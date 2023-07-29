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На юге ПВО уничтожила три российских беспилотника
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На юге противовоздушная оборона воздушного командования "Південь" уничтожила три российских беспилотника.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"В результате боевой работы 29 июля 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожены 3 российских БпЛА:
на Николаевщине - разведывательный "Мерлин-ВР";
на Херсонщине - разведывательный "Орлан-10" и ударный "Ланцет".
Вместе к победе!" - говорится в сообщении.
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Алекс Скела
показать весь комментарий29.07.2023 19:51 Ответить Мне нравится 0
Aragorn 1975
показать весь комментарий30.07.2023 09:11 Ответить Мне нравится 0
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