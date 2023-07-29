Силы обороны Украины утром успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту, - СтратКом ВСУ

Украинские военнослужащие утром субботы, 29 июля, совершили новую воздушную атаку на временно оккупированный российскими захватчиками мост в Чонгаре, соединяющий Крымский полуостров и Херсонскую область.

Это подтвердило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023. Слава Вооруженным силам Украины!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Мосты через Чонгар пытались подорвать, но они не подорвались. ВИДЕО+ФОТО

Несколькими часами ранее херсонский предатель Владимир Сальдо заявил, что в ночь на субботу, 29 июля, военные ВСУ якобы выпустили 12 дальнобойных западных ракет Storm Shadow по железной дороге между Херсонской областью и Крымом, пытаясь уничтожить путь. По его словам, все боеголовки якобы были сбиты российской противовоздушной обороной.