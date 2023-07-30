Жіноча збірна України з фехтування вийшла у півфінал чемпіонату світу

У чвертьфіналі Україна здолала команду США – 45:44. У складі збірної виступили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Champion.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до 1/2 фіналу командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані.

Україна поступалась по ходу матчу 9:15, а потім 11:20. Бакастова у своєму поєдинку скоротила відставання – 21:25, Харлан вивела нашу команду вперед – 30:29.

Бакостова знову покращила результат – 35:30.

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У підсумку перемогу нашій команді принесла Ольга Харлан, збірна поступалась 43:44, але Ольга зрівняла рахунок і потім нанесла переможний укол – 45:44.

У півфіналі українська збірна буде змагатися проти Франції.