Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати", - директор музею Савчук
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Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати".
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Українському радіо гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.
"У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них - перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати", – зазначив Савчук.
На його думку, для такого перейменування є всі підстави.
"Якщо ми складемо всі пазли, то побачимо картину абсолютно нового життя монумента, опертого на ті факти, які для мене є визначальними: створений в Україні, створений зусиллями українських робітників, інженерів, учених. Він є унікальною пам'яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Він є символом стійкості та незламності українського народу", – зазначив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Він сподівається, що рішення Вченої ради музею стосовно перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року - Дня Незалежності України.
"Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня Незалежності. І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж", – зазначив Савчук.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.rbc.ua/rus/styler/porivnyayte-dva-monumenti-batkivshchina-mati-1672839573.html
Ви тільки уявіть, як цей кремезний пам'ятник совкового несмаку епічно гепнеться...
Ну і шо, що з переліченого є тільки залізна дура...
Например, на факел свободы с искусственным световым огнем, вместо той огромной чаши на земле с "вечным" огнем.
2. Щодо ненавісті, - це не до мене.
Мене влаштовувало і Батьківщина-Мати.
Але хай буде так.
Огидно читати запліснявілі коменти.
Я особисто забула, що було таке утворення.
І не згадую його в борщі і в каші.
В моєму оточенні ніхто й ніколи не називав цей монумент "бабою", ні чимось совковим.
Дивіться на статую свободи - "красавіца" велика.
Ще раз - дивіться на "красавіцу" з америки, раз Батьківщина-Мати для вас - бабіще (с).
Всі свої комплекси озвучили.
Дострокові, якщо вже не пізно
Значить все правильно.
И пох что что необразованные люди не понимают что символы, пафос, величие это то что мотивирует манкуртов называться русскими. Все хотят быть частью чего-то великого.
Нафіг на те страшко зараз гроші виділяти?
В першу світову з обігу вийшли мідні гроші - мідь застосовували в ведучих поясах до снарядів.
А зараз - як не їбучі серіали то ще щось.
Ненавиджу. Знести і забути.
Для довідки:
Перший проєкт «Батьківщини-Матері» розробив ще у 1970-х роках скульптор Євгеній Вучетич, але спорудження почалося набагато пізніше. У 1974 році, після смерті Євгенія Вучетича, проєкт взяв на себе український скульптор Василь Бородай, який здійснив деякі зміни в проєкті скульптури та почав її будівництво.
Статуя ліплена з образу борзнянки, скульпторки Галини Кальченко.
Це означає, що саме зі сходу слід очікувати небезпеки.
Що й сталося.
Але треба бути ідіотом, щоб повірити в такий ідіотизм: прівєтсвовать асвабаждєніє з щитом і мечем.
Герб срср не врятував Каховську ГЕС, а тризуб та Україна-мати стануть скрепною мішенню для московитів.
!!!
І саме від цього плющить кацапських тролів.