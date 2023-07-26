Законопроєкт про відновлення електронного декларування розглянуть на найближчому засіданні, - "слуга народу" Кравчук

Законопроєкт про е-декларування буде винесений на голосування у першому читанні Верховної Ради України.

Про це сказала заступниця керівника парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Скоріше за все, незабаром в ad hoc режимі буде зареєстровано нову редакцію законопроєкту про відновлення електронного декларування. Він буде винесений на голосування на найближче засідання парламенту. Основою для ухвалення має бути той текст, який погоджений Міністерством юстиції та МФВ", - розповіла Кравчук.

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Нагадаємо, Верховна Рада на початку повномасштабної війни Росії на території України призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану. При цьому НАЗК залишило можливість для добровільного подання декларації.

Нині на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт №8071, який відновлює процес подання та перевірки електронних декларацій.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів підтримати законопроєкт про відновлення подання електронних декларацій.

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