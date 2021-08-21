УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13370 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
18 412 85
Казанський Денис (303) Арістов Юрій (39)

"Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Фірми, пов'язані з головою бюджетного комітету Верховної Ради України, народним депутатом фракції "Слуга народу" Юрієм Арістовим, ведуть бізнес із фірмами з Росії.

Про це пише у фейсбуку журналіст, член української делегації в ТКГ Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 21-річний син голови бюджетного комітету, народного депутата фракції "Слуга народу" Юрія Арістова - Артем - хвалиться своїми візитами до Москви, публікуючи фотографії на тлі Кремля в соцмережах.

"Не кажу вже про моральну сторону питання, але мені от цікаво, а вони не бояться, що юнака просто в один день оголосять українським шпигуном і закриють років на 10, щоб потім тиснути на високопоставленого політика?

Мабуть, не бояться. І пояснюється це дуже просто", - пише Казанський.

Також дивіться: Голова бюджетного комітету ВР "слуга народу" Арістов у розпал локдауну неодноразово відвідував ресторан у центрі Києва, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

А саме, за його словами, пояснюється це тим, що "слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що можна простежити навіть у відкритих джерелах.

"Наприклад, на його дружину Марину Арістову оформлена компанія "Ейфель Сервіс", директор якої Катерина Кіссе одночасно є директором у ТОВ "Фруті де Маре" росіянки Наталії Янтовської.

А в іншій компанії у тієї ж Янтовської директором працює Ганна Киричевська, яка також працює у фірмі Арістова ТОВ "Атлантік-Юмма".

Звідси виникають цілком закономірні запитання - наскільки тісні зв'язки голови бюджетного комітету з країною-агресором, і як вони впливають на його політичну діяльність у Верховній Раді?" - запитує Казанський.

Слуга народу Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський 01
Слуга народу Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський 02
Слуга народу Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Син "слуги народу" Арістова постить фото на тлі Кремля і лайкає "ВКонтакте" російських політиків, - журналістка. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+33
Ещё порция трэшака от зелёнопузых.
показати весь коментар
21.08.2021 10:13
+31
Партія колаборантів і какой-разніци.
І Арістов не якась рядова сосна.
А ми ж попереджали, тикали мордами в бужанських, дубинських.
"73%" було пофігу ...

"Фирмы, связанные с председателем бюджетного комитета Верховной Рады Украины, народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Аристовым, ведут бизнес с фирмами из России."

Источник: https://censor.net/ru/n3283981
показати весь коментар
21.08.2021 10:16
+30
неужели бизнесс на крови ? а впрочем какая разница . это же не Порох барыга а вполне себе приличный слуга народа . да зибилы ? "Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский - Цензор.НЕТ 9081
опыт подсказывает что в этой ветке ни одного зеленого в комментариях не будет "Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский - Цензор.НЕТ 5198
показати весь коментар
21.08.2021 10:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё порция трэшака от зелёнопузых.
показати весь коментар
21.08.2021 10:13 Відповісти
Зелені колаборанти.
показати весь коментар
21.08.2021 12:27 Відповісти
І що такого? У нас голова громади має мільйонний бізнес в Москві і має родичів з тейпу Кадирова.
показати весь коментар
21.08.2021 10:14 Відповісти
На фоне армейской казармы в в/ч он бы смотрелся лучше!
показати весь коментар
21.08.2021 10:16 Відповісти
зачем этот фрукт маре нужен в в.ч. ?
чтоб наладить бизнес по продаже военных секретов, как его папаша ? "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 378
показати весь коментар
21.08.2021 13:01 Відповісти
неужели бизнесс на крови ? а впрочем какая разница . это же не Порох барыга а вполне себе приличный слуга народа . да зибилы ? "Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский - Цензор.НЕТ 9081
опыт подсказывает что в этой ветке ни одного зеленого в комментариях не будет "Слуга народа" Аристов ведет бизнес с русскими, что объясняет фотографии его сына на фоне Кремля, - Казанский - Цензор.НЕТ 5198
показати весь коментар
21.08.2021 10:16 Відповісти
Партія колаборантів і какой-разніци.
І Арістов не якась рядова сосна.
А ми ж попереджали, тикали мордами в бужанських, дубинських.
"73%" було пофігу ...

