Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать", - директор музея Савчук

Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать".

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил в эксклюзивном интервью Украинскому радио гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

"У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них - переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", – отметил Савчук.

По его мнению, для такого переименования есть все основания.

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"Если мы составим все пазлы, то увидим картину совершенно новой жизни монумента, опирающегося на те факты, которые для меня являются определяющими: созданный в Украине, созданный усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых. Он является уникальным памятником науки и техники. Этот монумент сегодня получает вторую жизнь. Он является символом стойкости и несокрушимости украинского народа", – отметил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Он надеется, что решение Ученого совета музея о переименовании монумента будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа этого года – Дня Независимости Украины.

"Должен быть соответствующий распорядительный акт, которым является приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели в канун Дня Независимости. И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов — изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж", – отметил Савчук.

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