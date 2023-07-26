Окупанти вкотре обстріляли рятувальників у Торецьку на Донеччині. ВIДЕО
У Торецьку Донецької області рятувальники потрапили під прицільний російський обстріл, коли гасили пожежу, яка була спричинена попереднім обстрілом.
Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Відео демонструє, в яких умовах нині працюють надзвичайники на Донеччині. Ворог не тільки безжалісно знищує все навколо, а ще й підступно гатить по наших хлопцях, які ліквідовують пожежу, спричинену обстрілом, - йдеться в повідомленні.
У ДСНС наголосили, що працюючи в умовах постійної загрози життю, рятувальники щодня продовжують виконувати свою надскладну роботу, щоб захистити людей і майно від вогню.
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