Зранку окупанти обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, місто частково знеструмлене

Зранку окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"По Нікополю внаслідок обстрілу є часткове знеструмлення", - написав Євтушенко.

Він додав, що бригади енергетиків працюють над відновленням електропостачання.

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