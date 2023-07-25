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Ночью враг дважды обстрелял Мировскую громаду на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Ночью россияне выпустили полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии по Мировской громаде Никопольского района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Дважды за ночь враг обстреливал Мировскую громаду Никопольского района. Выпустил полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии.

Повреждены 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Разбитые авто и линия электропередач. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Читайте: За день враг дважды обстрелял Днепропетровщину

Ночью враг дважды обстрелял Мировскую громаду на Днепропетровщине 01
Ночью враг дважды обстрелял Мировскую громаду на Днепропетровщине 02
Ночью враг дважды обстрелял Мировскую громаду на Днепропетровщине 03

обстрел (27165) Никополь (1022) Днепропетровская область (3953)


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