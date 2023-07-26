Чи мобілізується у піхоту Арістов, щоб на собі перевірити як він готував ці роки армію до війни? - Бутусов
Слуга народу Арістов відпочивав в елітному готелі на Мальдівах, хоча виїзд за кордон дозволено тільки по службових питаннях. І дізнались про це не керівництво держави, і не правоохоронці, а знов журналісти.
Про це пише на своїй Facebook-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Державного контролю Слуги зовсім не бояться. Після скандалу в медіа Арістов подав заяву про складання повноважень", - зазначає головний редактор.
Бутусов додає, що після скандалів, коли серед Слуг народу викривали агентів ФСБ, зрадників, хабарників, ґвалтівників та крадіїв, здається, що виліт на Мальдіви не такий тяжкий злочин. Проте Арістов є заступником голови комітету по національній безпеці та обороні.
"Тобто один з тих, хто відповідає за війну та оборонне планування, від кого залежить наближення перемоги. Але на Мальдіви він літав не по службових питаннях, невідомо з ким зустрічався і невідомо що обговорював на Мальдівах", - зазначає Бутусов.
Він нагадав, що Арістов чотири роки був одним з тих хто формував оборонну політику та відповідав за підготовку Украіни до війни.
"Це повна аморальність та підлість. Арістова варто б було притягнути до відповідальності. Чи він мобілізується у піхоту, щоб на собі перевірити як він готував ці роки армію до війни? Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту", - додав Бутусов.
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а якщо спочатку друзі, партнери, "лють" що їм за це нічого не буде - тоді ти не справжній президент
Піде в адвокати, по рибі та морепродуктам. На пару із ванєю бакановим, ще одним штурмовиком закордоння з 24.02.22
"Слуга ... чогось там, але точно не народу" Арістов послав з Мальдів всіх Арахамій " і подав заяву про складання повноважень нардепа.
потім спочатку нехай призначать порядних воєнкомів
потім, а чому ми не в НАТО питання?
потім ,а коли клятий барига забезпечить усі підрозділи?
потім, а коли запрацюють оборонні підприємства?
а коли...а коли...
от тоді, я - арістов, приїду з Мальдів та поведу за собою в атаку дивізію "боневтік" (не батальон, зауважте).
замполіт -ярмак,
по кухні - шашличник валодя та макаронник нікіфоров,
гранатометник -люся орестович, замість розваг dj den ***** - він же агрохімія,
для психологічного розвантаження - барабани та серіали про паровоза та слугу народа;
медикиня - безумна та богуцька,
гетьманцев та шаурма - бухгалтери частини, будуть нараховувати бойові;
заградотряди - татаров,
будівництво окопів - микитась,
польові суди - суддя вовк, портнов, князєв,
мехвод - трухін....
**** - тут перелік безкінечний
Пацан не по таких ділах. Він чисто по збиванню бабла з лохів.
Бізнес-партнер Зеленського зустрічався з головним бенефіціаром «Великого будівництва» з «Автомагістралі-Південь» 13.05.2021
Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов («Слуга народу») відвідував київський ресторан одночасно з бізнесменом Олександром Бойком, пов'язаним з ТОВ «Автомагістраль-Південь» - найбільшим отримувачем бюджетних грошей на відбудову доріг у рамках державної програми «Велике будівництво».
Про це повідомила програма https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-aristov-i-boyko/31251707.html «Схема» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»).
https://nashigroshi.org/2021/05/13/biznes-partner-zelens-koho-zustrichavsia-z-holovnym-benefitsiarom-velykoho-budivnytstva-z-avtomahistrali-pivden/
Воїни, ***...
відправитиуказом призвати на службу громадян Зеленського, Арештовича, Єрмака, Баканова, Арахамія, ну от і Арістова.
Арістов платить військового збору не 5 грн, а мабуть 2-3 тис. Крім того, може, додатково донатить не 100 грн, а по 10-15 тис, може і долярів. Заст. голови комітету у ВР. Вирішив після Вільнюса, трохи розслабитись.
Я його не захищаю. У нього, виявляєтья, синок у МОскві.
от, до прикладу, за невиліт нашої "мрії" кацапи скільки заплатили чи пообіцяли заплатити? й кому? те, що у всьому винен 70-річний хворий дід, про це зелені ******** хай на бидломарафоні розкажуть...
Це рівень оману, не менше.
Можна припустити, що москалям справді потрібні глибші дані про наші збройні сили.
Хто думає, що тіло тупо відпочивало на Мальдівах - дурень.
Мабуть дружина ще якогось крутелика у Фейсбуці запостила, або дружина самого Арістова прокололась.
Тобто в Польшу, щоб зустрітись з Литовським урядом...
Стефанчук бачучи цю невідповідність - підписує відрядження
Тобто він співучасник злочину - візує підписом, явно злочинні відрядження