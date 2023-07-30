ЗСУ продовжили рух на південному фланзі довкола Бахмуту, - Маляр
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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр оприлюднила інформацію про ситуацію на фронті 29 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.
Маляр зазначила: "Схід. Сьогодні ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг - тривають бої без зміни положень.
На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби. У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження.
На Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. Сьогодні було декілька спроб наступати, але зазнав невдач та поніс втрати.
На Авдіівському напрямку тривають бої. Ворог безуспішно намагається наступати. Але наші оборонці не залишають йому жодного шансу.
На Мар‘їнському напрямку ворог сьогодні збільшив штурмові дії із застосуванням техніки - танки, БМП. Але безуспішно. Наші оборонці відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.
Південь. Сьогодні поступово, але впевнено просуваємось на Бердянському і Мелітопольському напрямку. По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі - тоді, коли дозволить безпека операцій".
Будь ласка, зачекайте...
що давно це чучело
не було чутно.
і ось нарешті маємо.((