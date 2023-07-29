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На юге ПВО уничтожила три российских беспилотника

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орлан

На юге противовоздушная оборона воздушного командования "Південь" уничтожила три российских беспилотника.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В результате боевой работы 29 июля 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожены 3 российских БпЛА:

Смотрите также: Нацгвардейцы на Лиманском направлении уничтожили российский разведывательный БПЛА "Орлан-10". ФОТО

на Николаевщине - разведывательный "Мерлин-ВР";

на Херсонщине - разведывательный "Орлан-10" и ударный "Ланцет".


Вместе к победе!" - говорится в сообщении.

На юге ПВО уничтожила три российских беспилотника 01
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Рузьге безпілотники правильно називати безлапотнікі.
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29.07.2023 19:51 Ответить
А тот шо летал над Запорожьем к сожалению не сбили,прилетело сразу после оповещения о бпла над городом.
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30.07.2023 09:11 Ответить
 
 