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Бахмут (Артемовск) (1528) Маляр Анна (408)

ВСУ продолжили движение на южном фланге вокруг Бахмута, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала информацию о ситуации на фронте 29 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.

Маляр отметила: "Восток. Сегодня мы продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения. Северный фланг – продолжаются бои без изменения положений".

На Бахмутское направление враг сейчас перебрасывает дополнительные силы и средства. В самом городе Бахмут продолжаются обстрелы с обеих сторон. Враг интенсивно обстреливает в том числе из крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов, развернул систему наблюдения.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет себя активно. Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери.

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На Авдеевском направлении продолжаются бои. Враг безуспешно пытается наступать. Но наши защитники не оставляют ему никакого шанса.

На Марьинском направлении враг сегодня увеличил штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Но безуспешно. Наши защитники отразили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал.

Юг. Сегодня постепенно, но уверенно продвигаемся на Бердянском и Мелитопольском направлении. По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населённых пунктов. Но все детали – тогда, когда позволит безопасность операций".

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Топ комментарии
+3
сьогодні тільки подумав
що давно це чучело
не було чутно.
і ось нарешті маємо.((
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29.07.2023 21:08
+1
лаптерогий, тут водки нет, пшёл вон.
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29.07.2023 21:23
+1
а ты с бутылки слезь, слопатоед
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29.07.2023 21:24
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сьогодні тільки подумав
що давно це чучело
не було чутно.
і ось нарешті маємо.((
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29.07.2023 21:08 Ответить
а ты с бутылки слезь, слопатоед
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29.07.2023 21:24 Ответить
лаптерогий, тут водки нет, пшёл вон.
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29.07.2023 21:23 Ответить
Інші джерела- то собаколюб-шарій- так і кажи, а ось про танк- кацапи вкинули відео двомісячної давнини (вже й самі признали)
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29.07.2023 21:44 Ответить
Щоб не посилати хлопців в білий день наосліп в невідомість було б добре прокладати їм безпечний маршрут. Для цього ідеально підходять повнопривідні Тесли на автопілоті.Десяток електромобілів вночі послідовно підриваючись прокладуть ламану лінію наступу через мінні поля для танків і бойових машин. Тесли холодні для інфрачервоного тому вночі непомітні.Шуму від них теж нема.Ціна електрокарів бувших у вжитку з аукціону США копійчана у порівнянні з тим скільки коштує військова техніка і життя воїнів.Чому ми до сих пір не використовуєм їх для подолання мінних полів?
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30.07.2023 09:51 Ответить
тесла там не проїде.
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30.07.2023 10:47 Ответить
Повнопривідна тесла100 на всюдихідних колесах їде так само впевнено по бездоріжжю як і ті джипи які волонтери хлопцям донатять.Тим більше вона буде пуста-без людей і вантажу. Тому прохідність вища має бути. Я їхав нею в дощ по живій глині під горку нахилом градусів 15-як на танку без пробуксовок.
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30.07.2023 11:09 Ответить
Ти - дурачок или кацап? Мне Маляр тоже не нравится, но надо бы понимать, что цена каждого такого видосика - це смерті, каліцтва і надломлені душі десятків наших солдат
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29.07.2023 22:15 Ответить
муж маляши воевал под бахмутом или под юбкой сидит?
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30.07.2023 07:09 Ответить
Так приезжай,там и проверишь.
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30.07.2023 12:25 Ответить
 
 