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Після фото на тлі Кремля син "слуги народу" Арістова пропонує відправляти на війну з РФ дітей ветеранів АТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Після фото на тлі Кремля син

Син "Слуги народу" Юрія Арістова - Артем опублікував у соцмережах скриншот з телеграм-каналу журналіста Макса Назарова, в якому той пропонує відправляти на Донбас дітей ветеранів АТО.

Про це в Facebook пише журналіст Єгор Чечеринда, інформує Цензор.НЕТ.

"Я був абсолютно впевнений, що історія з "московськими" подорожами сина голови бюджетного комітету ВР Юрія Арістова - завершена та фіналізована. Що з "золотим хлопчиком" поважний батько провів належну виховну роботу та пояснив, що не можна принаймні публічно висловлювати власне захоплення керівниками країни-агресора та вивішувати у соціальних мережах фото власного голого торсу на тлі Кремля, де сидить Путін. Але я - помилявся", - пише Чечеринда.

У Сторіс Instagram син Арістова опублікував скриншот з телеграм-каналу журналіста Назара Георгіца (відомий також як Макс Назаров. - Ред.), в якому він звинувачує ветеранів АТО в "комерційному цькуванні" сина Арістова.

"Може, це тупе комерційне цькування? Адже атошники часто грішать подібним. То канали штурмують, то верхівки лісів пиляють, то дітей труять. Тоді зрозуміло, бабки всім потрібні", - йдеться в пості.

Також дивіться: Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка. ФОТО

"Далі Артем Арістов на його товариш Наглый намагаються підсилити резонанс від посту та пропонують відправляти на війну з РФ не тих, хто "сидить ВКонтакте", лайкає фото президента РФ та робить селфі біля Кремля (маючи на увазі, очевидно, себе), а дітей ветеранів АТО", - продовжив Чечеринда.

"Якщо у любителів воювати таке бажання відправляти дітей на фронт - навіщо відправляти чужих? Пошліть своїх обов'язково правильних патріотів, які Вконтакте не сидять", - можна прочитати на профілі сина глави бюджетного комітету ВР Юрія Арістова. Нагадаю, нещодавно група ветеранів АТО в соцмережах запропонувала відправити Артема Арістова, відповідно до призовного віку, - в українську армію. "На патріотичне перевиховання. Але, певно, "золоту молодь" без моралі та будь-яких людських цінностей, окрім грошей, наркотиків та "плотських утєх" жодне військо виховати вже не зможе. Підтримаю Наглого та його друга Артема - Моральне уродство, на жаль, війною не лікується... ", - додав журналіст.

Раніше повідомлялося, що 21-річний син голови бюджетного комітету, народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Арістова - Артем - хвалиться своїми візитами до Москви, публікуючи фотографії на тлі Кремля в соцмережах.

