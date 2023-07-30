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спорт (1382) чемпіонат (204) Харлан Ольга (29)

Жіноча збірна України з фехтування вийшла у півфінал чемпіонату світу

Новини Цензор.НЕТ Спорт

фехтування

У чвертьфіналі Україна здолала команду США – 45:44. У складі збірної виступили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Champion.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до 1/2 фіналу командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані. 

Україна поступалась по ходу матчу 9:15, а потім 11:20. Бакастова у своєму поєдинку скоротила відставання – 21:25, Харлан вивела нашу команду вперед – 30:29.

Бакостова знову покращила результат – 35:30.

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У підсумку перемогу нашій команді принесла Ольга Харлан, збірна поступалась 43:44, але Ольга зрівняла рахунок і потім нанесла переможний укол – 45:44.

У півфіналі українська збірна буде змагатися проти Франції.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+28
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30.07.2023 13:21
+19
Вітаємо наших красунь, тільки на фото шпага, а не *****
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30.07.2023 13:09
+17
Козломорді цілу операцію спланували, щоб вибити нашу Харлан зі змагань, тому її перемога вдвічі важливіша!!!
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30.07.2023 13:15
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30.07.2023 13:06 Відповісти
Вітаємо наших красунь, тільки на фото шпага, а не *****
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30.07.2023 13:09 Відповісти
шо ***?
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30.07.2023 13:28 Відповісти
Наснаги дівчатам!
Мотивація до перемоги неймовірна, аби вистачило сил.
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30.07.2023 13:12 Відповісти
Козломорді цілу операцію спланували, щоб вибити нашу Харлан зі змагань, тому її перемога вдвічі важливіша!!!
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30.07.2023 13:15 Відповісти
Международная федерация фехтования запретила выступать сборной рашки. Насколько я понял там какие-то любители над которыми сами кацапы смеются. Неплохой ход FIE что посварить кацапов между собой.
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30.07.2023 13:18 Відповісти
Так вони її і вибили з індівідуальних змагань, нажаль. В командних змаганнях у нашіх менше шансів здобути перше місце, чим особисто у Ольги.
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30.07.2023 15:53 Відповісти
👍🇺🇦
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30.07.2023 13:16 Відповісти
Дівчата тащать 👊
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30.07.2023 13:19 Відповісти
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30.07.2023 13:21 Відповісти
Видео окончания поединка в студию!
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30.07.2023 13:24 Відповісти
Для кваліфікації на олімпіаду який результат потрібен?
І ось за спортивні результати нагороди повинні вручати Харлан та іншим, а не за те що не тиснеш граблі якійсь сіфілісній свинособаці.
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30.07.2023 13:36 Відповісти
Respekt an unsere Mädchen!
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30.07.2023 13:45 Відповісти
S U P E R ! чекаємо, сподіваємось ! .
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30.07.2023 14:45 Відповісти
От для того Ольгу і спробували вибити - бо в котре тягне усю збірну.
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30.07.2023 14:53 Відповісти
Команда, есть команда! Каждый делает свой вклад в победу.
Это у одынцев Хан - все, человек г.
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30.07.2023 15:06 Відповісти
Молодцы. Обычно, после такого нервного истощения, имеется спад.
Украина держит удар, наши люди кремень!
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30.07.2023 15:05 Відповісти
зб1рна Укра1ни вийшла, зб1рна эрЭф залишилась в "Зале ожыдания".
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30.07.2023 15:31 Відповісти
Поступилися Франції і Південній Кореї у поєдинку за 3є місце. Але дівчата все одно молодці!
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30.07.2023 15:49 Відповісти
головне що підарасів нема
а виграємо у французів? програємо....
хотілось би але вже пох
головне що підарасів нема
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30.07.2023 15:51 Відповісти
******! Це просто дуже круто! З чергового фаворита скальп зняли!
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30.07.2023 17:48 Відповісти
Оце вой стоїть на болотах блін ..на тлі невдалої спецоперації у 1/32 фіналу ....козляри
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30.07.2023 18:52 Відповісти
 
 