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Сили оборони України вранці успішно завдали удару по Чонгарському мосту, - Стратком ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чонгар

Українські військовослужбовці вранці суботи, 29 липня, здійснили нову повітряну атаку на тимчасово окупований російськими загарбниками міст у Чонгарі, що з’єднує Кримський півострів та Херсонську область.

Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Слава Збройним Силам України!" - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти повідомляють, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом

Сили оборони України вранці успішно завдали удару по Чонгарському мосту, - Стратком ЗСУ 01

Кількома годинами раніше херсонський зрадник Володимир Сальдо заявив, що в ніч на суботу, 29 липня, військові ЗСУ нібито випустили 12 далекобійних західних ракет Storm Shadow по залізниці між Херсонською областю та Кримом, намагаючись знищити шлях. За його словами, усі боєголовки буцімто були збиті російською протиповітряною обороною.
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Топ коментарі
+40
отакої , а ми цілий день не святкували
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29.07.2023 21:21
+29
Ніхто того супутника не бачив!
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29.07.2023 21:23
+25
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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29.07.2023 21:30
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Тільки один? Там же їх декілька?
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29.07.2023 21:21 Відповісти
от Ви не терплячі інші мости також свого дочекаються
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29.07.2023 21:31 Відповісти
Frau Luda-Kinder, Küche, Kirche..
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29.07.2023 21:40 Відповісти
Для Люды (вряд ли она поняла) - Памперс, борщ, церковная свечка.
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29.07.2023 22:29 Відповісти
..на Чонгарі ОДИН міст .... Другий страшенно старий..і по ньому вже років 30 транспорт не ходить. Пішки тільки....))0
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29.07.2023 21:42 Відповісти
Один ж\д и один авто
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29.07.2023 23:13 Відповісти
В электротехнике есть такое понятие : паралельное и последовательное подключение.
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30.07.2023 09:14 Відповісти
отакої , а ми цілий день не святкували
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29.07.2023 21:21 Відповісти
Так це шо, день насмарку? Негайно все в десятикратному відмітити!!!
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30.07.2023 02:13 Відповісти
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30.07.2023 03:39 Відповісти
Где фото? Вроде как покупали спутник для таких целей
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29.07.2023 21:22 Відповісти
Ніхто того супутника не бачив!
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29.07.2023 21:23 Відповісти
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29.07.2023 21:36 Відповісти
Як це не бачили? Притула на ньому навіть літав.
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29.07.2023 22:00 Відповісти
Над Збаражем.
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29.07.2023 22:39 Відповісти
А хто Притулi повiрить шо вiн лiтав. Якби взяв з собою Арестовича тодi може й повiрили б. Двом 3.14здiть складнiше.
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30.07.2023 09:09 Відповісти
Злітайте на їхню орбіту-побачите.
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29.07.2023 22:10 Відповісти
Бачив Притула своїми дерев"яними очима. Обдристович і ветеринар в чорному підтверджують..
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29.07.2023 22:15 Відповісти
Він ще на іншій стороні планети мабуть. Долетіти повинен
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29.07.2023 21:25 Відповісти
Люда, йдіть жарити каклети, супутник робить оберт навкруги кулі Землі за 8 годин.
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29.07.2023 21:30 Відповісти
але пролітає не над тією самою точкою.
Людмила, хай сам жарить
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29.07.2023 21:32 Відповісти
США налаштували всі спеціальні супутники на одну точку.
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29.07.2023 21:34 Відповісти
так не буває, за виключенням екватора. чонгар на екваторі?
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29.07.2023 21:36 Відповісти
так буває, запущені супутники раннього оповіщення можуть бути налаштовані на потрібну країну.
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29.07.2023 22:26 Відповісти
Геостаціонарні супутники

Супутник, що знаходиться на висоті 35 863 км над Землею, може зв'язатися приблизно з четвертою частиною земної поверхні. Для того щоб покрити всі населені зони Землі, виключаючи ділянки біля північного і південного полюсів, знадобиться вивести на геостаціонарну орбіту всього три супутника, розташувавши їх на відстані 120 ° один від одного.
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29.07.2023 23:09 Відповісти
все правильно але трохи недовчили

геостаціонарні можуть бути виключно над екватором

з таких супутників нічого не побачиш - по перше далеко - по друге кут місця буде десь 40 градусів
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30.07.2023 00:11 Відповісти
Так і не інакше - а ви працюєте водієм космічного танкера який постійно заправляє ці супутники .
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29.07.2023 22:43 Відповісти
я бачу ти вже заправився якимось шмурдяком
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30.07.2023 22:04 Відповісти
Заправився - шмурдяк називається "вода без ГМО".
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31.07.2023 06:48 Відповісти
Фірма, якій належіть той супутник, обіцяла за потреби надавати фотографії зі всіх супутників свого угрупування (їх 6, здається).

Без фото не вірю!
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29.07.2023 22:02 Відповісти
не страшно
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29.07.2023 22:09 Відповісти
Ой як не вдобно получається - світлин ви і не побачите , бо на супутнику немає камер є тільки радар.
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31.07.2023 06:50 Відповісти
Та не кажіть, як невдобно получається!