"Фирмы, связанные с председателем бюджетного комитета Верховной Рады Украины, народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Аристовым, ведут бизнес с фирмами из России."

Источник: https://censor.net/ru/n3283981
показати весь коментар
21.08.2021 10:16 Відповісти
Липецкая фабрика говорите, хм .
показати весь коментар
21.08.2021 10:17 Відповісти
очередная гнида у власти...
показати весь коментар
21.08.2021 10:20 Відповісти
Тю, і чого винуватити росіянина, що він бізнес з росіянами веде? Обкрадають разом Україну. А що, хтось проти?
показати весь коментар
21.08.2021 10:20 Відповісти
Невже хтось здивований тим, що бізнес на росіі у якогось там слуги , якщо бізнес самого найвеличнішого ***********
на росіі , квартири в москві , квартира в Ялті , вілла в Італії і нічого - піпл хаває 😀
показати весь коментар
21.08.2021 10:23 Відповісти
Аби не Порох!
показати весь коментар
21.08.2021 10:23 Відповісти
Ага, в москві на червоній площі під час війни.
показати весь коментар
21.08.2021 11:22 Відповісти
Під час війни , але не в Москві а в Лондоні на рус. тусні
показати весь коментар
21.08.2021 11:58 Відповісти
Не пи#ди, не на рус. тусні а на Хеллоуїні. Після цього Пророх заявив, що поговорив з ним.
В Лондоні він був на концерті антипутінського репера. Ось його обкладинка з альбому

"Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 8198
показати весь коментар
21.08.2021 13:57 Відповісти
Ти явно чувак не в адекваті ) на цього дурноватого рєпера й зібралася рус тусовка , в чем пісдеш ? А то що Петрушко пагаварил патом з синочком , то і Арестов може пагаварить зі своім , в чому різниця між ними ?)
показати весь коментар
21.08.2021 14:58 Відповісти
Вмикаєш дурня. На тій тусовці він був без напису "россия". То було на хеллоуїн, що було символічно... Шкода, що модер вже прибрав...
Різницю між тюсньою антипутінського репера в Лондоні і показових фото на червоній площі не бачать тільки дебіли.
показати весь коментар
21.08.2021 19:07 Відповісти
Ти можеш лити на Петрушку і його нащадків тонни меду але факт є факт і нікого не трахає з якого приводу він був. Тільки дебіл (або шоколадний зайка) може придумувати якісь ліві відмазки коли тут все ясно як білий день
показати весь коментар
21.08.2021 21:07 Відповісти
Лише довів твій пісдеш. А в тебе палає)
Звісно, дебілам все ясно. Петя - агент *****.
показати весь коментар
21.08.2021 22:42 Відповісти
І крім усього іншого Петя НЕ агент *****, це дурість
показати весь коментар
21.08.2021 23:34 Відповісти
Отакі націоналісти добряче і посприяли, щоб до влади прийшло оце.
Тепер намагаються переконати, що воно не чим не гірше. А розумні люди вас попереджали... Я не ідеалізую Пороха але більш ніж він для порятунку та розвитку країни не зробив ніхто. А так звичайно, є що йому закинути.
показати весь коментар
22.08.2021 08:15 Відповісти
Та менi якось то ....... цi висери шоколадникiв проти зелених i навпаки . Я націоналіст і ці два клоуна в мій формат поваги не входять, від слова зовсім) Просто не люблю коли з лайна ліплять цукерку. А коли в мене палае то гашу вогонь пивом (темним - Koestritzer Schwarzbier до речи рекомендую )
показати весь коментар
22.08.2021 09:09 Відповісти
это одно, а то что часть доли от этого бизнеса на крови перепадает лично зеленскому умалчивается
показати весь коментар
21.08.2021 10:24 Відповісти
СлугаРУсскаваНарода
показати весь коментар
21.08.2021 10:25 Відповісти
Во первых рыба это не конфеты, а во вторых, какая разница.
показати весь коментар
21.08.2021 10:25 Відповісти
Расийские ФСБшники таких как Аристович держат на контролне и вербуют.Так что надо проверить Аристовича ни измену родине.
показати весь коментар
21.08.2021 10:25 Відповісти
Вся партія слуг уродів є агентами ФСБ РФ , яку очолює зеклоун за мілліони долАрів І обіцяний притулок після своєї злочинної каденціі !
показати весь коментар
21.08.2021 12:21 Відповісти
Не пались проксивний своєю маніпуляцією з 2013 роком.

