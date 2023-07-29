Сили оборони України вранці успішно завдали удару по Чонгарському мосту, - Стратком ЗСУ

Українські військовослужбовці вранці суботи, 29 липня, здійснили нову повітряну атаку на тимчасово окупований російськими загарбниками міст у Чонгарі, що з’єднує Кримський півострів та Херсонську область.

Це підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Слава Збройним Силам України!" - йдеться у повідомленні.

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Кількома годинами раніше херсонський зрадник Володимир Сальдо заявив, що в ніч на суботу, 29 липня, військові ЗСУ нібито випустили 12 далекобійних західних ракет Storm Shadow по залізниці між Херсонською областю та Кримом, намагаючись знищити шлях. За його словами, усі боєголовки буцімто були збиті російською протиповітряною обороною.