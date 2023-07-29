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Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать", - директор музея Савчук

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

батьківщина

Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать".

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эксклюзивном интервью Украинскому радио гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

"У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них - переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", – отметил Савчук.

По его мнению, для такого переименования есть все основания.

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"Если мы составим все пазлы, то увидим картину совершенно новой жизни монумента, опирающегося на те факты, которые для меня являются определяющими: созданный в Украине, созданный усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых. Он является уникальным памятником науки и техники. Этот монумент сегодня получает вторую жизнь. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа", – отметил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Он надеется, что решение Ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа этого года – Дня Независимости Украины.

"Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели в канун Дня Независимости. И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов — изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж", – отметил Савчук.

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Топ комментарии
+22
Це тупість. Снести і переплавити . Хоч якась користь від цього страшила буде.
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29.07.2023 20:12
+20
Статуя свободы тоже тупость?
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29.07.2023 20:14
+18
Статую свободи зробили в Франції яка допомогала США у боротбі за свою незалежність і символізує ( не повірете) свободу. Що має символізувати це страховисько яке залишила намв спадок мертва держава Совєткий Саюз?
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29.07.2023 20:17
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Над рівнем моря статуя Ісус Спаситель буде найвища, на горі стоїть.
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29.07.2023 21:23 Ответить
над землею
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30.07.2023 17:13 Ответить
тризда московії - і то мінімум з огдяду на цей архітектурний жах
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29.07.2023 20:36 Ответить

https://www.rbc.ua/rus/styler/porivnyayte-dva-monumenti-batkivshchina-mati-1672839573.html
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29.07.2023 20:37 Ответить
Саме так, але недолугим псевдопатріотам не зрозуміти)
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30.07.2023 17:34 Ответить
«Батько наш - Бандера, Україна - мати!»
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29.07.2023 20:40 Ответить
Бандерівка
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29.07.2023 20:43 Ответить
А ви знаєте, що в Україні нема жодного музею російської окупації...і знаєте, про що це свідчить?
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29.07.2023 20:46 Ответить
Про те, що вам треба стати спонсором такого музея і за власний кошт його утримувати
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29.07.2023 23:55 Ответить
А можна просто - "мать вашу..."?
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29.07.2023 20:47 Ответить
Знести н...й на переплавку, КОРИСТІ БІЛЬШЕ БУДЕ!!!
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29.07.2023 20:49 Ответить
Собаці, як нема що робити,- вона яйці лиже🤔🧐😁 Дауни зеленодупі, це зараз на часі, вовтузитись з залізною бабою🤔🧐😁 Фронт, забезпечення військ технікою, корупція в усіх гілках влади - від митниці закінчуючи військкоматами, тощо, - це пох*уй, а от залізне одоробало часів розквіту брежнівського застою це саме те, дебіли... б*л*я💩🐐🐷
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29.07.2023 20:51 Ответить
Бачу у вати славно пригорає. І то є добре. Цей монумент впізнаваний у всьому світі український символ (як статуя Христа в Бразилії, Біг-Бен в Англії, Колізей в Італії, Ейфелева вежа у Франції, тощо). Побудований українцями за українським проєктом, з української нержавіючої сталі, зварений по методу українця Патона, натурницею виступала українка. Дасть Бог скоро буде наш Тризуб на щиті. + дивиться на схід, так, саме зневажливо на московські болота.... Москалі цього погляду мають боятися, мають всцикатися лише від слова УКРАЇНА і так воно буде... ВЖЕ так є. Слава Україні! Вата і московити йдіть на куй!!! Амінь
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29.07.2023 20:53 Ответить
Прям таки впізнаваний у всьому світі, ваша гіперболізація цього твердження явно як собаці пяте колесо до того самогго місця, угу
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29.07.2023 21:23 Ответить
******* ти висрав свою хвору уяву,покажи це одоробло німцю і він запитає:" це де ще не знесли статую часів адіка".
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29.07.2023 21:56 Ответить
Прикрутити до цієї баби побудовані Ірокези, востановлену Мрію, мільярд дерев і потім весь цей ЗЕлений жах запустити по Москві.

Ви тільки уявіть, як цей кремезний пам'ятник совкового несмаку епічно гепнеться...

