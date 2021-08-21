"Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський

Фірми, пов'язані з головою бюджетного комітету Верховної Ради України, народним депутатом фракції "Слуга народу" Юрієм Арістовим, ведуть бізнес із фірмами з Росії.

Про це пише у фейсбуку журналіст, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 21-річний син голови бюджетного комітету, народного депутата фракції "Слуга народу" Юрія Арістова - Артем - хвалиться своїми візитами до Москви, публікуючи фотографії на тлі Кремля в соцмережах.

"Не кажу вже про моральну сторону питання, але мені от цікаво, а вони не бояться, що юнака просто в один день оголосять українським шпигуном і закриють років на 10, щоб потім тиснути на високопоставленого політика?

Мабуть, не бояться. І пояснюється це дуже просто", - пише Казанський.

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А саме, за його словами, пояснюється це тим, що "слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що можна простежити навіть у відкритих джерелах.

"Наприклад, на його дружину Марину Арістову оформлена компанія "Ейфель Сервіс", директор якої Катерина Кіссе одночасно є директором у ТОВ "Фруті де Маре" росіянки Наталії Янтовської.

А в іншій компанії у тієї ж Янтовської директором працює Ганна Киричевська, яка також працює у фірмі Арістова ТОВ "Атлантік-Юмма".

Звідси виникають цілком закономірні запитання - наскільки тісні зв'язки голови бюджетного комітету з країною-агресором, і як вони впливають на його політичну діяльність у Верховній Раді?" - запитує Казанський.







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