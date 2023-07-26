УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4945 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
904 3

Зранку окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, місто частково знеструмлене

електроенергія

Зранку окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"По Нікополю внаслідок обстрілу є часткове знеструмлення", - написав Євтушенко.

Він додав, що  бригади енергетиків працюють над відновленням електропостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вкотре обстріляли рятувальників у Торецьку на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28428) Нікополь (1186) Дніпропетровська область (3716)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в нікополі дуже багато вати і любітєлєй рускага міра є якась закономірність по обстрілам кацапні
показати весь коментар
26.07.2023 12:24 Відповісти
Да , я тоже кстати это заметил
показати весь коментар
26.07.2023 13:55 Відповісти
Нікополь старовине українське містечко і в ньому вати не більше чим в Харкові ,Одесі чи Хесоні.Місто знаходиться дуже близько до розташування орків і більше року знаходиться під постійними обстрілами.
показати весь коментар
26.07.2023 14:28 Відповісти
 
 