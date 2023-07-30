Жіноча збірна України з фехтування вийшла у півфінал чемпіонату світу
Новини Цензор.НЕТ Спорт
У чвертьфіналі Україна здолала команду США – 45:44. У складі збірної виступили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Champion.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до 1/2 фіналу командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані.
Україна поступалась по ходу матчу 9:15, а потім 11:20. Бакастова у своєму поєдинку скоротила відставання – 21:25, Харлан вивела нашу команду вперед – 30:29.
Бакостова знову покращила результат – 35:30.
У підсумку перемогу нашій команді принесла Ольга Харлан, збірна поступалась 43:44, але Ольга зрівняла рахунок і потім нанесла переможний укол – 45:44.
У півфіналі українська збірна буде змагатися проти Франції.
Топ коментарі
+28 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар30.07.2023 13:21
+19 Leshek
показати весь коментар30.07.2023 13:09
+17 Белла Богун 47d4cda8
показати весь коментар30.07.2023 13:15
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Мотивація до перемоги неймовірна, аби вистачило сил.
І ось за спортивні результати нагороди повинні вручати Харлан та іншим, а не за те що не тиснеш граблі якійсь сіфілісній свинособаці.
Это у одынцев Хан - все, человек г.
Украина держит удар, наши люди кремень!
а виграємо у французів? програємо....
хотілось би але вже пох
головне що підарасів нема