Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал чемпионата мира

В четвертьфинале Украина победила команду США – 45:44. В составе сборной выступили Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Champion.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в 1/2 финала командного турнира на чемпионате мира в Милане.

Украина уступала по ходу матча 9:15, а затем 11:20. Бакастова в своем поединке сократила отставание – 21:25, Харлан вывела нашу команду вперед – 30:29.

Бакастова снова улучшила результат – 35:30.

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В итоге победу нашей команде принесла Ольга Харлан, сборная уступала 43:44, но Ольга сравняла счет и затем нанесла победный укол – 45:44.

В полуфинале украинская сборная будет соперничать против Франции.