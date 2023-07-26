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Аристов отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". У него состоялся обыск, - СБУ. ФОТОрепортаж

арістов

СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Украины от "Слуги народа" и заместителя председателя комитета ВР по нацбезопасности Юрия Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом "служебной командировки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности и ГБР проводят следственные действия в отношении действующего народного депутата Украины, который, несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны, уехал отдыхать на острова в Индийском океане.

"Начатое уголовное производство касается действующего заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке.

Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника.

Смотрите: "Слуга народа" Аристов подал заявление о сложении полномочий нардепа. ДОКУМЕНТ

Подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну.

Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Аристов отдыхал на Мальдивах под видом служебной командировки. У него состоялся обыск, - СБУ 01
Аристов отдыхал на Мальдивах под видом служебной командировки. У него состоялся обыск, - СБУ 02
Аристов отдыхал на Мальдивах под видом служебной командировки. У него состоялся обыск, - СБУ 03
Аристов отдыхал на Мальдивах под видом служебной командировки. У него состоялся обыск, - СБУ 04

Также выяснено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.

Читайте: Инициирую немедленную приостановку членства Аристова во фракции "Слуга народа", - Арахамия

В рамках уголовного производства, начатого Генеральным прокурором по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, Служба безопасности проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей. Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны.

В случае выявления таких фактов каждому из них будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, а виновные в нарушении действующего законодательства будут привлечены к ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместителя главы Комитета ВР по нацбезопасности, "слугу народа" Аристова заметили в гостинице на Мальдивах, - СМИ

Комплексные мероприятия проводит Служба безопасности совместно ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Ранее СМИ сообщили, что замглавы Комитета ВР по нацбезопасности, "слугу народа" Аристова заметили на Мальдивах.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства во фракции "Слуга народа" Аристова. Позже Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

СБУ (19890) Аристов Юрий (36)


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Топ комментарии
+59
Отам, на Мальдівах, Оманах і здається вся безпека України. Вже з 19 року.
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26.07.2023 10:31
+57
А лікарняний видавали там де і "аналізи брали" у хрипастого ?
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26.07.2023 10:30
+54
І хто ж йому це відрядження підписав?
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26.07.2023 10:30
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А лікарняний видавали там де і "аналізи брали" у хрипастого ?
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26.07.2023 10:30 Ответить
ГНІДА як і всі свині депутани
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26.07.2023 11:11 Ответить
🐒Арахламидия первый , в Вену ,к Фирташу на частном самолёте ,несколько раз МОТАЛСЯ ЭТО ЗАФИКСИРОВАЛИ ЖУРНАЛИСТЫ, НУ И……………………⁉️
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26.07.2023 12:17 Ответить
Ублюдству деяких ублюдків у владі немає меж...
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26.07.2023 10:30 Ответить
Безконтрольність завжди розбещує, а зелені як раз і намагаються зачистити все від опозиції і встановити диктатуру ...
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26.07.2023 10:34 Ответить
Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО УКРАИНА!

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26.07.2023 10:36 Ответить
та от дивуєте такими постами.. від вас не очікував..
це не Україна така, а такі "українці".. полуруси, малоруси, та й відверті москалі...
це, не 73% відсотки (щоб не було якихось паралелей), але десь з 65%, станом на 2019...
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26.07.2023 19:07 Ответить
ще й недоруси -- це ті, що зара сидять на моцковії, тай пердять в ефірах звідтілля..
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26.07.2023 19:08 Ответить
Деяких...? Хоч одного назвіть там нормального.
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26.07.2023 10:47 Ответить
Деяких ⁉️🙈 Хоть одного в КЛОУНАРИИ🎪ЗЕЛЕНСКОГО ПРИВИДИТЕ в пример , не обгадившегося
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26.07.2023 12:21 Ответить
І хто ж йому це відрядження підписав?
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26.07.2023 10:30 Ответить
Не задавайте таких широки, об'ємних, навіть можна сказати - повних питань.
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26.07.2023 10:32 Ответить
він виїхав на 3 дні у відрядження, а потім зробив лікарняне і чцхнув "лікуватись" на Мальдіви.
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26.07.2023 14:04 Ответить
Отам, на Мальдівах, Оманах і здається вся безпека України. Вже з 19 року.
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26.07.2023 10:31 Ответить
Здається з 14р.Пам'ятаєм вояж пороха,на тіж Мальдіви.
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26.07.2023 10:44 Ответить
так, він за 5 років з родиною раз побував на Мльдівах за власний кошт, офіційно!

