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Силы обороны Украины утром успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту, - СтратКом ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чонгар

Украинские военнослужащие утром субботы, 29 июля, совершили новую воздушную атаку на временно оккупированный российскими захватчиками мост в Чонгаре, соединяющий Крымский полуостров и Херсонскую область.

Это подтвердило Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29.07.2023. Слава Вооруженным силам Украины!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Мосты через Чонгар пытались подорвать, но они не подорвались. ВИДЕО+ФОТО

Силы обороны Украины утром успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту, - СтратКом ВСУ 01

Несколькими часами ранее херсонский предатель Владимир Сальдо заявил, что в ночь на субботу, 29 июля, военные ВСУ якобы выпустили 12 дальнобойных западных ракет Storm Shadow по железной дороге между Херсонской областью и Крымом, пытаясь уничтожить путь. По его словам, все боеголовки якобы были сбиты российской противовоздушной обороной.
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Топ комментарии
+40
отакої , а ми цілий день не святкували
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29.07.2023 21:21
+29
Ніхто того супутника не бачив!
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29.07.2023 21:23
+25
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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29.07.2023 21:30
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Тільки один? Там же їх декілька?
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29.07.2023 21:21 Ответить
от Ви не терплячі інші мости також свого дочекаються
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29.07.2023 21:31 Ответить
Frau Luda-Kinder, Küche, Kirche..
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29.07.2023 21:40 Ответить
Для Люды (вряд ли она поняла) - Памперс, борщ, церковная свечка.
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29.07.2023 22:29 Ответить
..на Чонгарі ОДИН міст .... Другий страшенно старий..і по ньому вже років 30 транспорт не ходить. Пішки тільки....))0
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29.07.2023 21:42 Ответить
Один ж\д и один авто
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29.07.2023 23:13 Ответить
В электротехнике есть такое понятие : паралельное и последовательное подключение.
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30.07.2023 09:14 Ответить
отакої , а ми цілий день не святкували
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29.07.2023 21:21 Ответить
Так це шо, день насмарку? Негайно все в десятикратному відмітити!!!
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30.07.2023 02:13 Ответить
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30.07.2023 03:39 Ответить
Где фото? Вроде как покупали спутник для таких целей
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29.07.2023 21:22 Ответить
Ніхто того супутника не бачив!
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29.07.2023 21:23 Ответить
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29.07.2023 21:36 Ответить
Як це не бачили? Притула на ньому навіть літав.
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29.07.2023 22:00 Ответить
Над Збаражем.
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29.07.2023 22:39 Ответить
А хто Притулi повiрить шо вiн лiтав. Якби взяв з собою Арестовича тодi може й повiрили б. Двом 3.14здiть складнiше.
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30.07.2023 09:09 Ответить
Злітайте на їхню орбіту-побачите.
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29.07.2023 22:10 Ответить
Бачив Притула своїми дерев"яними очима. Обдристович і ветеринар в чорному підтверджують..
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29.07.2023 22:15 Ответить
Він ще на іншій стороні планети мабуть. Долетіти повинен
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29.07.2023 21:25 Ответить
Люда, йдіть жарити каклети, супутник робить оберт навкруги кулі Землі за 8 годин.
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29.07.2023 21:30 Ответить
але пролітає не над тією самою точкою.
Людмила, хай сам жарить
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29.07.2023 21:32 Ответить
США налаштували всі спеціальні супутники на одну точку.
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29.07.2023 21:34 Ответить
так не буває, за виключенням екватора. чонгар на екваторі?
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29.07.2023 21:36 Ответить
так буває, запущені супутники раннього оповіщення можуть бути налаштовані на потрібну країну.
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29.07.2023 22:26 Ответить
Геостаціонарні супутники

Супутник, що знаходиться на висоті 35 863 км над Землею, може зв'язатися приблизно з четвертою частиною земної поверхні. Для того щоб покрити всі населені зони Землі, виключаючи ділянки біля північного і південного полюсів, знадобиться вивести на геостаціонарну орбіту всього три супутника, розташувавши їх на відстані 120 ° один від одного.
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29.07.2023 23:09 Ответить
все правильно але трохи недовчили

геостаціонарні можуть бути виключно над екватором

з таких супутників нічого не побачиш - по перше далеко - по друге кут місця буде десь 40 градусів
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30.07.2023 00:11 Ответить
Так і не інакше - а ви працюєте водієм космічного танкера який постійно заправляє ці супутники .
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29.07.2023 22:43 Ответить
я бачу ти вже заправився якимось шмурдяком
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30.07.2023 22:04 Ответить
Заправився - шмурдяк називається "вода без ГМО".
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31.07.2023 06:48 Ответить
Фірма, якій належіть той супутник, обіцяла за потреби надавати фотографії зі всіх супутників свого угрупування (їх 6, здається).

