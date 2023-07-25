"Слуга народу" Арістов подав заяву про складання повноважень нардепа. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народу" та заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Юрій Арістов написав заяву про складання повноваження народного депутата.
Про це у Facebook повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - зазначив він.
Раніше ЗМІ повідомили, що заступника голови Комітету ВР з нацбезпеки, "слугу народу" Арістова помітили на Мальдівах.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного призупинення членства у фракції "Слуга народу" Арістова.
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Владимир Лонгер #551527
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Vados #566817
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Lex Lexton
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