а тут чувак "у службове відрядження" з блдиною, під час великої війни під виглядом лікарняного....

бубочка взагалі з курортів не вилазив, якщо не бачив
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26.07.2023 10:57 Ответить
Ця методичка вже стара і не актуальна. Зараз треба про піар (про допомогу військовим). Бо маленьку, мстиву, убогу зелену падлу це дуже турбує.
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26.07.2023 11:12 Ответить
Затули пельку, козел! Порох їздив, знаходячись у відпустці, а не в якомусь "відрядженні". До того ж, зелені виродки сцяти хотіли на воєнний стан та їздять через кордон, як до себе на дачу
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26.07.2023 12:51 Ответить
Цікаво хто саме дозволив йому, як носію державної таємниці, виїзд у таке от цікаве "відрядження"
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26.07.2023 10:31 Ответить
Хто хто... Порошенко.
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26.07.2023 10:34 Ответить
Таки так "Бариги на крові" - страшна сила!
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26.07.2023 10:35 Ответить
Боневтік. Хто ж ще.
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26.07.2023 11:58 Ответить
Там тільки інстаграм його ватного минка-підараса подивитися і все ясно. В буцегарню б його відправити "в службове відрядження" але..це лише чергове замилювання очей.
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26.07.2023 10:33 Ответить
А відрядження йому підписав голова Верховної зРади?? Це Горилоподібне створіння??
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26.07.2023 10:36 Ответить
Боже шо ви роздуваєте чувак просто слуга народу Мальдів, і не треба вигадувати зраду!
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26.07.2023 10:38 Ответить
Я якось і не сумнівався, що цей зелений раптовий "мільйонер", про якого ніхто ніколи нічого не чув аж допоки слуги наріда не вирвалися у владу, звісно ж катався на мальдіви всією сім'єю за державний кошт. Ну та ясно. Головне що, головне ж то шо не барига, правильно, нарід? Абирвалг, абирвалг! Сьєлбрата! Ліпєцк!
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26.07.2023 10:39 Ответить
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26.07.2023 12:11 Ответить
Это же каким дебилом надо быть, чтобы ради нескольких дней на пляже так подставиться? Разве что там была назначена встреча с ФСБшным куратором...
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26.07.2023 10:39 Ответить
Або никання вкрадених грошей в офшорах.
Своїх вкрадених грошей для себе коханого та давнього бізнес-партнера Арістова В.Зеленського.

Розслідування про бізнес-партнера Зеленського Арістова:

https://nashigroshi.org/2021/05/13/biznes-partner-zelens-koho-zustrichavsia-z-holovnym-benefitsiarom-velykoho-budivnytstva-z-avtomahistrali-pivden/
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26.07.2023 10:48 Ответить
Виїхав у службове відрядження до східноєвропейської країни Там захворів Оформив "денний стаціонар" і почав лікуваться на мальдівському курорті
Прямо як в анекдоті:
"Купив курс, по якому англійську мові вивчають уві сні. Але дружина вигнала викладачку із нашого ліжка".

- Ты чего такой недовольный?
- С женой поругался!
- Чего?
- Да я ей пытаюсь объяснить, что женщина в моей постели - это контактёр с внеземной цивилизацией, а я её энергетически подпитываю, а она всё заладила - "С ******* таскаешься!"
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26.07.2023 10:56 Ответить
ой, та що ви.., він не військовослужбовець, якійсь там, що з окопів вирватись не може, він цілий та поважний депутат, йому можна, він заслужив...
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26.07.2023 10:41 Ответить
На заслужений відпочинок років 10 у в'язниці... А МО і на гарну гілляку якщо здавав інформацію ворогу. Ну ще б не завадило повну конфіскацію статків за дискредитацію держави депутатом.
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26.07.2023 10:46 Ответить
А с*чек з податкової які празднували день народження у Австрії усім колективом можна перевірити чи то під охороною Гетьманцева?
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26.07.2023 10:43 Ответить
О, я тільки згадував її. Ше думаю, зовсім ніякої реакції, всім пофіг. Чи це аже настільки звично для нашої країни...
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26.07.2023 11:05 Ответить
Черговий цЫрк для лохів.
Нічого цьому бізнес-партнеру Зеленського не буде.

