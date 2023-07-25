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"Слуга народа" Аристов подал заявление о сложении полномочий нардепа. ДОКУМЕНТ

арістов

Нардеп "Слуги народа" и заместитель председателя комитета ВР по нацбезопасности Юрий Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

Об этом в Facebook сообщил спикер Совета Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - отметил он.

Слуга народа Аристов подал заявление о сложении полномочий нардепа 01

Ранее СМИ сообщили, что замглавы Комитета ВР по нацбезопасности, "слугу народа" Аристова заметили на Мальдивах.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства во фракции "Слуга народа" Аристова.

Читайте: Заместителя главы Комитета ВР по нацбезопасности, "слугу народа" Аристова заметили в гостинице на Мальдивах, - СМИ

ВР (29244) Стефанчук Руслан (656) Аристов Юрий (36)


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Топ комментарии
+36
За кордон вже виїхав, тепер можна і повноваження депутата під##аса скласти
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25.07.2023 15:18
+29
А що його випускати - у нього статус депутата , куди хоче , туди їде , він же зелений , то тільки опозицію заборонили випускати на засідання ПАРЄ , і прокотило , адже законних підстав не пропустити через кордон депутата ВР немає.
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25.07.2023 15:29
+28
З Мальдівів надіслав ?((
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25.07.2023 15:17
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Максимально долго получал зарплату и привилегии депутата, выехал за границу скрываясь там и как все вскрылось - написал заявление. Ну не ***** ? Чтоб его там акула съела...
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26.07.2023 08:41 Ответить
Прибарахлился можно и на Мальдивах пожить...
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26.07.2023 08:44 Ответить
а міг і на серветці готельній написати і скинути фото на вібер
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26.07.2023 12:30 Ответить
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