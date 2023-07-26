Аристов отдыхал на Мальдивах под видом "служебной командировки". У него состоялся обыск, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Украины от "Слуги народа" и заместителя председателя комитета ВР по нацбезопасности Юрия Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом "служебной командировки".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, Служба безопасности и ГБР проводят следственные действия в отношении действующего народного депутата Украины, который, несмотря на запрет для должностных лиц на выезд за границу во время войны, уехал отдыхать на острова в Индийском океане.
"Начатое уголовное производство касается действующего заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности, обороне и разведке.
Установлено, что в середине июля этого года депутат находился в одной из гостиниц острова Итхаафуши на Мальдивах", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности, относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника.
Подтверждено, что в июле этого года депутат с рабочим визитом выехал на три дня в соседнюю европейскую страну.
Там он 10 июля дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно. При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.
Также выяснено, что депутат вместе с семьей – женщиной и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.
Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы.
В рамках уголовного производства, начатого Генеральным прокурором по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Кроме того, Служба безопасности проверяет контакты депутата в период его пребывания за границей. Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны.
В случае выявления таких фактов каждому из них будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, а виновные в нарушении действующего законодательства будут привлечены к ответственности.
Комплексные мероприятия проводит Служба безопасности совместно ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Ранее СМИ сообщили, что замглавы Комитета ВР по нацбезопасности, "слугу народа" Аристова заметили на Мальдивах.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал вопрос немедленной приостановки членства во фракции "Слуга народа" Аристова. Позже Аристов написал заявление о сложении полномочий народного депутата.
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це не Україна така, а такі "українці".. полуруси, малоруси, та й відверті москалі...
це, не 73% відсотки (щоб не було якихось паралелей), але десь з 65%, станом на 2019...
а тут чувак "у службове відрядження" з блдиною, під час великої війни під виглядом лікарняного....
бубочка взагалі з курортів не вилазив, якщо не бачив
Своїхвкрадених грошей для себе коханого та давнього бізнес-партнера Арістова В.Зеленського.
Розслідування про бізнес-партнера Зеленського Арістова:
https://nashigroshi.org/2021/05/13/biznes-partner-zelens-koho-zustrichavsia-z-holovnym-benefitsiarom-velykoho-budivnytstva-z-avtomahistrali-pivden/
Прямо як в анекдоті:
"Купив курс, по якому англійську мові вивчають уві сні. Але дружина вигнала викладачку із нашого ліжка".
- Ты чего такой недовольный?
- С женой поругался!
- Чего?
- Да я ей пытаюсь объяснить, что женщина в моей постели - это контактёр с внеземной цивилизацией, а я её энергетически подпитываю, а она всё заладила - "С ******* таскаешься!"
Нічого цьому бізнес-партнеру Зеленського не буде.
Від «Наших грошей»:
Юрій Арістов до обрання у Верховну раду по спискам партії «Слуга народу» був партнером по бізнесу Володимира Зеленського. У його бізнес-групу входить з десяток компаній, які займаються імпортом та реалізацією морепродуктів та риби, а також ресторанним бізнесом. Наприклад, Арістов і Зеленський разом були співзасновниками компанії «Норін Плюс».
Також її власниками значились дружина Володимира Зеленського Олена, та дружина першого помічника Зеленського Сергія Шефіра Лариса.
шапіто-95 править країною
ви зробили це разом!
Но все равно "рабочая командировка",и здесь на чужом *** в рай въехать.
А к Стефанчуку вопросов нет????????
То, може, Колю "катлєту" перевірите, він в Тайланд теж у відрядження їздив, типу, з виборцями працювати?..
@tZEinform
Заступник голови комітету ВР з нацбезпеки Юрій Арістов, знаходився на Мальдівах у "службовому відрядженні". Подібні речі підписує особисто лише голова ВР України (фінансове питання). І знову в корупційному питанні з порушенням законодавства, спливає прізвище СТЕФАНЧУК.
пєсєц ... це ж можна ще 5 людей притягнути ! От нам корупція на низу.
Тобто, він дійсно "народний депутат".
Це рівень оману, не менше.
Можна припустити, що москалям справді потрібні глибші дані про наші збройні сили.
Хто думає, що тіло тупо відпочивало на Мальдівах - дурень.
Тобто в Польшу, щоб зустрітись з Литовським урядом...
Стефанчук бачучи цю невідповідність - підписує відрядження
Тобто він співучасник злочину - візує підписом, явно злочинні відрядження
https://www.pravda.com.ua/news/2023/07/26/7412923/
Депутат виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литовської Республіки.
Всі все знать, але невезуха - попавсь. Спустять на гальмах. В ліс піде
Ткаченко написав заяву про відставку!
Та ну нах.
Слуги його залишили на посаді.
Резнікова в сотий раз спіймали на мародерстві!
Та ну нах.
За нього заступився Зеленський.
Триває бізнес Кварталу на рф!
І ШО?
Теж буде із складанням повноважень Арістова.
Серіал слуг москви триватиме.
Дружина Марина Арістова - (була)ведуча програми "День.LIVE" на проросійському телеканалі https://uk.wikipedia.org/wiki/Live_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Live , рестораторка. Пара виховує трьох дітей.
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxvRqLb1QuEz5px5ljf46MAQi6mweVyY6W 2 часа назад
Зе Зрада: Оце да, синок Арістова Мальдівського, фото 2019 року. Також Артем Арістов мав сторінку вканткатє та був підписаний на Медвєдєва. Він працював в рибній компанії батька Atlantic Umma. Сам слуга урода Юрій Арістов є близьким до родини Зеленського і його помічника Сергія Шефіра. До бізнес-кола Арістова входить з десяток компаній, які займаються імпортом та реалізацією морепродуктів та риби, а також ресторанним бізнесом. Арістов і Зеленський разом були співзасновниками компанії «Норін Плюс». Також її власниками значились Олена Зеленська та дружина першого помічника Зеленського Лариса Шефір. У 2019 році компанія переписана на Володимира Гаркавого.