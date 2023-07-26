Утром оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине, город частично обесточен
Утром оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко, информирует Цензор.НЕТ.
"По Никополю в результате обстрела есть частичное обесточивание", - написал Евтушенко.
Он добавил, что бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения.
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