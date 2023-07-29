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Білорусь (5964) ПВК "Вагнер" (1473)

"Вагнерівці" продовжують прибувати на територію Білорусі, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вагнер

Чисельність найманців ПВК Вагнера в Білорусі становить трохи більше як п’ять тисяч осіб.

Про це розповів під час ефіру національного телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

"Наразі кількість найманців, за нашими даними, становить трошки більше п’яти тисяч осіб. Ми бачимо, що вони продовжують прибувати на територію Білорусі", — заявив Демченко.

За його словами, Білорусь підтримує Росію, надаючи країні-агресору РФ свої полігони, інфраструктуру, в тому числі й щодо розміщення "вагнерівців", а не лише підрозділів регулярної армії.

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Демченко додав, що будь-яких переміщень ворожих військ чи найманців буля кордону з Україною не спостерігається, а ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами.

"Підрозділи розвідки України, а це і розвідка ДПСУ, активно відстежують подальшу ситуацію, наскільки вона може змінитися і нести загрозу Україні. Але наразі та кількість представників ПВК Вагнер на території Білорусі значної загрози Україні не становить", — резюмував речник ДПСУ.
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Топ коментарі
+5
Ничего, для нас хорошего, там не произойдёт.
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29.07.2023 20:36
+5
Може варто було б пару Хаймарсів підтягнути, та пару-трійку залізничних вагонів підігнати з касетними ************🤔🧐😁 Щоб потім не прийшлось дупою гвіздки видирати... і не кажіть, що ніхто нікого не попереджав, ась аффффтар, ву компроме, чи як 🤗
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29.07.2023 20:45
+4
По этой логике, Путя их туда отправил, для Украины что-то полезное сделать?
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29.07.2023 20:47
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це добре. Щось там у білорусії повинно статись.
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29.07.2023 20:07 Відповісти
Ничего, для нас хорошего, там не произойдёт.
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29.07.2023 20:36 Відповісти
все що там станеться завдяки вагнерівцям - то буде на нашу користь. Як німцям - не знаю.
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29.07.2023 20:43 Відповісти
По этой логике, Путя их туда отправил, для Украины что-то полезное сделать?
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29.07.2023 20:47 Відповісти
він їх туди не відправляв, вони поїхали туди по домовленності, яка врятувала дупу путіна.
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29.07.2023 22:08 Відповісти
Так в чём предполагаемая польза?
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29.07.2023 22:19 Відповісти
в дестабілізації режиму лукашенка.
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29.07.2023 22:21 Відповісти
Например: откроют "северный фронт" - да, будет просто замечательно
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29.07.2023 20:52 Відповісти
вони можуть тільки відкрити фронт у мінську.
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29.07.2023 22:09 Відповісти
Я смотрю опыт и жизнь украинцев ничему не учит. Это их пять тысяч только тех, кто с техникой приехали, потому что перемещение техники скрыть почти невозможно. А вот сколько их там на самом деле - мы не знаем
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29.07.2023 22:15 Відповісти
скільки їх там - добре відомо. Якщо технікою ви вважаєте автобуси та "буханки", то це це ваше право.
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29.07.2023 22:23 Відповісти
Все верно. Они там для защиты режима, и для следующего вступления в бой у нас на Западе страны. Сразу стало ясно. Допускаю, что скоро.
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30.07.2023 08:36 Відповісти
Нехай проганяють там бульбашів, може навчать їх "родіну любіть".
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29.07.2023 20:11 Відповісти
Вони через наш кордон проходять ?

Чи Баданов дав повноваження при кордон никакам коменти писати????
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29.07.2023 20:14 Відповісти
ЧЕКАЕМ.
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29.07.2023 20:39 Відповісти
Може варто було б пару Хаймарсів підтягнути, та пару-трійку залізничних вагонів підігнати з касетними ************🤔🧐😁 Щоб потім не прийшлось дупою гвіздки видирати... і не кажіть, що ніхто нікого не попереджав, ась аффффтар, ву компроме, чи як 🤗
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29.07.2023 20:45 Відповісти
в ГШ дзвонили?
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29.07.2023 23:15 Відповісти
Кацапи зробили з Білорусі відстійник. Білоруси в своїй масі радісно злились в одне гівно. Якщо правда, що вагнерівців там не більше за десять тисяч, то їм влаштували ніби курорт і одночасно укріплення білоруської армії, щоб бува що не тріпихалась.
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29.07.2023 20:58 Відповісти
Совсем рехнулся Бульбобатько натащил тактической ядерки и зеков с наемниками так и хочет неприятностей на свою лысину.
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29.07.2023 21:02 Відповісти
Він нічого не вирішує. Смотрящий від кацапії, не більше того.
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29.07.2023 21:09 Відповісти
Певно, задля білоруського благоустрою.
Розквітне теперка Бєларусь!
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29.07.2023 21:29 Відповісти
Скоро вони туди усіх зеків перебазують.
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30.07.2023 07:10 Відповісти
Мені здається, що плешивий таки намагається втягнути НАТО у війну. В Україні це не вдалося, буде пробувати у Польщі.
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30.07.2023 07:32 Відповісти
 
 