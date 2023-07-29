Силы обороны Украины утром успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту, - СтратКом ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военнослужащие утром субботы, 29 июля, совершили новую воздушную атаку на временно оккупированный российскими захватчиками мост в Чонгаре, соединяющий Крымский полуостров и Херсонскую область.
Это подтвердило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023. Слава Вооруженным силам Украины!" – говорится в сообщении.
Несколькими часами ранее херсонский предатель Владимир Сальдо заявил, что в ночь на субботу, 29 июля, военные ВСУ якобы выпустили 12 дальнобойных западных ракет Storm Shadow по железной дороге между Херсонской областью и Крымом, пытаясь уничтожить путь. По его словам, все боеголовки якобы были сбиты российской противовоздушной обороной.
Пожалуйста, подождите...
Людмила, хай сам жарить
Супутник, що знаходиться на висоті 35 863 км над Землею, може зв'язатися приблизно з четвертою частиною земної поверхні. Для того щоб покрити всі населені зони Землі, виключаючи ділянки біля північного і південного полюсів, знадобиться вивести на геостаціонарну орбіту всього три супутника, розташувавши їх на відстані 120 ° один від одного.
геостаціонарні можуть бути виключно над екватором
з таких супутників нічого не побачиш - по перше далеко - по друге кут місця буде десь 40 градусів
Без фото не вірю!
А ось і світлини... з того самого радара!
Це я вже мовчу про супутник GEOSAT 2:
"За нею (угодою) Україна де-факто стає співвласником мультиспектрального оптичного супутника GEOSAT 2. Супутник надає дані з надвисокою роздільною здатністю. Україна зможе отримувати дані щодо території на відстані у 100 км від її державних кордонів.
Можливість отримувати знімки такої якості дозволить посилити космічну розвідку та підвищити якість збору інформації про збитки, які Росія завдала Україні в ході війни."
Правільно - забовтує!
Про що завгодно - про "Таврію", про плуги, про пушки, про "А ви гасдолг америки видели?", про "А вот в вашей Гейропе..."...
Робота така в тролів - перднути в калюжу, і потім переводити стрілки на будь-що інше!
І при цьому любий троль переконаний в тому, що він один розумний шопіпець, а всі навкруги лохи.
Йди до дідька, йолоп!
Хоча, можна було його назвати віртуальний супутник віртуальної розвідки віртуальної поверхні
Може я чогось не чув, але наче крім притули ніхто супутник не купляв.
За що ображаємося? Сподіваюсь, не за паплюження чесного імені притули?
мені лінь доказувати вам очевидні речі. Не на суді.
від удару до знищення не така вже і близька дорога...
- сюжети з висловлюваннями Зе-влади перед 24/02 що війна з РФ це фейк і у РФ немає сил напасти на Україну, що не треба готуватись і навпаки робити вільний прохід через Чонгар...
.. та шашликі.