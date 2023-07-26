Мобилизируется ли в пехоту Аристов, чтобы на себе проверить, как он готовил эти годы армию к войне? - Бутусов
Слуга народа Аристов отдыхал в элитной гостинице на Мальдивах, хотя выезд за границу разрешен только по служебным вопросам. И узнали об этом не руководство государства, и не правоохранители, а снова журналисты.
Об этом пишет на своей Facebook-странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Государственный контроль Слуги совсем не боятся. После скандала в медиа Аристов подал заявление о сложении полномочий", - отмечает главный редактор.
Бутусов добавляет, что после скандалов, когда среди Слуг народа разоблачали агентов ФСБ, предателей, взяточников, насильников и воров, кажется, что вылет на Мальдивы не столь тяжкое преступление. Однако Аристов является заместителем главы комитета по национальной безопасности и обороне.
"То есть один из тех, кто отвечает за войну и оборонное планирование, от кого зависит приближение победы. Но на Мальдивы он летал не по служебным вопросам, неизвестно с кем встречался и неизвестно, что обсуждал на Мальдивах", - отмечает Бутусов.
Он напомнил, что Аристов четыре года был одним из тех, кто формировал оборонную политику и отвечал за подготовку Украины к войне.
"Это полная безнравственность и подлость. Аристова стоило бы привлечь к ответственности. Мобилизируется ли он в пехоту, чтобы на себе проверить как он готовил эти годы армию к войне? Такой мощный спонсор усилит любую роту", - добавил Бутусов.
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а якщо спочатку друзі, партнери, "лють" що їм за це нічого не буде - тоді ти не справжній президент
Піде в адвокати, по рибі та морепродуктам. На пару із ванєю бакановим, ще одним штурмовиком закордоння з 24.02.22
"Слуга ... чогось там, але точно не народу" Арістов послав з Мальдів всіх Арахамій " і подав заяву про складання повноважень нардепа.
потім спочатку нехай призначать порядних воєнкомів
потім, а чому ми не в НАТО питання?
потім ,а коли клятий барига забезпечить усі підрозділи?
потім, а коли запрацюють оборонні підприємства?
а коли...а коли...
от тоді, я - арістов, приїду з Мальдів та поведу за собою в атаку дивізію "боневтік" (не батальон, зауважте).
замполіт -ярмак,
по кухні - шашличник валодя та макаронник нікіфоров,
гранатометник -люся орестович, замість розваг dj den ***** - він же агрохімія,
для психологічного розвантаження - барабани та серіали про паровоза та слугу народа;
медикиня - безумна та богуцька,
гетьманцев та шаурма - бухгалтери частини, будуть нараховувати бойові;
заградотряди - татаров,
будівництво окопів - микитась,
польові суди - суддя вовк, портнов, князєв,
мехвод - трухін....
**** - тут перелік безкінечний
Пацан не по таких ділах. Він чисто по збиванню бабла з лохів.
Бізнес-партнер Зеленського зустрічався з головним бенефіціаром «Великого будівництва» з «Автомагістралі-Південь» 13.05.2021
Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов («Слуга народу») відвідував київський ресторан одночасно з бізнесменом Олександром Бойком, пов'язаним з ТОВ «Автомагістраль-Південь» - найбільшим отримувачем бюджетних грошей на відбудову доріг у рамках державної програми «Велике будівництво».
Про це повідомила програма https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-aristov-i-boyko/31251707.html «Схема» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»).
https://nashigroshi.org/2021/05/13/biznes-partner-zelens-koho-zustrichavsia-z-holovnym-benefitsiarom-velykoho-budivnytstva-z-avtomahistrali-pivden/
Воїни, ***...
відправитиуказом призвати на службу громадян Зеленського, Арештовича, Єрмака, Баканова, Арахамія, ну от і Арістова.
Арістов платить військового збору не 5 грн, а мабуть 2-3 тис. Крім того, може, додатково донатить не 100 грн, а по 10-15 тис, може і долярів. Заст. голови комітету у ВР. Вирішив після Вільнюса, трохи розслабитись.
Я його не захищаю. У нього, виявляєтья, синок у МОскві.
от, до прикладу, за невиліт нашої "мрії" кацапи скільки заплатили чи пообіцяли заплатити? й кому? те, що у всьому винен 70-річний хворий дід, про це зелені ******** хай на бидломарафоні розкажуть...
Це рівень оману, не менше.
Можна припустити, що москалям справді потрібні глибші дані про наші збройні сили.
Хто думає, що тіло тупо відпочивало на Мальдівах - дурень.
Мабуть дружина ще якогось крутелика у Фейсбуці запостила, або дружина самого Арістова прокололась.
Тобто в Польшу, щоб зустрітись з Литовським урядом...
Стефанчук бачучи цю невідповідність - підписує відрядження
Тобто він співучасник злочину - візує підписом, явно злочинні відрядження