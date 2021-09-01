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После фото на фоне Кремля сын "слуги народа" Аристова предлагает отправлять на войну с РФ детей ветеранов АТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После фото на фоне Кремля сын

Сын "Слуги народа" Юрия Аристова - Артем опубликовал в соцсетях скриншот из телеграм-канала журналиста Макса Назарова, в котором тот предлагает отправлять на Донбасс детей ветеранов АТО.

Об этом в Facebook пишет журналист Егор Чечеринда, информирует Цензор.НЕТ.

"Я был абсолютно уверен, что история с "московскими" путешествиями сына главы бюджетного комитета ВР Юрия Аристова - завершена и финализирована. Что с "золотым мальчиком" почтенный отец провел надлежащую воспитательную работу и объяснил, что нельзя по крайней мере публично выражать собственное увлечение руководителями страны-агрессора и публиковать в социальных сетях фото собственного голого торса на фоне Кремля, где сидит Путин. Но я - ошибался", - пишет Чечеринда.

В сторис Instagram сын Аристова опубликовал скриншот из телеграм-канала журналиста Назара Георгицы (известен также как Макс Назаров. - Ред.), в котором он обвиняет ветеранов АТО в "коммерческой травли" сына Аристова.

"Может, это тупая коммерческая травля? Ведь атошники часто грешат подобным. То каналы штурмуют, то верхушки лесов пилят, то детей травят. Тогда понятно, бабки всем нужны", - говорится в посте.

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"Далее Артем Аристов и его товарищ Наглый пытаются усилить резонанс от поста и предлагают отправлять на войну с РФ не тех, кто "сидит в Контакте", лайкает фото президента РФ и делает Селфи у Кремля (имея в виду, очевидно, себя), а детей ветеранов АТО", - продолжил Чечеринда.

"Если у любителей воевать такое желание отправлять детей на фронт - зачем отправлять чужих? Отправьте своих обязательно правильных патриотов, которые вконтактах не сидят", - можно прочитать на профиле сына главы бюджетного комитета ВР Юрия Аристова. Напомню, недавно группа ветеранов АТО в соцсетях предложила отправить Артема Аристова, в соответствии с призывным возрастом, - в украинскую армию. "На патриотическое перевоспитание. Но, вероятно, "золотой молодежи" без морали и любых человеческих ценностей, кроме денег, наркотиков и "плотских утех" ни одно войско воспитать уже не сможет. Поддержу Наглого и его друга Артема - нравственное уродство, к сожалению, войной не лечится...", - добавил журналист.

Ранее сообщалось, что 21-летний сын председателя бюджетного комитета, народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова – Артем – хвастается своими визитами в Москву, публикуя фотографии на фоне Кремля в соцсетях.