А ось і світлини... з того самого радара!

Це я вже мовчу про супутник GEOSAT 2:

"За нею (угодою) Україна де-факто стає співвласником мультиспектрального оптичного супутника GEOSAT 2. Супутник надає дані з надвисокою роздільною здатністю. Україна зможе отримувати дані щодо території на відстані у 100 км від її державних кордонів.

Можливість отримувати знімки такої якості дозволить посилити космічну розвідку та підвищити якість збору інформації про збитки, які Росія завдала Україні в ході війни."



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31.07.2023 11:20 Відповісти
Ну так ну так - звісно це світлини як їм не бути світлинами я навіть сперечатись не буду . А "Таврія" то є трактор - а шо чотири колеса і плуг можна причепити, а танк для палива це також танк типу Абрамса - а шо слово одне значить і прtдмети нічим не відрізняються, а я вам більше напишу - знаєте скільки "пушок" є в Польщі - напевно декілька лярдів і напевно в кожному домі в Польщі завалялася лишня друга "пушка".
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31.07.2023 15:38 Відповісти
Що робить троль, щобі не визнавати очевидного факту?

Правільно - забовтує!

Про що завгодно - про "Таврію", про плуги, про пушки, про "А ви гасдолг америки видели?", про "А вот в вашей Гейропе..."...

Робота така в тролів - перднути в калюжу, і потім переводити стрілки на будь-що інше!

І при цьому любий троль переконаний в тому, що він один розумний шопіпець, а всі навкруги лохи.

