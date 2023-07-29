РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16371 посетитель онлайн
Новости За рубежом Восстание Пригожина в РФ
5 923 23
Беларусь (7520) ЧВК Вагнера (1278)

"Вагнеровцы" продолжают прибывать на территорию Беларуси, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вагнер

Численность наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси составляет немногим более пяти тысяч человек.

Об этом рассказал во время эфира национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Сейчас количество наемников, по нашим данным, составляет немногим более пяти тысяч человек. Мы видим, что они продолжают прибывать на территорию Беларуси", - заявил Демченко.

По его словам, Беларусь поддерживает Россию, предоставляя стране-агрессору РФ свои полигоны, инфраструктуру, в том числе и по размещению "вагнеровцев", а не только подразделений регулярной армии.

Читайте также: "Сейчас ситуация становится более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы "Вагнер" двинулись в сторону Сувальского коридора", - Моравецкий

Демченко добавил, что каких-либо перемещений вражеских войск или наемников у границы с Украиной не наблюдается, а ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами.

"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГПСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине. Но сейчас и количество представителей ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", — резюмировал представитель ГПСУ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Ничего, для нас хорошего, там не произойдёт.
показать весь комментарий
29.07.2023 20:36
+5
Може варто було б пару Хаймарсів підтягнути, та пару-трійку залізничних вагонів підігнати з касетними ************🤔🧐😁 Щоб потім не прийшлось дупою гвіздки видирати... і не кажіть, що ніхто нікого не попереджав, ась аффффтар, ву компроме, чи як 🤗
показать весь комментарий
29.07.2023 20:45
+4
По этой логике, Путя их туда отправил, для Украины что-то полезное сделать?
показать весь комментарий
29.07.2023 20:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це добре. Щось там у білорусії повинно статись.
показать весь комментарий
29.07.2023 20:07 Ответить
Ничего, для нас хорошего, там не произойдёт.
показать весь комментарий
29.07.2023 20:36 Ответить
все що там станеться завдяки вагнерівцям - то буде на нашу користь. Як німцям - не знаю.
показать весь комментарий
29.07.2023 20:43 Ответить
По этой логике, Путя их туда отправил, для Украины что-то полезное сделать?
показать весь комментарий
29.07.2023 20:47 Ответить
він їх туди не відправляв, вони поїхали туди по домовленності, яка врятувала дупу путіна.
показать весь комментарий
29.07.2023 22:08 Ответить
Так в чём предполагаемая польза?
показать весь комментарий
29.07.2023 22:19 Ответить
в дестабілізації режиму лукашенка.
показать весь комментарий
29.07.2023 22:21 Ответить
Например: откроют "северный фронт" - да, будет просто замечательно
показать весь комментарий
29.07.2023 20:52 Ответить
вони можуть тільки відкрити фронт у мінську.
показать весь комментарий
29.07.2023 22:09 Ответить
Я смотрю опыт и жизнь украинцев ничему не учит. Это их пять тысяч только тех, кто с техникой приехали, потому что перемещение техники скрыть почти невозможно. А вот сколько их там на самом деле - мы не знаем
показать весь комментарий
29.07.2023 22:15 Ответить
скільки їх там - добре відомо. Якщо технікою ви вважаєте автобуси та "буханки", то це це ваше право.
показать весь комментарий
29.07.2023 22:23 Ответить
Все верно. Они там для защиты режима, и для следующего вступления в бой у нас на Западе страны. Сразу стало ясно. Допускаю, что скоро.
показать весь комментарий
30.07.2023 08:36 Ответить
Нехай проганяють там бульбашів, може навчать їх "родіну любіть".
показать весь комментарий
29.07.2023 20:11 Ответить
Вони через наш кордон проходять ?

Чи Баданов дав повноваження при кордон никакам коменти писати????
показать весь комментарий
29.07.2023 20:14 Ответить
ЧЕКАЕМ.
показать весь комментарий
29.07.2023 20:39 Ответить
Може варто було б пару Хаймарсів підтягнути, та пару-трійку залізничних вагонів підігнати з касетними ************🤔🧐😁 Щоб потім не прийшлось дупою гвіздки видирати... і не кажіть, що ніхто нікого не попереджав, ась аффффтар, ву компроме, чи як 🤗
показать весь комментарий
29.07.2023 20:45 Ответить
в ГШ дзвонили?
показать весь комментарий
29.07.2023 23:15 Ответить
Кацапи зробили з Білорусі відстійник. Білоруси в своїй масі радісно злились в одне гівно. Якщо правда, що вагнерівців там не більше за десять тисяч, то їм влаштували ніби курорт і одночасно укріплення білоруської армії, щоб бува що не тріпихалась.
показать весь комментарий
29.07.2023 20:58 Ответить
Совсем рехнулся Бульбобатько натащил тактической ядерки и зеков с наемниками так и хочет неприятностей на свою лысину.
показать весь комментарий
29.07.2023 21:02 Ответить
Він нічого не вирішує. Смотрящий від кацапії, не більше того.
показать весь комментарий
29.07.2023 21:09 Ответить
Певно, задля білоруського благоустрою.
Розквітне теперка Бєларусь!
показать весь комментарий
29.07.2023 21:29 Ответить
Скоро вони туди усіх зеків перебазують.
показать весь комментарий
30.07.2023 07:10 Ответить
Мені здається, що плешивий таки намагається втягнути НАТО у війну. В Україні це не вдалося, буде пробувати у Польщі.
показать весь комментарий
30.07.2023 07:32 Ответить
 
 