"Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський
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Фірми, пов'язані з головою бюджетного комітету Верховної Ради України, народним депутатом фракції "Слуга народу" Юрієм Арістовим, ведуть бізнес із фірмами з Росії.
Про це пише у фейсбуку журналіст, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що 21-річний син голови бюджетного комітету, народного депутата фракції "Слуга народу" Юрія Арістова - Артем - хвалиться своїми візитами до Москви, публікуючи фотографії на тлі Кремля в соцмережах.
"Не кажу вже про моральну сторону питання, але мені от цікаво, а вони не бояться, що юнака просто в один день оголосять українським шпигуном і закриють років на 10, щоб потім тиснути на високопоставленого політика?
Мабуть, не бояться. І пояснюється це дуже просто", - пише Казанський.
А саме, за його словами, пояснюється це тим, що "слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що можна простежити навіть у відкритих джерелах.
"Наприклад, на його дружину Марину Арістову оформлена компанія "Ейфель Сервіс", директор якої Катерина Кіссе одночасно є директором у ТОВ "Фруті де Маре" росіянки Наталії Янтовської.
А в іншій компанії у тієї ж Янтовської директором працює Ганна Киричевська, яка також працює у фірмі Арістова ТОВ "Атлантік-Юмма".
Звідси виникають цілком закономірні запитання - наскільки тісні зв'язки голови бюджетного комітету з країною-агресором, і як вони впливають на його політичну діяльність у Верховній Раді?" - запитує Казанський.
Будь ласка, зачекайте...
чтоб наладить бизнес по продаже военных секретов, как его папаша ?
опыт подсказывает что в этой ветке ни одного зеленого в комментариях не будет
І Арістов не якась рядова сосна.
А ми ж попереджали, тикали мордами в бужанських, дубинських.
"73%" було пофігу ...
"Фирмы, связанные с председателем бюджетного комитета Верховной Рады Украины, народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Аристовым, ведут бизнес с фирмами из России."
Источник: https://censor.net/ru/n3283981
на росіі , квартири в москві , квартира в Ялті , вілла в Італії і нічого - піпл хаває 😀
В Лондоні він був на концерті антипутінського репера. Ось його обкладинка з альбому
Різницю між тюсньою антипутінського репера в Лондоні і показових фото на червоній площі не бачать тільки дебіли.
Звісно, дебілам все ясно. Петя - агент *****.
Тепер намагаються переконати, що воно не чим не гірше. А розумні люди вас попереджали... Я не ідеалізую Пороха але більш ніж він для порятунку та розвитку країни не зробив ніхто. А так звичайно, є що йому закинути.
Чому фабрика була заарештована кремлядями ще в 2015 році, а бізнеси Зєлі та його подільників і зараз спокійно працюють на паРаші?
А Зєліни ні. Чому?
Есть кацапы или россеяне, в крайнем случае.
питуха перед опой? чтото есть общее.
всем похер надолго ли?
Как пишет портал "fttc.com.ua" от других торговцев рыбой Юру Аристова отличает близкое деловое партнерство с ************ вовой Зеленским и его первым помощником, бывшим главным сценаристом "Квартал 95" Сергеем Шефиром.
Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский начал выходить из бизнесов, где он раньше участвовал, и перераспределять свою долю между доверенными лицами.
В частности, до апреля 2019 года Зеленский владел 15% в фирме Аристова "Фиш Хаус" а его супруга - 25% в "Зелари Фиш" (перерегистрировано в ООО "Норин плюс"). Это отражено в декларации кандидата в президенты Владимира Зеленского.
Теперь совладельцами указанной структуры являются сам Аристов, Лариса Шефир и Елена Зеленская. По месту прописки "Зелари Фиш" находится рыбный ресторан "Фиш Хаус (ЕГРПОУ: 35691092, профиль - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, - прим. KV), открывшийся в 2015 году. Долю в ООО "Фиш Хаус" Зеленский передал Сергею Шефиру, его брату Борису и артисту "Квартал 95" Александру Пикалову.
По информации "fttc.com.ua" Зеленский и его друзья инвестировали в рыбный бизнес Юрия Аристова несколько лет назад, когда его компания "Океанаполис" находилась под следствием прокуратуры и была объектом попытки рейдерского захвата. На фоне возможной утраты "Океанаполиса" Аристов зарегистрировал в 2015 году компанию "Атлантик Юмма" и "Зелари Фиш", а в 2018 году - ООО "Столичная икорная компания" (уже без участия Зеленского).
Доходы, имущество
Деклараций Юрия Аристова об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера на сайте НАПК обнаружить не удалось.
Это противоречит требованиям пп 4 п. 2 ч. 1 ст. 3 закона "О предупреждении коррупции", в соответствии с которым субъектами декларирования являются кандидаты в народные депутаты, зарегистрированные в установленном порядке.
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