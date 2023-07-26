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Чи мобілізується у піхоту Арістов, щоб на собі перевірити як він готував ці роки армію до війни? - Бутусов

арістов

Слуга народу Арістов відпочивав в елітному готелі на Мальдівах, хоча виїзд за кордон дозволено тільки по службових питаннях. І дізнались про це не керівництво держави, і не правоохоронці, а знов журналісти.

Про це пише на своїй Facebook-сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Державного контролю Слуги зовсім не бояться. Після скандалу в медіа Арістов подав заяву про складання повноважень", - зазначає головний редактор.

Бутусов додає, що після скандалів, коли серед Слуг народу викривали агентів ФСБ, зрадників, хабарників, ґвалтівників та крадіїв, здається, що виліт на Мальдіви не такий тяжкий злочин. Проте Арістов є заступником голови комітету по національній безпеці та обороні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Арістов подав заяву про складання повноважень нардепа. ДОКУМЕНТ

"Тобто один з тих, хто відповідає за війну та оборонне планування, від кого залежить наближення перемоги. Але на Мальдіви він літав не по службових питаннях, невідомо з ким зустрічався і невідомо що обговорював на Мальдівах", - зазначає Бутусов.

Він нагадав, що Арістов чотири роки був одним з тих хто формував оборонну політику та відповідав за підготовку Украіни до війни.

"Це повна аморальність та підлість. Арістова варто б було притягнути до відповідальності. Чи він мобілізується у піхоту, щоб на собі перевірити як він готував ці роки армію до війни? Такий потужний спонсор посилить будь-яку роту", - додав Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах, - ЗМІ

Автор: 

ВР (14971) Бутусов Юрій (3589) Арістов Юрій (47)


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Топ коментарі
+33
Він вже мобілізується петляти звідси. Зі всім своїм виводком. І ніхто його звісно не зупинить.
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26.07.2023 10:46
+26
Ні, до штурмової піхоти він не піде. Нема дурних.
Піде в адвокати, по рибі та морепродуктам. На пару із ванєю бакановим, ще одним штурмовиком закордоння з 24.02.22
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26.07.2023 10:46
+19
На Мальдівах готують лише до морської піхоти.
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26.07.2023 10:48
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Дайте ему повестки и под БАХмут!!!
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26.07.2023 10:45 Відповісти
Піщла хвиля коментарів про Баканова, Куленича..... Ось зараз Арістов на кону. Але усе не так. Є одна людина за яку проголосував мудрий нарід і вона відповідає за все, бо є гарантом Конституції. Це Бонопарт Боневтік. А якщо в країні таке відбувається , то про цю людину і треба говорити, бо він їх призначав і він з ними в одній компашці. У цьому вся трагедія ситуації. І це у воюючій країні. Усе інше вторинне.
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26.07.2023 11:24 Відповісти
це якщо ти справжній президент, та гарант - тоді спочатку закон, потім друзі, партнери

а якщо спочатку друзі, партнери, "лють" що їм за це нічого не буде - тоді ти не справжній президент
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26.07.2023 11:48 Відповісти
Він вже мобілізується петляти звідси. Зі всім своїм виводком. І ніхто його звісно не зупинить.
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26.07.2023 10:46 Відповісти
Ні, до штурмової піхоти він не піде. Нема дурних.
Піде в адвокати, по рибі та морепродуктам. На пару із ванєю бакановим, ще одним штурмовиком закордоння з 24.02.22
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26.07.2023 10:46 Відповісти
На Мальдівах готують лише до морської піхоти.
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26.07.2023 10:48 Відповісти
Ні однопартійці, ні соплемінники Нелоха не підуть воювати, це не їхня війна, їх знищувати, як українців ніхто не збирається. Вони з московитами завжди домовлять в Омані-2 "где-то посредине" , кому не зрозуміло. Дя мене стає зрозуміло одне, що з цією неукраїнською владою нам на фронті і в тилу стає все важче і важче.
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26.07.2023 11:22 Відповісти
В дивизион "Монако" скоро мобилизируеся деплутат Аристов.
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26.07.2023 10:48 Відповісти
як можна ??? це ж буде черговий так званий "голокост" ...

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26.07.2023 10:49 Відповісти
Заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Юрій Арістов, знаходився н на Мальдівах у службовому відрядженні. Подібні речі підписує особисто лише голова ВП України (це фінансове питання). І знову в корупційному питанні з порушенням законодавства, спливає прізвище СТЕФАНЧУК.