Від «Наших грошей»:

Юрій Арістов до обрання у Верховну раду по спискам партії «Слуга народу» був партнером по бізнесу Володимира Зеленського. У його бізнес-групу входить з десяток компаній, які займаються імпортом та реалізацією морепродуктів та риби, а також ресторанним бізнесом. Наприклад, Арістов і Зеленський разом були співзасновниками компанії «Норін Плюс».

Також її власниками значились дружина Володимира Зеленського Олена, та дружина першого помічника Зеленського Сергія Шефіра Лариса.
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26.07.2023 10:44 Ответить
Одразу видно, що бути заступником голови комітету ВР з нацбезпеки підстави серйозні.
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26.07.2023 16:15 Ответить
Цікаво що вони всі їздять відпочивати по службовому відрядженні. І якщо по службовому, то це їм ще і оплачується + повертаються гроші на витрати. Але ж Україна дійсно ненька для де кого!
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26.07.2023 10:48 Ответить
слідчі знову без взуття! як у коломойші при обшуку готельного номеру

шапіто-95 править країною
ви зробили це разом!
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26.07.2023 10:55 Ответить
Через Мальдивы идут огромные военные прставки в моцковию,это значит, что там полно агентов лубянки,которые там творят что хотят,а наш зампред комитета по нацбезопастности,имеющий доступ ко всем возможным секретам,едет туда,в разгар войны,типа позагорать на пляжике,идиоты,трудно вам сложить два плюс два?
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26.07.2023 10:57 Ответить
В СБУ мала би бути така версія для розслідування.
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26.07.2023 16:23 Ответить
***** . Неужели там все такие. Ладно я все могу понять, хочется ******* судьбу ,но ты же падло не бедный.
Но все равно "рабочая командировка",и здесь на чужом *** в рай въехать.
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26.07.2023 11:04 Ответить
Хитрожопый слуга урода.
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26.07.2023 11:08 Ответить
А це не агрохімія йому командіровочне посвідчення на Мальдіви підписував? Ну як же ж нам же ж ця країна буде F-16 та ракети Atacm дає. Шо у вас там в цій партії «слуг каломийського» відбувається? Чи зараз подуріли всі, чи ви ще у 2019 такими були??? Зєля, кого ти собі у посіпаки понабирав? Навіть в мене є іспанський сором… а в тебе Зеленський? Чи тобі по х.ю???
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26.07.2023 11:10 Ответить
Іспанський прах, відкупився від Зелені, обидва сховали свої сім'ї за кордоном, і твій іспанський бос як і зеля здавали неньку, роздріб і оптом, у них обох немає совісті, там де вона била, її обрізав равин,та так вдало, що навіть шраму не залишилося
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26.07.2023 13:12 Ответить
Не повторяйте ложный нарратив, что он ездил отдыхать. В оффшор "вопросы по баблу порешать" он ездил.
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26.07.2023 11:11 Ответить
Столар с ОПЗЖ пересекает границу как дальнобойщик сколько захочет раз, Стефанчук бумажки выписывает. ОП в курсе и в доле. Отставка Столара будет?
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26.07.2023 11:19 Ответить
Як казав подібний персонаж: "Яке воно кончене!"...
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26.07.2023 11:20 Ответить
Заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Юрій Арістов, знаходився на Мальдівах у "службовому відрядженні". Подібні речі підписує особисто лише голова ВР України (фінансове питання). І знову в корупційному питанні з порушенням законодавства, спливає прізвище СТЕФАНЧУК.

А к Стефанчуку вопросов нет????????
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26.07.2023 11:22 Ответить
Якщо виїзджав у Вільнюс то Стефанчук тут ні до чого. До речі, ніде не пишуть, як Арістова вирахували на Мальдівах.
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26.07.2023 12:22 Ответить
Да просто, он или кто то из семьи выложили фотки в инсте или фб.
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26.07.2023 13:25 Ответить
За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" народного обранця. Всіх причетних .хто оформляв "липу" звільнити з роботи.без права займати державні посади пожиттєво ,а також без виплати вихідного,та неприйняття їх на облік за виплатами по безробіттю..
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26.07.2023 11:25 Ответить
ворон,ворону око не клюе
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26.07.2023 13:06 Ответить
А хто там у шкарпетка стоїть, следак? Усе зрозуміло - шапіто 95!
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26.07.2023 11:34 Ответить
Мабуть дружина, у якої "своє життя".
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26.07.2023 12:21 Ответить
Також перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни. Джерело:
То, може, Колю "катлєту" перевірите, він в Тайланд теж у відрядження їздив, типу, з виборцями працювати?..
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26.07.2023 11:35 Ответить
tZE inform

