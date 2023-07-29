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На півдні ППО знищила три російські безпілотники

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

На півдні протиповітряна оборона повітряного командування "Південь" знищила три російські безпілотники.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"В результаті бойової роботи 29 липня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські БпЛА:

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці на Лиманському напрямку збили російський розвідувальний БПЛА "Орлан-10". ФОТО

на Миколаївщині - розвідувальний "Мерлін-ВР";

на Херсонщині - розвідувальний "Орлан-10" та ударний "Ланцет".

Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

На півдні ППО знищила три російські безпілотники 01
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Рузьге безпілотники правильно називати безлапотнікі.
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29.07.2023 19:51 Відповісти
А тот шо летал над Запорожьем к сожалению не сбили,прилетело сразу после оповещения о бпла над городом.
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30.07.2023 09:11 Відповісти
 
 