"Слуга ... чогось там, але точно не народу" Арістов послав з Мальдів всіх Арахамій " і подав заяву про складання повноважень нардепа.
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26.07.2023 15:42 Відповісти
Ну,нє будьтє рєбьонкам!"))
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26.07.2023 10:49 Відповісти
спочатку курс молодого бійця за стандартами НАТО на Мальдівах!

потім спочатку нехай призначать порядних воєнкомів
потім, а чому ми не в НАТО питання?
потім ,а коли клятий барига забезпечить усі підрозділи?
потім, а коли запрацюють оборонні підприємства?

а коли...а коли...

от тоді, я - арістов, приїду з Мальдів та поведу за собою в атаку дивізію "боневтік" (не батальон, зауважте).
замполіт -ярмак,
по кухні - шашличник валодя та макаронник нікіфоров,
гранатометник -люся орестович, замість розваг dj den ***** - він же агрохімія,
для психологічного розвантаження - барабани та серіали про паровоза та слугу народа;
медикиня - безумна та богуцька,
гетьманцев та шаурма - бухгалтери частини, будуть нараховувати бойові;
заградотряди - татаров,
будівництво окопів - микитась,
польові суди - суддя вовк, портнов, князєв,
мехвод - трухін....

**** - тут перелік безкінечний
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26.07.2023 10:52 Відповісти
Звичайно що НІ.
Пацан не по таких ділах. Він чисто по збиванню бабла з лохів.

Бізнес-партнер Зеленського зустрічався з головним бенефіціаром «Великого будівництва» з «Автомагістралі-Південь» 13.05.2021

Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов («Слуга народу») відвідував київський ресторан одночасно з бізнесменом Олександром Бойком, пов'язаним з ТОВ «Автомагістраль-Південь» - найбільшим отримувачем бюджетних грошей на відбудову доріг у рамках державної програми «Велике будівництво».

Про це повідомила програма https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-aristov-i-boyko/31251707.html «Схема» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»).

https://nashigroshi.org/2021/05/13/biznes-partner-zelens-koho-zustrichavsia-z-holovnym-benefitsiarom-velykoho-budivnytstva-z-avtomahistrali-pivden/
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26.07.2023 10:54 Відповісти
Так він і готував для себе армію , тільки на Мальдіва
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26.07.2023 10:59 Відповісти
Ага, в одному взводі з адвокат-лейтенантом Ванюткою Баклановим будуть воювати.
Воїни, ***...
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26.07.2023 11:00 Відповісти
Люди, ану не чіпайте героя! Він проходив підготовку в ТРО "Мальдіви". Там просто звірюг готують: їм навіть зброї не видають!
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26.07.2023 11:03 Відповісти
Кстати через Мальдивы РФ закупает чипы, если кто не знает
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26.07.2023 11:06 Відповісти
де арістов, а де та війна..., невже хтось ще вірить, що в раду йдуть виключно для того, щоб впроваджувати закони, які захищають інтереси країни..., ха-ха-3 рази.., в Раду йдуть, щоб заробляти, відстоюючи інтереси різних груп населення, часто дуже нечисленних, але дуже впливових та з великими грошима..., а інтереси країни - це побочка...
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26.07.2023 11:07 Відповісти
Арістов, мабуть, найрозумніший та найприродніший з "Слуг народу" - адже Мальдіви є великим рееспортером технологічної продукції до рф, ось він, мабуть, і присів на такі бізнес-проекти. СН є проросійською партією колишньох молодіжки ПР та звичайних мажорів, розбавлених гопотою. Мусимо подякувати Юрію Юрійовичу за щирість і побажати кращої долі під новим замовником.
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26.07.2023 11:10 Відповісти
Пан Бутусов має рацію !
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26.07.2023 11:12 Відповісти
Столар с ОПЗЖ пересекает границу как дальнобойщик сколько захочет раз, Стефанчук бумажки выписывает. ОП в курсе и в доле. Отставка Столара будет?
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26.07.2023 11:16 Відповісти
До кінця каденції блазня не залишиться жодного не зашкввреного слуги урода.
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26.07.2023 11:25 Відповісти
**** скоро зариється десь у провінції, як лейтенант Баканов, і тихесенько буде чекати на завершення війни, неважно на чию користь. Лайно випливе при будь-якій владі...
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26.07.2023 11:28 Відповісти
Все подкупольную шайку нужно увольнять и отправить в военкоматы или как там их тцкз и жп или хз.
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26.07.2023 11:37 Відповісти
Доречі... склавши повноваження дЄпутата, цей організм автоматично вже не підпадає під 23 ст. Закону про мобілізацію. Тобто, браві тцекашники вже мають бути під станами ВР і чекати його з повісткою, як мінімум для уточнення облікових даних.
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26.07.2023 11:44 Відповісти
неоднарозаво пишу пропозицію нашому Президенту відправити указом призвати на службу громадян Зеленського, Арештовича, Єрмака, Баканова, Арахамія, ну от і Арістова.
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26.07.2023 12:45 Відповісти
А що, Арістов повернувся в Україну з Мальдів? Не залишився на Мальдівах , не втік ? Невже він такий лошара ?.. Мабуть за "речами" приїхав, щоб знову виїхати у відрядження на "ПМЖ"... ( а потім повернутися, як портнов ).
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26.07.2023 11:54 Відповісти
шутки шутками, а если и в правду создать штрафной батальон "Монако" в который набирать вот таких как этот аристов, ворьё, взяточников, корупционеров и прочих и отправлять в особенно горячие точки под прицелом особой команды чтоб не сбежали. Псоле месяца боёв кто выжил - возвращается с чистой совестью.
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26.07.2023 12:02 Відповісти
мрія, хех, у нас демократія і верховенство права
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26.07.2023 12:42 Відповісти
А вы разве не знаете что во время военного положения "демократия и верховенство права" ограничено ? Иначе в войне НЕ победить
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26.07.2023 15:53 Відповісти
певні демократичні процедури - так ; верховенство права - ні
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26.07.2023 19:10 Відповісти
Мы так далеко не уедем. Сейчас ЗАКОН должен быть только ОДИН : всё для фронта, всё для победы. Тогда коррумпированные депутатки и прочее ворьё не будут загорать на Мальдивах, пока народ собирает копейки на дроны для ЗСУ. После Победы пожалуйста и Демократия и Право и Свобода. А сейчас : Победа или рабство, Победа или смерть. В лучшем случае побег за границу. Вот и весь выбор.
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26.07.2023 20:33 Відповісти
Діалектика, пане.

