законопроект об е-декларировании будет вынесен на голосование в первом чтении Верховной Рады Украины.

Об этом сказала заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Скорее всего, в скором времени в ad hoc режиме будет зарегистрирована новая редакция законопроекта о возобновлении электронного декларирования. Он будет вынесен на голосование на ближайшее заседание парламента. Основой для принятия должен быть тот текст, который согласован Министерством юстиции и МФВ", - рассказала Кравчук.

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Напомним, Верховная Рада в начале полномасштабной войны России на территории Украины приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив предоставить данные о своем состоянии уже после отмены военного положения. При этом НАПК оставило возможность для добровольной подачи декларации.

В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится законопроект №8071, возобновляющий процесс представления и проверки электронных деклараций.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов поддержать законопроект о возобновлении представления электронных деклараций.

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ВР (29244) электронное декларирование (1025) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+8
Можна не виносити. Якими будуть результати голосування ми і так знаємо...
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26.07.2023 11:59
+7
Це той проект по якому "слугам народу" необов'язково декларувати хатинку, в якій мешкаєш, і по якому до декларацій "слуг народу" нема вільного доступу?
Якщо "ТАК", тоді це чергова імітація буремної діяльності.
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26.07.2023 12:00
+3
Ненажерливі потвори та не спішіть так
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26.07.2023 12:03
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Кравчук прижали бейки, а Стефанчуку бока что так заверещали?
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26.07.2023 11:58 Ответить
Можна не виносити. Якими будуть результати голосування ми і так знаємо...
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26.07.2023 11:59 Ответить
Це той проект по якому "слугам народу" необов'язково декларувати хатинку, в якій мешкаєш, і по якому до декларацій "слуг народу" нема вільного доступу?
Якщо "ТАК", тоді це чергова імітація буремної діяльності.
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26.07.2023 12:00 Ответить
Ненажерливі потвори та не спішіть так
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26.07.2023 12:03 Ответить
Все може бути -- бо и так зашквар на зашкварові
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26.07.2023 12:06 Ответить
До 31-го числа якщо не приймуть, то МВФ буде сваритись, так що приймуть гарантовано. Друге питання, що там будуть зашквари типу хатинки чи пустого рахунку.
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26.07.2023 12:23 Ответить
Вот что делает животворящий пендель Байдена в Вильнюсе. Но это еще не конец истории. Зеленые шулера не будут собой, если не попытаются и тут всех надуть.
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26.07.2023 12:30 Ответить
Треба уважно читати законопроект бо зелени мародери хочуть його споплюжити та звісти нанівець, а треба просто відновити старий.
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26.07.2023 12:30 Ответить
Нужно как раньше, в турборежиме
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26.07.2023 12:33 Ответить
абізатєльна. після дощичку в четвер, щойно рак на горі свисне
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26.07.2023 13:03 Ответить
Та ти шо.
Не спішіть , зїздіть на мальдіви хором,
щось треба вкрасти, може тоді, через рік
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26.07.2023 13:33 Ответить
Зепчьолки проти земеду? Ви в це вірите?
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26.07.2023 16:28 Ответить
Ні. Як і в те що США будуть терпіти «безкінечно» витівки шобли.
Цікаві речі почали відбуватися після Вільнюса… цікаві
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26.07.2023 21:47 Ответить
 
 