Утром оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине, город частично обесточен

Утром оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По Никополю в результате обстрела есть частичное обесточивание", - написал Евтушенко.

Он добавил, что бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения.

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