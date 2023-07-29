Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати", - директор музею Савчук

Монумент "Батьківщина-мати" у Києві перейменують на "Україна-мати".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Українському радіо гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук.

"У нас відбулося засідання Вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них - перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати", – зазначив Савчук.

На його думку, для такого перейменування є всі підстави.

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"Якщо ми складемо всі пазли, то побачимо картину абсолютно нового життя монумента, опертого на ті факти, які для мене є визначальними: створений в Україні, створений зусиллями українських робітників, інженерів, учених. Він є унікальною пам'яткою науки і техніки. Цей монумент сьогодні отримує друге життя. Він є символом стійкості та незламності українського народу", – зазначив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Він сподівається, що рішення Вченої ради музею стосовно перейменування монументу буде затверджене Міністерством культури та інформаційної політики напередодні 24 серпня цього року - Дня Незалежності України.

"Має бути відповідний розпорядчий акт, яким є наказ Міністерства культури та інформаційної політики. Мною був затверджений графік необхідних дій, щоб досягнути цієї мети напередодні Дня Незалежності. І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж", – зазначив Савчук.

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