Чому фабрика була заарештована кремлядями ще в 2015 році, а бізнеси Зєлі та його подільників і зараз спокійно працюють на паРаші?
показати весь коментар
21.08.2021 10:32 Відповісти
Так АРЕШТУВАЛИ.
А Зєліни ні. Чому?
показати весь коментар
21.08.2021 10:40 Відповісти
А якби ти писав з АМЕРИКИ?
показати весь коментар
21.08.2021 10:58 Відповісти
если бы не арестовали - то ты не сидел бы на бутылке "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 9799
показати весь коментар
21.08.2021 11:13 Відповісти
Как у тебя получается,каждые сутки ночами не спать?😂🌷
показати весь коментар
21.08.2021 10:34 Відповісти
Не нужно употреблять слово "русские", их не существует.
Есть кацапы или россеяне, в крайнем случае.
показати весь коментар
21.08.2021 10:35 Відповісти
А русскій язик сущєствуєт?
показати весь коментар
21.08.2021 10:37 Відповісти
Не искажайте прекрасный украинский язык, не пишите как умственно отсталый.
показати весь коментар
21.08.2021 10:47 Відповісти
умствєнна атсталиє пішут на п.дарастічєскам русскам язикє каторава ачівідна как і русскіх нє сущєствуєт.
показати весь коментар
21.08.2021 11:09 Відповісти
Прошу Вас, Федорович, не размножайтесь.
показати весь коментар
21.08.2021 11:23 Відповісти
русскій?...
показати весь коментар
21.08.2021 11:40 Відповісти
Треба дивитись на наших мужніх хлопців-Героїв, яки тренуються для Параду, а не на "сціку,,,ів!.
показати весь коментар
21.08.2021 10:35 Відповісти
Так і у Вави і бізнес в мордорі, і житло в окупованому криму. Та це ж дрУгоє.
"Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 8854
показати весь коментар
21.08.2021 10:36 Відповісти
этодругое.... всё вырвано из контекста.... к стати не он ли позировал на зюзиного троянского
питуха перед опой? чтото есть общее.
показати весь коментар
21.08.2021 10:40 Відповісти
т.я. йде війна і це син голови бюджетного комітету ВР України, там не тільки бізнес, а й шпигунство, шкідництво і державна зрада. І чому цім фактом не займається СБУ і РНБО? Мабуть з однієї компанії.
показати весь коментар
21.08.2021 10:41 Відповісти
Компилляция
показати весь коментар
21.08.2021 10:42 Відповісти
с расейскими
показати весь коментар
21.08.2021 10:45 Відповісти
Зебіли, ітіть вашу мать, кого ви привели до влади?
показати весь коментар
21.08.2021 10:51 Відповісти
Один в один такого как убрали...а шо, есть другие ?
показати весь коментар
21.08.2021 11:04 Відповісти
Прибрали бариг і обрали ж нових літс, як не як. Навіщо тоді затівали цей цирк?
показати весь коментар
21.08.2021 11:09 Відповісти
Шлюх в борделе периодически надо менять на помоложе.
показати весь коментар
21.08.2021 14:08 Відповісти
Парень бесстрашно поехал в логово врага, а вам слабо? "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 5372
показати весь коментар
21.08.2021 10:55 Відповісти
Конешн слабо!!!, ибо туда льшь ****** едут!
показати весь коментар
21.08.2021 11:19 Відповісти
атакует москалей биологическими методами. как может.
показати весь коментар
21.08.2021 16:32 Відповісти
той Артьйом на вигляд чистий ефесбешний гомік(там таких ******* у сраку,а потім Папі роскажем,або працюй на нас))
показати весь коментар
21.08.2021 11:08 Відповісти
Только не с русскими. а с ***************!
показати весь коментар
21.08.2021 11:16 Відповісти
Це ще на Майдані на ялинці величезний плакат висів - "любим русских ненавидим путина!"...і так вже 300 років...
показати весь коментар
21.08.2021 11:26 Відповісти
вчера казанчок, а седня стукачок "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 2715
показати весь коментар
21.08.2021 11:18 Відповісти
Цікаво, патріоти у СБУ таку інфу накопичують ??
показати весь коментар
21.08.2021 11:21 Відповісти
Да вся страна ведет бизнес с Россией, или очень хочет, северный поток чего стоит, эп статья на идиотов расчитана.
показати весь коментар
21.08.2021 11:30 Відповісти
яка ж мораль у мудаків
показати весь коментар
21.08.2021 11:48 Відповісти
Ніякої моралі , тільки бізнес !
показати весь коментар
21.08.2021 12:24 Відповісти
партия - моральных тварей.....
показати весь коментар
21.08.2021 12:28 Відповісти
Ну так что? На спортсменов накинулись за фотки мракобесы, а сами с Кремлем дружат? Вот вам совершенное предательство «народных избранников»! А мы хотим вернуть Крым и Донецк! Да никогда, пока эта шваль у власти.
показати весь коментар
21.08.2021 12:41 Відповісти
То всьо ВО Свобода винна ! "Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 6169
показати весь коментар
21.08.2021 13:01 Відповісти
За Свободу даже во Львове не голосуют. Слили сразу после Майдана. Кацапская пропаганда вертит украинцами как хочет.
показати весь коментар
21.08.2021 13:12 Відповісти
имхо нам таки очень не хватает некоторых методов моссада, талибов и коммуняк. всем похер надолго ли?
показати весь коментар
21.08.2021 16:31 Відповісти
Это тот Аристов, кто собирался подавать воду в Крым.
показати весь коментар
21.08.2021 23:38 Відповісти
Слуги роSSийского народа!
показати весь коментар
21.08.2021 23:53 Відповісти
Бизнес на крови. Хотя какая разница, если даже клоун свои видосики туда продает.
показати весь коментар
22.08.2021 09:25 Відповісти
Схемы, связи, скандалы

