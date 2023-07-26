Аристов отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". У него состоялся обыск, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Украины от "Слуги народа" и заместителя председателя комитета ВР по нацбезопасности Юрия Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом "служебной командировки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности и ГБР проводят следственные действия в отношении действующего народного депутата Украины, который, несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны, уехал отдыхать на острова в Индийском океане.

"Начатое уголовное производство касается действующего заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке.

Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника.

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Подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну.

Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.









Также выяснено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

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В рамках уголовного производства, начатого Генеральным прокурором по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, Служба безопасности проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей. Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны.

В случае выявления таких фактов каждому из них будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, а виновные в нарушении действующего законодательства будут привлечены к ответственности.

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Комплексные мероприятия проводит Служба безопасности совместно ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее СМИ сообщили, что замглавы Комитета ВР по нацбезопасности, "слугу народа" Аристова заметили на Мальдивах.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства во фракции "Слуга народа" Аристова. Позже Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.