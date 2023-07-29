Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать", - директор музея Савчук
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Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать".
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эксклюзивном интервью Украинскому радио гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.
"У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них - переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", – отметил Савчук.
По его мнению, для такого переименования есть все основания.
"Если мы составим все пазлы, то увидим картину совершенно новой жизни монумента, опирающегося на те факты, которые для меня являются определяющими: созданный в Украине, созданный усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых. Он является уникальным памятником науки и техники. Этот монумент сегодня получает вторую жизнь. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа", – отметил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Он надеется, что решение Ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа этого года – Дня Независимости Украины.
"Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели в канун Дня Независимости. И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов — изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж", – отметил Савчук.
Пожалуйста, подождите...
https://www.rbc.ua/rus/styler/porivnyayte-dva-monumenti-batkivshchina-mati-1672839573.html
Ви тільки уявіть, як цей кремезний пам'ятник совкового несмаку епічно гепнеться...
Ну і шо, що з переліченого є тільки залізна дура...
Например, на факел свободы с искусственным световым огнем, вместо той огромной чаши на земле с "вечным" огнем.
2. Щодо ненавісті, - це не до мене.
Мене влаштовувало і Батьківщина-Мати.
Але хай буде так.
Огидно читати запліснявілі коменти.
Я особисто забула, що було таке утворення.
І не згадую його в борщі і в каші.
В моєму оточенні ніхто й ніколи не називав цей монумент "бабою", ні чимось совковим.
Дивіться на статую свободи - "красавіца" велика.
Ще раз - дивіться на "красавіцу" з америки, раз Батьківщина-Мати для вас - бабіще (с).
Всі свої комплекси озвучили.
Дострокові, якщо вже не пізно
Значить все правильно.
И пох что что необразованные люди не понимают что символы, пафос, величие это то что мотивирует манкуртов называться русскими. Все хотят быть частью чего-то великого.
Нафіг на те страшко зараз гроші виділяти?
В першу світову з обігу вийшли мідні гроші - мідь застосовували в ведучих поясах до снарядів.
А зараз - як не їбучі серіали то ще щось.
Ненавиджу. Знести і забути.
Для довідки:
Перший проєкт «Батьківщини-Матері» розробив ще у 1970-х роках скульптор Євгеній Вучетич, але спорудження почалося набагато пізніше. У 1974 році, після смерті Євгенія Вучетича, проєкт взяв на себе український скульптор Василь Бородай, який здійснив деякі зміни в проєкті скульптури та почав її будівництво.
Статуя ліплена з образу борзнянки, скульпторки Галини Кальченко.
Це означає, що саме зі сходу слід очікувати небезпеки.
Що й сталося.
Але треба бути ідіотом, щоб повірити в такий ідіотизм: прівєтсвовать асвабаждєніє з щитом і мечем.
Герб срср не врятував Каховську ГЕС, а тризуб та Україна-мати стануть скрепною мішенню для московитів.
!!!
І саме від цього плющить кацапських тролів.