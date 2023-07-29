ВСУ продолжили движение на южном фланге вокруг Бахмута, - Маляр

Заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала информацию о ситуации на фронте 29 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в телеграм-канале.

Маляр отметила: "Восток. Сегодня мы продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения. Северный фланг – продолжаются бои без изменения положений".

На Бахмутское направление враг сейчас перебрасывает дополнительные силы и средства. В самом городе Бахмут продолжаются обстрелы с обеих сторон. Враг интенсивно обстреливает в том числе из крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов, развернул систему наблюдения.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет себя активно. Сегодня было несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери.

Читайте также: Потери россиян под Бахмутом в Донецкой области больше, чем в Афганистане, - Череватый

На Авдеевском направлении продолжаются бои. Враг безуспешно пытается наступать. Но наши защитники не оставляют ему никакого шанса.

На Марьинском направлении враг сегодня увеличил штурмовые действия с применением техники – танки, БМП. Но безуспешно. Наши защитники отразили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал.

Юг. Сегодня постепенно, но уверенно продвигаемся на Бердянском и Мелитопольском направлении. По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населённых пунктов. Но все детали – тогда, когда позволит безопасность операций".

Читайте также: Россиянам все сложнее сопротивляться Силам обороны, - Минобороны