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Бахмут (1480) Маляр Ганна (518)

ЗСУ продовжили рух на південному фланзі довкола Бахмуту, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила інформацію про ситуацію на фронті 29 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.

Маляр зазначила: "Схід. Сьогодні ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг - тривають бої без зміни положень.

На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби. У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження.

На Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. Сьогодні було декілька спроб наступати, але зазнав невдач та поніс втрати.

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На Авдіівському напрямку тривають бої. Ворог безуспішно намагається наступати. Але наші оборонці не залишають йому жодного шансу.

На Мар‘їнському напрямку ворог сьогодні збільшив штурмові дії із застосуванням техніки - танки, БМП. Але безуспішно. Наші оборонці відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.

Південь. Сьогодні поступово, але впевнено просуваємось на Бердянському і Мелітопольському напрямку. По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі - тоді, коли дозволить безпека операцій".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
сьогодні тільки подумав
що давно це чучело
не було чутно.
і ось нарешті маємо.((
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29.07.2023 21:08
+1
лаптерогий, тут водки нет, пшёл вон.
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29.07.2023 21:23
+1
а ты с бутылки слезь, слопатоед
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29.07.2023 21:24
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сьогодні тільки подумав
що давно це чучело
не було чутно.
і ось нарешті маємо.((
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29.07.2023 21:08 Відповісти
а ты с бутылки слезь, слопатоед
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29.07.2023 21:24 Відповісти
лаптерогий, тут водки нет, пшёл вон.
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29.07.2023 21:23 Відповісти
Інші джерела- то собаколюб-шарій- так і кажи, а ось про танк- кацапи вкинули відео двомісячної давнини (вже й самі признали)
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29.07.2023 21:44 Відповісти
Щоб не посилати хлопців в білий день наосліп в невідомість було б добре прокладати їм безпечний маршрут. Для цього ідеально підходять повнопривідні Тесли на автопілоті.Десяток електромобілів вночі послідовно підриваючись прокладуть ламану лінію наступу через мінні поля для танків і бойових машин. Тесли холодні для інфрачервоного тому вночі непомітні.Шуму від них теж нема.Ціна електрокарів бувших у вжитку з аукціону США копійчана у порівнянні з тим скільки коштує військова техніка і життя воїнів.Чому ми до сих пір не використовуєм їх для подолання мінних полів?
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30.07.2023 09:51 Відповісти
тесла там не проїде.
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30.07.2023 10:47 Відповісти
Повнопривідна тесла100 на всюдихідних колесах їде так само впевнено по бездоріжжю як і ті джипи які волонтери хлопцям донатять.Тим більше вона буде пуста-без людей і вантажу. Тому прохідність вища має бути. Я їхав нею в дощ по живій глині під горку нахилом градусів 15-як на танку без пробуксовок.
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30.07.2023 11:09 Відповісти
Ти - дурачок или кацап? Мне Маляр тоже не нравится, но надо бы понимать, что цена каждого такого видосика - це смерті, каліцтва і надломлені душі десятків наших солдат
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29.07.2023 22:15 Відповісти
муж маляши воевал под бахмутом или под юбкой сидит?
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30.07.2023 07:09 Відповісти
Так приезжай,там и проверишь.
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30.07.2023 12:25 Відповісти
 
 