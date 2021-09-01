Після фото на тлі Кремля син "слуги народу" Арістова пропонує відправляти на війну з РФ дітей ветеранів АТО

Син "Слуги народу" Юрія Арістова - Артем опублікував у соцмережах скриншот з телеграм-каналу журналіста Макса Назарова, в якому той пропонує відправляти на Донбас дітей ветеранів АТО.

Про це в Facebook пише журналіст Єгор Чечеринда, інформує Цензор.НЕТ.

"Я був абсолютно впевнений, що історія з "московськими" подорожами сина голови бюджетного комітету ВР Юрія Арістова - завершена та фіналізована. Що з "золотим хлопчиком" поважний батько провів належну виховну роботу та пояснив, що не можна принаймні публічно висловлювати власне захоплення керівниками країни-агресора та вивішувати у соціальних мережах фото власного голого торсу на тлі Кремля, де сидить Путін. Але я - помилявся", - пише Чечеринда.

У Сторіс Instagram син Арістова опублікував скриншот з телеграм-каналу журналіста Назара Георгіца (відомий також як Макс Назаров. - Ред.), в якому він звинувачує ветеранів АТО в "комерційному цькуванні" сина Арістова.

"Може, це тупе комерційне цькування? Адже атошники часто грішать подібним. То канали штурмують, то верхівки лісів пиляють, то дітей труять. Тоді зрозуміло, бабки всім потрібні", - йдеться в пості.

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"Далі Артем Арістов на його товариш Наглый намагаються підсилити резонанс від посту та пропонують відправляти на війну з РФ не тих, хто "сидить ВКонтакте", лайкає фото президента РФ та робить селфі біля Кремля (маючи на увазі, очевидно, себе), а дітей ветеранів АТО", - продовжив Чечеринда.

"Якщо у любителів воювати таке бажання відправляти дітей на фронт - навіщо відправляти чужих? Пошліть своїх обов'язково правильних патріотів, які Вконтакте не сидять", - можна прочитати на профілі сина глави бюджетного комітету ВР Юрія Арістова. Нагадаю, нещодавно група ветеранів АТО в соцмережах запропонувала відправити Артема Арістова, відповідно до призовного віку, - в українську армію. "На патріотичне перевиховання. Але, певно, "золоту молодь" без моралі та будь-яких людських цінностей, окрім грошей, наркотиків та "плотських утєх" жодне військо виховати вже не зможе. Підтримаю Наглого та його друга Артема - Моральне уродство, на жаль, війною не лікується... ", - додав журналіст.

Раніше повідомлялося, що 21-річний син голови бюджетного комітету, народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Арістова - Артем - хвалиться своїми візитами до Москви, публікуючи фотографії на тлі Кремля в соцмережах.

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