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"Слуга народу" Арістов подав заяву про складання повноважень нардепа. ДОКУМЕНТ

арістов

Нардеп "Слуги народу" та заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Юрій Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.

Про це у Facebook повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - зазначив він.

Слуга народу Арістов подав заяву про складання повноважень нардепа 01

Раніше ЗМІ повідомили, що заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції "Слуга народу" Арістова.

Читайте: Після фото на тлі Кремля син "слуги народу" Арістова пропонує відправляти на війну з РФ дітей ветеранів АТО

Автор: 

ВР (14971) Стефанчук Руслан (758) Арістов Юрій (47)


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Топ коментарі
+36
За кордон вже виїхав, тепер можна і повноваження депутата під##аса скласти
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25.07.2023 15:18
+29
А що його випускати - у нього статус депутата , куди хоче , туди їде , він же зелений , то тільки опозицію заборонили випускати на засідання ПАРЄ , і прокотило , адже законних підстав не пропустити через кордон депутата ВР немає.
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25.07.2023 15:29
+28
З Мальдівів надіслав ?((
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25.07.2023 15:17
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Максимально долго получал зарплату и привилегии депутата, выехал за границу скрываясь там и как все вскрылось - написал заявление. Ну не ***** ? Чтоб его там акула съела...
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26.07.2023 08:41 Відповісти
Прибарахлился можно и на Мальдивах пожить...
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26.07.2023 08:44 Відповісти
а міг і на серветці готельній написати і скинути фото на вібер
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26.07.2023 12:30 Відповісти
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