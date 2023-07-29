"Вагнеровцы" продолжают прибывать на территорию Беларуси, - Госпогранслужба

Численность наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси составляет немногим более пяти тысяч человек.

Об этом рассказал во время эфира национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Сейчас количество наемников, по нашим данным, составляет немногим более пяти тысяч человек. Мы видим, что они продолжают прибывать на территорию Беларуси", - заявил Демченко.

По его словам, Беларусь поддерживает Россию, предоставляя стране-агрессору РФ свои полигоны, инфраструктуру, в том числе и по размещению "вагнеровцев", а не только подразделений регулярной армии.

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Демченко добавил, что каких-либо перемещений вражеских войск или наемников у границы с Украиной не наблюдается, а ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами.

"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГПСУ, активно отслеживают дальнейшую ситуацию, насколько она может измениться и нести угрозу Украине. Но сейчас и количество представителей ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", — резюмировал представитель ГПСУ.