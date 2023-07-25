"Слуга народа" Аристов подал заявление о сложении полномочий нардепа. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" и заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности Юрий Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Об этом в Facebook сообщил спикер Совета Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что замглавы Комитета ВР по нацбезопасности, "слугу народа" Аристова заметили на Мальдивах.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства во фракции "Слуга народа" Аристова.

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