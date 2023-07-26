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Мобилизируется ли в пехоту Аристов, чтобы на себе проверить, как он готовил эти годы армию к войне? - Бутусов

арістов

Слуга народа Аристов отдыхал в элитной гостинице на Мальдивах, хотя выезд за границу разрешен только по служебным вопросам. И узнали об этом не руководство государства, и не правоохранители, а снова журналисты.

Об этом пишет на своей Facebook-странице главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Государственный контроль Слуги совсем не боятся. После скандала в медиа Аристов подал заявление о сложении полномочий", - отмечает главный редактор.

Бутусов добавляет, что после скандалов, когда среди Слуг народа разоблачали агентов ФСБ, предателей, взяточников, насильников и воров, кажется, что вылет на Мальдивы не столь тяжкое преступление. Однако Аристов является заместителем главы комитета по национальной безопасности и обороне.

Смотрите: Аристов отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". У него состоялся обыск, - СБУ. ФОТОрепортаж

"То есть один из тех, кто отвечает за войну и оборонное планирование, от кого зависит приближение победы. Но на Мальдивы он летал не по служебным вопросам, неизвестно с кем встречался и неизвестно, что обсуждал на Мальдивах", - отмечает Бутусов.

Он напомнил, что Аристов четыре года был одним из тех, кто формировал оборонную политику и отвечал за подготовку Украины к войне.

"Это полная безнравственность и подлость. Аристова стоило бы привлечь к ответственности. Мобилизируется ли он в пехоту, чтобы на себе проверить как он готовил эти годы армию к войне? Такой мощный спонсор усилит любую роту", - добавил Бутусов.

Также смотрите: "Слуга народа" Аристов подал заявление о сложении полномочий нардепа. ДОКУМЕНТ

ВР (29244) Бутусов Юрий (4358) Аристов Юрий (36)


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Топ комментарии
+33
Він вже мобілізується петляти звідси. Зі всім своїм виводком. І ніхто його звісно не зупинить.
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26.07.2023 10:46
+26
Ні, до штурмової піхоти він не піде. Нема дурних.
Піде в адвокати, по рибі та морепродуктам. На пару із ванєю бакановим, ще одним штурмовиком закордоння з 24.02.22
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26.07.2023 10:46
+19
На Мальдівах готують лише до морської піхоти.
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26.07.2023 10:48
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Дайте ему повестки и под БАХмут!!!
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26.07.2023 10:45 Ответить
Піщла хвиля коментарів про Баканова, Куленича..... Ось зараз Арістов на кону. Але усе не так. Є одна людина за яку проголосував мудрий нарід і вона відповідає за все, бо є гарантом Конституції. Це Бонопарт Боневтік. А якщо в країні таке відбувається , то про цю людину і треба говорити, бо він їх призначав і він з ними в одній компашці. У цьому вся трагедія ситуації. І це у воюючій країні. Усе інше вторинне.
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26.07.2023 11:24 Ответить
це якщо ти справжній президент, та гарант - тоді спочатку закон, потім друзі, партнери

а якщо спочатку друзі, партнери, "лють" що їм за це нічого не буде - тоді ти не справжній президент
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26.07.2023 11:48 Ответить
Він вже мобілізується петляти звідси. Зі всім своїм виводком. І ніхто його звісно не зупинить.
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26.07.2023 10:46 Ответить
Ні, до штурмової піхоти він не піде. Нема дурних.
Піде в адвокати, по рибі та морепродуктам. На пару із ванєю бакановим, ще одним штурмовиком закордоння з 24.02.22
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26.07.2023 10:46 Ответить
На Мальдівах готують лише до морської піхоти.
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26.07.2023 10:48 Ответить
Ні однопартійці, ні соплемінники Нелоха не підуть воювати, це не їхня війна, їх знищувати, як українців ніхто не збирається. Вони з московитами завжди домовлять в Омані-2 "где-то посредине" , кому не зрозуміло. Дя мене стає зрозуміло одне, що з цією неукраїнською владою нам на фронті і в тилу стає все важче і важче.
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26.07.2023 11:22 Ответить
В дивизион "Монако" скоро мобилизируеся деплутат Аристов.
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26.07.2023 10:48 Ответить
як можна ??? це ж буде черговий так званий "голокост" ...

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26.07.2023 10:49 Ответить
Заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Юрій Арістов, знаходився н на Мальдівах у службовому відрядженні. Подібні речі підписує особисто лише голова ВП України (це фінансове питання). І знову в корупційному питанні з порушенням законодавства, спливає прізвище СТЕФАНЧУК.