@tZEinform

Заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Юрій Арістов, знаходився на Мальдівах у "службовому відрядженні". Подібні речі підписує особисто лише голова ВР України (фінансове питання). І знову в корупційному питанні з порушенням законодавства, спливає прізвище СТЕФАНЧУК.
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26.07.2023 11:38 Ответить
тут зазначено "вніс недостовірні відомості". Виїзджав у Вільнюс, а потім гайнув на Мальдіви.
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26.07.2023 12:19 Ответить
Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров'я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

пєсєц ... це ж можна ще 5 людей притягнути ! От нам корупція на низу.

Тобто, він дійсно "народний депутат".
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26.07.2023 12:18 Ответить
ну может он *опу по скайпу показал - и ему выписали. типа, умственное переутомление.
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26.07.2023 14:50 Ответить
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26.07.2023 12:24 Ответить
блін ... Яка ввічлива група обшуку - взуття познімали !
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26.07.2023 12:29 Ответить
Це саме ті що в коломойського проводили обшук.
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26.07.2023 13:00 Ответить
Піздять, вони там всі пов'язані одним ланцюжком, а це помста за якийсь кривий вчинок, з ким то не поділився чи навпаки заліз не туди куди треба, всіх слуг і не слуг великої ради, треба відправляти на військову службу, рядовими, а все що награбували відати на потреби військових, але ще в батальєні штрафників, військкомати, штаби тилів і звичайно дітей призивного віку ціх покидків!
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26.07.2023 13:05 Ответить
Рило з доступом до держтаємниці під час війни їде в одну з найбільш фсб-шних зон нагляду.
Це рівень оману, не менше.
Можна припустити, що москалям справді потрібні глибші дані про наші збройні сили.
Хто думає, що тіло тупо відпочивало на Мальдівах - дурень.
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26.07.2023 13:11 Ответить
На поруки чи під заставу,як вважаєте?
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26.07.2023 13:21 Ответить
ніт, скоріше піде на свої хліба (їх у нього аж аж!)
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26.07.2023 17:08 Ответить
"Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки."

Тобто в Польшу, щоб зустрітись з Литовським урядом...

Стефанчук бачучи цю невідповідність - підписує відрядження

Тобто він співучасник злочину - візує підписом, явно злочинні відрядження
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26.07.2023 13:38 Ответить
Ось тут ця новина

https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/26/7412923/

Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки.
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26.07.2023 19:36 Ответить
Яка клініка виписала лікарняний?, яка ***** підписувала відрядження?
Всі все знать, але невезуха - попавсь. Спустять на гальмах. В ліс піде
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26.07.2023 13:55 Ответить
Олег Леусенко:
Ткаченко написав заяву про відставку!
Та ну нах.
Слуги його залишили на посаді.
Резнікова в сотий раз спіймали на мародерстві!
Та ну нах.
За нього заступився Зеленський.
Триває бізнес Кварталу на рф!
І ШО?
Теж буде із складанням повноважень Арістова.
Серіал слуг москви триватиме.
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26.07.2023 14:50 Ответить
У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, відкликавши його з посади голови Комітету з питань бюджету.

Дружина Марина Арістова - (була)ведуча програми "День.LIVE" на проросійському телеканалі https://uk.wikipedia.org/wiki/Live_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Live , рестораторка. Пара виховує трьох дітей.
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26.07.2023 17:10 Ответить
Все мені зрозуміло як Божий День - Американці злили інфу....😄
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26.07.2023 18:10 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxvRqLb1QuEz5px5ljf46MAQi6mweVyY6W 2 часа назад

Зе Зрада: Оце да, синок Арістова Мальдівського, фото 2019 року. Також Артем Арістов мав сторінку вканткатє та був підписаний на Медвєдєва. Він працював в рибній компанії батька Atlantic Umma. Сам слуга урода Юрій Арістов є близьким до родини Зеленського і його помічника Сергія Шефіра. До бізнес-кола Арістова входить з десяток компаній, які займаються імпортом та реалізацією морепродуктів та риби, а також ресторанним бізнесом. Арістов і Зеленський разом були співзасновниками компанії «Норін Плюс». Також її власниками значились Олена Зеленська та дружина першого помічника Зеленського Лариса Шефір. У 2019 році компанія переписана на Володимира Гаркавого.
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26.07.2023 18:27 Ответить
 
 