Арістов платить військового збору не 5 грн, а мабуть 2-3 тис. Крім того, може, додатково донатить не 100 грн, а по 10-15 тис, може і долярів. Заст. голови комітету у ВР. Вирішив після Вільнюса, трохи розслабитись.

Я його не захищаю. У нього, виявляєтья, синок у МОскві.
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27.07.2023 12:11 Відповісти
" У него, оказывается, сынок в Москве." - этим всё сказано.
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27.07.2023 12:20 Відповісти
із єдиним твердженням, із яким швидше не згоден, що "не готував країну до оборони й полетів на мальдіви". а, можливо, якраз так і "готував", що може собі дозволити такий відпочинок?
от, до прикладу, за невиліт нашої "мрії" кацапи скільки заплатили чи пообіцяли заплатити? й кому? те, що у всьому винен 70-річний хворий дід, про це зелені ******** хай на бидломарафоні розкажуть...
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26.07.2023 12:06 Відповісти
Хто би сумнівався!!!! Та це КУБЛО " слуг дьявола" , що ще від них очікувати???!!!!
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26.07.2023 12:10 Відповісти
Рило з доступом до держтаємниці під час війни їде в одну з найбільш фсб-шних зон нагляду.
Це рівень оману, не менше.
Можна припустити, що москалям справді потрібні глибші дані про наші збройні сили.
Хто думає, що тіло тупо відпочивало на Мальдівах - дурень.
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26.07.2023 12:22 Відповісти
.уй він ложив на армію і нашу країну разом із подільниками.
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26.07.2023 12:22 Відповісти
Але ж все рівно, цікаво хто його вирахував ? У нас журналісти такі багаті ?

Мабуть дружина ще якогось крутелика у Фейсбуці запостила, або дружина самого Арістова прокололась.
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26.07.2023 12:41 Відповісти
...Государственный контроль Слуги совсем не боятся...
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26.07.2023 12:48 Відповісти
у нього пожиттєва бронь
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26.07.2023 13:28 Відповісти
"Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки."

Тобто в Польшу, щоб зустрітись з Литовським урядом...

Стефанчук бачучи цю невідповідність - підписує відрядження

Тобто він співучасник злочину - візує підписом, явно злочинні відрядження
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26.07.2023 13:44 Відповісти
 
 