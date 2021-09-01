После фото на фоне Кремля сын "слуги народа" Аристова предлагает отправлять на войну с РФ детей ветеранов АТО

Сын "Слуги народа" Юрия Аристова - Артем опубликовал в соцсетях скриншот из телеграм-канала журналиста Макса Назарова, в котором тот предлагает отправлять на Донбасс детей ветеранов АТО.

Об этом в Facebook пишет журналист Егор Чечеринда, информирует Цензор.НЕТ.

"Я был абсолютно уверен, что история с "московскими" путешествиями сына главы бюджетного комитета ВР Юрия Аристова - завершена и финализирована. Что с "золотым мальчиком" почтенный отец провел надлежащую воспитательную работу и объяснил, что нельзя по крайней мере публично выражать собственное увлечение руководителями страны-агрессора и публиковать в социальных сетях фото собственного голого торса на фоне Кремля, где сидит Путин. Но я - ошибался", - пишет Чечеринда.

В сторис Instagram сын Аристова опубликовал скриншот из телеграм-канала журналиста Назара Георгицы (известен также как Макс Назаров. - Ред.), в котором он обвиняет ветеранов АТО в "коммерческой травли" сына Аристова.

"Может, это тупая коммерческая травля? Ведь атошники часто грешат подобным. То каналы штурмуют, то верхушки лесов пилят, то детей травят. Тогда понятно, бабки всем нужны", - говорится в посте.

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"Далее Артем Аристов и его товарищ Наглый пытаются усилить резонанс от поста и предлагают отправлять на войну с РФ не тех, кто "сидит в Контакте", лайкает фото президента РФ и делает Селфи у Кремля (имея в виду, очевидно, себя), а детей ветеранов АТО", - продолжил Чечеринда.

"Если у любителей воевать такое желание отправлять детей на фронт - зачем отправлять чужих? Отправьте своих обязательно правильных патриотов, которые вконтактах не сидят", - можно прочитать на профиле сына главы бюджетного комитета ВР Юрия Аристова. Напомню, недавно группа ветеранов АТО в соцсетях предложила отправить Артема Аристова, в соответствии с призывным возрастом, - в украинскую армию. "На патриотическое перевоспитание. Но, вероятно, "золотой молодежи" без морали и любых человеческих ценностей, кроме денег, наркотиков и "плотских утех" ни одно войско воспитать уже не сможет. Поддержу Наглого и его друга Артема - нравственное уродство, к сожалению, войной не лечится...", - добавил журналист.

Ранее сообщалось, что 21-летний сын председателя бюджетного комитета, народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Аристова – Артем – хвастается своими визитами в Москву, публикуя фотографии на фоне Кремля в соцсетях.

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