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Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал чемпионата мира

Новости Цензор.НЕТ Спорт

фехтування

В четвертьфинале Украина победила команду США – 45:44. В составе сборной выступили Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Champion.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях вышла в 1/2 финала командного турнира на чемпионате мира в Милане.

Украина уступала по ходу матча 9:15, а затем 11:20. Бакастова в своем поединке сократила отставание – 21:25, Харлан вывела нашу команду вперед – 30:29.

Бакастова снова улучшила результат – 35:30.

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В итоге победу нашей команде принесла Ольга Харлан, сборная уступала 43:44, но Ольга сравняла счет и затем нанесла победный укол – 45:44.

В полуфинале украинская сборная будет соперничать против Франции.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
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30.07.2023 13:21
+19
Вітаємо наших красунь, тільки на фото шпага, а не *****
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30.07.2023 13:09
+17
Козломорді цілу операцію спланували, щоб вибити нашу Харлан зі змагань, тому її перемога вдвічі важливіша!!!
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30.07.2023 13:15
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👍👍👍
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30.07.2023 13:06 Ответить
Вітаємо наших красунь, тільки на фото шпага, а не *****
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30.07.2023 13:09 Ответить
шо ***?
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30.07.2023 13:28 Ответить
Наснаги дівчатам!
Мотивація до перемоги неймовірна, аби вистачило сил.
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30.07.2023 13:12 Ответить
Козломорді цілу операцію спланували, щоб вибити нашу Харлан зі змагань, тому її перемога вдвічі важливіша!!!
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30.07.2023 13:15 Ответить
Международная федерация фехтования запретила выступать сборной рашки. Насколько я понял там какие-то любители над которыми сами кацапы смеются. Неплохой ход FIE что посварить кацапов между собой.
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30.07.2023 13:18 Ответить
Так вони її і вибили з індівідуальних змагань, нажаль. В командних змаганнях у нашіх менше шансів здобути перше місце, чим особисто у Ольги.
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30.07.2023 15:53 Ответить
👍🇺🇦
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30.07.2023 13:16 Ответить
Дівчата тащать 👊
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30.07.2023 13:19 Ответить
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30.07.2023 13:21 Ответить
Видео окончания поединка в студию!
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30.07.2023 13:24 Ответить
Для кваліфікації на олімпіаду який результат потрібен?
І ось за спортивні результати нагороди повинні вручати Харлан та іншим, а не за те що не тиснеш граблі якійсь сіфілісній свинособаці.
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30.07.2023 13:36 Ответить
Respekt an unsere Mädchen!
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30.07.2023 13:45 Ответить
S U P E R ! чекаємо, сподіваємось ! .
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30.07.2023 14:45 Ответить
От для того Ольгу і спробували вибити - бо в котре тягне усю збірну.
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30.07.2023 14:53 Ответить
Команда, есть команда! Каждый делает свой вклад в победу.
Это у одынцев Хан - все, человек г.
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30.07.2023 15:06 Ответить
Молодцы. Обычно, после такого нервного истощения, имеется спад.
Украина держит удар, наши люди кремень!
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30.07.2023 15:05 Ответить
зб1рна Укра1ни вийшла, зб1рна эрЭф залишилась в "Зале ожыдания".
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30.07.2023 15:31 Ответить
Поступилися Франції і Південній Кореї у поєдинку за 3є місце. Але дівчата все одно молодці!
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30.07.2023 15:49 Ответить
головне що підарасів нема
а виграємо у французів? програємо....
хотілось би але вже пох
головне що підарасів нема
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30.07.2023 15:51 Ответить
******! Це просто дуже круто! З чергового фаворита скальп зняли!
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30.07.2023 17:48 Ответить
Оце вой стоїть на болотах блін ..на тлі невдалої спецоперації у 1/32 фіналу ....козляри
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30.07.2023 18:52 Ответить
 
 