"Слуга ... чогось там, але точно не народу" Арістов послав з Мальдів всіх Арахамій " і подав заяву про складання повноважень нардепа.
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26.07.2023 15:42 Ответить
Ну,нє будьтє рєбьонкам!"))
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26.07.2023 10:49 Ответить
спочатку курс молодого бійця за стандартами НАТО на Мальдівах!

потім спочатку нехай призначать порядних воєнкомів
потім, а чому ми не в НАТО питання?
потім ,а коли клятий барига забезпечить усі підрозділи?
потім, а коли запрацюють оборонні підприємства?

а коли...а коли...

от тоді, я - арістов, приїду з Мальдів та поведу за собою в атаку дивізію "боневтік" (не батальон, зауважте).
замполіт -ярмак,
по кухні - шашличник валодя та макаронник нікіфоров,
гранатометник -люся орестович, замість розваг dj den ***** - він же агрохімія,
для психологічного розвантаження - барабани та серіали про паровоза та слугу народа;
медикиня - безумна та богуцька,
гетьманцев та шаурма - бухгалтери частини, будуть нараховувати бойові;
заградотряди - татаров,
будівництво окопів - микитась,
польові суди - суддя вовк, портнов, князєв,
мехвод - трухін....

**** - тут перелік безкінечний
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26.07.2023 10:52 Ответить
Звичайно що НІ.
Пацан не по таких ділах. Він чисто по збиванню бабла з лохів.

Бізнес-партнер Зеленського зустрічався з головним бенефіціаром «Великого будівництва» з «Автомагістралі-Південь» 13.05.2021

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов («Слуга народу») відвідував київський ресторан одночасно з бізнесменом Олександром Бойком, пов'язаним з ТОВ «Автомагістраль-Південь» - найбільшим отримувачем бюджетних грошей на відбудову доріг у рамках державної програми «Велике будівництво».

Про це повідомила програма https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-aristov-i-boyko/31251707.html «Схема» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»).

https://nashigroshi.org/2021/05/13/biznes-partner-zelens-koho-zustrichavsia-z-holovnym-benefitsiarom-velykoho-budivnytstva-z-avtomahistrali-pivden/
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26.07.2023 10:54 Ответить
Так він і готував для себе армію , тільки на Мальдіва
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26.07.2023 10:59 Ответить
Ага, в одному взводі з адвокат-лейтенантом Ванюткою Баклановим будуть воювати.
Воїни, ***...
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26.07.2023 11:00 Ответить
Люди, ану не чіпайте героя! Він проходив підготовку в ТРО "Мальдіви". Там просто звірюг готують: їм навіть зброї не видають!
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26.07.2023 11:03 Ответить
Кстати через Мальдивы РФ закупает чипы, если кто не знает
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26.07.2023 11:06 Ответить
де арістов, а де та війна..., невже хтось ще вірить, що в раду йдуть виключно для того, щоб впроваджувати закони, які захищають інтереси країни..., ха-ха-3 рази.., в Раду йдуть, щоб заробляти, відстоюючи інтереси різних груп населення, часто дуже нечисленних, але дуже впливових та з великими грошима..., а інтереси країни - це побочка...
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26.07.2023 11:07 Ответить
Арістов, мабуть, найрозумніший та найприродніший з "Слуг народу" - адже Мальдіви є великим рееспортером технологічної продукції до рф, ось він, мабуть, і присів на такі бізнес-проекти. СН є проросійською партією колишньох молодіжки ПР та звичайних мажорів, розбавлених гопотою. Мусимо подякувати Юрію Юрійовичу за щирість і побажати кращої долі під новим замовником.
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26.07.2023 11:10 Ответить
Пан Бутусов має рацію !
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26.07.2023 11:12 Ответить
Столар с ОПЗЖ пересекает границу как дальнобойщик сколько захочет раз, Стефанчук бумажки выписывает. ОП в курсе и в доле. Отставка Столара будет?
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26.07.2023 11:16 Ответить
До кінця каденції блазня не залишиться жодного не зашкввреного слуги урода.
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26.07.2023 11:25 Ответить
**** скоро зариється десь у провінції, як лейтенант Баканов, і тихесенько буде чекати на завершення війни, неважно на чию користь. Лайно випливе при будь-якій владі...
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26.07.2023 11:28 Ответить
Все подкупольную шайку нужно увольнять и отправить в военкоматы или как там их тцкз и жп или хз.
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26.07.2023 11:37 Ответить
Доречі... склавши повноваження дЄпутата, цей організм автоматично вже не підпадає під 23 ст. Закону про мобілізацію. Тобто, браві тцекашники вже мають бути під станами ВР і чекати його з повісткою, як мінімум для уточнення облікових даних.
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26.07.2023 11:44 Ответить
неоднарозаво пишу пропозицію нашому Президенту відправити указом призвати на службу громадян Зеленського, Арештовича, Єрмака, Баканова, Арахамія, ну от і Арістова.
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26.07.2023 12:45 Ответить
А що, Арістов повернувся в Україну з Мальдів? Не залишився на Мальдівах , не втік ? Невже він такий лошара ?.. Мабуть за "речами" приїхав, щоб знову виїхати у відрядження на "ПМЖ"... ( а потім повернутися, як портнов ).
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26.07.2023 11:54 Ответить
шутки шутками, а если и в правду создать штрафной батальон "Монако" в который набирать вот таких как этот аристов, ворьё, взяточников, корупционеров и прочих и отправлять в особенно горячие точки под прицелом особой команды чтоб не сбежали. Псоле месяца боёв кто выжил - возвращается с чистой совестью.
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26.07.2023 12:02 Ответить
мрія, хех, у нас демократія і верховенство права
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26.07.2023 12:42 Ответить
А вы разве не знаете что во время военного положения "демократия и верховенство права" ограничено ? Иначе в войне НЕ победить
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26.07.2023 15:53 Ответить
певні демократичні процедури - так ; верховенство права - ні
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26.07.2023 19:10 Ответить
Мы так далеко не уедем. Сейчас ЗАКОН должен быть только ОДИН : всё для фронта, всё для победы. Тогда коррумпированные депутатки и прочее ворьё не будут загорать на Мальдивах, пока народ собирает копейки на дроны для ЗСУ. После Победы пожалуйста и Демократия и Право и Свобода. А сейчас : Победа или рабство, Победа или смерть. В лучшем случае побег за границу. Вот и весь выбор.
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26.07.2023 20:33 Ответить
Діалектика, пане.