Ну і шо, що з переліченого є тільки залізна дура...
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29.07.2023 20:56 Ответить
Не !Украина - мать , а Украина - ненька.
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29.07.2023 20:57 Ответить
Тогда и меч нужно сменить на что-то менее воинственное.
Например, на факел свободы с искусственным световым огнем, вместо той огромной чаши на земле с "вечным" огнем.
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29.07.2023 21:00 Ответить
...і падсвєтіть зєльоним цвєтам.
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29.07.2023 21:12 Ответить
Все одно це спадщина совка. Як її не називай-переназивай, але в пам'яти мого покоління воно залишиться спадком совецької епохи. І всі ми перебуваємо в полоні совка.
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29.07.2023 21:12 Ответить
Не вживайте це веселе слово "совок" - російська окупація.
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29.07.2023 21:20 Ответить
Всі полони лише у нашій підсвідомості.
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29.07.2023 22:11 Ответить
В США безліч статуй англійським колоністам що заснували різні міста. І їх ніхто не зносить, як символи "британської окупації".
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29.07.2023 22:15 Ответить
"британської окупації" США???????????? Голівонькою вдарявся?
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30.07.2023 12:24 Ответить
Она не несет никакой идеологической нагрузки. Так что вся ненависть к этой статуе надуманная.
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30.07.2023 07:23 Ответить
1. Будь-який пам'ятник чи монумент, крім хіба що пам'ятників на могилах близьких, мають або покликаний мати ідеологичне наповнення. І ставить їх тільки влада, будь-яка й будь-де, бо тільки вона опікується ідеологією.
2. Щодо ненавісті, - це не до мене.
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30.07.2023 09:46 Ответить
Не обязательно. Идеология это скорее исключение, а не правило.
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30.07.2023 09:49 Ответить
Даніцк знову дамбят.. рве склад бк.
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29.07.2023 21:17 Ответить
А Україна - наша Батьківщина.
Мене влаштовувало і Батьківщина-Мати.

Але хай буде так.

Огидно читати запліснявілі коменти.
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29.07.2023 21:19 Ответить
А СССР що для тебе?
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29.07.2023 21:32 Ответить
Якщо ви й далі ментально у ньому - то ваші проблеми.
Я особисто забула, що було таке утворення.

І не згадую його в борщі і в каші.
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29.07.2023 21:35 Ответить
угу забудеш тут, глянешь на цю ****** з очима навикоті ніби не срало,і забудеш,тьфу нафіг,це совко-комуняцьке *********
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29.07.2023 21:59 Ответить
Не дивіться.

В моєму оточенні ніхто й ніколи не називав цей монумент "бабою", ні чимось совковим.

Дивіться на статую свободи - "красавіца" велика.
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29.07.2023 22:06 Ответить
нічо собі,порівняли,тут уж дописувачі прояснили що таке статуя Свободи і що таке оця бабіще,цей висер комуняцько *********
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29.07.2023 22:40 Ответить
Трухляві совкові діди розходилися і ніяк не можуть заспокоїтися.
Ще раз - дивіться на "красавіцу" з америки, раз Батьківщина-Мати для вас - бабіще (с).

Всі свої комплекси озвучили.
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30.07.2023 00:28 Ответить
подивився і і не бачу жодної схожості між американською "француженкою" і совковим **********.
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30.07.2023 00:52 Ответить
валити- це не будувати, стоїть із тризубом, так нехай і стоїть, якщо їсти у ОПи не просить?
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30.07.2023 12:26 Ответить
На якому языке твій пост?
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30.07.2023 00:35 Ответить
Лайно перейменують в шоколад?
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29.07.2023 21:49 Ответить
У сьогоднішніх реаліях краще назвати "Зелена-мати".
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29.07.2023 21:53 Ответить
Предлагаю сделать трансформера
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29.07.2023 21:53 Ответить
Подивіться на ту совково-кацапську морду! І це має бути обличчям НенькиУкраїни? Ви серйозно?
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29.07.2023 21:56 Ответить
Де ви там совкову морду побачили у херманіі.
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29.07.2023 22:13 Ответить
А скільки можна, з цієї совкової баби, снарядів зробити???
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29.07.2023 22:00 Ответить
Ніскільки.
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29.07.2023 22:12 Ответить
Ну хоч переробити на металочерепицю - скільки людям хат треба відновлювати…
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29.07.2023 22:14 Ответить
А Ейфелеву вежу на арматуру? Де ви такі йолопи беретесь.
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29.07.2023 22:16 Ответить
Стосовно Ейфелевої вежі, то хай французи вирішують, а цей совковий жах на#єр не потрібен у Києві. Комуняки понатикали цих ідолів по всіх країнах, як фалічні символи своєї міці. А міць ця туфта… І символи туфта…
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29.07.2023 22:29 Ответить
Перероблення щита за сотні мільонів - черговий розпіл грошей зеленими. Ще й за рахунок наших західних партнерів. На зараз більш, ніж переконаний, що Зєля - російський шпигун.