Без фото не вірю!
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29.07.2023 22:02 Ответить
не страшно
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29.07.2023 22:09 Ответить
Ой як не вдобно получається - світлин ви і не побачите , бо на супутнику немає камер є тільки радар.
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31.07.2023 06:50 Ответить
Та не кажіть, як невдобно получається!

А ось і світлини... з того самого радара!

Це я вже мовчу про супутник GEOSAT 2:

"За нею (угодою) Україна де-факто стає співвласником мультиспектрального оптичного супутника GEOSAT 2. Супутник надає дані з надвисокою роздільною здатністю. Україна зможе отримувати дані щодо території на відстані у 100 км від її державних кордонів.

Можливість отримувати знімки такої якості дозволить посилити космічну розвідку та підвищити якість збору інформації про збитки, які Росія завдала Україні в ході війни."



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31.07.2023 11:20 Ответить
Ну так ну так - звісно це світлини як їм не бути світлинами я навіть сперечатись не буду . А "Таврія" то є трактор - а шо чотири колеса і плуг можна причепити, а танк для палива це також танк типу Абрамса - а шо слово одне значить і прtдмети нічим не відрізняються, а я вам більше напишу - знаєте скільки "пушок" є в Польщі - напевно декілька лярдів і напевно в кожному домі в Польщі завалялася лишня друга "пушка".
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31.07.2023 15:38 Ответить
Що робить троль, щобі не визнавати очевидного факту?

Правільно - забовтує!

Про що завгодно - про "Таврію", про плуги, про пушки, про "А ви гасдолг америки видели?", про "А вот в вашей Гейропе..."...

Робота така в тролів - перднути в калюжу, і потім переводити стрілки на будь-що інше!

І при цьому любий троль переконаний в тому, що він один розумний шопіпець, а всі навкруги лохи.

