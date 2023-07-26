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Новини
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Законопроєкт про відновлення електронного декларування розглянуть на найближчому засіданні, - "слуга народу" Кравчук

декларування

Законопроєкт про е-декларування буде винесений на голосування у першому читанні Верховної Ради України.

Про це сказала заступниця керівника парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Скоріше за все, незабаром в ad hoc режимі буде зареєстровано нову редакцію законопроєкту про відновлення електронного декларування. Він буде винесений на голосування на найближче засідання парламенту. Основою для ухвалення має бути той текст, який погоджений Міністерством юстиції та МФВ", - розповіла Кравчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК відреагувало на пропозиції Мін’юсту щодо відновлення декларування: Законопроєкт зумовлює правову невизначеність та серйозні корупційні ризики

Нагадаємо, Верховна Рада на початку повномасштабної війни Росії на території України призупинила процес обов'язкового декларування майна чиновниками, дозволивши подати дані про свої статки вже після скасування воєнного стану. При цьому НАЗК залишило можливість для добровільного подання декларації.

Нині на розгляді в парламенті перебуває законопроєкт №8071, який відновлює процес подання та перевірки електронних декларацій.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів підтримати законопроєкт про відновлення подання електронних декларацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПА ОБСЄ визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією, а РФ - державою спонсором-тероризму, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

ВР (14971) електронне декларування (1468) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+8
Можна не виносити. Якими будуть результати голосування ми і так знаємо...
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26.07.2023 11:59
+7
Це той проект по якому "слугам народу" необов'язково декларувати хатинку, в якій мешкаєш, і по якому до декларацій "слуг народу" нема вільного доступу?
Якщо "ТАК", тоді це чергова імітація буремної діяльності.
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26.07.2023 12:00
+3
Ненажерливі потвори та не спішіть так
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26.07.2023 12:03
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Кравчук прижали бейки, а Стефанчуку бока что так заверещали?
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26.07.2023 11:58 Відповісти
Можна не виносити. Якими будуть результати голосування ми і так знаємо...
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26.07.2023 11:59 Відповісти
Це той проект по якому "слугам народу" необов'язково декларувати хатинку, в якій мешкаєш, і по якому до декларацій "слуг народу" нема вільного доступу?
Якщо "ТАК", тоді це чергова імітація буремної діяльності.
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26.07.2023 12:00 Відповісти
Ненажерливі потвори та не спішіть так
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26.07.2023 12:03 Відповісти
Все може бути -- бо и так зашквар на зашкварові
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26.07.2023 12:06 Відповісти
До 31-го числа якщо не приймуть, то МВФ буде сваритись, так що приймуть гарантовано. Друге питання, що там будуть зашквари типу хатинки чи пустого рахунку.
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26.07.2023 12:23 Відповісти
Вот что делает животворящий пендель Байдена в Вильнюсе. Но это еще не конец истории. Зеленые шулера не будут собой, если не попытаются и тут всех надуть.
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26.07.2023 12:30 Відповісти
Треба уважно читати законопроект бо зелени мародери хочуть його споплюжити та звісти нанівець, а треба просто відновити старий.
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26.07.2023 12:30 Відповісти
Нужно как раньше, в турборежиме
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26.07.2023 12:33 Відповісти
абізатєльна. після дощичку в четвер, щойно рак на горі свисне
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26.07.2023 13:03 Відповісти
Та ти шо.
Не спішіть , зїздіть на мальдіви хором,
щось треба вкрасти, може тоді, через рік
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26.07.2023 13:33 Відповісти
Зепчьолки проти земеду? Ви в це вірите?
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26.07.2023 16:28 Відповісти
Ні. Як і в те що США будуть терпіти «безкінечно» витівки шобли.
Цікаві речі почали відбуватися після Вільнюса… цікаві
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26.07.2023 21:47 Відповісти
 
 