Как пишет портал "fttc.com.ua" от других торговцев рыбой Юру Аристова отличает близкое деловое партнерство с ************ вовой Зеленским и его первым помощником, бывшим главным сценаристом "Квартал 95" Сергеем Шефиром.
Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский начал выходить из бизнесов, где он раньше участвовал, и перераспределять свою долю между доверенными лицами.

В частности, до апреля 2019 года Зеленский владел 15% в фирме Аристова "Фиш Хаус" а его супруга - 25% в "Зелари Фиш" (перерегистрировано в ООО "Норин плюс"). Это отражено в декларации кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Теперь совладельцами указанной структуры являются сам Аристов, Лариса Шефир и Елена Зеленская. По месту прописки "Зелари Фиш" находится рыбный ресторан "Фиш Хаус (ЕГРПОУ: 35691092, профиль - деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, - прим. KV), открывшийся в 2015 году. Долю в ООО "Фиш Хаус" Зеленский передал Сергею Шефиру, его брату Борису и артисту "Квартал 95" Александру Пикалову.

По информации "fttc.com.ua" Зеленский и его друзья инвестировали в рыбный бизнес Юрия Аристова несколько лет назад, когда его компания "Океанаполис" находилась под следствием прокуратуры и была объектом попытки рейдерского захвата. На фоне возможной утраты "Океанаполиса" Аристов зарегистрировал в 2015 году компанию "Атлантик Юмма" и "Зелари Фиш", а в 2018 году - ООО "Столичная икорная компания" (уже без участия Зеленского).
"Слуга народу" Арістов веде бізнес із росіянами, що пояснює фотографії його сина на тлі Кремля, - Казанський - Цензор.НЕТ 8124

Доходы, имущество

Деклараций Юрия Аристова об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера на сайте НАПК обнаружить не удалось.

Это противоречит требованиям пп 4 п. 2 ч. 1 ст. 3 закона "О предупреждении коррупции", в соответствии с которым субъектами декларирования являются кандидаты в народные депутаты, зарегистрированные в установленном порядке.
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.pro/articles/148891-glava_op._kto_na_novenjkogo_zelari
показати весь коментар
22.08.2021 23:50 Відповісти
 
 