Йди до дідька, йолоп!
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31.07.2023 15:45 Ответить
а деякі взагалі за 1,5 години.
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29.07.2023 21:33 Ответить
Супутник розвідник на орбіті де один оберт займає 8 годин - хтось вовчих ягід обївся і це точно не я ( цікаво хто ж то ягід обївся ?).
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29.07.2023 22:41 Ответить
А хто сказав, що притула розвідника купляв?
Хоча, можна було його назвати віртуальний супутник віртуальної розвідки віртуальної поверхні
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29.07.2023 23:25 Ответить
Шановний дописувачу а скажіть мені будь ласка де в моєму коменті згадується притула - а краще читайте текст в окулярах ( виж старий дід - я ж правильно прочитав ваш нік?)
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30.07.2023 17:59 Ответить
Мова в гілці йшлася про куплений (для України) супутник.
Може я чогось не чув, але наче крім притули ніхто супутник не купляв.
За що ображаємося? Сподіваюсь, не за паплюження чесного імені притули?
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30.07.2023 19:02 Ответить
Шановний ви переплутали - здивування це ніяк не ображання. Ще раз - де в моєму коменті згадується притула? А щодо гілки - гілка може і одна але на гілці є менші гілочки ( шановний ви помилилися квартирою поверхом підїздом і корпусом - надіюсь ви зрозуміли що я хотів цим текстом показати).
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30.07.2023 19:12 Ответить
А. Сперечаємося ні про що.
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30.07.2023 19:45 Ответить
До речі вам ніколи не спадало на думку що супутник притули не робить класичні світлини - а то мені смішно читати як хтось пише а де світлини з супутника притули?
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30.07.2023 20:06 Ответить
Мені спадає на думку, що супутник притули - то найбільша його афера.
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30.07.2023 20:33 Ответить
Коли зустрінете Буратіну дивіться не на його ніс - а уважно стежте за його руками ( ну ніс ну довгий ну деревяний - але Буратіна не носом у вас смартфон витягне а руками).
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30.07.2023 20:45 Ответить
супутник притули це Катерина Сопельник
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30.07.2023 22:07 Ответить
Ти й обївся, бо не спроможний обгрунтувати претензію. Такий собі пердь в калюжу.
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30.07.2023 22:13 Ответить
Ок - спочатку дайте відповідь на одне запитання . Якщо ви хочете щось докладно розглянути ( наприклад деталі якогось маленького предмета ) ви спочатку віднесете цей предмет на відстань метрів так 5 і почнете розглядати дрібні деталі - чи все таки візьмете предмет в руки (ближче до очей )?
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30.07.2023 23:34 Ответить
а шо случилася? ви самі не розумієте, з чим ви незгодні, тобто знову пердь в калюжу.
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31.07.2023 12:18 Ответить
Шановний бот,
мені лінь доказувати вам очевидні речі. Не на суді.
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31.07.2023 00:20 Ответить
тому я й сказав - безпідставний пердь в калюжу, тобто в наріді - балабол.
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31.07.2023 12:16 Ответить
А где фото сосальды сбитых Storm Shadow ?
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29.07.2023 21:34 Ответить
они снимали на дагерротип, придьотся подождать.
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29.07.2023 21:36 Ответить
ого... бачу колегу-фотографа зі стажем... зараз мало хто знає, що таке камера обскура і дагерротип....
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29.07.2023 21:44 Ответить
зараз шо ні особа то праффесор, третього дня мені доклали що по всьому Дніпру розселився веслонос .
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29.07.2023 22:07 Ответить
Та да....нічого,що я спиною до них сиджу?
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29.07.2023 22:35 Ответить
Авторе, Ви смалите.
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29.07.2023 22:04 Ответить
Супутник на іншій орбіті
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29.07.2023 21:38 Ответить
спутники запускают два раза в луну, на ту орбиту, которая нужна.
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29.07.2023 22:29 Ответить
Там был геологический спутник, со способностью видеть накопленные металлизированые участки. Только и всего.
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29.07.2023 21:43 Ответить
Это спутник геологоразведки, который ориентирован на определение больших скоплений минералов, в том числе железа. Но ничего более.
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29.07.2023 22:02 Ответить
сосальдо причмакував чи не дуже?
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29.07.2023 21:23 Ответить
Єнот явно сачкує, дай те йому копняка, хто ближче
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29.07.2023 21:27 Ответить
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29.07.2023 23:51 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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29.07.2023 21:30 Ответить
Героям Слава!
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29.07.2023 21:48 Ответить
Чонгарський міст фсьо??? А так по- домашнєму било.....
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29.07.2023 21:32 Ответить
https://t.me/lachentyt/32366
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29.07.2023 21:38 Ответить
Треба розуміти,що зараз криса буде кусатись і блюватись ракетами
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29.07.2023 21:41 Ответить
Если сальда пистел про аж 12 ракет,значит вжарили нормально по мосту
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29.07.2023 21:39 Ответить
Не полінуйтесь і почитайте про ті 3 мости. Один жд, другий авто новий, третій авто старий, ширина Чонгарської протоки 300м, частина перекрита дамбою, глибина 3м. Бий не бий переправу сильно не затримає, москалі напевне в тому місці мають не одну понтонну переправу, механізовані розкладні мости. Бити треба коли там техніка і жд состави йдуть.
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29.07.2023 21:45 Ответить
Жд понтонами не підуть, будемо надіятись на краще)
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29.07.2023 21:54 Ответить
Підуть. В червні 22р москалі побудували в Харківській області поблизу Купянська через р.Оскол. що з ним тепер не знаю. Але техніка така в них є. В Крим загнали аж цілий желдор.мостовий полк після першої диверсії на керченському мості.
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29.07.2023 22:44 Ответить
Пане Савчук, Ви б зателефонували Залужному, пояснили йому, бо він щось не "в'їжджає"...
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29.07.2023 22:02 Ответить
Кроме того есть еще коса Арабатская стрелка,но там только для авто.
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30.07.2023 08:46 Ответить
Так результат який?! Нанесли удар і всьо??
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29.07.2023 21:52 Ответить
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29.07.2023 21:57 Ответить
А могли той міст ще перед війною підірвати і уникли б багатьох проблем і зберегли б багато життів... Але..якесь ''бє'' вирішило по своєму.
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29.07.2023 21:58 Ответить
Бе це Зе?
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29.07.2023 22:03 Ответить
Дурня клеїмо? Нагадати дату на медалі "Возвращение Крима"? 20.02.2014, ще Якукович не втік, але армія давно ним була розвалена вщент
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29.07.2023 22:26 Ответить
Доказів знищення мосту не представлено.
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29.07.2023 22:03 Ответить
а де ти прочитав про "знищення"? чітко написано тільки про "удар".
від удару до знищення не така вже і близька дорога...
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30.07.2023 00:56 Ответить
А в новині і немає вислову, що міст знищено.
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29.07.2023 22:06 Ответить
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29.07.2023 22:16 Ответить
Я не зрадолюб, добре роблять що стріляють, все одно є пошкодження, треба час на ремонт або задіювати додаткові ресурси. Просто обмірковую технічний бік обстрілу мосту.
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29.07.2023 22:50 Ответить
временно оккупированный российскими захватчиками мост в Чонгаре---Это тот который за неделю до!! Разминировали? Да?
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29.07.2023 23:47 Ответить
Як би цей міст вчасно підірвали то не відбулися б всі ці жахіття То хто ж розмінував Чонгар? За чиїм наказом не підірвали мости на півдні країни?
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30.07.2023 09:49 Ответить
ТАК А ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ !?
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30.07.2023 10:29 Ответить
это тот мост через который Оманский, бенин Нарик, фсбэшник Елдак, подстилка козака-меРтвечука верещюк, шавка Елдака резников и билетер 95 квартала и шавка суркисов баКланов запустили козломордых в Украину и ждали их в Киеве для подписания капитуляции???
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30.07.2023 10:35 Ответить
спутниковое фото в твиттере на Ukraine Front Lines
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30.07.2023 12:02 Ответить
12 часов назад
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30.07.2023 12:07 Ответить
 
 