Арістов платить військового збору не 5 грн, а мабуть 2-3 тис. Крім того, може, додатково донатить не 100 грн, а по 10-15 тис, може і долярів. Заст. голови комітету у ВР. Вирішив після Вільнюса, трохи розслабитись.

Я його не захищаю. У нього, виявляєтья, синок у МОскві.
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27.07.2023 12:11 Ответить
" У него, оказывается, сынок в Москве." - этим всё сказано.
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27.07.2023 12:20 Ответить
із єдиним твердженням, із яким швидше не згоден, що "не готував країну до оборони й полетів на мальдіви". а, можливо, якраз так і "готував", що може собі дозволити такий відпочинок?
от, до прикладу, за невиліт нашої "мрії" кацапи скільки заплатили чи пообіцяли заплатити? й кому? те, що у всьому винен 70-річний хворий дід, про це зелені ******** хай на бидломарафоні розкажуть...
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26.07.2023 12:06 Ответить
Хто би сумнівався!!!! Та це КУБЛО " слуг дьявола" , що ще від них очікувати???!!!!
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26.07.2023 12:10 Ответить
Рило з доступом до держтаємниці під час війни їде в одну з найбільш фсб-шних зон нагляду.
Це рівень оману, не менше.
Можна припустити, що москалям справді потрібні глибші дані про наші збройні сили.
Хто думає, що тіло тупо відпочивало на Мальдівах - дурень.
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26.07.2023 12:22 Ответить
.уй він ложив на армію і нашу країну разом із подільниками.
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26.07.2023 12:22 Ответить
Але ж все рівно, цікаво хто його вирахував ? У нас журналісти такі багаті ?

Мабуть дружина ще якогось крутелика у Фейсбуці запостила, або дружина самого Арістова прокололась.
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26.07.2023 12:41 Ответить
...Государственный контроль Слуги совсем не боятся...
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26.07.2023 12:48 Ответить
у нього пожиттєва бронь
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26.07.2023 13:28 Ответить
"Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки."

Тобто в Польшу, щоб зустрітись з Литовським урядом...

Стефанчук бачучи цю невідповідність - підписує відрядження

Тобто він співучасник злочину - візує підписом, явно злочинні відрядження
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26.07.2023 13:44 Ответить
 
 