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После фото на фоне Кремля сын слуги народа Аристова предлагает отправлять на войну с РФ детей ветеранов АТО 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+95
73% і за це бидло проголосують .
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01.09.2021 17:31
+62
Очень бы хотелось подержать за горло эту мерзость. минут пятнадцать
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01.09.2021 17:32
+54
Має вмитися кров'ю.Власною.
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01.09.2021 17:32
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Страница 3 из 3
наскільки низько противно і убого, бажаю таким моральним уродам виздихати разом із своїми родичами усіх поколінь, і батько цього біосміття голова комітету? та його під шконкою на зоні довічно тримати потрібно разом із його сином пропідо.рососіянином. кажуть яблуко від яблуні не далеко падає, в цьому випадку скоріш за все так, оскільки яблуко на світ зявилося вже з гниллю!
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02.09.2021 12:37 Ответить
И что же это за обстановка в доме, если «дитя» такое выросло?
Может, тогда всей семьей на родину - чемодан, вокзал…? Ну, если душа так просит?
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02.09.2021 12:43 Ответить
Зеление макаки. 100% через пять лет зебил тоже будет в маскве жопой вертеть.
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02.09.2021 12:52 Ответить
ОТ ТВАРЮКА!!! ТАКИХ ТРЕБА ПРОСТО НАПРОСТО ПОЗБАВЛЯТИ ГРОМАДЯНСТВА!!! І ХАЙ ЧЕШЕ В РАШУ И ТАМ РОЗПОВІДАЄ ЯК ВІН ЛЮБИТЬ ПУТІНА І РФ!!! НА ФИГ НАМ ПОТРІБНІ ТАКІ ДЕБІЛОІДИ В УКРАЇНІ!!!
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02.09.2021 13:52 Ответить
Ермалаева с Буткевичем порвут парня на немецкий хрест, в своих радикально-националистических передачах они камня на камне не оставляют от таких вот пернсонажей..................П.С. По поводу войны, Я в чем-то согласен - обьективно ниодин сын проукраинского политика послеянуковического периода, которіе больше всего кричат что нужно воевать с Россией до последнего солдата, в АТО не воюет.......Все детки наших "можновладців" учаться заграницей в тихой и комфортной обстановке.............
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02.09.2021 14:01 Ответить
ага,тобто при януковощу дітки можновладців були патріотами)))))Ну *** і логіка....ЛОЛ
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02.09.2021 14:54 Ответить
При Яныке Украина была мирным государством мы ни с кем не воевали.
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02.09.2021 14:57 Ответить
Той факт що при Овочеві на нас не напали, свідчить тільки про його неоціненний вклад у знищення нашої армії та державних інституцій. До Овоча РФ боялась великих втрат, а вже після нього Україна стала ідеальною жертвою для нападу.
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02.09.2021 15:44 Ответить
придурь, зачем паРаше при Овоче нужно было воевать против Украины, он и так все сливал по первому требованию из кацапо-ордынского кремля?
вот ты даун, с логикой, как у ТП. ))
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02.09.2021 15:57 Ответить
Не тролль меня. Я не коментирую войну России и Украины, и не говорю что Янык проводил правильную политику.......Смысл в том, что многие сегодняшние депутаты, которые пришли к власти после Майдана, выставляют себя патриотами, призывают воевать с Россией до последнего солдата, но сами своим здоровьем и жизнью собственных детей при этом не рискуют........... Они кричат "все на фронт" - "дави кацапов и сепаров" , но при этом своих детей отправляют не в украинскую армию, а в Стэндфорский университет Великобритании.................
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02.09.2021 16:27 Ответить
а ти що слідкував де їхні діти та який у них вік???????????
в Раді є депутати ті хто приймав участь в бойових діях,але завдяки таким як ти ватникам в Раді сидять кремлівські упирі,та пристосуванці які дісно ніколи не відправлять своїх дітей на війну захищати Україну.
Так що немає чому дивуватися.
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03.09.2021 09:22 Ответить
І я більш чим впевнений що діти тих хто брав участь в війні на сході ніколи б не казали поганого про свою країну та ЗСУ,тому що яблуко від яблуні далеко не падає.
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03.09.2021 09:26 Ответить
Стендфорський університет знаходиться в Каліфорнії (США). Ти не "об'єкивний", а "провінційний". Кияни знають де знаходиться цей заклад...
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26.07.2023 02:40 Ответить
1. Привет 50% военных, проголосовавших.
2. Папа должен оказаться в мусорном баке. Давно пора возобновить эту практику.
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02.09.2021 14:06 Ответить
не дивно,в цій країні у владі відверті вороги і їх обирають ті що в цій країні живуть напеквно теж такі ж самі,так що і цій країні нічого гарного не буде.Крапка.
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02.09.2021 14:51 Ответить
Усе що потрібно знати про Зелених слуг...
https://youtu.be/mm5rKYAtRfw

Після фото на тлі Кремля син "слуги народу" Арістова пропонує відправляти на війну з РФ дітей ветеранів АТО - Цензор.НЕТ 5202
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02.09.2021 15:10 Ответить
папик сынка:
С 29 августа 2019 г. - Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета
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02.09.2021 16:51 Ответить
Таких поців треба каструвати-щоб генетичний мотлох не розмножувався!!!
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25.07.2023 15:24 Ответить
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