Дострокові, якщо вже не пізно
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29.07.2023 22:06 Ответить
Дострокові? Так, Іване, згоден. Але давай домовимось: без ЮТ.
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30.07.2023 10:50 Ответить
ні, тіко висловуха видра та ікорки ТЮльки навколо- це наше все...
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30.07.2023 12:28 Ответить
Тризуб на щиті кацапів буде нервувати? Буде!
Значить все правильно.
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29.07.2023 22:17 Ответить
а Тризуб на місці цієєї бабищі взагалі їм сраки рватиме.
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29.07.2023 22:42 Ответить
Ок идея. 👍

И пох что что необразованные люди не понимают что символы, пафос, величие это то что мотивирует манкуртов называться русскими. Все хотят быть частью чего-то великого.
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29.07.2023 22:27 Ответить
А освічена, на власну думку, людина, яка пише на свинособачій- це не манкурт, часом, вмотивований називати себе росіянином?
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30.07.2023 00:05 Ответить
Чому Мати з малої літери?
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29.07.2023 22:27 Ответить
Леонідовна... Як не перейменовуй, все одно жахіття, але з тризубом дійсно краще.
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29.07.2023 22:40 Ответить
Краще б туди пускову ППО прикрутили. Хоча б радар... Був би толк.
Нафіг на те страшко зараз гроші виділяти?
В першу світову з обігу вийшли мідні гроші - мідь застосовували в ведучих поясах до снарядів.
А зараз - як не їбучі серіали то ще щось.
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29.07.2023 22:52 Ответить
Цей монумент виготовлений із нержавіючої сталі.
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30.07.2023 00:41 Ответить
Тоді прийдеться Бандеру такого ж розміру ставити поруч
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29.07.2023 22:52 Ответить
підтримую, нехай стоїть. Це унікальний пам'ятник з інженерної точки зору. Створювався українськими митцями й інженерами. В цьому сенсі його можа порівняти з літаком Мрія, ДніпроГесом... А художня цінність це спірна тема. Так це советський монументалізм ну то й що з того. Хіба можна з підручника історії виривати сторінки. Тільки час має бути експертом у цьому випадку.
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29.07.2023 23:10 Ответить
Люди, які в своєму житті собачої будки не побудували, тільки і мріють, як би щось знищити
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29.07.2023 23:58 Ответить
як там у "класіка" : "какая разніца как називаєтся уліца,главнає что б заасфальтіравана била і фанарі светілі". от тільки чомусь німці і союзники,всі "витвори мистецтва" часів рейху позносили,а ця статуя що копіює їх один в один,має стояти,але то таке подобається киянам що над ними височіє совкова ******,то значить їх все влаштовує...
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30.07.2023 00:57 Ответить
Ввечері 9 травня 1981 року - в день відкриття монументу , ми , студенти КПІ , були виставлені на бульварі Шевченка , проводжали Брєжнєва на шляху до залізничного вокзалу , махали ручками.
Ненавиджу. Знести і забути.
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29.07.2023 23:20 Ответить
Ось так кацапку, бо таке вбрання ніколи не носили в Україні, зробили... матір'ю України! Декому війна зовсім мозок повідбивала!
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29.07.2023 23:26 Ответить
Залишити назву Батьківщина. Не Родіна, а саме Батьківщина. По перше, створена була як символ перемоги над першими фашистами. По друге стояла у Києві саме Батьківщина тоді, коли більшість дописників, які вимагають її знести- уїбали зі столиці, бо другі фашисти були вже майже біля Оболоні. Я бачив майже порожній Київ, а вона стояла. І по третє, хтось дуже мудрий, хто її створював, розвернув постать зі щитом і мечем у бік мордору.
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30.07.2023 00:00 Ответить
Якщо ви будете їхати в Києві з лівого берега на правий по мосту Патона то зрозумієте чого вона дивиться саме в той бік.

