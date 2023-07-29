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Сальдо (63) контрнаступ на Півдні (337)

Російські окупанти повідомляють, що ЗСУ атакували залізницю між Херсонщиною й Кримом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сальдо

Колаборант Володимир Сальдо заявив, що минулої ночі Сили оборони нібито намагалися зруйнувати залізницю між окупованою частиною Херсонської області та Кримом.

Про це Сальдо написав в Telegram, передає Цензор.НЕТ

Він стверджує, що українські війська випустили 12 далекобійних ракет Storm Shadow.

За його словами, всі ракети збила ППО окупантів.

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В одному місці уламки, що впали, нібито "незначно пошкодили будку обхідника і контактну лінію".
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Топ коментарі
+29
Да разбудите кто нибудь этого Сосальдо-пусть вытрусит говно из штанов.
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29.07.2023 17:52
+24
Наша залізниця-що хочемо те і робимо! А різні ''сальди'' ідуть за срускім карабльом!
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29.07.2023 17:57
+20
Ага. Когда ЗСУ будет только подходить к крыму рашисты взорвут все что только можно а не только мосты. Так что лучше нам сейчас уничтожить все что помогает окупантам держаться на нашей земле
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29.07.2023 18:11
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Да разбудите кто нибудь этого Сосальдо-пусть вытрусит говно из штанов.
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29.07.2023 17:52 Відповісти
Таки влучили вдало, за собачью будку обходника ,ніхто б не скиглив
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29.07.2023 17:56 Відповісти
...настамнЄт!!! (с)
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29.07.2023 17:56 Відповісти
Наша залізниця-що хочемо те і робимо! А різні ''сальди'' ідуть за срускім карабльом!
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29.07.2023 17:57 Відповісти
Сказочный долбо*б!
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29.07.2023 17:59 Відповісти
Ігор Гаврищак "УДАР по ЧОНГАРСЬКОМУ МОСТУ!" - подробиці, які стали відомі на цю хвилину
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29.07.2023 18:01 Відповісти
Не знаю чи вигідно бомбити Чонгар зараз. Можливо знадобиться для входу ЗСУ в Крим?
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29.07.2023 18:03 Відповісти
вигідно
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29.07.2023 18:07 Відповісти
Ага. Когда ЗСУ будет только подходить к крыму рашисты взорвут все что только можно а не только мосты. Так что лучше нам сейчас уничтожить все что помогает окупантам держаться на нашей земле
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29.07.2023 18:11 Відповісти
При відступі вони все одно його підірвуть Простіше та вигідніше перебивать їх комунікації - щоб не могли перекидать пальне з ************ з Криму чи виводить на півострів техніку Техніка без пального та снарядів - купа металу Вони її , тікаючи, або покинуть або знищать...
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29.07.2023 18:35 Відповісти
То йому мабуть з переляку здалося 12 ракет. Зарубіжні ракети точніші за радянські і пострадянські ракети тому їх потрібно набагато менше для успішного ураження цілей.
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29.07.2023 18:02 Відповісти

Запад приказал Украине взять Крым
https://www.gazeta.ru/army/news/2023/07/29/20968634.shtml
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29.07.2023 18:02 Відповісти
А то українці самі не мають бажання відвоювати Крим, тим більше це вигідно для повного звільнення Півдня. Їм тільки наказувати потрібно. Росіяни як завжди по собі судять.
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29.07.2023 18:05 Відповісти
Слава ЗСУ!!
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29.07.2023 18:02 Відповісти
Значит, разнесли ж-д в хлам, раз сосальдо парашным ПВО хвастается.
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29.07.2023 18:03 Відповісти
"пошкодили будку обхідника "

Новости мордора

"Всего с начала спецоперации украинская армия потеряла свыше 450 самолетов, около 250 вертолетов, более 5,3 тыс. беспилотников, свыше 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 1,1 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, почти 5,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также около 12 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/29/07/2023/64c4f7209a79473635aba298?from=from_main_1


Якби ЗСУ від самого початку мало хоча б половину такої кількості, то, Крим би вже звільнили
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29.07.2023 18:05 Відповісти
Ето при том что раньше рашисты говорили что у Украины нет вообще никакой армии. А тут сразу счет на тысячи *уничтоженной* техники пошел. Видимо рашисты завышают в десятки раз потери Украины чтобы обяснить своим холопам что на етом фоне ихние потери не такие страшные
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29.07.2023 18:14 Відповісти
Они знают сколько потеряли сами - но украинцы "должны" потерять больше. В итоге мы можем ориентироваться в цифрах потерь орков.
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29.07.2023 18:17 Відповісти
за рзсо они что взяли статистику КВО от 1983 года
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29.07.2023 18:23 Відповісти
Як би в Україні було скільки зброї, то кацапи навіть думки про напад не мали. Сама боягузлива нація у світі, це кацап.
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29.07.2023 18:39 Відповісти
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29.07.2023 18:08 Відповісти
Це фото "вирвано з контексту". Ось повна картина:
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29.07.2023 18:29 Відповісти
То шо с одним оком? Обдрыстович шоли? А шо ж с лицом Обдрыстовича случилось? Допызди***ся?
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29.07.2023 18:43 Відповісти
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29.07.2023 19:45 Відповісти
Чого це "випадково"... ми саме в будку і цілили, 12ма ракетами!
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29.07.2023 18:08 Відповісти
"Єта ниначто ни павлияет"
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29.07.2023 18:18 Відповісти
Де була та ППО, коли по кримським складам зі зброєю прилітало?
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29.07.2023 18:35 Відповісти
Так шо там попали чи не по Чонгарскому мосту
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29.07.2023 18:36 Відповісти
Вже давно треба було роздовбати ту залізницю! Її всю ППО не прикриють.
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29.07.2023 18:44 Відповісти
сосальдо , а ты дибил знаешь сколько стоит один шторм шедов ? Наши выпускают одну такую ракету наверняка. А оно 12 , дибил !!!
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29.07.2023 18:49 Відповісти
Щось мені підказує, що він, сосалдо, маленько піз дить.

12 "штормов", а де воронки, де "уламки"? якщо б туди прилетіло стільки заліза, не думаю , що тая будка так красиво стояла би, навіть якщо б тільки "уламки" були.
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29.07.2023 18:50 Відповісти
Так они же неделю назад уничтожили все самолёты и ракеты Storm shadow, Шойга сказала или опять что-то пошло не так?😂
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29.07.2023 18:57 Відповісти
Всі ракети збиті кацапським пво, лише стрілочник отримав незначне поранення ...
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29.07.2023 19:31 Відповісти
Краще підривати під військовим ешелоном, що рухається. Кацпи довше відновлювати будутб
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29.07.2023 20:06 Відповісти
а слабо цьому "дебету-кредиту" показати уламки збитих АЖ 12 ракет?
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29.07.2023 21:10 Відповісти
 
 