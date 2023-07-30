Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал чемпионата мира
Новости Цензор.НЕТ Спорт
В четвертьфинале Украина победила команду США – 45:44. В составе сборной выступили Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Champion.
Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в 1/2 финала командного турнира на чемпионате мира в Милане.
Украина уступала по ходу матча 9:15, а затем 11:20. Бакастова в своем поединке сократила отставание – 21:25, Харлан вывела нашу команду вперед – 30:29.
Бакастова снова улучшила результат – 35:30.
В итоге победу нашей команде принесла Ольга Харлан, сборная уступала 43:44, но Ольга сравняла счет и затем нанесла победный укол – 45:44.
В полуфинале украинская сборная будет соперничать против Франции.
Топ комментарии
+28 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий30.07.2023 13:21
+19 Leshek
показать весь комментарий30.07.2023 13:09
+17 Белла Богун 47d4cda8
показать весь комментарий30.07.2023 13:15
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Мотивація до перемоги неймовірна, аби вистачило сил.
І ось за спортивні результати нагороди повинні вручати Харлан та іншим, а не за те що не тиснеш граблі якійсь сіфілісній свинособаці.
Это у одынцев Хан - все, человек г.
Украина держит удар, наши люди кремень!
а виграємо у французів? програємо....
хотілось би але вже пох
головне що підарасів нема