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Утром оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине, город частично обесточен

електроенергія

Утром оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По Никополю в результате обстрела есть частичное обесточивание", - написал Евтушенко.

Он добавил, что бригады энергетиков работают над восстановлением электроснабжения.

Смотрите: Ночью враг дважды обстрелял Мировскую громаду на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

обстрел (27107) Никополь (1017) Днепропетровская область (3943)


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в нікополі дуже багато вати і любітєлєй рускага міра є якась закономірність по обстрілам кацапні
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26.07.2023 12:24 Ответить
Да , я тоже кстати это заметил
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26.07.2023 13:55 Ответить
Нікополь старовине українське містечко і в ньому вати не більше чим в Харкові ,Одесі чи Хесоні.Місто знаходиться дуже близько до розташування орків і більше року знаходиться під постійними обстрілами.
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26.07.2023 14:28 Ответить
 
 