Йди до дідька, йолоп!
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31.07.2023 15:45 Відповісти
а деякі взагалі за 1,5 години.
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29.07.2023 21:33 Відповісти
Супутник розвідник на орбіті де один оберт займає 8 годин - хтось вовчих ягід обївся і це точно не я ( цікаво хто ж то ягід обївся ?).
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29.07.2023 22:41 Відповісти
А хто сказав, що притула розвідника купляв?
Хоча, можна було його назвати віртуальний супутник віртуальної розвідки віртуальної поверхні
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29.07.2023 23:25 Відповісти
Шановний дописувачу а скажіть мені будь ласка де в моєму коменті згадується притула - а краще читайте текст в окулярах ( виж старий дід - я ж правильно прочитав ваш нік?)
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30.07.2023 17:59 Відповісти
Мова в гілці йшлася про куплений (для України) супутник.
Може я чогось не чув, але наче крім притули ніхто супутник не купляв.
За що ображаємося? Сподіваюсь, не за паплюження чесного імені притули?
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30.07.2023 19:02 Відповісти
Шановний ви переплутали - здивування це ніяк не ображання. Ще раз - де в моєму коменті згадується притула? А щодо гілки - гілка може і одна але на гілці є менші гілочки ( шановний ви помилилися квартирою поверхом підїздом і корпусом - надіюсь ви зрозуміли що я хотів цим текстом показати).
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30.07.2023 19:12 Відповісти
А. Сперечаємося ні про що.
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30.07.2023 19:45 Відповісти
До речі вам ніколи не спадало на думку що супутник притули не робить класичні світлини - а то мені смішно читати як хтось пише а де світлини з супутника притули?
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30.07.2023 20:06 Відповісти
Мені спадає на думку, що супутник притули - то найбільша його афера.
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30.07.2023 20:33 Відповісти
Коли зустрінете Буратіну дивіться не на його ніс - а уважно стежте за його руками ( ну ніс ну довгий ну деревяний - але Буратіна не носом у вас смартфон витягне а руками).
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30.07.2023 20:45 Відповісти
супутник притули це Катерина Сопельник
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30.07.2023 22:07 Відповісти
Ти й обївся, бо не спроможний обгрунтувати претензію. Такий собі пердь в калюжу.
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30.07.2023 22:13 Відповісти
Ок - спочатку дайте відповідь на одне запитання . Якщо ви хочете щось докладно розглянути ( наприклад деталі якогось маленького предмета ) ви спочатку віднесете цей предмет на відстань метрів так 5 і почнете розглядати дрібні деталі - чи все таки візьмете предмет в руки (ближче до очей )?
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30.07.2023 23:34 Відповісти
а шо случилася? ви самі не розумієте, з чим ви незгодні, тобто знову пердь в калюжу.
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31.07.2023 12:18 Відповісти
Шановний бот,
мені лінь доказувати вам очевидні речі. Не на суді.
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31.07.2023 00:20 Відповісти
тому я й сказав - безпідставний пердь в калюжу, тобто в наріді - балабол.
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31.07.2023 12:16 Відповісти
А где фото сосальды сбитых Storm Shadow ?
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29.07.2023 21:34 Відповісти
они снимали на дагерротип, придьотся подождать.
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29.07.2023 21:36 Відповісти
ого... бачу колегу-фотографа зі стажем... зараз мало хто знає, що таке камера обскура і дагерротип....
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29.07.2023 21:44 Відповісти
зараз шо ні особа то праффесор, третього дня мені доклали що по всьому Дніпру розселився веслонос .
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29.07.2023 22:07 Відповісти
Та да....нічого,що я спиною до них сиджу?
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29.07.2023 22:35 Відповісти
Авторе, Ви смалите.
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29.07.2023 22:04 Відповісти
Супутник на іншій орбіті
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29.07.2023 21:38 Відповісти
спутники запускают два раза в луну, на ту орбиту, которая нужна.
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29.07.2023 22:29 Відповісти
Там был геологический спутник, со способностью видеть накопленные металлизированые участки. Только и всего.
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29.07.2023 21:43 Відповісти
Это спутник геологоразведки, который ориентирован на определение больших скоплений минералов, в том числе железа. Но ничего более.
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29.07.2023 22:02 Відповісти
сосальдо причмакував чи не дуже?
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29.07.2023 21:23 Відповісти
Єнот явно сачкує, дай те йому копняка, хто ближче
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29.07.2023 21:27 Відповісти
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29.07.2023 23:51 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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29.07.2023 21:30 Відповісти
Героям Слава!
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29.07.2023 21:48 Відповісти
Чонгарський міст фсьо??? А так по- домашнєму било.....
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29.07.2023 21:32 Відповісти
https://t.me/lachentyt/32366
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29.07.2023 21:38 Відповісти
Треба розуміти,що зараз криса буде кусатись і блюватись ракетами
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29.07.2023 21:41 Відповісти
Если сальда пистел про аж 12 ракет,значит вжарили нормально по мосту
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29.07.2023 21:39 Відповісти
Не полінуйтесь і почитайте про ті 3 мости. Один жд, другий авто новий, третій авто старий, ширина Чонгарської протоки 300м, частина перекрита дамбою, глибина 3м. Бий не бий переправу сильно не затримає, москалі напевне в тому місці мають не одну понтонну переправу, механізовані розкладні мости. Бити треба коли там техніка і жд состави йдуть.
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29.07.2023 21:45 Відповісти
Жд понтонами не підуть, будемо надіятись на краще)
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29.07.2023 21:54 Відповісти
Підуть. В червні 22р москалі побудували в Харківській області поблизу Купянська через р.Оскол. що з ним тепер не знаю. Але техніка така в них є. В Крим загнали аж цілий желдор.мостовий полк після першої диверсії на керченському мості.
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29.07.2023 22:44 Відповісти
Пане Савчук, Ви б зателефонували Залужному, пояснили йому, бо він щось не "в'їжджає"...
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29.07.2023 22:02 Відповісти
Кроме того есть еще коса Арабатская стрелка,но там только для авто.
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30.07.2023 08:46 Відповісти
Так результат який?! Нанесли удар і всьо??
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29.07.2023 21:52 Відповісти
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29.07.2023 21:57 Відповісти
А могли той міст ще перед війною підірвати і уникли б багатьох проблем і зберегли б багато життів... Але..якесь ''бє'' вирішило по своєму.
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29.07.2023 21:58 Відповісти
Бе це Зе?
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29.07.2023 22:03 Відповісти
Дурня клеїмо? Нагадати дату на медалі "Возвращение Крима"? 20.02.2014, ще Якукович не втік, але армія давно ним була розвалена вщент
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29.07.2023 22:26 Відповісти
Доказів знищення мосту не представлено.
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29.07.2023 22:03 Відповісти
а де ти прочитав про "знищення"? чітко написано тільки про "удар".
від удару до знищення не така вже і близька дорога...
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30.07.2023 00:56 Відповісти
А в новині і немає вислову, що міст знищено.
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29.07.2023 22:06 Відповісти
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29.07.2023 22:16 Відповісти
Я не зрадолюб, добре роблять що стріляють, все одно є пошкодження, треба час на ремонт або задіювати додаткові ресурси. Просто обмірковую технічний бік обстрілу мосту.
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29.07.2023 22:50 Відповісти
временно оккупированный российскими захватчиками мост в Чонгаре---Это тот который за неделю до!! Разминировали? Да?
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29.07.2023 23:47 Відповісти
Як би цей міст вчасно підірвали то не відбулися б всі ці жахіття То хто ж розмінував Чонгар? За чиїм наказом не підірвали мости на півдні країни?
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30.07.2023 09:49 Відповісти
ТАК А ЯКИЙ РЕЗУЛЬТАТ !?
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30.07.2023 10:29 Відповісти
это тот мост через который Оманский, бенин Нарик, фсбэшник Елдак, подстилка козака-меРтвечука верещюк, шавка Елдака резников и билетер 95 квартала и шавка суркисов баКланов запустили козломордых в Украину и ждали их в Киеве для подписания капитуляции???
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30.07.2023 10:35 Відповісти
спутниковое фото в твиттере на Ukraine Front Lines
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30.07.2023 12:02 Відповісти
12 часов назад
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30.07.2023 12:07 Відповісти
 
 