Також читайте: "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський

Після фото на тлі Кремля син слуги народу Арістова пропонує відправляти на війну з РФ дітей ветеранів АТО 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+95
73% і за це бидло проголосують .
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01.09.2021 17:31
+62
Очень бы хотелось подержать за горло эту мерзость. минут пятнадцать
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01.09.2021 17:32
+54
Має вмитися кров'ю.Власною.
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01.09.2021 17:32
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наскільки низько противно і убого, бажаю таким моральним уродам виздихати разом із своїми родичами усіх поколінь, і батько цього біосміття голова комітету? та його під шконкою на зоні довічно тримати потрібно разом із його сином пропідо.рососіянином. кажуть яблуко від яблуні не далеко падає, в цьому випадку скоріш за все так, оскільки яблуко на світ зявилося вже з гниллю!
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02.09.2021 12:37 Відповісти
И что же это за обстановка в доме, если «дитя» такое выросло?
Может, тогда всей семьей на родину - чемодан, вокзал…? Ну, если душа так просит?
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02.09.2021 12:43 Відповісти
Зеление макаки. 100% через пять лет зебил тоже будет в маскве жопой вертеть.
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02.09.2021 12:52 Відповісти
ОТ ТВАРЮКА!!! ТАКИХ ТРЕБА ПРОСТО НАПРОСТО ПОЗБАВЛЯТИ ГРОМАДЯНСТВА!!! І ХАЙ ЧЕШЕ В РАШУ И ТАМ РОЗПОВІДАЄ ЯК ВІН ЛЮБИТЬ ПУТІНА І РФ!!! НА ФИГ НАМ ПОТРІБНІ ТАКІ ДЕБІЛОІДИ В УКРАЇНІ!!!
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02.09.2021 13:52 Відповісти
Ермалаева с Буткевичем порвут парня на немецкий хрест, в своих радикально-националистических передачах они камня на камне не оставляют от таких вот пернсонажей..................П.С. По поводу войны, Я в чем-то согласен - обьективно ниодин сын проукраинского политика послеянуковического периода, которіе больше всего кричат что нужно воевать с Россией до последнего солдата, в АТО не воюет.......Все детки наших "можновладців" учаться заграницей в тихой и комфортной обстановке.............
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02.09.2021 14:01 Відповісти
ага,тобто при януковощу дітки можновладців були патріотами)))))Ну *** і логіка....ЛОЛ
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02.09.2021 14:54 Відповісти
При Яныке Украина была мирным государством мы ни с кем не воевали.
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02.09.2021 14:57 Відповісти
Той факт що при Овочеві на нас не напали, свідчить тільки про його неоціненний вклад у знищення нашої армії та державних інституцій. До Овоча РФ боялась великих втрат, а вже після нього Україна стала ідеальною жертвою для нападу.
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02.09.2021 15:44 Відповісти
придурь, зачем паРаше при Овоче нужно было воевать против Украины, он и так все сливал по первому требованию из кацапо-ордынского кремля?
вот ты даун, с логикой, как у ТП. ))
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02.09.2021 15:57 Відповісти
Не тролль меня. Я не коментирую войну России и Украины, и не говорю что Янык проводил правильную политику.......Смысл в том, что многие сегодняшние депутаты, которые пришли к власти после Майдана, выставляют себя патриотами, призывают воевать с Россией до последнего солдата, но сами своим здоровьем и жизнью собственных детей при этом не рискуют........... Они кричат "все на фронт" - "дави кацапов и сепаров" , но при этом своих детей отправляют не в украинскую армию, а в Стэндфорский университет Великобритании.................
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02.09.2021 16:27 Відповісти
а ти що слідкував де їхні діти та який у них вік???????????
в Раді є депутати ті хто приймав участь в бойових діях,але завдяки таким як ти ватникам в Раді сидять кремлівські упирі,та пристосуванці які дісно ніколи не відправлять своїх дітей на війну захищати Україну.
Так що немає чому дивуватися.
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03.09.2021 09:22 Відповісти
І я більш чим впевнений що діти тих хто брав участь в війні на сході ніколи б не казали поганого про свою країну та ЗСУ,тому що яблуко від яблуні далеко не падає.
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03.09.2021 09:26 Відповісти
Стендфорський університет знаходиться в Каліфорнії (США). Ти не "об'єкивний", а "провінційний". Кияни знають де знаходиться цей заклад...
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26.07.2023 02:40 Відповісти
1. Привет 50% военных, проголосовавших.
2. Папа должен оказаться в мусорном баке. Давно пора возобновить эту практику.
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02.09.2021 14:06 Відповісти
не дивно,в цій країні у владі відверті вороги і їх обирають ті що в цій країні живуть напеквно теж такі ж самі,так що і цій країні нічого гарного не буде.Крапка.
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02.09.2021 14:51 Відповісти
Усе що потрібно знати про Зелених слуг...
https://youtu.be/mm5rKYAtRfw

Після фото на тлі Кремля син "слуги народу" Арістова пропонує відправляти на війну з РФ дітей ветеранів АТО - Цензор.НЕТ 5202
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02.09.2021 15:10 Відповісти
папик сынка:
С 29 августа 2019 г. - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета
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02.09.2021 16:51 Відповісти
Таких поців треба каструвати-щоб генетичний мотлох не розмножувався!!!
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25.07.2023 15:24 Відповісти
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