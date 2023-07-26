Законопроект о возобновлении электронного декларирования будет рассмотрен на ближайшем заседании, - "слуга народа" Кравчук

Законопроект об е-декларировании будет вынесен на голосование в первом чтении Верховной Рады Украины.

Об этом сказала заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Скорее всего, в скором времени в ad hoc режиме будет зарегистрирована новая редакция законопроекта о возобновлении электронного декларирования. Он будет вынесен на голосование на ближайшее заседание парламента. Основой для принятия должен быть тот текст, который согласован Министерством юстиции и МФВ", - рассказала Кравчук.

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Напомним, Верховная Рада в начале полномасштабной войны России на территории Украины приостановила процесс обязательного декларирования имущества чиновниками, позволив предоставить данные о своем состоянии уже после отмены военного положения. При этом НАПК оставило возможность для добровольной подачи декларации.

В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится законопроект №8071, возобновляющий процесс представления и проверки электронных деклараций.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов поддержать законопроект о возобновлении представления электронных деклараций.

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