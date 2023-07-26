Зранку окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, місто частково знеструмлене
Зранку окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.
"По Нікополю внаслідок обстрілу є часткове знеструмлення", - написав Євтушенко.
Він додав, що бригади енергетиків працюють над відновленням електропостачання.
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показати весь коментар26.07.2023 12:24 Відповісти Мені подобається 1
Остап Пуатье
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Valdemar Kry
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