Для довідки:
Перший проєкт «Батьківщини-Матері» розробив ще у 1970-х роках скульптор Євгеній Вучетич, але спорудження почалося набагато пізніше. У 1974 році, після смерті Євгенія Вучетича, проєкт взяв на себе український скульптор Василь Бородай, який здійснив деякі зміни в проєкті скульптури та почав її будівництво.

Статуя ліплена з образу борзнянки, скульпторки Галини Кальченко.
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30.07.2023 00:15 Ответить
Постійно, коли їду з лівого берега на правий, не розумію, чому "Родина-мать" дивиться на московію.
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30.07.2023 00:47 Ответить
Потому что восточное направление объяснялось тем, что именно с востока пришла свобода, оттуда пришло освобождение и фигура приветствует москву.
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30.07.2023 02:18 Ответить
Шо ви мелете ?

Це означає, що саме зі сходу слід очікувати небезпеки.
Що й сталося.
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30.07.2023 04:01 Ответить
Я не мелю, лишь повторила объяснения в 80-х годах ЦК КПУ, почему скульптура не повёрнута на запад.
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30.07.2023 15:31 Ответить
Слава Богу, я такої дурні не чула, бо була геть мала.

Але треба бути ідіотом, щоб повірити в такий ідіотизм: прівєтсвовать асвабаждєніє з щитом і мечем.
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30.07.2023 23:42 Ответить
Там не тільки Батьківщина-мати, там і музей 2-ї світової війни, тому монумент треба розглядати у комплексі. А чого обличчям на московію, то я нижче пояснив. Думаю, що це було чисто з естетичної точки зору.
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30.07.2023 10:35 Ответить
Лівий беріг це низина, правий берег - гори. Монумент стоїть на горі, і коли ви їдете з лівого берега то бачите її обличчя і відкривається гарний вид. Якщо ж її розвернути обличчям на захід, то ви будете бачити спину, а з протилежного боку куди вона дивилась би обличчям, там багатоповерхівки і там вона не проглядається. Думаю, що саме такими міркуваннями керувався скульптор. Але зараз це символічно, що вона зі щитом і мечем дивиться у бік агресора.
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30.07.2023 10:28 Ответить
Це все я розумію, але ця скульптура псує вид на Києво-Печерську лавру, тим більше, що не можна будувати споруди вище за дзвіницю в Лаврі.
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31.07.2023 11:20 Ответить
Влупасять туди мільйони гривень, потім прилетить одна москальська ракета і все, "кінці в воду".
Герб срср не врятував Каховську ГЕС, а тризуб та Україна-мати стануть скрепною мішенню для московитів.

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30.07.2023 00:02 Ответить
Цей монумент є символом стійкості та незламності українського народу", - зазначив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні.
!!!

І саме від цього плющить кацапських тролів.
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30.07.2023 00:08 Ответить
слух ти назламний,то треба було і членіна не рухати,він теж з "угнєтатєлями" боровся,ти там висрав щось про символ перемоги над фашистами.чий? совків які були учителями нацистів рейху? совків які українців в землю поклали більше ніж німаки,і вони там якийсь "символ" висрали? красіво бидлу стокгольмський синдром в мозочок затовкли,скоро і бубі якись манумент виліплять,******* наші людці памятники поставлені катами України оберігати...
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30.07.2023 01:05 Ответить
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30.07.2023 00:48 Ответить
Кацапам ніколи не подобався цей монумент навіть з гербом совка ...
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30.07.2023 01:16 Ответить
Gljadja iz Germanjii i Latvii - dazhe ochenj razumnoje reshenjije, njeponjimaju njedovoljstvo mnogih komentarov.
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30.07.2023 03:04 Ответить
А БАТЬКІВЩИНА МАТИ ПІДГНИВШИЙ ПАТРІАРХАЛЬНИЙ УСТРІЙ НЕ ДОЗВОЛЯЄ !?)
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30.07.2023 10:24 Ответить
Це страхіття -буде ще й Україною називатись. Прикро, що навіть музеями керують дурні.
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05.01.2024 22:16 Ответить
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