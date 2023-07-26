Мобилизируется ли в пехоту Аристов, чтобы на себе проверить, как он готовил эти годы армию к войне? - Бутусов

Слуга народа Аристов отдыхал в элитной гостинице на Мальдивах, хотя выезд за границу разрешен только по служебным вопросам. И узнали об этом не руководство государства, и не правоохранители, а снова журналисты.

Об этом пишет на своей Facebook-странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Государственный контроль Слуги совсем не боятся. После скандала в медиа Аристов подал заявление о сложении полномочий", - отмечает главный редактор.

Бутусов добавляет, что после скандалов, когда среди Слуг народа разоблачали агентов ФСБ, предателей, взяточников, насильников и воров, кажется, что вылет на Мальдивы не столь тяжкое преступление. Однако Аристов является заместителем главы комитета по национальной безопасности и обороне.

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"То есть один из тех, кто отвечает за войну и оборонное планирование, от кого зависит приближение победы. Но на Мальдивы он летал не по служебным вопросам, неизвестно с кем встречался и неизвестно, что обсуждал на Мальдивах", - отмечает Бутусов.

Он напомнил, что Аристов четыре года был одним из тех, кто формировал оборонную политику и отвечал за подготовку Украины к войне.

"Это полная безнравственность и подлость. Аристова стоило бы привлечь к ответственности. Мобилизируется ли он в пехоту, чтобы на себе проверить как он готовил эти годы армию к войне? Такой мощный спонсор усилит любую роту", - добавил Бутусов.

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