Чи мобілізується у піхоту Арістов, щоб на собі перевірити як він готував ці роки армію до війни? - Бутусов

Слуга народу Арістов відпочивав в елітному готелі на Мальдівах, хоча виїзд за кордон дозволено тільки по службових питаннях. І дізнались про це не керівництво держави, і не правоохоронці, а знов журналісти.

Про це пише на своїй Facebook-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Державного контролю Слуги зовсім не бояться. Після скандалу в медіа Арістов подав заяву про складання повноважень", - зазначає головний редактор.

Бутусов додає, що після скандалів, коли серед Слуг народу викривали агентів ФСБ, зрадників, хабарників, ґвалтівників та крадіїв, здається, що виліт на Мальдіви не такий тяжкий злочин. Проте Арістов є заступником голови комітету по національній безпеці та обороні.

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"Тобто один з тих, хто відповідає за війну та оборонне планування, від кого залежить наближення перемоги. Але на Мальдіви він літав не по службових питаннях, невідомо з ким зустрічався і невідомо що обговорював на Мальдівах", - зазначає Бутусов.

Він нагадав, що Арістов чотири роки був одним з тих хто формував оборонну політику та відповідав за підготовку Украіни до війни.

"Це повна аморальність та підлість. Арістова варто б було притягнути до відповідальності. Чи він мобілізується у піхоту, щоб на собі перевірити як він готував ці роки армію до війни? Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту", - додав Бутусов.

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