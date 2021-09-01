Після фото на тлі Кремля син "слуги народу" Арістова пропонує відправляти на війну з РФ дітей ветеранів АТО
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Син "Слуги народу" Юрія Арістова - Артем опублікував у соцмережах скриншот з телеграм-каналу журналіста Макса Назарова, в якому той пропонує відправляти на Донбас дітей ветеранів АТО.
Про це в Facebook пише журналіст Єгор Чечеринда, інформує Цензор.НЕТ.
"Я був абсолютно впевнений, що історія з "московськими" подорожами сина голови бюджетного комітету ВР Юрія Арістова - завершена та фіналізована. Що з "золотим хлопчиком" поважний батько провів належну виховну роботу та пояснив, що не можна принаймні публічно висловлювати власне захоплення керівниками країни-агресора та вивішувати у соціальних мережах фото власного голого торсу на тлі Кремля, де сидить Путін. Але я - помилявся", - пише Чечеринда.
У Сторіс Instagram син Арістова опублікував скриншот з телеграм-каналу журналіста Назара Георгіца (відомий також як Макс Назаров. - Ред.), в якому він звинувачує ветеранів АТО в "комерційному цькуванні" сина Арістова.
"Може, це тупе комерційне цькування? Адже атошники часто грішать подібним. То канали штурмують, то верхівки лісів пиляють, то дітей труять. Тоді зрозуміло, бабки всім потрібні", - йдеться в пості.
"Далі Артем Арістов на його товариш Наглый намагаються підсилити резонанс від посту та пропонують відправляти на війну з РФ не тих, хто "сидить ВКонтакте", лайкає фото президента РФ та робить селфі біля Кремля (маючи на увазі, очевидно, себе), а дітей ветеранів АТО", - продовжив Чечеринда.
"Якщо у любителів воювати таке бажання відправляти дітей на фронт - навіщо відправляти чужих? Пошліть своїх обов'язково правильних патріотів, які Вконтакте не сидять", - можна прочитати на профілі сина глави бюджетного комітету ВР Юрія Арістова. Нагадаю, нещодавно група ветеранів АТО в соцмережах запропонувала відправити Артема Арістова, відповідно до призовного віку, - в українську армію. "На патріотичне перевиховання. Але, певно, "золоту молодь" без моралі та будь-яких людських цінностей, окрім грошей, наркотиків та "плотських утєх" жодне військо виховати вже не зможе. Підтримаю Наглого та його друга Артема - Моральне уродство, на жаль, війною не лікується... ", - додав журналіст.
Раніше повідомлялося, що 21-річний син голови бюджетного комітету, народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Арістова - Артем - хвалиться своїми візитами до Москви, публікуючи фотографії на тлі Кремля в соцмережах.
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Может, тогда всей семьей на родину - чемодан, вокзал…? Ну, если душа так просит?
вот ты даун, с логикой, как у ТП. ))
в Раді є депутати ті хто приймав участь в бойових діях,але завдяки таким як ти ватникам в Раді сидять кремлівські упирі,та пристосуванці які дісно ніколи не відправлять своїх дітей на війну захищати Україну.
Так що немає чому дивуватися.
2. Папа должен оказаться в мусорном баке. Давно пора возобновить эту практику.
https://youtu.be/mm5rKYAtRfw
С 29 августа 2019 г. - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета